Webcam-Spione, Probleme bei Prepaid-Kauf, neues iPhone SE

Liebe Leserinnen und Leser,



teltarif.de-Newsletter

über die Webcam kann man heimlich den Laptop-Nutzer filmen, ausgeschaltete Handys lassen sich orten und der Provider liest alle Mails mit: Derartige Mythen sind in der Bevölkerung weit verbreitet - das macht sie allerdings nicht wahrer. Wir gehen den vermeintlichen Horrorszenarien auf den Grund und erläutern im Internet-Teil des Newsletters, was an den teils kuriosen Theorien dran ist.

Die seit Anfang Juli geltende Identifizierungspflicht beim Kauf einer Prepaidkarte schafft im Alltag viele Probleme: Nicht nur Bürgern mit einem ausländischen Ausweis wird die Freischaltung der SIM verwehrt, selbst deutsche Verbraucher berichten über Unstimmigkeiten. Ein Lichtblick ist allerdings das Prozedere in der Tchibo-Filiale, wie wir im Abschnitt Mobilfunk verraten.

Das iPhone 8 kommt zwar pünktlich, wird aus diversen Gründen allerdings teurer als geplant. Offenbar kann Apple auch den Erfolg des handlichen und leistungsstarken iPhone SE nicht leugnen und plant einen Nachfolger. Wie Apple bis dahin Löcher im aktuellen iOS 10 stopfen muss, lesen Sie im Hardware-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Zusammenfassung der Netztests

Im Frühjahr 2017 waren wir acht Wochen lang in verschiedenen Regionen Deutschlands unterwegs, um die Qualität des mobilen Internet-Zugangs in den deutschen Mobilfunknetzen zu testen. Nun fassen wir unsere Testergebnisse zusammen. Speziell aus dem Telefónica-Netz haben wir zwei SIM-Karten eingesetzt. Denn es gibt nach wie vor Unterschiede bei der LTE-Verfügbarkeit zwischen Kunden aus dem früheren o2-Netz und Nutzern, die eine SIM-Karte aus dem ehemaligen E-Plus-Netz verwenden. Wie es um Netzabdeckung, Downstream, Upload und Ping in den drei Netzen bestellt ist, erfahren Sie in der Netztest-Zusammenfassung.

Zum Inhaltsverzeichnis



Netzwahl bei Web.de und GMX

Es geht hin und her bei den zu United Internet gehörenden Anbietern Web.de und GMX. Anfang Juli nahm man Kunden die lange Zeit angebotene Wahlmöglichkeit zwischen dem Telefónica-Netz und dem Netz von Vodafone. Nun sind Web.de und GMX zum alten Schema zurückgekehrt. Der Aufbau der neuen Tarifmodelle unterscheidet sich aber in kleinen Details von den bislang angebotenen Tarifen. Warum die neuen Smartphone-Tarife der beiden Marken trotzdem zu den günstigsten gehören, erläutern wir in unserer Tarifübersicht in beiden Netzen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Probleme bei Prepaid-Freischaltung

Die Prepaid-Identifizierungspflicht seit 1. Juli führt offenbar dazu, dass einige Verbraucher momentan keine Prepaidkarte freigeschaltet bekommen. Betroffen sind nicht nur Bürger mit ausländischem Pass, auch von Ablehnungen des vorläufigen deutschen Personalausweises hören wir. Der Kunde kann die gekaufte SIM dann nicht nutzen. Unklar ist, ob der Gesetzgeber diese Fälle vor der Einführung der Identifizierungspflicht wirklich bedacht hat. Die aktuellen Probleme schildern wir in unserem Bericht zur unausgereiften Prepaid-Identifizierung.

