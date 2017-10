Aufgeblähter iPhone-Akku, virtuelle Handynummer, neu bei StreamOn

Liebe Leserinnen und Leser,



explodierende Akkus beim Galaxy Note 7 waren ein Desaster für Samsung - droht Apple nun ein ähnlicher Imageschaden? Vereinzelte Nutzer des iPhone 8 Plus berichten über aufgeblähte Akkus, die das Display aus dem Gehäuse drücken. Mehr dazu lesen Sie im Hardware-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Bislang war eine Handynummer immer an eine SIM-Karte oder eSIM gekoppelt. Mit der Satellite-App von sipgate kann die Handynummer nun auch virtuell genutzt werden, und das sogar auf mehreren Geräten und weltweit. Welche neuen Funktionen sipgate Satellite während der Testphase eingeführt hat, verraten wir im Abschnitt Mobilfunk unseres Newsletters.

Ab dem 27. Oktober kann das Apple iPhone X vorbestellt und ab dem 3. November ausgeliefert werden. Bei teltarif.de können Sie das neue Spitzen-Modell ganz einfach gewinnen - und zwar mit 256 GB Speicher und in der Farbe Space Grau. Beantworten Sie eine einfache Frage und gewinnen Sie!

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Hardware



Smartphones mit starkem Akku

Smartphones werden zwar immer leistungsfähiger - doch ein Hauptwunsch der Nutzer bleibt nach wie vor unerfüllt: Ein starker Akku, der länger als nur ein oder zwei Tage durchhält. Wie gut die Laufzeit bei der aktuellen Technologie wirklich ist, hängt von verschiedenen Faktoren wie der verwendeten Hardware, der Nutzungsintensität und natürlich der Kapazität der Akkus ab. Wir haben einige Geräte zusammengetragen, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate vorgestellt wurden und einen Akku mit einer Kapazität von mindestens 4000 mAh, in vielen Fällen sogar über 5000 mAh besitzen. Unsere Auswahl sehen Sie in der Übersicht von Smartphones mit starkem Akku.

Aufgeblähter iPhone-Akku

Vor etwa einem Jahr nahm das Debakel um das Galaxy Note 7 seinen Lauf: Defekte Akkus und eine zu enge Konstruktion sorgten dafür, dass die Akkus explodierten. Samsung nahm das Smartphone schließlich vom Markt. Nutzer aus Asien berichten nun davon, dass sich bei ihrem iPhone 8 Plus der Akku aufgebläht und das Display aus dem Gehäuse gedrückt habe. Die Besitzer beteuern, das iPhone mit dem originalen Ladekabel und Netzteil geladen zu haben. Handelt es sich um Einzelprobleme oder einen generellen Fehler? Apple geht den Fällen nach.

Gerüchte zum Galaxy S9

Einige Monate wird es noch dauern, bis Samsung das Galaxy S9 präsentieren wird. Die Arbeiten an der Firmware haben aber bereits begonnen. Die Firmware-Versionen offenbaren, dass es mehrere Modelle des kommenden Flaggschiffs geben wird: Ein Galaxy S9 mit der Modellnummer SM-G960 und ein etwas größeres Galaxy S9 Plus mit der Bezeichnung SM-G965. Rein optisch werden sich das Galaxy S8 und das Galaxy S9 wohl sehr ähnlich sehen. Es gibt auch Berichte darüber, dass das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus modular erweiterbar sein werden. Alle momentan bekannten Details erfahren Sie in unserer Meldung zum Samsung Galaxy S9.

Neues Bildformat bei Apple

Mit dem Start von iOS 11 und den neuen iPhone-8-Modellen hat Apple auch das neue Bildformat HEIF zum Standard für Fotos auserkoren. Das wird von Apple als großer Fortschritt angepriesen. Allerdings beherrscht außerhalb des Apple-Universums kein Hersteller und keine Software bisher HEIF, selbst beliebte Programme wie Adobe Photoshop können mit dem Format nicht umgehen. Doch was sind die Vorteile dieses Formats und wie gewährleistet Apple eine Lesbarkeit der Bilder auf anderen Systemen? In unserem Ratgeber erläutern wir die Funktionsweise von HEIF.

Google Pixel (XL) 2

Wie erwartet hat Google gestern Abend auf einem Event die neuen Smartphones Pixel 2 und Pixel XL 2 erstmals gezeigt und technische Ausstattungsmerkmale verraten. Beide Modelle kommen mit einem Snapdragon-835-Prozessor und mit den Speichergrößen 64 GB sowie 128 GB. Android 8 Oreo ist als Betriebssystem vorinstalliert. Das Design hat sich nicht wesentlich geändert, dafür ist der Google Assistent jetzt ein zentrales Element. Wir hatten bereits die Möglichkeit, beide Geräte in die Hand zu nehmen, um uns einen ersten Eindruck von den neuen Pixel-Smartphones zu verschaffen.

