Kostenlos mobil ins Internet, o2-Aktionstarife, neue FRITZ!Box

Liebe Leserinnen und Leser,

kostenlos mobil ins Internet? Das ist tatsächlich möglich. Angebote stehen in zwei der drei deutschen Mobilfunknetze zur Verfügung - sogar für die dauerhafte Nutzung. Details haben wir im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters zusammengefasst.

AVM hat ein neues FRITZ!Box-Modell mit zur Fachmesse Anga Com nach Köln gebracht. Wir hatten auf der Veranstaltung die Möglichkeit, den Router in Augenschein zu nehmen. Im Internet-Teil zeigen wir Ihnen das Gerät und stellen seine Features vor.

Schenkt man den Worten von Telekom-Chef Tim Höttges Glauben, sollen Telekom-Kunden in Zukunft ein kürzeres Zeitfenster für einen Techniker-Termin genannt bekommen - mehr zu dem Ansinnen erfahren Sie im Festnetz-Teil.

Für den morgigen Freitag hat die Deutsche Telekom Details zu MagentaEINS 11.0 angekündigt. teltarif.de wird live von der Pressekonferenz, die im Rahmen von "Rock am Ring" stattfindet, berichten. Und am Montag startet die Apple-Entwicklerkonferenz WWDC - wir berichten am Montagabend von der Apple-Keynote, bei der es unter anderem eine neue iOS-Version sowie neue iPads geben wird. Zum WWDC läuft übrigens noch unser Gewinnspiel, bei dem Sie ein iPhone 7 oder 7 Plus gewinnen können!

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Mobiles Internet kostenlos

Der mobile Internet-Zugang ist aus dem Alltag vieler Smartphone-Besitzer nicht mehr wegzudenken und wer mit seinem Netz unzufrieden ist, ist möglicherweise daran interessiert, den Online-Zugang in den anderen Mobilfunknetzen zu testen. Unser Bericht zu kostenlosen mobilen Internet-Zugängen zeigt auf, wie Sie bis zu 10 GB kostenloses Datenvolumen bekommen können und bei welchen Anbietern sogar dauerhaft Gratis-LTE-Zugänge zu bekommen sind.

Zum Inhaltsverzeichnis



o2-Gewinnspiel für Bestandskunden

o2 feiert in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag. Aus diesem Anlass bietet das Unternehmen Bestandskunden ab heute die Möglichkeit, Smartphones, Zubehör und zusätzliches Datenvolumen zu gewinnen. In unserem Bericht zur "Bestandskunden-Lotterie bei o2" erfahren Sie außerdem mehr zum neuen Vorteilsprogramm der Telefónica-Marke, das Kunden künftig schon im ersten Jahr nach Vertragsabschluss Boni einräumt.

Kommende Woche geht zudem der Prepaid-Aktionstarif o2 Prepaid All-in 15 an den Start. Dabei handelt es sich um eine Allnet-Flat inklusive LTE-Internet-Zugang zu vergünstigten Konditionen. In der Meldung zum o2 Prepaid All-in 15 lesen Sie, ab wann und zu welchem Preis das Angebot erhältlich sowie wie viel Datenvolumen inklusive ist und wie Kunden die Möglichkeit haben, ohne Aufpreis regelmäßig weiteres Datenvolumen zu erhalten.

Zum Inhaltsverzeichnis



Naka Mobile getestet

Naka Mobile nennt sich eine internationale Roaming-SIM-Karte. Die Marke selbst ist zwar weniger bekannt, dafür aber Lufthansa Mobile, das als Reseller von Naka Mobile eine vergleichbare Prepaidkarte verkauft. Die Anschaffung einer SIM-Karte von Naka Mobile kann auch nach Inkrafttreten der neuen EU-Roaming-Verordnung interessant sein - etwa für die Nutzung außerhalb der Europäischen Union. In unserem Testbericht zu Naka Mobile erfahren Sie, welchen Mehrwert die Karte gegenüber Lufthansa Mobile bietet, wie Sie an ein Starterset kommen, welche Tarifoptionen verfügbar sind und welchen Eindruck die Roaming-SIM bei der Nutzung hinterlassen hat.

