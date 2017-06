Sommer-Gratis-Apps, weniger Bundesliga bei Sky, "Ja" am Telefon mit Folgen

Liebe Leserinnen und Leser,

auf Fußball-Fans der 1. und 2. Bundesliga kommen harte Zeiten zu, denn bereits ab der im August startenden Saison können nicht mehr alle Bundesliga-Partien bei Pay-TV-Sender Sky geschaut werden. Und ab nächster Saison gibt es weitere Änderungen bei der Champions League. Warum Fußball-Fans künftig bis zu drei Pay-TV-Abonnements brauchen werden, lesen Sie im Broadcast-Teil dieses Newsletters.

"Können Sie mich hören", fragt der unbekannte Anrufer. Wer darauf am Telefon mit "Ja" antwortet, könnte kurze Zeit später einen Handy-Vertrag oder ein Zeitungsabo ins Haus geschickt bekommen. Wie sogenannte "Schwarze Schafe" der Call-Center-Branche aus einem "Ja" eine Zustimmung zu einem Vertrag konstruieren und welche Möglichkeiten es gibt, sich dafür zu schützen, erklären wir Ihnen im Festnetz-Teil.

Seit gestern ist der Sommer auch kalendarisch in Deutschland angekommen und aktuell zeigt er sich vielerorts von seiner besten Seite. Für viele Handynutzer ein Grund mehr, ihre Zeit möglichst viel im Freien zu verbringen. Im Smartphone-Teil liefern wir Ihnen einen Überblick über praktischen Apps für nützliche Informationen für den Ausflug, den Urlaub oder sonstige Freizeit-Aktivitäten.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen. Ihre teltarif.de-Redaktion

Broadcast



Weniger Fußball bei Sky

Bislang waren beim Pay-TV-Sender Sky alle Spiele der 1. und 2. Fußball-Bundesliga, aber auch die UEFA Champions League, DFB Pokal und weitere Highlights zu sehen. Das wird sich zum Teil schon mit Beginn der nächsten Saison ändern. Sky hat auf seiner Webseite bereits die Werbung angepasst. Demnach werden nur noch 572 der 612 Bundesliga-Partien gezeigt. Wie Sie die restlichen Begegnungen sehen können und warum Sie perspektivisch sogar drei Pay-TV-Abos benötigen, um alle Bundesliga- und Champions-League-Spiele sehen zu können, zeigen wir in unserem Bericht zur Zukunft der Bundesliga im TV.

DVB-T2: freenet-TV-Gratisphase endet für erste Kunden

Holpriger Start für DAB+ in Österreich

Mobilfunk



EU-Roaming im Test

Seit Donnerstag vergangener Woche gilt die neue EU-Verordnung zur Mobilfunk-Nutzung in den 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Norwegen, Island und Liechtenstein. Seitdem sollen die Kunden ihre Verträge und Prepaidkarten in den genannten Ländern ohne Roaming-Aufschläge nutzen können.

Wir wollten wissen, ob die Provider nach Grenzübertritt ordnungsgemäß per SMS über die Roaming-Konditionen informieren, ob Roam-like-at-home wie erwartet funktioniert und welche Einschränkungen es möglicherweise gibt. Unsere Erfahrungen unmittelbar nach Inkrafttreten der Verordnung zeigen die Testberichte zum EU-Roaming in Österreich auf.

10-GB-Aktion bei Telekom-Tarifen

Sparhandy hat einen Aktionstarif im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom aufgelegt, der sich vor allem durch sein Preis-/Leistungsverhältnis auszeichnet. So sind beispielsweise 10 GB Datenvolumen pro Monat enthalten und zusätzlich die monatliche Grundgebühr reduziert. Wie lang die Aktion noch verfügbar ist und welche Einschränkungen Kunden von Sparhandy akzeptieren müssen, sagt Ihnen unsere Meldung zum Sparhandy-Angebot im Telekom-Netz. Eine ähnliche 10-GB-Tarif-Aktion bietet übrigens auch congstar anlässlich des zehnten Geburtstags des Discounters.

Handynummer mit beliebiger SIM-Karte nutzen

sipgate will die Handynummer unabhängig von der SIM-Karte machen. Zu diesem Zweck wurde mit der Satellite-App ein Produkt entwickelt, das auf der VoIP-Technik basiert, aber tief ins Betriebssystem des Smartphones integriert wird. Aktuell läuft der Testbetrieb mit einer Beta-Version der iPhone-Software. Eine Android-Version der Satellite-App ist ebenfalls geplant. Wie klappt die Installation? Wie erhält der Kunde seinen Account und seine Rufnummer? Diese und weitere Fragen beantwortet unser Testbericht zur Satellite-App.

Kostenfallen beim EU-Roaming

Auch wenn seit dem 15. Juni die Roam-like-at-home-Verordnung in Kraft ist, lauern nach wie vor auch mitten in Europa Kostenfallen bei der Mobilfunknutzung im Ausland. Selbst in einem Nachbarland Deutschlands kann die Handynutzung sehr teuer werden.

Betroffen sind nicht nur Urlauber, sondern auch Leute, die in Grenznähe wohnen und eventuell sogar pendeln oder auch Reisende, die unterwegs auch nur ein Land streifen, in dem die EU-Regulierung nicht greift. In einem Ratgeber zu Roaming-Kostenfallen in Europa zeigen wir die Länder auf, in denen Extra-Gebühren anfallen können und wie hoch der Aufpreis je nach Anbieter und Tarif sein kann.

Trotz EU-Regulierung: WLAN Call bleibt im Ausland Kostenfalle

Neue Aldi-Talk-Tarife: Preiserhöhung für Bestandskunden

EU Roaming Flat von o2: Das sind die neuen Konditionen

Telekom StreamOn: Diese Anbieter kommen als nächstes dazu

Telekom: 100 GBit/s für das Roaming

Vodafone DataGo: Mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

Editorial: Wie viele Basisstationen braucht ein Netz?

Sunrise: GSM-Aus schon 2018

Internet



teltarif.de hilft

Wer als Kunde einer Telefongesellschaft ins Ausland umzieht und die Dienstleistungen seines Anbieters gar nicht mehr nutzen kann, hat nach den gesetzlichen Vorgaben die Möglichkeit, den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Das gilt auch dann, wenn die Mindestlaufzeit eigentlich noch länger laufen würde. Allerdings klappt das nicht immer wie erwartet.

Ein teltarif.de-Leser war Kunde bei o2 DSL und wurde gleich mit mehreren Problemen konfrontiert. Wie aus einer Störungsmeldung eine nie beauftragte Optionsbuchung wurde, lesen Sie in unserem Bericht über den weiter laufenden DSL-Vertrag trotz Umzug ins Ausland.

LTE wird wichtigster Mobilfunk-Standard

Bis zu 2,6 Milliarden Neukunden werden bis 2022 laut Ericsson Mobility Report mobile Breitbandnetze nutzen. Schon im kommenden Jahr soll der überwiegende Teil der Nutzer auf LTE zurückgreifen, das auch schnelle mobile Datenübertragungen gewährleistet. Der Ericsson Mobility Report wagt aber auch einen weiteren Ausblick auf die Mobilfunk-Zukunft. Unser Bericht zu LTE und 5G informiert unter anderem darüber, wie die Entwicklung des mobilen Datenverkehrs in den nächsten Jahren aussieht und welche Netzabdeckung wann für 5G erwartet wird.

AVM FRITZ!Box 7590 erhält Update auf FRITZ!OS 6.84

YouTube muss illegalen Fernseh-Mitschnitt löschen

Rolle rückwärts: Sky verkauft jetzt auch Filme - und versendet DVDs

Smartphone



OnePlus 5

Monatelang gab es Gerüchte um das OnePlus 5, jetzt ist das Android-Smartphone offiziell vorgestellt worden und überrascht die Fachwelt mit seiner Top-Ausstattung. Einige Details, etwa die Dual-Kamera und der Qualcomm Snapdragon 835 als Prozessor, waren bereits im Vorfeld bekannt. Aber OnePlus hatte auch noch die eine oder andere (positive) Überraschung zu bieten. Mehr dazu erfahren Sie in unserer News zum OnePlus 5.

Außerdem konnten wir das OnePlus 5 bereits einem ersten Test unterziehen.

Android 8.0 (Oreo)

Erste Beta-Versionen von Android 8.0 sind bereits seit einiger Zeit verfügbar. Die Vorab-Firmware gibt es allerdings nur für Google-Geräte, also für neuere Nexus-Handhelds und für die Pixel-Produkte. Im Spätsommer wird die finale Version der neuen Android-Variante erwartet. Doch welche Smartphones und Tablets werden ein entsprechendes Update erhalten? Dieser Frage gehen wir in unserer Meldung zu Android 8.0 nach.

Facebook Messenger umgehen

Der Facebook Messenger wurde für Smartphones vor geraumer Zeit in eine eigene App ausgelagert. Wer diese nicht installiert hat, kann über den Messenger per Handy nicht kommunizieren. Doch es gibt eine Möglichkeit, den Facebook Messenger am Handy zu nutzen, ohne die App installieren zu müssen. Wie Sie auch ohne Installation des Messengers Nachrichten mit Facebook-Freunden austauschen können, verrät Ihnen unser Beitrag zur Umgehung der Facebook-Messenger-App.

Gratis-App für den Sommer

Sommer, Sonne und Musik. Viele Smartphone-Nutzer verbringen viel Zeit während der warmen Jahreszeit draußen. Dabei gibt es auch praktische Apps, die nützliche Informationen für den Ausflug, den Urlaub oder sonstige Freizeit-Aktivitäten liefern. Bleibt es heute trocken? Wie sieht es mit dem Pollenflug aus? Wo sind die nächsten Badeseen? Und wo gibt es in der Umgebung Biergärten? Wir haben 10 kostenlose Apps für die warme Jahreszeit in einem Ratgeber zusammengestellt.

Leistungs-Sieger: Die zehn besten Smartphones 2017

Microsoft ist schuld am iPhone

Windows XP und Vista: Neue Updates für Privatanwender

Pro & Contra: Wie sinnvoll ist ein Tablet?

(Fast) bestätigt: iPhone 2017 wasser­dicht und kabellos aufladbar

Tablet-Display: Wie groß darf es sein?

WhatsApp verlängert Support für einige Smartphones

Apple iPad Pro 10.5 schwer zu reparieren: Tablet aufgeschraubt

Festnetz



Das kritische "Ja" am Telefon

Wer am Telefon bei einer unverfänglichen Frage mit "ja" antwortet, könnte ungeahnt in eine Falle laufen. Kurze Zeit später könnten ein Mobilfunkvertrag oder ein Zeitschriftenabonnement ins Haus flattern, weil das "Ja-Wort" aus dem Telefonat, das offiziell einen völlig anderen Hintergrund hatte, in der Aufzeichnung der Gegenseite heraus geschnitten und als Zustimmung für den Vertragsabschluss gewertet wird.

Jetzt hat die Bundesnetzagentur hohe Bußgelder gegen zwei Unternehmen verhängt, die Verbraucher mit unerlaubten Werbeanrufen belästigt haben. In der Regel schrecken solche Maßnahmen die schwarzen Schafe der Branche aber nicht ab, denn die Bundesnetzagentur registriert eine steigende Zahl entsprechender Beschwerden. Welche Lösungen es gibt, solche Betrugsfälle für die Zukunft auszuschließen, erfahren Sie in unserer Meldung zum Telefon-Betrug.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 01.06.2017

Mindestens bis Ende des Monats halten die von uns ausgewählten und regelmäßig empfohlenen Anbieter ihre Tarife stabil. Bis zum nächsten Newsletter erwarten wir die offiziellen Verlängerungen der Tarifgarantien. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen sie also weiterhin die 01085 vorweg. Sie garantiert, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 weiterhin für 0,9 Cent pro Minute pro Minute zu haben, der garantierte Maximalpreis liegt mit 1,9 Cent pro Minute.etwas höher.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt sogar bis Ende Juli. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

