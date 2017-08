Kaputte Telefonleitungen, neues Fritz!OS, Tauschaktion bei Samsung

Liebe Leserinnen und Leser,



Samsung hat eine Promotion gestartet, bei der Käufer des Galaxy S8 oder Galaxy S8 Plus an einer Rückkauf-Aktion ihres Altgerätes teilnehmen können. Wir haben die Angebote mit denen anderer Rückkauf-Portale verglichen und berichten im Smartphone-Teil dieses Newsletters darüber, was Sie wo für welches Gerät noch bekommen können.

Netzausfälle bei Telefon- und Internetanschlüssen sind ärgerlich, vor allem wenn sie sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Im Internet-Teil zeigen wir, vor welchen Herausforderungen die Netzbetreiber mitunter stehen, wenn sie Störungen beheben wollen.

Am morgigen Freitag öffnet die IFA ihre Pforten. teltarif.de berichtet live von der Messe unter dem Berliner Funkturm. Bereits seit gestern finden erste Presse-Events statt, morgen stellt unter anderem die Deutsche Telekom ihre Messe-Neuheiten vor. Weitere Details finden Sie auf unserer IFA-Seite.

Internet



FRITZ!OS 6.90 ist unterwegs

AVM stellt auf der IFA in Berlin die FRITZ!Box 6890 LTE offiziell vor. Der Hersteller hat aber bereits vorab einen Ausblick auf die Features des neuen Routers gegeben. In unserem Bericht zur FRITZ!Box 6890 LTE lesen Sie, was das Gerät kann, für welche Internet-Anschlüsse neben LTE sich der Router eignet und wie sich der Bolide auch als Zentrale fürs Heimnetz einsetzen lässt.

Mit FRITZ!OS 6.90 hat AVM zudem eine neue Version seines Router-Betriebssystems angekündigt. Dieses soll ab September zur Verfügung stehen. Für welche Router die Firmware angeboten wird und welche neuen Features sie bietet, erfahren Sie in unserem Beitrag zum FRITZ!OS-Update.

Kostenlose Cloud-Speicher in der Schweiz

Seit der NSA-Affäre misstrauen viele Internet-Nutzer nicht nur US-amerikanischen, sondern auch deutschen Cloud-Anbietern. Allerdings gibt es auch in anderen Ländern Unternehmen, die Online-Speicherplatz zur Verfügung stellen.

Innerhalb Europas, aber außerhalb der EU, ist die Schweiz ein Land, das mit besonders hohen Datenschutzstandards wirbt. So ist auch der Messenger Threema in der Eidgenossenschaft angesiedelt. Wir stellen kostenlose Online-Speicher-Dienste mit Servern in der Schweiz vor.

Microsoft streicht Zwangs-Updates im Hintergrund

Als Microsoft vor rund zwei Jahren Windows 10 veröffentlichte, wurde das Update auf das neue PC-Betriebssystem auch im Hintergrund heruntergeladen. Nutzer bemerkten den mehrere Gigabyte umfassenden Download zum Teil nicht, wunderten sich aber über Performance-Einbrüche bei ihren Internet-Zugängen.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mahnte Microsoft umgehend ab. Zierte sich der Konzern zunächst, so unterzeichnete er jetzt doch die strafbewehrte Unterlassungserklärung. Wozu sich das Unternehmen konkret verpflichtet hat, verraten wir in unserer News zum Ende der Zwangs-Updates von Microsoft.

Netzstörungen genauer betrachtet

Der Internet-Zugang funktioniert nicht und am Festnetz ist nicht einmal ein Freizeichen zu hören? Keine Frage, der Anschluss ist gestört. Je nach Ausmaß des Problems funktioniert die Leitung schnell wieder - oder auch nicht.

Es gibt Ausfälle, die können mehrere Tage dauern. Meistens sind dann auch die Anschlüsse der Nachbarn betroffen. Hintergrund können durchtrennte Glasfaserkabel oder zerstörte Kabelverzweiger durch Unfälle, Überflutungen oder Vandalismus sein. Warum eine Reparatur der Netztechnik manchmal nicht so einfach ist, zeigen wir Ihnen in unserer Bilderstrecke zu Netzstörungen und DSL-Ausfällen.

Mobilfunk



Spotify startet bei StreamOn

Die Deutsche Telekom will monatlich neue Anbieter für ihre StreamOn-Optionen vorstellen. In der Regel nimmt das Unternehmen am ersten Werktag eines Monats neue Audio- oder Videodienste auf, die dann ohne Belastung des Datenvolumens genutzt werden können.

Zu den Neuzugängen im September, die ab morgen nutzbar sein sollten, gehört der Musik-Streamingdienst Spotify. Mehr dazu und zu den weiteren neuen StreamOn-Diensten gibt es im Bericht zu Spotify bei StreamOn.

Telefónica will besser werden

Telefónica kämpft nach wie vor mit erheblichen Problemen. Das betrifft die Netzqualität genauso wie den Kundenservice. Nun will das Unternehmen beim Service-Defizit aufholen. In unserer Meldung zur aktuellen Situation bei Telefónica erfahren Sie, wie das Unternehmen erreichen will, dass die Kunden wieder mehr Geld für Mobilfunk ausgeben.

