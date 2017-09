Neue iPhones, Drillisch mit 1&1 fusioniert, illegaler Sky-Empfang

Liebe Leserinnen und Leser,



Apple hat in dieser Woche mit iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X nicht nur drei neue Smartphones präsentiert, sondern der Apple Watch LTE spendiert und Apple TV 4K-fähig gemacht. Ob der Hersteller damit wirklich in allen Disziplinen zur Konkurrenz aufschließen und auch neue Akzente setzen konnte, lesen Sie im Abschnitt Smartphone des teltarif.de-Newsletters.

Drillisch und 1&1 gehen jetzt endgültig gemeinsame Wege - und es bleibt spannend, ob der Zusammenschluss wie befürchtet zu höheren Preisen für Mobilfunk-Tarife führt oder ob die Kunden perspektivisch mehr Leistung zum jetzigen Preis erhalten. Was der Zusammenschluss für Handy-Kunden mit sich bringen könnte, erläutern wir im Mobilfunk-Teil.

Ein Sky-Abo ist teuer und viele ausländische TV-Sender sind in Deutschland gar nicht zu empfangen. Im Netz gibt es illegale Portale, die für wenig Geld Sky und TV-Sender mit Serien in der Originalsprache streamen. Wir haben zwei dieser Plattformen ausprobiert und berichten darüber im Abschnitt Broadcast unseres Newsletters.

Mit etwas Glück können Sie schon bald das Samsung Galaxy Note 8 in den Händen halten. Wir verlosen das neue Flaggschiff mit Eingabestift und extragroßem Display. Beantworten Sie eine einfache Preisfrage und gewinnen Sie ein Exemplar des Samsung Galaxy Note 8.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Smartphone



iPhone 8 und 8 Plus

Apple hat in dieser Woche wie erwartet iPhone 8 und iPhone 8 Plus vorgestellt. Das Gehäuse der neuesten iPhone-Generation ist komplett aus Glas, Herzstück der Smartphones ist der A11-Bionic-Prozessor, der 70 Prozent schneller als der A10 sein soll. Beide neuen iPhones lassen sich drahtlos über den offenen Qi-Standard aufladen. Welche technischen Neuerungen es noch gibt, wann die neuen iPhones vorbestellt werden können und wann jetzige iPhones das neue Betriebssystem iOS 11 erhalten, fassen wir in unserem Bericht zur iPhone-8-Präsentation zusammen.

Apple-Chef Tim Cook zeigte mit dem iPhone X zum zehnjährigen iPhone-Jubiläum aber noch "one more thing". Das neue Spitzenmodell in Apples Smartphone-Familie hat keinen Home-Button mehr, stattdessen erfolgt die Steuerung über Gesten. Die Gesichtserkennung soll den nicht mehr vorhandenen Fingerabdrucksensor ersetzen. Weitere Details wie den Liefertermin des iPhone-Topmodells erfahren Sie in unserer Vorstellung des iPhone X. Außerdem verraten wir, was die drei neuen iPhones in Deutschland kosten.

Apple Watch mit LTE

Preislich liegt das Apple TV zwar weiterhin oberhalb von Amazon Fire TV oder Google Chromecast, die in dieser Woche neu vorgestellte Version von Apples TV-Box unterstützt nun allerdings 4K-Auflösung und den HDR-Standard. Der Prozessor soll genauso leistungsfähig sein wie der des iPad Pro. Was das Apple TV 4K kosten wird und wann es ausgeliefert wird, lesen Sie in der Vorstellung des neuen Apple TV.

Die dritte Generation der Apple Watch wird endlich etwas unabhängiger vom iPhone. Die neue Version der Apple Watch ist ein Mini-iPhone am Handgelenk und unterstützt LTE, der Akku soll eine Laufzeit von 18 Stunden haben. Die Verbindung zum Mobilfunknetz erfolgt wie erwartet über eine fest integrierte eSIM. In Deutschland gibt es die Smartwatch bei der Telekom und wird dort tariflich wie eine herkömmliche MultiSIM behandelt.