Zum Inhaltsverzeichnis



Kabelverzweiger als 5G-Standorte?

Der Aufbau der neuen Mobilfunk-Technologie 5G stellt die Netzbetreiber vor große Herausforderungen. Das Netz soll noch engmaschiger werden als von GSM, UMTS und LTE gewohnt. Klassische Standorte für Mobilfunk-Basisstationen sind aber heute schon rar, so dass der Aufbau eines noch engmaschigeren Netzes gar nicht so einfach zu realisieren sein wird. In unserer Meldung zum künftigen 5G-Auf- und Ausbau erfahren Sie, warum die Deutsche Telekom und Vodafone gegenüber anderen Marktteilnehmern klar im Vorteil sein könnten.

Zum Inhaltsverzeichnis



Telekom: Ab heute13 neue Partner bei StreamOn

Bereits vor einigen Tagen sickerte die Information durch, dass die Deutsche Telekom zum 1. Juni neue Partner für ihre StreamOn-Option vorstellen wird. Nun liegen Medieninformationen zu den Diensten vor, die ab heute von StreamOn-Kunden genutzt werden können, ohne dass das für Streaming anfallende Datenvolumen die Inklusivleistung des Tarifs belastet. Welche Angebote dabei sind, erfahren Sie im Artikel zu den 13 neuen Partnern bei StreamOn.

Zum Inhaltsverzeichnis



Tarife ohne Roaming ermitteln

Seit einiger Zeit bieten verschiedene Mobilfunk-Discounter auch Smartphone-Tarife an, bei denen die Nutzung im Ausland nicht vorgesehen ist. Hintergrund ist die EU-Regulierung, die vorsieht, dass Kunden ihren Tarif ab dem 15. Juni im Ausland zu gleichen Konditionen wie innerhalb Deutschlands nutzen können. Unsere News zum verbesserten Handytarif-Vergleich auf teltarif.de zeigt, wie Sie Tarife ohne Roaming erkennen und sich ggf. gezielt für ein solches, oft günstigeres Preismodell entscheiden können.

Zum Inhaltsverzeichnis

Identitätsnachweis für Prepaidkunden: Lösung von Telefónica

Neuregelung ab 1. Juli mehr..

CallYa Smartphone Allnet-Flat jetzt mit 2 GB Datenvolumen

Weitere Konditionen bleiben unverändert mehr..

o2: Neuer EU-Roaming-Tarif bereits nutzbar

"Technische Umstellung" bereits erfolgt mehr..

Telekom: Festnetznummer mit VoLTE und WLAN Call kombinierbar

Weltweite Homezone dank WiFi Calling mehr..

congstar Smart: Aktionsweise 1 GB bei 42 MBit/s

Ausschließlich bei Bestellung über die Webseite mehr..

United Internet: Angebot für Drillisch gestartet

Freenet sieht sich im Ausland nach Übernahmen um mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Handy-Anrufe auf 0180-Sonderrufnummern sind teuer. Mit der 0180-Telefonbuch-App für iOS und Android ermitteln Sie schnell und einfach die Festnetznummer eines Unternehmens und sparen beim Anruf.

Internet



Neue FRITZ!Box angeschaut

AVM hat ein neues FRITZ!Box-Modell mit zur Anga Com nach Köln gebracht. Wir hatten auf der Messe die Möglichkeit, uns einen ersten Eindruck von der FRITZ!Box 6591 Cable zu verschaffen. In unserer Bilderstrecke zur FRITZ!Box 6591 Cable zeigen wir Ihnen den neuen Router, wir berichten über seine Features und die Vorteile, die er gegenüber seinem Vorgänger mit sich bringt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Amazon Channels ausprobiert

Amazon Channels ist gestartet - dabei vermarktet Amazon die Bezahl-Sender nur einzeln und nicht in Paketen gebündelt. Doch kann das Angebot überzeugen? In unserem Test zu den Amazon Channels gehen wir der Frage nach, wie sich die Offerte in der Praxis schlägt.

Zum Inhaltsverzeichnis



So werden Kabelschäden repariert

Bagger können bei Bauarbeiten für große Schäden bei der Telekommunikations-Infrastruktur sorgen. Wenn sie - aus Unachtsamkeit oder wegen mangelnder Dokumentation - einen wichtigen Kabelstrang durchtrennen, kann es zu einem Ausfall der Telefon- und Internet-Verbindung bei einer großen Anzahl von Kunden kommen. Doch wie geht die Telekom eine solche Störungsbehebung an und warum dauert das unter Umständen so lange? In unserem Beitrag darüber, wie die Telekom vom Bagger zerfetzte Leitungen repariert, lesen Sie, was der Netzbetreiber erledigen muss, damit die Kunden wieder telefonieren und im Internet surfen können.

Zum Inhaltsverzeichnis



Unitymedia-Chef Lutz Schüler: "Ich sage ja zu allem was"

In den Niederlanden entsteht ein gemeinsames Unternehmen aus Vodafone und Liberty Global. Auf der Fachmesse Anga Com in Köln kam die Frage auf, ob das ein Vorbild für den deutschen Markt sein könnte, obwohl ein Zusammenschluss von Vodafone und Unitymedia nach Gesprächen im Herbst 2015 eigentlich ausgeschlossen wurde. In unserer Meldung zu einer möglichen Fusion von Vodafone und Unitymedia gehen wir der Frage nach, für welchen der beiden Netzbetreiber ein solcher Schritt sinnvoll wäre und welche Vorteile die Kunden auch beim Mobilfunk-Ausbau durch einen solchen Zusammenschluss haben könnten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Ventelo stellt Internet-by-Call-Dienste ab Juni ein

Folgende Angebote sind betroffen mehr..

Vodafone Kabel: Diese Router sind zu haben

Kunde kann beim Router Gerätetyp nicht wählen mehr..

Unitymedia-Chef: "Wir leben von der Trägheit der Kunden"

Ein deutsches Hulu-Pendant wäre sinnvoll mehr..

AVM startet mit der FRITZ!Box 7582 für G.fast & Super-Vectoring

FRITZ!Box 7590 und 6590 Cable kurz vor Marktstart mehr..

Polizei: Trickreiche Er­pressungs­soft­ware kommt per Mail

Schadsoftware "Jaff" kommt mit Betreff "Invoice" mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

IPv6 verständlich erklärt: IPv6 ist immens wichtig für die weitere Entwicklung des Internets - wir zeigen Ihnen im IPv6-Ratgeber, was sich hinter dem Begriff verbirgt.

Smartphone



Sony ändert Smartphone-Strategie

Sony stellt seit Jahren recht solide Android-Smartphones her, die jedoch bei weitem nicht die vom Hersteller gewünschte Akzeptanz gefunden haben. Nun soll die Gerätesparte der gehobenen Mittelklasse eingestampft werden. Wie aber will sich Sony von anderen Herstellern abheben? Für welche Handys sind Nachfolger zu erwarten und welche Geräte-Serien werden nicht weiterverfolgt? Antworten auf diese Fragen haben wir in unserem Beitrag zu künftigen Smartphones von Sony zusammengefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis



WhatsApp-Infodienste in der Übersicht

Auch Firmen kommunizieren verstärkt über WhatsApp mit ihren Kunden. Auf diesem Weg lassen sich Newsletter abonnieren - etwa der aktuelle Wetterbericht, die letzten Infos aus der Fußball-Bundesliga oder auch Tarif-Neuheiten von teltarif.de. Wir haben für Sie wichtige WhatsApp-Newsletter und -Broadcasts zusammengefasst, die Sie kostenlos abonnieren können.

Zum Inhaltsverzeichnis

Samsung Galaxy S8+ Dual-SIM: VoLTE und WLAN Call ohne Branding

Neue Standards mit Importgerät nutzbar mehr..

Editorial: Wem gehört mein Smartphone?

Viele Apps künftig nicht mehr auf gerooteten Phones? mehr..

Urlaubssperre bei Apple: Termin für iPhone-Launch bekannt

Neue iPhones eine Woche später? mehr..

Huawei Watch 2 im Unboxing: Die schlaue Uhr wird sportlicher

Smartwatch ist mit und ohne LTE zu haben mehr..

Xiaomi Mi6 im Unboxing: Premium Made in China

Snapdragon 835 und Dual-Kamera im edlen Design mehr..

Xiaomi Mi Max 2: Mit dem 5300-mAh-Monster-Akku durch den Tag

Maxi-Smartphone aus China mehr..

Sony Xperia XZ Premium im Test: Spitzen-Leistung und Allrounder

Akku, Display, Kamera und mehr im Check mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Mit dem Handy in die Berge oder an den Strand: Nicht jedes Gerät verträgt extreme Bedingungen. Wir zeigen Ihnen alles rund um robuste Outdoor-Handys!

Broadcast



Nach der Analog-TV-Abschaltung drohen schwarze Bildschirme im Hotel

Analoges Fernsehen über Satellit und über Antenne gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Jetzt wird die veraltete Technik auch in den Kabelnetzen sukzessive abgeschaltet, so zum Beispiel in den kommenden Wochen in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Wer von der Analog-Abschaltung betroffen ist, sollte beim TV-Empfang einen entsprechenden Hinweis sehen, der ins laufende Programm eingeblendet wird. In unserer Meldung zur Analog-TV-Abschaltung lesen Sie, dass aber auch potenzielle Zuschauer betroffen sein können, die für die anstehende Umrüstung gar nicht selbst verantwortlich sind. Zudem informieren wir Sie, wann die Abschaltung in welchen Regionen geplant ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

DVB-T2 und freenet TV: Abo-Rabatt bei mehreren Geräten kommt

Ausweitung der Programme bei freenet TV & Connect mehr..

Netzbetreiber: "Freue mich, wenn es richtig kracht"

Wilhelm-Tel-Chef über das TV-Angebot von Freenet TV mehr..

Unitymedia: Letzter Schritt zur vollständigen TV-Digitalisierung

Start der TV-Digitalisierungswellen auf Anga Com mehr..

Rundfunk in Farbe: Digitalradio DAB+ ist auf dem Vormarsch

Tipps und Einschätzungen zum neuen Standard mehr..

Telekom will exklusive Serien und Filme für Entertain einkaufen

Vodafone sieht sich eher als Plattformbetreiber mehr..

Verlängert: ZDF bleibt bis Ende 2020 in SD per Satellit empfangbar

Die KEF hatte eine Abschaltung ab 2019 gefordert mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Alles rund um Radio: Wir liefern Ihnen Berichte und News rund um UKW, DAB+ und vielem mehr in unserem Radio-Ratgeber.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 01.06.2017

Auch im Juni halten die von uns ausgewählten und regelmäßig empfohlenen Anbieter ihre Tarife stabil. Das bedeutet, um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen sie idealerweise die 01085 vorweg. Sie garantiert bis Ende Juni, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 weiterhin für 0,9 Cent pro Minute zu haben, der bis Ende Juni garantierte Maximalpreis liegt mit 1,9 Cent pro Minute etwas höher.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt sogar bis Ende Juli. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis



Höttges verspricht kürzere Wartezeiten auf Telekom-Techniker

Telekom-Chef Tim Höttges verspricht in einem Interview Verbesserungen beim Kundenservice. Er will vor allem dafür sorgen, dass die Kunden ein kürzeres Zeitfenster für einen Techniker-Termin genannt bekommen, so dass sie nicht mehr im Zweifelsfall sogar einen ganzen Urlaubstag opfern müssen. In unserer Meldung zum Service bei der Deutschen Telekom lesen Sie, welches Zeitfenster Höttges vorschwebt, welche Hürden es beim weiteren Breitband-Ausbau gibt und welche Forderungen der Telekom-Chef hinsichtlich von Sicherheitsauflagen in der Telekommunikations-Branche erhebt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom will Kunden bei Leitungsproblemen direkt anrufen

Höttges schreibt Kundenservice auf die Agenda mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Die Adresse zur Rufnummer: Wenn Sie wissen möchten, wer hinter einer Nummer steckt, können Sie die Inverssuche via Internet kostenlos nutzen!

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin

Telefon: 030 / 453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Hotline: 0900 1 330 100 (1,86 Euro pro Minute aus dem Festnetz der Telekom, CNS24) Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin