Besseres Telefónica-Netz, TV-Belegung bei Unitymedia & Sperrliste

im Rahmen der Zusammenlegung von o2- und E-Plus-Netz wurde die Netzkennung nun bundesweit vereinheitlicht. Auf die alltägliche Netz-Erfahrung der Kunden hat dies keine Auswirkung - und darum arbeitet Telefónica nun fieberhaft an einer besseren Netz-Performance. Bis wann die Kunden hier mit einer Verbesserung rechnen können, erläutern wir im Mobilfunk-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Unitymedia hat mit der Abschaltung der analogen TV-Sender begonnen - im Gegenzug kommen neue HD- und SD-Sender ins Kabel. Darum werden im Unitymedia-Netz die Sendeplätze neu verteilt. Für den Kunden bedeutet dies, dass er nach einem bestimmten Datum einen Sendersuchlauf starten muss. Wann die Umstellung in welcher Region stattfindet, erfahren Sie im Broadcast-Teil.

Telefonwerbung ist zwar verboten, doch Marktforschungsinstitute rufen weiterhin Verbraucher ungefragt an - und dürfen das sogar. Der Telefonkunde kann sich aber auf eine Sperrliste setzen lassen, von der lange Zeit gar nicht klar war, ob es sie überhaupt gibt. Wie man sich als Verbraucher eintragen lassen kann, lesen Sie im Abschnitt Festnetz unseres Newsletters.

Kurz vor der IFA enthüllt Samsung am 23. August sein neues Smartphone-Flaggschiff, das Galaxy Note 8. Mit teltarif.de können Sie es ganz einfach gewinnen - und zwar in der größten Speicherausstattung! Machen Sie mit, beantworten Sie eine einfache Preisfrage und gewinnen Sie das Samsung Galaxy Note 8.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Günstige Datentarife im Telekom-Netz

10 GB LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz bei mobilcom-debitel bieten derzeit Online-Händler für unter 14 Euro im Monat an. Nach zwei Jahren erhöht sich die Grundgebühr allerdings deutlich, weil der Rabatt wegfällt. Die Kunden können den mobilen Internet-Zugang mit bis zu 150 MBit/s im Downstream nutzen. Der Vertrag wird auch für die Verwendung im Ausland freigeschaltet, sodass EU-Roaming ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung steht. Welche Regelung bei der Anschlussgebühr gilt und was ein alternativer 4-GB-Tarif kostet, erläutern wir in unserer Meldung zu den Tarif-Aktionen im Telekom-Netz.

Bessere Netzperformance bei o2

Telefónica hat Anfang August die LTE-Abdeckung für Kunden aus dem früheren E-Plus-Netz dem Versorgungsbereich, den Nutzer aus dem bisherigen o2-Netz zur Verfügung haben, angeglichen. Damit einher ging die Umstellung auf eine bundesweit einheitliche Netzkennung von Telefónica - diese wurde nun abgeschlossen. Die Netzintegration von E-Plus und o2 wird weiter vorangetrieben und mit parallel laufenden, aber nicht näher erläuterten "Optimierungsarbeiten", soll die Netzqualität weiter gesteigert werden.

Telekom auf der IFA

In den vergangenen Tagen gab es Verwirrung darüber, ob die Aufstockung des Datenvolumens bei den beiden kleinsten Smartphone-Tarifen der Telekom, MagentaMobil S und M, nur für Neu- oder auch Bestandskunden gilt. Denkbar wäre, dass der Netzbetreiber sich in diesem Jahr zur IFA den MagentaMobil-Tarifen annimmt und diese beispielsweise durch zusätzliches monatliches Datenvolumen aufwertet. Denn bei der Telekom bekommen Kunden weniger monatliches Datenvolumen als etwa bei Vodafone oder o2, wie wir in unserem IFA-Ausblick zu Smartphone-Tarifen aufzeigen.