Messaging mit dem Smartphone: WhatsApp ist aktuell die beliebteste Messaging-App. Doch es gibt viele teils sicherere Alternativen, die wir miteinander vergleichen

Mobilfunk

Die Deutsche Telekom hat neue Tarifoptionen für Kunden eingeführt, die einen der MagentaMobil-Start-Tarife nutzen. Mit der Option "Allnet 100 Minuten" bekommen die Kunden 100 Gesprächsminuten, die für Gespräche in alle deutschen Netze genutzt werden können. Die Option "Allnet 500 Minuten" bietet 500 Gesprächsminuten. Die beiden Telefonie-Optionen können auch im EU-Roaming genutzt werden. Mehr dazu haben wir in unserem Bericht zu MagentaMobil Start zusammengestellt. Bei Kunden und sogar bei der Telekom gab es allerdings Verwirrung darüber, ob die Optionen auch auch für Bestandskunden gelten.

Die Xtra-Tarife der Telekom sind für Neukunden schon seit zwei Jahren nicht mehr erhältlich, der Netzbetreiber hat nun aber ein Minutenpaket und eine SMS-Option für Prepaid-Bestandskunden in XtraCard-Tarifen nachgebessert. Aus der Option "Xtra 60 - alle Netze" wurde die neue Option "Xtra 100 - alle Netze", bei der Option "Xtra SMS Flat 1000 Allnet" hat die Telekom die monatliche Grundgebühr halbiert.

Zusatz-Volumen bei o2

Im Rahmen einer Aktion können sich o2-Kunden 6 GB Gratis-Datenvolumen sichern. Das Angebot richtet sich an Vertrags- und Prepaidkunden gleichermaßen. Dabei profitieren die Kunden sogar über mehrere Monate vom Bonus. Doch Vorsicht: Die 6 GB bekommen laut Teilnahmebedingungen nur Kunden, die nicht bereits Extra-Datenvolumen über andere Kampagnen erhalten. Wer die 6 GB Zusatz-Volumen erhalten möchte, muss dafür allerdings ein wenig Arbeit investieren und seine persönlichen Daten preisgeben.

Fusion ist abgeschlossen

Mit der Eintragung ins Handelsregister ist die 1&1 Telecommunication SE jetzt ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Drillisch AG. Für Bestandskunden ändert sich zunächst zwar nichts, Verbraucher sollten die Preisgestaltung aber im Auge behalten. Denn dass die Preise sinken ist unwahrscheinlich - es wird eher mehr Leistung geben. Außerdem könnten bald Kombi-Tarife für Festnetz und Mobilfunk kommen - und vielleicht wird das Unternehmen gar ein vierter Netzbetreiber.

Viele Mobilfunkkunden im Telefónica-Netz kennen das Problem: Anstelle des Netzbetreiber- oder Providernamens erscheint der Schriftzug "Willkommen" im Handy-Display. Nun soll bei Drillisch-Kunden die Anzeige auf dem Handy-Display geändert werden, sodass wie bei o2 anstelle von "Willkommen" wieder der Name des Providers angezeigt wird.

Netztest in Potsdam

In den vergangenen Monaten stand Telefónica in der Kritik: Schlechter Kundenservice, bescheidene Sprachqualität, immer wieder Gesprächsabbrüche und Internet-Geschwindigkeiten, die an die Ära des analogen Modems erinnern. Auch im Zusammenhang mit der Netzintegration mussten Kunden zum Teil massiv leiden. In Potsdam ist die Netzintegration von Telefónica allerdings abgeschlossen und das LTE-Netz wurde massiv aufgerüstet. Wir haben uns das Netz in der brandenburgischen Landeshauptstadt einmal angesehen.

Die günstigsten Handy-Tarife im Vodafone-Netz finden Sie in unserem Tarifvergleich für Vodafone-Tarife.

