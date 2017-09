iPhone-8-Start, "StreamOn" bei Vodafone, Galaxy Note 8 im Test

Liebe Leserinnen und Leser,

seit dem vergangenen Freitag besteht die Möglichkeit, iPhone 8 und iPhone 8 Plus vorzubestellen - die neuen Smartphones von Apple gehen ab morgen in den Verkauf. Im Smartphone-Teil unseres Newsletters lesen Sie unter anderem, zu welchen Konditionen Sie die neuen Handys von Apple bei den Mobilfunk-Netzbetreibern mit Vertrag bekommen.

Vodafone führt offenbar Tests für ein mögliches Pendant zur StreamOn-Option der Deutschen Telekom durch. So wurden fast zwei Stunden HD-Videostreaming im teltarif-Test nicht berechnet. Details erfahren Sie in unserem Broadcast-Teil.

Ist DAB+ auch langfristig der neue Standard für die Hörfunkübertragung oder handelt es sich lediglich um eine Brückentechnologie, die perspektivisch durch Internet-Streaming abgelöst wird? Ebenfalls im Broadcast-Teil beschäftigen wir uns mit dieser Frage.

Im Smartphone-Teil finden Sie unseren ausführlichen Test zum Samsung Galaxy Note 8. Mit etwas Glück können Sie das neue Samsung-Flaggschiff schon bald in den Händen halten. Wir verlosen das Phablet mit Eingabestift und extragroßem Display. Beantworten Sie eine einfache Preisfrage und gewinnen Sie ein Exemplar des Samsung Galaxy Note 8.

Smartphone



Samsung Galaxy Note 8 unter der Lupe

Seit wenigen Tagen ist das Samsung Galaxy Note 8 im Handel erhältlich. Der koreanische Hersteller hat mit dem Phablet nach einem Jahr Zwangspause die Smartphone-Reihe mit dem Stift fortgeführt.

Wir haben den Boliden, der bereits im August vorgestellt wurde und der äußerlich an das Samsung Galaxy S8+ erinnert, ausführlich getestet. In unserem Testbericht zum Samsung Galaxy Note 8 lesen Sie, welchen Eindruck das Gerät dabei hinterlassen hat.

iPhone-Preise bei Providern

Ab morgen sind iPhone 8 und iPhone 8 Plus erhältlich. Wie gewohnt gehört Deutschland zu den Ländern, in denen die neuen Smartphones von Apple direkt am ersten Tag erhältlich sind. Apple und die Mobilfunk-Netzbetreiber nehmen bereits seit dem vergangenen Freitag Vorbestellungen für das neue Smartphone entgegen. Doch was kosten die neuen iPhones mit Vertrag? In unserer Meldung zu iPhone 8 (Plus) und iPhone X bei der Telekom erfahren Sie die Konditionen des Bonner Telekommunikationsdienstleisters.

Auch bei Vodafone und o2 sind die neuen Apple-Smartphones im Vorverkauf bereits verfügbar. Wie bei der Telekom sind auch schon erste Details zu den Preisen für das iPhone X bekannt, das sich erst ab Ende Oktober bestellen lässt. Unser Bericht zu den neuen iPhones bei Vodafone und o2 informiert über die Preise in Verbindung mit Vodafone Red bzw. o2 Free.

iOS 11 verfügbar

iOS 11 ist ab sofort verfügbar und kann auf allen neueren Modellen von iPhone, iPad und iPod touch installiert werden. Aber Apple hat noch weitere neue Software zum Download freigegeben. In unserem Beitrag zum Update auf iOS 11 lesen Sie, was Sie vor der Installation beachten sollten und für welche weiteren Geräte neue Apple-Betriebssysteme verfügbar sind.

Die Beta-Phase von iOS 11 startete bereits im Juni. Im Laufe der vergangenen Monate wurde die Software weiter ausgebaut, zu Beginn noch bestehende Fehler wurden beseitigt. Doch welche neuen Features und Funktionen bringt das kostenlose Upgrade mit sich? Die wichtigsten Neuerungen sehen Sie in unserer Bilderstrecke mit iOS 11 auf dem iPhone 7 Plus.

Broadcast



Bald Zero Rating bei Vodafone?

Vodafone testet offenbar die Möglichkeiten zur Einführung einer StreamOn-ähnlichen Option. Die Deutsche Telekom hat im Frühjahr StreamOn eingeführt. Kunden haben die Möglichkeit, Musik- und Videostreaming zu nutzen, ohne dass das dabei anfallende Datenvolumen die Inklusivleistung des Tarifs belastet.

Wir haben vor wenigen Tagen Videostreaming im Vodafone-Netz ausprobiert. Über die erstaunlichen Beobachtungen dabei berichten wir in unserer Meldung zur möglichen "GigaStream-Option" des Düsseldorfer Mobilfunk-Netzbetreibers.

DAB+ ist bei Hörern immer beliebter

Das terrestrische Digitalradio DAB+ ist neben Ländern wie Norwegen und der Schweiz auch in Deutschland mittlerweile ein großer Erfolg. Immer mehr Programme werden über DAB+ ausgestrahlt, die Sendernetze werden erweitert und Radiohörer kaufen auch die erforderlichen Empfangsgeräte.

In der Radiobranche ist die Meinung zu DAB+ dennoch geteilt. Viele sehen die Zukunft des Radios weiterhin im Internet. In unserem Bericht zum terrestrischen digitalen Hörfunk sind wir der Frage nachgegangen, ob es bei DAB+ nur um eine Brückentechnologie handelt und welcher "Königsweg" möglicherweise allen Interessen gerecht wird.