Drillisch: Weiterhin Vodafone-Tarife

Drillisch kann die Zahl seiner Kunden weiter steigern. Surfen diese im LTE-Netz von Telefónica, verbrauchen sie immer mehr Datenvolumen. Der durchschnittliche monatliche Datenverbrauch dieser LTE-Teilnehmer ist im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 51,1 Prozent auf 1073 MB im Monat gestiegen, vor einem Jahr waren es noch durchschnittlich 710 MB. Interessant bleibt allerdings, dass trotz der günstigen Preise der durchschnittliche Drillisch-Kunde weniger Datentraffic als ein Telekom-Kunde verbraucht.

Trotz der starken Vermarktung von LTE-Tarifen im Telefónica-Netz sollen Kunden sowohl bei 1&1 als auch bei verschiedenen Drillisch-Marken auch künftig Verträge im Mobilfunknetz von Vodafone erhalten. Kunden, die einen bestehenden Vertrag im Vodafone-Netz haben, müssen demnach auch längerfristig nicht befürchten, diesen zu verlieren bzw. auf einen Kontrakt im Telefónica-Netz umgestellt zu werden. Auf LTE müssen die Kunden im Vodafone-Netz aber weiter verzichten.

Vodafone startet CallYa Flex: Tarif flexibel selbst zusammenstellen

Telekom: Prepaid-LTE-Flat in Kroatien für 11 Euro

E-Plus schaltet Homepage ab

HD Voice geht jetzt auch von Telefónica zu Telekom - manchmal

Ausprobiert: Mobilfunk in Gibraltar

Schockrechnung: Australier muss keine 191 453 Dollar zahlen

Hardware



Samsung-Aktion der Telekom

Im Rahmen einer bis 27. August laufenden Aktion gibt es bei der Telekom ab heute Samsung-Smartphones mit Vertrag zum halben Preis. Das Angebot gilt in Verbindung mit einem Laufzeitvertrag. Auch Interessenten, deren Kontrakt zur Verlängerung ansteht, können von der Aktion profitieren. Unklar ist allerdings noch, ob auch das Samsung Galaxy Note 8 nach seiner Vorstellung Teil der Aktion wird. Der Zuzahlungs-Rabatt ist nicht mit allen Telekom-Tarifen kombinierbar - alle Details erfahren Sie in unserer News zur Samsung-Aktion der Telekom.

Tischtelefone für GSM und UMTS

Tischtelefone für GSM und UMTS können einen Festnetzanschluss im Ferienhaus, im Seniorenheim oder im Baucontainer ersetzen. Und wer viel an einem Schreibtisch telefoniert, muss dank Tischtelefon nicht ständig das strahlende Handy ans Ohr halten. Dabei bieten GSM- und UMTS-Tischtelefone oft mehr Komfort als ein Handy oder Smartphone, beispielsweise für Geschäftskunden. Es gibt sogar Modelle mit Android, WLAN-Hotspot oder DECT-Basis. Auch ein peppiges Tischtelefon im Stil der 1960er haben wir entdeckt. Die wichtigsten GSM- und UMTS-Telefone für den Schreibtisch präsentieren wir in einer großen Bilder-Übersicht.

Telekom: Neues iPhone reservieren

Die Telekom hat auch in diesem Jahr wieder einen Reservierungsservice für Kunden gestartet, die am Kauf eines der neuen iPhone-Modelle interessiert sind. Anders als in der Vergangenheit werden die Premieren-Tickets in diesem Jahr nicht nur auf Nachfrage interessierter Kunden angeboten, sondern auch aktiv beworben. Wie schon in den Vorjahren vermeidet die Telekom die Nennung einer konkreten Gerätebezeichnung. Die Begriffe iPhone oder Apple werden nicht genannt. Welche Konditionen für den Reservierungsservice gelten, verraten wir in unser News zur Smartphone-Vorbestellung bei der Telekom.

FRITZ!Labor: AVM bringt Update fürs Update

Online-Shop verkauft Smart­phones, die er gar nicht besitzt

Sechste Beta für iOS 11: Das ist neu für iPhone und iPad

Google Kamera 4.4: Update mit neuen Features

Gear Fit2 Pro ist wasserdicht bis 5 Meter

Nokia 2: Neue Details und ein Bild

Google plaudert über Details zu Android 8.0

Kommt das iPhone 8 erst im Novem­ber?

Überholt Huawei Apple im 3. Quartal?