Broadcast



Illegale Streaming-Plattformen

Verschiedene Dienstleister im Internet bieten den Zugang zu Sky und anderen IPTV-Angeboten gesetzeswidrig zu vergleichsweise günstigen Preisen an. Diese Internet-Portale streamen zum Beispiel Bezahl-TV-Sender aus Großbritannien und den USA, die Spielfilme und Serien in der englischsprachigen Originalfassung zeigen. Wir wollten wissen, wie gut die illegalen Streaming-Angebote in der Praxis funktionieren und warnen vor drohenden Gefahren und technischen Einschränkungen.

Zum Inhaltsverzeichnis



TV-Vorteil bei MagentaEINS

EntertainTV mobil war bislang für MagentaEINS-Kunden kostenlos nutzbar. Das hat die Deutsche Telekom für Neukunden jetzt geändert. Rund 40 Fernsehprogramme sind über EntertainTV mobil zu empfangen. Der Dienst kann nur per WLAN und im Mobilfunknetz der Telekom genutzt werden. Lesen Sie, wie lange der Streaming-Dienst im Rahmen einer Aktion noch gratis getestet werden kann und was er im Anschluss daran kostet.

Zum Inhaltsverzeichnis



LED-Lampen stören Funkverkehr

Ein gestörter digital-terrestrischer Radio- und Fernsehempfang über DAB+ und DVB-T2 hat seine Ursachen häufig in elektromagnetischer Unverträglichkeit, etwa durch LED-Lampen. In vielen Ballungszentren sind DAB+-Radioprogramme oft gar nicht oder nur noch mit häufigen Unterbrechungen zu hören. Der Funkamateur-Verband DARC stellt daher einen Forderungskatalog an die Politik und die Bundesnetzagentur.

Digitalradio bei Aldi

Auf Veranstaltungen zum digitalen Radio fiel mitunter der Satz: "Erst wenn es DAB+ Radios bei Aldi auf dem Wühltisch gibt, dann ist der Durchbruch des digitalen Radios geschafft". Nun ist es soweit: Erstmals verkauft der Discounter Aldi ein kompaktes Radio mit DAB+. Das Modell der Marke Terris gibt es für 29,99 Euro, es handelt sich um ein einfaches Mono-Radio mit eher spärlicher Ausstattung. Wir zeigen, ob sich der Kauf des Digitalradios bei Aldi lohnt.

Digitales Fernsehen: DVB-T2 ermöglicht den Fernseh-Empfang via Antenne - alles rund um die Entwicklungen bei DVB-T2 finden Sie auf unserer Spezial-Seite.

Internet

Im Vorfeld der IFA hatte AVM die neue FRITZ!OS-Version 6.90 offiziell angekündigt. Wann das Update für welche FRITZ!Box erscheint, ist aber noch nicht bekannt. Zumindest für einige Router gibt AVM zwischenzeitlich weitere Labor-Firmware-Versionen frei, beispielweise für die FRITZ!Boxen 7490 und 7590. Damit wird die Stabilität des Betriebssystems verbessert. Wer von einer stabilen FRITZ!OS-Variante auf die Labor-Firmware umsteigen möchte, muss allerdings einige Dinge beachten.

Zum Inhaltsverzeichnis

IPv6 verständlich erklärt: IPv6 ist immens wichtig für die weitere Entwicklung des Internets - wir zeigen Ihnen im IPv6-Ratgeber, was sich hinter dem Begriff verbirgt.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 14.09.2017

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Bis Ende September wird garantiert, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 weiterhin für 0,9 Cent pro Minute zu haben, der bis Ende September garantierte Maximalpreis liegt mit 1,9 Cent pro Minute etwas höher.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt sogar bis Ende Oktober. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Sparen bei einem alternativen Festnetz-Anschluss: Auch ohne Call by Call können Sie günstiger ins Ausland und zu Mobilfunkanschlüssen telefonieren. In unserem Ratgeber erfahren Sie, wie.

