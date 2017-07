Günstige Prepaid-Tarife, Netzausbau und "Online statt Hotline"

Liebe Leserinnen und Leser,

so erfolgreich Smartphones und passende Tarife mit Allnet-Flats und Daten-Flat auch sind: Vielen Handy-Besitzern reichen nach wie vor einfache Prepaid-Tarife ohne feste Kosten. Im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters finden Sie unseren Ratgeber zu echten Prepaid-Tarifen in allen Netzen.

Neue Angebote bei MagentaMobil Start hat in dieser Woche die Deutsche Telekom eingeführt. Bisherige Tarife wurden aufgewertet, eine neue Prepaid-Allnet-Flatrate wurde neu ins Portfolio aufgenommen. Details zu Tarifen, Preisen und Inklusivleistungen bei Telekom Prepaid hält unser Mobilfunk-Teil bereit.

Rund 500 Millionen Datensätze von E-Mail-Nutzern wurden gehackt und werden im Darknet sogar gehandelt. Im Internet-Teil erfahren Sie, wie Sie feststellen können, ob Sie selbst betroffen sind und wie Sie sich vor Missbrauch schützen können. Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Daten-Hack im Internet

Stolze 500 Millionen Datensätze von Internet-Nutzern werden im Darknet zum Kauf angeboten. Auf dieses riesige Datenleck informierte jetzt sogar das Bundeskriminalamt. Dabei soll es vornehmlich um E-Mail-Adressen und die dazu gehörenden Zugangsdaten gehen. Auch zahlreiche Nutzer in Deutschland sind vom Hack betroffen. Wie Sie feststellen können, ob Sie selbst möglicherweise betroffen sind und welche Maßnahmen gegen Missbrauch unbedingt ergriffen werden sollten, erfahren Sie in unserem Bericht zum Datenklau im Internet.

Mehr LTE für E-Plus-Kunden

Das LTE-Netz von E-Plus ist seit einem Jahr Vergangenheit. Betroffene Kunden können seitdem das 4G-Netz von o2 mitnutzen - allerdings nach wie vor nicht überall in Deutschland, so dass es bei Telefónica derzeit eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt: Frühere o2-Kunden haben Zugriff auf das gesamte LTE-Netz, ehemalige E-Plus-Nutzer müssen mit Einschränkungen leben. Doch die Situation verbessert sich. Wo der Netzbetreiber die Verfügbarkeit angeglichen hat und in welchen Regionen es nach wie vor Unterschiede bei der Möglichkeit gibt, lesen Sie in unserer Meldung zur Erweiterung der 4G-Abdeckung für frühere E-Plus-Kunden.

Netztest bei Vodafone

Wir waren zwei Monate lang mit vier Smartphones und SIM-Karten aus allen deutschen Mobilfunknetzen unterwegs, um die Qualität des mobilen Internet-Zugangs zu testen und auch zu überprüfen, wie weit der LTE-Netzausbau inzwischen fortgeschritten ist.

Vodafone wirbt mit bis zu 500 MBit/s im Downstream über LTE. Das wäre das Zehnfache dessen, was die meisten VDSL-Anschlüsse im Festnetz leisten. Doch wie hoch sind die Datenraten in der Praxis und wie weit ist Vodafone mit dem Netzausbau? Welche Erfahrungen wir beim Surfen, Streamen und bei Speedtests gemacht haben, berichten wir in unserem Vodafone-Netztest.

Details zum FRITZ!Box-Update für Telekom-Kunden

Die Telekom hat ihre Kunden gebeten, die aktuelle Firmware auf FRITZ!Boxen von AVM einzuspielen, wenn die Nutzer einen solchen Router in Betrieb haben. Ansonsten würden sich bestimmte Dienste nicht mehr nutzen lassen. Wir haben bei AVM nachgefragt und berichten darüber, um welche Anpassungen es geht und wie Nutzer prüfen können, ob ein Update für die eigene FRITZ!Box zur Verfügung steht.

Ferner gibt es Hinweise auf eine Sicherheitslücke bei den AVM-Routern. So seien Angreifer in der Lage, über das Internet die IP- und MAC-Adressen sowie die Hostnamen der an der FRITZ!Box angemeldeten Geräte zu ermitteln. In unserer Meldung zur vermeintlichen FRITZ!Box-Lücke erfahren Sie, was der Hersteller selbst zu den Vorwürfen sagt und wie das Sicherheitsleck eingestuft wird.

Freemailer im Überblick: Sie suchen einen guten, kostenlosen E-Mail-Dienst? Wir zeigen Ihnen aktuelle Angebote in der Übersicht!

Mobilfunk



Günstige Prepaidkarten

Nicht überall, wo Prepaid draufsteht, ist auch echtes Prepaid drin. Bei vielen Anbietern müssen heute Bankdaten hinterlegt werden, über die das Guthaben aufgeladen wird, anstatt klassische Voucher zu verwenden.

Es gibt aber auch heute noch viele Nutzer, die eine richtige Prepaidkarte suchen, bei der keine Grundgebühren anfallen und bei denen der Kunde nur das zahlt, was er auch wirklich verbraucht hat. In unserem Ratgeber zu günstigen Prepaid-Tarifen haben wir Angebote in allen Netzen miteinander verglichen.

Telekom startet Prepaid-Allnet-Flat

Die Deutsche Telekom bietet seit Dienstag neue Prepaid-Tarife an. Der MagentaMobil Start L bekommt mehr Inklusivleistungen als bisher und der MagentaMobil Start XL wird neu als Prepaid-Allnet-Flat eingeführt. Welche Kosten für die Tarife anfallen und welche Inklusivleistungen Sie dafür bekommen, erklären wir Ihnen in unserem Bericht zu den neuen Prepaid-Angeboten der Telekom. Wie sich der Tarif im Vergleich mit Angeboten der anderen zwei Netzbetreiber schlägt, verrät Ihnen unser Vergleich des MagentaMobil Start XL mit den Tarifen von Vodafone und o2.

o2: Online statt Hotline

o2 testet derzeit eine besondere Form des Kundenservice, bei der Kunden belohnt werden, die auf einen Anruf auf der Hotline verzichten. Wie die Probleme stattdessen gelöst werden sollen und wie sich der Netzbetreiber die Belohnung der Kunden vorstellt, erfahren Sie in unserer News zur Belohnung für den Nicht-Anruf bei der o2-Kundenbetreuung. Was die Kunden von der Aktion halten und warum der Probebetrieb nicht ohne Probleme verläuft, zeigt Ihnen unsere unsere Meldung zum Testlauf der "Hotline ohne Hotline" auf.

Anonyme Prepaidkarte gekauft

Prepaidkarten sollen seit 1. Juli nur noch dann freigeschaltet werden, wenn der Netzbetreiber oder Discounter die Identität des Kunden anhand eines Ausweisdokuments überprüft hat. Das sieht eine gesetzliche Neuregelung vor, doch nicht alle Anbieter nehmen es mit der Registrierungspflicht so genau. Wie wir eine nicht registrierte SIM kaufen und sogar nutzen konnten und von welchem Anbieter diese stammt, beschreibt unser Erfahrungsbericht zum Kauf einer anonymen Prepaidkarte.

Die aktuell günstigsten Handy-Tarife für Ihre Ansprüche finden Sie in unserem Tarifvergleich für Smartphone-Tarife.

Smartphone



Mehr Sicherheit bei Android

Mitglieder des XDA-Developer-Forums haben einen Panikmodus in der aktuellen Android-Version 7.1 gefunden, der von Google bisher nicht erwähnt wurde. Das Feature soll vor allem für mehr Sicherheit sorgen und es Nutzern ermöglichen, aktiv gegen auf dem Handy installierte Malware vorzugehen. Wie die Funktion ausgelöst wird, welchen Vorteil die Nutzer haben und warum dennoch nicht alle Interessenten auf das Feature zurückgreifen können, selbst wenn das eigene Smartphone die aktuelle Firmware an Bord hat, lesen Sie in unserem Beitrag zum Panik-Modus in Android 7.1.

Zum Inhaltsverzeichnis



Bixby abschalten

Das Samsung Galaxy S8 ist eines der besten Smartphones, die derzeit auf dem Markt sind. Doch eine Funktion sorgt dabei für Ärger bei den Nutzern: Bixby. Der digitale Assistent wurde sogar mit einem Hardware-Button verknüpft, dessen Zuordnung sich offiziell nicht ändern lässt. Inoffiziell gibt es indes eine recht einfache und schnell umsetzbare Lösung, um Bixby sogar komplett auf dem Samsung Galaxy S8 abzuschalten - ohne Root-Zugriff.

Zum Inhaltsverzeichnis

Mit dem Handy in die Berge oder an den Strand: Nicht jedes Gerät verträgt extreme Bedingungen. Wir zeigen Ihnen alles rund um robuste Outdoor-Handys!

Broadcast



Magine TV erhöht Preise

Zattoo, Waipu TV und Magine TV haben sich im Zuge der Umstellung des terrestrischen Fernsehens von DVB-T auf DVB-T2 HD als denkbare Alternativen empfohlen. Dabei ist die Programmauswahl bei den Streaming-Plattformen sogar größer als beim Antennen-TV. Betrachtet man allerdings die Kosten, so ist freenet TV, das DVB-T2-Angebot mit privaten Programmanbietern, günstiger als die Streaming-Dienste. Magine TV dreht zudem jetzt an der Preisschraube. Warum eines der Angebote besonders vile teurer wird und wie Interessenten bei der Buchung weiterhin sparen können, verrät unsere Meldung zu denen neuen Preisen von Magine TV.

Zum Inhaltsverzeichnis



Vorerst kein Digitalradio-Pflichtchip

Eigentlich sollte eine Gesetzesänderung für eine schnellere Verbreitung digitaler Radioemfangsgeräte sorgen. Radios mit UKW und RDS sollten zwingend auch mindestens DAB+ oder Internetradio empfangen können. Die Gesetzesnovelle ist vorerst gescheitert. Warum es zumindest erhebliche Verzögerungen gibt und welche Probleme Kritiker am Entwurf bemängeln, beschreibt unser Beitrag zum Digitalradio-Pflichtchip in Radios.

UKW im Vergleich mit DAB+ und Internetradio: Welche Vorteile hat welche Technik? Wir zeigen es Ihnen auf unserer UKW-Themenseite!

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 13.07.2017

Stabilität und Konstanz bei unseren wöchentlichen Call-by-Call-Empfehlungen. Das heißt, um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen sie idealerweise die 01085 vorweg. Sie garantiert bis Ende Juni, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 weiterhin für 0,9 Cent pro Minute pro Minute zu haben, der bis Ende Juni garantierte Maximalpreis liegt mit 1,9 Cent pro Minute.etwas höher.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt sogar bis Ende Juli. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Die Adresse zur Rufnummer: Wenn Sie wissen möchten, wer hinter einer Nummer steckt, können Sie die Inverssuche via Internet kostenlos nutzen!