Nexus 6 bekommt endlich Android 7.1.1 Nougat

Internet



DSL-Tarife zwei Jahre vergünstigt

1&1 hat zwar den Festnetztest der connect gewonnen, dabei betreibt der Anbieter auf Privatkundenebene aber so gut wie keine eigene Infrastruktur, sondern kauft die Leitungen anderer Provider ein. Nichtsdestotrotz feiert 1&1 sich für die Auszeichnung und startet jetzt auch eine Kampagne, bei der Kunden, die zu 1&1 wechseln, profitieren sollen. Interessenten, die von ihrem aktuellen Internetanbieter zu 1&1 DSL wechseln, bekommen den Anschluss jetzt die vollen zwei Jahre der Mindestlaufzeit zum reduzierten Preis.

Facebook: Neuer Look für den News-Feed

Firefox-Browser erfindet sich neu

VDSL Vectoring darf jetzt auch in Fördergebieten eingesetzt werden

Connected Car: Alltags-Feature im Auto

Kritik an Breitbandmessung: Nicht aussagekräftig

Wenn das DigiNetz-Gesetz den Breitbandausbau blockiert

Uniklinikum Halle mit kostenlosem WLAN und Tablets am Bett

Wer überwacht die Überwacher?

Windows 10 Defender: Kaspersky lässt Vorwürfe fallen

Onavo: VPN-App spioniert für Facebook

Broadcast



Sender-Umstellung bei Unitymedia

Nach der Analogabschaltung kommt die Neubelegung. Unitymedia wird in seinen Kabelnetzen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen die Sendeplätze neu belegen. Gleichzeitig kommen neue HD- und SD-Sender ins Kabel. Für die Kunden bedeutet das, dass sie einen Sendersuchlauf starten müssen. Pro Bundesland wird es einen Tag geben, an dem die Umstellung erfolgen wird - den so genannten Change Day. In unserer Meldung lesen Sie, wann der Unitymedia Change Day in welchem Bundesland angesetzt ist.

Zum Inhaltsverzeichnis



Exklusiver Content bei Entertain

Die Telekom plant, in eigenen, exklusiven Content zu investieren. Neben Sport will die Telekom auch eigene fiktionale Inhalte für Entertain anbieten. Niek Jan von Damme hatte bereits angekündigt, dass man "für die nächsten Jahre schon einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag reserviert" habe, um exklusive Serien und Filme für Entertain einzukaufen. Im Rahmen eines Screening-Events mit Prominenz aus Film, Fernsehen, Musik und Kultur wird die Telekom im September das exklusive EntertainTV-Content-Angebot vorstellen.

Amazon zeigt jetzt auch die Fußball-Bundesliga als Livestream

Neue Internet- und Digitalradios von PEAQ zur IFA

Erstes Small Scale DAB-Ensemble in Deutschland gestartet

Bundesliga live im TV ab 4,99 Euro im Monat

Die DLF Audiothek-App im Praxistest

Rolle rückwärts: Olympische Spiele doch weiter bei ARD & ZDF

DAZN zeigt weiterhin alle Bundesliga-Highlights für 9,99 Euro monatlich

Festnetz



Sperrdatei für Marktforschungs-Anrufe

Werbeanrufe sind verboten und werden von der Bundesnetzagentur teils mit hohen Bußgeldern geahndet. Doch Marktforschungsunternehmen dürfen weiterhin Verbraucher für Umfragen anrufen. Viele Telefonkunden fühlen sich dadurch belästigt und wollen sich auf die Sperrliste des Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. (ADM) setzen lassen. Weil diese Sperrliste im Internet unauffindbar ist, wurde sie schon als Märchen bezeichnet. Doch wir haben bei dem Verband nachgefragt und herausgefunden: Die Sperrliste gibt es wirklich und Verbraucher können sich eintragen lassen.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 17.08.2017

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Sie garantiert bis Ende September, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 weiterhin für 0,9 Cent pro Minute zu haben, der bis Ende September garantierte Maximalpreis liegt mit 1,9 Cent pro Minute etwas höher.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt sogar bis Ende Oktober. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Was man vor einem Wechsel des Festnetz-Anbieters beachten sollte, erfahren Sie in unserem Ratgeber zum Thema Vollanschlüsse.