Service-Probleme bei o2 zeigen sich auch hinsichtlich der Umsetzung der EU-Roamingverordnung. Lesen Sie hier die Odyssee eines o2-Kunden, der bis zu seiner Rückkehr nach Deutschland warten musste, um den regulierten EU-Tarif zu bekommen.

Knowroaming mit LTE

Auch nach der Regulierung innerhalb der Europäischen Union kann die Mobilfunk-Nutzung im Ausland noch teuer werden. Wer seine Ferien in einem Land verbringt, in der der Roam-like-at-home-Tarif nicht greift, muss zum Teil noch sehr hohe Gebühren für Telefonate, SMS oder den mobilen Internet-Zugang zahlen.

Eine Alternative zur Anschaffung von Prepaidkarten in jedem einzelnen Reiseland sind Internationale Prepaidkarten wie etwa von Knowroaming. Speziell dieser Anbieter zeichnet sich dadurch aus, den Internet-Zugang jetzt auch über LTE anzubieten. Wo und zu welchen Konditionen der Dienst genutzt werden kann, beschreiben wir in unserer News zum 4G-Internet mit Knowroaming.

Smartphone



Rückkauf-Aktion bei Samsung

Samsung hat für Interessenten, die das Galaxy S8 bzw. Galaxy S8 (Plus) erworben haben, eine Rückkauf-Aktion gestartet. Dabei spekuliert der Hersteller vielleicht auch auf den einen oder anderen Kunden, der zum neuen Flaggschiff, dem Samsung Galaxy Note 8, wechselt.

Doch Samsung konkurriert mit den Rückkauf-Angeboten anderer Online-Händler. Mehr zu den Konditionen des Herstellers und der Wettbewerber erfahren Sie in unserer Meldung zu den Rückkauf-Aktionen für Samsung Galaxy S8 (Plus).

iPhone 8 wird teuer

Voraussichtlich am 12. September wird Apple seine diesjährige iPhone-Generation vorstellen. Dabei wird neben den direkten Nachfolgern von iPhone 7 und iPhone 7 Plus auch ein komplett neues Modell erwartet, das iPhone 8 oder auch iPhone X bzw. iPhone Edition heißen könnte.

Dieses Smartphone, das anlässlich des zehnjährigen iPhone-Jubiläums erscheint, könnte aber auch teurer als alle bisherigen Apple-Handys werden. Mit welchen Kosten deutsche Interessenten rechnen müssen, analysieren wir in unser Meldung zum Verkaufspreis für das iPhone 8.

Rabatt-Aktion für Google-Play-Karten

Seit einiger Zeit ist es möglich, im Einzelhandel Guthabenkarten für den Google Play Store zu kaufen. Dabei sind - anders als bei iTunes-Karten - Rabatte oder Extra-Guthaben zum regulären Verkaufspreis eher selten.

Lidl bietet wiederum derzeit Guthabenkarten für den Google Play Store an, mit denen die Kunden einen Bonus gegenüber den Standardkonditionen bekommen. Welchen Mehrwert die Kunden bekommen und welche separate Aktion es speziell für Google Play Movies gibt, zeigen wir in unserer Meldung zur Google-Play-Aktion bei Lidl.

Broadcast



ARD will SD-Abstrahlung streichen

Die ARD will auf ihre Satelliten-Abstrahlung in Standard-Auflösung (SD) künftig verzichten. Anlässlich der IFA in Berlin plant der öffentlich-rechtliche Senderverbund eine Informationskampagne über die Vorteile der HD-Übertragung.

Nach ARD-Angaben beträgt der Anteil der HD-Nutzung aktuell 65 Prozent - Tendenz steigend. Dennoch würden viele noch im Markt befindliche Sat-Receiver damit zu Elektronikschrott. Auf welche Nutzer zusätzliche Kosten zukommen, lesen Sie in unserer Meldung zu den Abschaltplänen der ARD.

Probleme bei Eurosport

Am vergangenen Freitag wurde ein Spiel der 1. Fußball-Bundesliga erstmals exklusiv von Eurosport live übertragen. Dabei kam es zu massiven technischen Problemen, die Kunden betraf, die das Spiel nicht über Satellit Astra, sondern per Streaming verfolgen wollten.

Kunden von Amazon hatten Glück: Hier war die Übertragung ungestört zu empfangen. Anders sah es für Nutzer des Eurosport Players aus. Wir beschreiben, was die Kunden erlebten und welche Aussage des Programmanbieters für Fußballfans nicht gerade beruhigend ist.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 31.08.2017

Unsere Call-by-Call-Anbieter mit Tarifgarantie gehen in die Verlängerung. Auch im September gelten jene Empfehlungen, die wir Ihnen bereits in den vergangenen Wochen gegeben haben. Das bedeutet, um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Sie garantiert bis Ende September, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 weiterhin für 0,9 Cent pro Minute zu haben, der bis Ende September garantierte Maximalpreis liegt mit 1,9 Cent pro Minute etwas höher.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt sogar bis Ende Oktober. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