Mobilfunk



Satellite-App von sipgate

Vor einigen Monaten hat sipgate mit der Satellite-App eine neue mobile VoIP-Lösung vorgestellt, die es den Kunden ermöglichen soll, eine Handynummer mit einer beliebigen SIM-Karte zu nutzen. Die Satellite-App befindet sich seit einigen Monaten in der geschlossenen Beta-Phase. Seit einigen Wochen haben die Satellite-Nutzer eine Mailbox zur Verfügung. Auch neue Tarife sind geplant. Dazu lassen sich künftig bestehende Handynummern zum mobilen VoIP-Dienst portieren.

Tarife im Oktober

Wie immer zu Monatsbeginn blicken wir auf die aktuellen Angebote und Aktionen der Mobilfunk-Netzbetreiber. Vodafone hat für Ende Oktober neue Tarife angekündigt, während es bei der Telekom eine neue Option für Prepaidkunden gibt. o2 hat seinen Prepaid-Aktionstarif weiter verlängert. Außerdem hat Vodafone für Ende Oktober ein Pendant zu StreamOn der Telekom angekündigt. Alle Details führen wir in unserer Netzbetreiber-Zusammenfassung für Oktober auf.

o2 hat zum 2. Oktober eine neue Business-App zur Verfügung gestellt. Die App steht sowohl für das Apple iPhone als auch für Smartphones mit Android bereit. Damit sollen Mitarbeiter von Unternehmen unter anderem schneller als bisher klären können, ob beispielsweise eine gewünschte neue Tarifoption schon gebucht wurde oder ob das Datenvolumen noch für die nächste Dienstreise ausreicht. Doch nicht nur der eigene Tarif soll sich verwalten lassen. Ferner ist die Verwaltung der Mailbox mit grafischer Benutzeroberfläche möglich.

Internet



Neue Router-Firmware von AVM

AVM sorgt mit der Veröffentlichung von FRITZ!OS 6.90 nun auch bei der FRITZ!Box 7490 für Verbesserungen bei der WLAN-Mesh-Funktion. Interessenten, die diesen Router besitzen, haben ab sofort sukzessive die Möglichkeit, die aktuelle Version des Betriebssystems zu installieren, das zahlreiche neue Features beinhaltet. Die neue Software bringt beispielsweise eine grafische Darstellung aller Geräte im Heimnetzwerk mit sich. Dazu kommen zahlreiche weitere Optimierungen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Streit um DSL-Werbung

Im September urteilten das Oberlandesgericht Köln sowie das OLG Hamburg, dass 1&1 nach einem Testsieg nicht mit dem Slogan "Bei 1&1 gibt's das beste Netz" werben dürfe. Diese Aussage sei irreführend. Geklagt hatte der Mitbewerber Deutsche Telekom. 1&1 will das Urteil jedoch nicht anerkennen und legte nun Widerspruch gegen die Gerichtsentscheidung ein. Wird der Wettbewerb auch künftig auf dem Markt oder vermehrt über Anwälte ausgetragen?

Zum Inhaltsverzeichnis



Sperren bei Zattoo

Es war über viele Jahre ein Geheimtipp: Wer ein Zattoo-HiQ-Abonnement in Spanien abschließt, zahlt dafür nur 29,90 Euro pro Jahr - und demnach weniger als ein Drittel dessen, was für den gleichen Vertrag beispielsweise deutsche Kunden für die Komfort-Funktionen des IPTV-Angebots zahlen. Einmal gebucht konnte der Dienst etwa auch hierzulande eingesetzt werden - mit dem vollen Programmangebot. Doch mit den günstigen spanischen Abonnements mit erweitertem Programmangebot aus der Schweiz soll ab heute Schluss sein. Zattoo erläutert die Gründe dafür.

Zum Inhaltsverzeichnis



Instagram als Datensauger

Instagram ist eine der beliebtesten Apps, denn darüber kann der Nutzer unter anderem Bilder mit seiner Umwelt teilen. Zudem lassen sich Videos posten und Nachrichten verschicken. Wer allerdings unterwegs aufgrund eines fehlenden WLAN-Hotspots auf seine Mobilfunk-Verbindung zurückgreift, muss sich bei der Instagram-Nutzung vor einem hohen Datenverbrauch in Acht nehmen. Innerhalb von zwei Wochen haben wir ein Datenvolumen von über 3 GB mit der Instagram-Nutzung verbraucht - lesen Sie dazu unseren Instagram-Selbsttest.

Broadcast



Neue Dienste bei StreamOn

Immer zu Monatsbeginn will die Deutsche Telekom neue Dienste bei StreamOn aufnehmen. Die im April eingeführten Optionen bieten Musik- und Videostreaming ohne Berechnung des dabei anfallenden Datenvolumens. Die Anbieter müssen hierfür eine Partnerschaft mit der Telekom eingehen. Neben diversen Lokalradios ist seit Oktober auch Audible an Bord. Hier gibt es nach eigenen Angaben mehr als 200 000 Hörbuch-Titel sowie Hörspiele. Doch auch ein Spotify-Konkurrent mit Hi-Res-Audio ist nun dabei.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 05.10.2017

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Sie garantiert bis Ende des Jahres, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben, bis zum Jahresende wird ein Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute garantiert.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt bis Ende Oktober. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