Mobilfunk



Aktionstarif von Tchibo mobil

Tchibo mobil hat einen Aktionstarif aufgelegt, der sich durch vergleichsweise günstige Konditionen und den Internet-Zugang über LTE auszeichnet. Interessenten bekommen eine Allnet-Flat mit 1,5 GB ungedrosseltem Datenvolumen pro Monat.

Auf Wunsch ist der Vertrag auch mit Handy zu bekommen. Was kostet das Starterset in der Anschaffung? Wie lange ist der Tarif noch buchbar? Welche Vertragslaufzeiten sind zu berücksichtigen? Die Details zum Angebot finden Sie in unserer News zum Aktionstarif von Tchibo mobil.

Neue Telekom-Prepaid-Option

Telekom-Prepaidkunden bekamen kurzzeitig eine Datenoption angezeigt die es gar nicht gibt. Das Angebot nannte sich DayFlat XXL. Es wurde vom Telekom-hilft-Team als "Anzeigefehler" deklariert. Details zu den Beobachtungen zur neuen Telekom-Option haben wir in einer Meldung zusammengestellt.

Mittlerweile hat die Telekom die neue Internet-Tagesflatrate für Kunden mit MagentaMobil Start und XtraCard bestätigt. Ab wann und für welche Interessenten ist das Angebot verfügbar? Was bietet die Option zu welchem Preis? Details lesen Sie in unserem Bericht zur Prepaid DayFlat XXL.

Neue Business-Tarife von o2

Nach den neuen o2-Free-Tarifen für Privatkunden hat die Münchner Telefónica-Marke nun auch neue Preismodelle für geschäftliche Anwender eingeführt. Diese zeichnen sich - wie die Privatkunden-Tarife - vor allem durch viel monatliches Highspeed-Datenvolumen aus.

Aber Geschäftskunden bekommen noch weitere Vergünstigungen gegenüber privaten Interessenten. Das betrifft unser anderem die Konditionen für die Mobilfunk-Nutzung im Ausland. Allerdings gibt es auch Nachteile gegenüber den Privatkunden-Tarifen. Wir haben alle Details zu o2 Free Business zusammengefasst.

Internet



Smarte Lautsprecher bei Southpark

Die Serie Southpark sorgt immer wieder für Aufsehen. So auch mit der Pilotfolge der nunmehr 21. Staffel, in deren Fokus smarte Lautsprecher stehen, die von immer mehr Interessenten genutzt werden.

Vor allem der Amazon Echo und Google Home haben es den Machern der Southpark-Folge angetan. In unserer Meldung zu Southpark, Alexa und Co. erfahren Sie, was in besagter Serienfolge passiert ist und warum smarte Lautsprecher Fluch und Segen zugleich sind.

FRITZ!DECT 301 im Hands-On

AVM hat Anfang September auf der IFA unter anderem den FRITZ!DECT 301 vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen elektronischen Heizkörperregler. Dank E-Ink-Display soll das Gerät ganz besonders stromsparend sein.

Wir haben uns das FRITZ!DECT 301 einmal angesehen. In einer Bilderstrecke zum intelligenten Heizkörperregler von AVM stellen wir Ihnen die Funktionen des Boliden vor und zeigen Ihnen, wie sich das Gerät anschließen lässt.

Smart-Home-Produkte von Medion

Neben vielen anderen Herstellern will sich auch Medion im Smart-Home-Bereich etablieren. Dabei will das Unternehmen den Einstieg in das vernetzte Heim für die Kunden so kostengünstig wie möglich realisieren.

Medion setzt vor allem auf möglichst sichere Lösungen und hat für die kommenden Wochen und Monate auch neue Produkte angekündigt. Was die Full-HD-IP-Kamera des Herstellers kann, welche Features die RGB-LED-Leuchte von Medion bietet und welche weiteren Geräte demnächst erhältlich sein sollen, lesen Sie in unserer Meldung zu Medion Smart Home.

Schnäppchen-Woche bei Amazon

Amazon hat ein Special mit Produkten rund um das vernetzte Zuhause gestartet. So ist unter anderem der Echo Dot zu günstigeren Konditionen zu bekommen. Aber auch andere Produkte rund um die Heimvernetzung sind vergünstigt zu bekommen.

Der Internet-Händler wirbt mit einem Rabatt von bis zu 50 Prozent. Dieser bezieht sich aber auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Welche Produkte unter anderem vergünstigt zu bekommen sind, wie lange die Aktion noch läuft und worauf Sie beim Kauf achten sollten erfahren Sie in unserem Bericht zur Schnäppchen-Woche bei Amazon.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 21.09.2017

Auch in dieser Woche finden Sie, wie gewohnt, an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Bis Ende September wird garantiert, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 weiterhin für 0,9 Cent pro Minute zu haben, der bis Ende September garantierte Maximalpreis liegt mit 1,9 Cent pro Minute etwas höher.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt bis Ende Oktober. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Mobiler Festnetz-Ersatz

In Zeiten von Mobilfunk-Flatrates verzichten viele Zeitgenossen heutzutage auf den klassischen Festnetzanschluss. Zumindest für die Zweitwohnung, das Wochenendhaus oder den Campingplatz bieten sich auch mobile Lösungen für Telefonie und den Internet-Zugang an.

Nicht jeder möchte dabei aber auf das klassische Festnetztelefon verzichten. Ein Widerspruch in sich? Nicht unbedingt, denn es gibt auch LTE-Router mit Telefonanschluss. In unserem Ratgeber zum mobilen Festnetzanschluss erfahren Sie, welche Möglichkeiten sich anbieten und was die einzelnen Geräte bieten.

Sparen bei einem alternativen Festnetz-Anschluss: Auch ohne Call by Call können Sie günstiger ins Ausland und zu Mobilfunkanschlüssen telefonieren. In unserem Ratgeber erfahren Sie, wie.