Tchibo mobil hat allerdings die Vorteile des Filialnetzes erkannt und nutzt die Tchibo-Shops, um schnell eine Identitätsprüfung bei Prepaid-Kunden durchzuführen. Noch vor der offiziellen Bekanntgabe haben wir diesen Service heimlich in einer Tchibo-Filiale getestet - und dabei überraschende Erfahrungen gemacht. Nach wie vor gibt es allerdings Probleme, wenn Prepaid-Bestandskunden diverser Provider die SIM auf einen anderen Inhaber übertragen möchten.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neuvergabe von Frequenzen

Die Bundesnetzagentur will den Frequenzplan für Deutschland ändern. Dabei geht es um die Definition der Dienste, die generell auf bestimmten Frequenzen funken dürfen. Einen entsprechenden Entwurf des neuen Plans hat die Behörde nun vorgelegt. Unter den betroffenen Frequenzspektren sind auch die Frequenzen des alten C-Netzes, deren heutige Nutzung bis Ende 2020 bzw. Ende 2025 befristet ist. Welche Dienste dann auf diese Frequenzbereiche gelegt werden sollen, lesen Sie in unserer Meldung zur Zukunft der C-Netz-Frequenzen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Lebara: Neuer Prepaid-Tarif mit 20 GB Daten im Telekom-Netz

Anbieter erweitert Tarif-Portfolio um eine neue Datenoption mehr..

Sichere Alternativen zur SMS-TAN

BSI rät zu anderen Verfahren mehr..

Vodafone: Mobilfunk-Umsatz sinkt wegen fehlender Roaming-Einnahmen

Anstieg bei Festnetz- und Mobilfunk-Kunden mehr..

Verbot von Strafgebühr bei Nicht­nutzung - für wen gilt das Urteil noch?

vzbv: Urteil ist nur eingeschränkt übertragbar mehr..

Telefónica: Starkes Kundenwachstum, trotzdem Verlust

518 000 neue Mobilfunk-Kunden mehr..

Editorial: Identitätsprobleme

Schwierigkeiten bei der Ummeldung von Prepaid-Karten mehr..

Drillisch-Aktionäre stimmen Übernahme durch United Internet zu

97,85 Prozent Zustimmung mehr..

Neuvergabe der UMTS-Frequenzen: Das sind die Eckpunkte der BNetzA

Es geht um vier verschiedene Frequenzbereiche mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Die günstigsten Handy-Tarife im Telekom-Netz finden Sie in unserem Tarifvergleich für Telekom-Tarife.

Internet



Technik-Mythen im Check

Der Laptop steht aufgeklappt auf dem Schreibtisch. Während man sich im Zimmer umzieht, wird man vielleicht über die Webcam von einem Hacker beobachtet. Ein Horrorszenario - und für viele Nutzer ein Grund, die Webcam am Notebook vorsorglich abzukleben. Aber ist das überhaupt nötig? Auch über eine vermeintliche Dauer-Überwachung seitens Google, Apple & Co. kursieren teilweise abstruse Gerüchte. In unserer Klarstellung räumen wir mit weit verbreiteten Sicherheitsmythen auf.

Zum Inhaltsverzeichnis



Zahlungswege im Internet

Geht es im Internet ans Bezahlen, muss Verbrauchern gesetzlich immer mindestens eine zumutbare Gratis-Zahlungsart angeboten werden. Dienstleister für direkte Überweisungen gehören allerdings nicht dazu. Denn der Bundesgerichtshof hält Dienste wie Sofortüberweisung als einzige kostenlose Zahlungsart für unzumutbar. Mehr zu den Verbraucherinformationen des Verbraucherzentrale Bundesverband erfahren Sie in unserem Bericht zu Zahlungsarten im Internet.

Zum Inhaltsverzeichnis

Durchbruch für mehr Datendurchsatz bei WLAN und LTE

Lässt sich Summendatenrate in Funkzellen verdoppeln? mehr..

Google Chrome: Massive Probleme mit Pop-up-Einblendungen

Zahlreiche Nutzer betroffen mehr..

Smarte Glühbirne mit Amazon Alexa steuern

"Alexa, schalte das Licht im Schlafzimmer an" mehr..

Telekom-Speedport-Angriff: Auftrag kam aus Liberia

Hacker spricht über Auftraggeber und Nebeneffekte mehr..

500 MBit/s von Vodafone jetzt schon für 2,5 Millionen Haushalte

Kabelnetzbetreiber baut Netz weiter aus mehr..

Neuer Staatstrojaner kommt noch in diesem Jahr

Auch ein Ersatzprogramm wird vorbereitet mehr..

Microsofts Cloud wird zum Überflieger

Hardware und Software sind nicht mehr so stark mehr..

Vodafone-Festnetz-Störung bringt 50 GB Daten fürs Handy

Angebot gilt nur für GigaKombi-Kunden mehr..

Paint kommt in den Windows Store

Microsoft lässt Klassiker doch noch weiterleben mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Cookies haben Vor- und Nachteile: Denn Cookies werden oftmals auch für wenig seriöse Zwecke eingesetzt - wir zeigen Ihnen, wie Sie Cookies in den prominenten Browsern verwalten.

Hardware



LTE-Smartphones unter 100 Euro

Was kann man von einem Smartphone für den kleinen Geldbeutel erwarten? Es gibt tatsächlich Smartphones, die zu einem Preis von unter 100 Euro nicht nur LTE, sondern auch Dual-SIM oder einem Wechsel-Akku bieten - was selbst bei Topmodellen mitunter fehlt. Doch in dieser Preisklasse muss der Käufer bei anderen Ausstattungsmerkmalen Kompromisse machen. Wir haben in dieser Preisklasse erschwingliche Geräte gefunden, die ab dem Jahr 2016 eingeführt wurden und mindestens Android 6.0 (Marshmallow) haben. Entdecken Sie alle Geräte in unserer Übersicht ausgewählter Smartphones bis 100 Euro.

Zum Inhaltsverzeichnis



iPhone 8 wird teurer

Einem Analysten zufolge steigen die Produktionskosten für das Apple iPhone 8. Dementsprechend wird auch der Preis höher ausfallen - trotz allem soll das Topmodell im September immerhin in begrenzter Stückzahl pünktlich erscheinen. Was die Gründe für die Verteuerung und die geringere Produktionsmenge ist, verraten wir im iPhone-8-Ausblick. Zuletzt hieß es, dass es keinen Nachfolger für das handliche, leistungsstarke und darum beliebte iPhone SE geben soll. Nun verdichten sich jedoch die Hinweise auf ein Nachfolge-Modell - bei uns lesen Sie, was das zweite iPhone SE kosten könnte.

Obwohl iOS 11 schon in den Startlöchern steht, behebt Apple Fehler in der aktuellen Version 10. Mit iOS 10.3.3 schließt der Hersteller insgesamt 46 Sicherheitslücken und wir erläutern, warum iPhone-Besitzer diese Aktualisierung schnellstens installieren sollten.

Zum Inhaltsverzeichnis



Funkgeräte bekommen Schonfrist

Telefonieren mit dem Handy ist im Auto während der Fahrt verboten - die Nutzung eines Funkgeräts allerdings nicht. Dies wollte der Gesetzgeber ändern - muss nun aber zurückrudern. Taxifahrer, Feuerwehrleute und andere Nutzer von Funkeinrichtungen können ihr Gerät nun vorerst weiter beim Fahren nutzen. Denn es gibt handfeste Gründe, die Einführung des Nutzungsverbots für den Fahrer um drei Jahre zu verschieben.

Zum Inhaltsverzeichnis



Notfall-Infos bei Telefon-App

Google hat etliche seiner Apps aus Android herausgelöst und aktualisiert diese separat vom eigentlichen Android-Betriebssystem über den Google Play Store. Eine dieser Anwendungen ist die Telefon-App - mit der App-Version 10 werden bei bestimmten Rufnummern aktuelle Standortinformationen abgefragt und eingeblendet. Ruft man eine Notfallnummer an wie 110 oder 112, dann zeigt die Telefon-App Adresse, Stadt mit Postleitzahl und die GPS-Koordinaten an. Allerdings ist fraglich, ob dies auch ohne Internet funktioniert - außerdem läuft die App nicht auf allen Geräten.

Zum Inhaltsverzeichnis

MXene könnte Aufladezeit von Akkus drastisch verringern

Nur noch Sekunden anstatt Stunden mehr..

Katwarn, Nina und Co.: Warn-Apps im Vergleich

Zum Teil unterschiedliche Einsatzbereiche mehr..

Technik der Zukunft: Diese Trends lassen auf sich warten

Von intelligenten Kontaktlinsen über rollbare Displays mehr..

Doppelte Dateien aufspüren und löschen

Wie bieten Tipps für PC, Mac, Android und iOS mehr..

Media Markt hatte Smartphone mit löchrigem Betriebssystem im Angebot

Verbraucherzentrale geht gegen Elektronikhändler vor mehr..

Samsung Galaxy Book im Unboxing: Notebook im Tablet-Gewand

Ein Windows-Tablet ohne Leistungskompromisse mehr..

Termin für Nokia 8 bekannt gegeben

Mitte August kommt das Flaggschiff mehr..

Zum Falten: Lenovo zeigt Smartphone, das zum Tablet wird

Aktueller Prototyp zum Anfassen zeigt sich im Video mehr..

Google plaudert über Details zu Android 8.0

Project Treble, SafetyNet, Themes Engine und mehr mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Messaging mit dem Smartphone: WhatsApp ist aktuell die beliebteste Messaging-App. Doch es gibt viele teils sicherere Alternativen, die wir miteinander vergleichen

Broadcast



Streit um Vergütung im Kabelnetz

Seit 2013 wird über Einspeiseentgelte für die Nutzung der TV-Kabelnetze durch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gestritten. Der 1. Kartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf hat zu Gunsten der Kabelnetzbetreiber entschieden. Die Rundfunkanstalten müssen für die Verbreitung ihres Rundfunkprogramms in den Kabelnetzen zahlen. Die Entgeltsetzung verstößt laut dem Gericht nicht gegen das kartellrechtliche Missbrauchsverbot. Wie viel ARD und ZDF nun zahlen müssen, lesen Sie in unserer News zur Einspeisevergütung.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vier Digitalradios mit DAB+ bei real

Zwei Modelle besitzen auch eine Bluetooth-Funktion mehr..

ARD ergänzt Angebot über DVB-T2 HD mit Internetstreams

Zusatzprogramme kommen webbasiert mehr..

TV, Netflix und mehr? Das leistet der Unitymedia-Receiver

All-in-one-Box mit nahtlosem TV-Erlebnis mehr..

DAB+: Klage gegen Entscheidung beim zweiten Bundesmux

Initiator Steffen Göpel zieht vor Verwaltungsgericht Leipzig mehr..

Fressen Podcasts und Streaming das Radio auf?

Was das alte Medium von Spotify, Amazon und Deezer lernen kann mehr..

Gericht: DAB+ gehört zum Grundversorgungsauftrag

BR darf bisherige UKW-Welle ins Digitalradio verlagern mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Alles rund um Radio: Wir liefern Ihnen Berichte und News rund um UKW, DAB+ und mehr in unserem Radio-Ratgeber.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 27.07.2017

Der Juli geht dem Ende entgegen, doch die von uns ausgewählten und regelmäßig empfohlenen Anbieter bleiben weiter ihre Tarife stabil. Das bedeutet, um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie idealerweise die 01085 vorweg. Sie garantiert bis Ende September, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 weiterhin für 0,9 Cent pro Minute pro Minute zu haben, der bis Ende September garantierte Maximalpreis liegt mit 1,9 Cent pro Minute etwas höher.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt sogar bis Ende Oktober. Diese Garantie wurde verlängert. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

01041 stellt den Betrieb ein

01028 und 01038 machen weiter mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Sonderrufnummern: Welcher Dienst hat welche Vorwahl? 0700, 0800, 0900, 0137 oder 0180 - alles über Arten und Kosten deutscher Sonderrufnummern.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin

Telefon: 030 / 453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Hotline: 0900 1 330 100 (1,86 Euro pro Minute aus dem Festnetz der Telekom, CNS24) Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin