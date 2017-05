Die Woche: Ende der Bahnfahrkarte, WhatsApp-Nachrichten nachträglich löschen

Liebe Leserinnen und Leser,

die Deutsche Bahn will sich von den klassischen Papier-Tickets verabschieden - folgen soll ein System, bei dem via Handy automatisch erkannt wird, wenn der Reisende ein- und aussteigt. Wie das Ganze funktionieren soll, erfahren Sie im Smartphone-Teil.

WhatsApp wird kontinuierlich um neue, kleine und große Features erweitert - und in Bälde steht offenbar ein besonders großes auf dem Programm: So könnten sich in naher Zukunft WhatsApp-Nachrichten nachträglich löschen lassen - mehr dazu zeigen wir Ihnen ebenfalls im Smartphone-Teil.

United Internet will Drillisch übernehmen - und das hat weitreichende Konsequenzen. So könnte zum Beispiel ein neuer, vierter Netzbetreiber entstehen. Welche Folgen die Fusion sonst noch haben kann, lesen Sie im Mobilfunk-Teil.

teltarif.de hat anlässlich der Apple-Hausmesse WWDC ein neues Gewinnspiel gestartet, bei dem Sie ein iPhone 7 sowie ein iPhone 7 Plus gewinnen können!

Bahnchef plant Ende der Fahrkarte

Das Bahnticket in Papierform steht vor dem Aus: Die Bahn will in den kommenden Jahren auf digitales Ticketing umsteigen, bei dem die Fahrgäste via Handy getrackt werden - so soll automatisch festgehalten werden, wann der Fahrgast ein- und aussteigt. Die genutzte Strecke wird dann auf Basis dieser Daten berechnet. Mehr zum digitalen Ticketing sowie zur Videoüberwachung auf Bahnhöfen erfahren Sie im Artikel zu den Zukunfts-Plänen der Deutschen Bahn.

WhatsApp-Nachrichten nachträglich löschen

Eine der neuen Funktionen, die WhatsApp seinen Kunden künftig anbieten möchte, ist die Möglichkeit, Nachrichten nachträglich zurückzuholen. Jetzt rückt die offizielle Freigabe des Features offenbar näher: In der Beta-Version des Smartphone-Messengers für Android ist die Funktion bereits enthalten. Wie das Feature funktioniert, verraten wir im Artikel zum nachträglichen Löschen von WhatsApp-Nachrichten.

Im Telekom-Mobilfunknetz in HiFi-Qualität telefonieren

Mit HD Voice Plus können Telekom-Kunden mit einer deutlich verbesserten Übertragungsqualität telefonieren und das bald sogar netzübergreifend. Allerdings sind vorerst nur wenige Smartphones für den Dienst geeignet. Ob Ihr Gerät die Voraussetzungen erfüllt und alle Details zum Angebot zeigen wir Ihnen im Bericht zu HD Voice Plus bei der Telekom.

Windows 10 läuft auf einem Smartphone

Auf der Microsoft-Messe "Build 2017" hat ein kleines, unscheinbares Gerät auf der Bühne für großes Aufsehen gesorgt: Es handelte sich offenbar um ein echtes Windows 10, das mit einem ARM-Prozessor lief - die Ausführung von x86-Programmen auf einem ARM-Prozessor via Emulation in akzeptabler Geschwindigkeit ist also möglich. Mehr zur Microsoft-Präsentation finden Sie im Artikel zum Windows-10-ARM-Handy auf der Build.

Apple veröffentlicht iOS 10.3.2 für iPhone und iPad

teltarif.de testet Smartphones: Welches Gerät wie abschneidet, zeigen wir Ihnen in unserem Überblick zu teltarif.de-Handy-Tests!

Vodafone GigaCube und 50-GB-LTE-Tarif im Test

Seit wenigen Tagen verkauft Vodafone mit dem GigaCube ein Paket aus Router und Mobilfunk-Tarif. Wir haben die Ersteinrichtung und Nutzung des Gerätes - auch mit fremden SIM-Karten - ausprobiert. Warum das Router-Angebot nur "fast" als DSL-Ersatz durchgeht, erfahren Sie in unserem Testbericht zum GigaCube.

Doch nicht nur das Gerät an sich, auch den enthaltenen 50-GB-LTE-Tarif haben wir getestet - und zwar in Frankfurt am Main sowie mobil. Wie die Offerte abschneidet, erfahren Sie im Test des 50-GB-LTE-Tarifs.

United Internet übernimmt Drillisch

Diese Übernahme sorgt für Aufsehen: Drillisch wird von United Internet geschluckt. Dadurch könnte es erheblich Verschiebungen im Markt geben - so könnte perspektivisch ein neuer Netzbetreiber entstehen, wie auch der Telekommunikation-Experte Prof. Torsten J. Gerpott im Interview mit teltarif.de die Lage einschätzt.

Derweil geht 1&1-Chef Ralph Dommermuth davon aus, dass nach der Fusion von 1&1 und Drillisch die Preise für Tarife nicht sinken werden.

Doch eine Fusion wie die von 1&1 und Drillisch ist keine triviale Sache. Wie werden die beiden Unternehmen miteinander verschmolzen und wann soll der Prozess beendet sein? Wir erläutern den geplanten Ablauf der Übernahme.

o2 hat Geburtstag und bringt Aktionstarif

Vom 23. Mai bis zum 5. September bietet o2 einen Free-Tarif mit 15 GB LTE-Volumen pro Monat für 29,99 Euro an. Alle Details zur Offerte und wie sich der Tarif in die o2-Free-Familie einreiht erfahren Sie im Artikel zum o2-Aktionstarif. Wie er sich gegenüber der Konkurrenz schlägt, zeigen wir im Bericht zum o2 Free 15 im Vergleich mit Telekom, Vodafone und Base.

Telefónica hat in Deutschland auch nach der Fusion mit E-Plus nicht den Ruf bei den Kunden, das beste Netz zu haben. Dabei sind die reinen Fakten bezüglich der Netzabdeckung offenbar besser, als die Kunden es wahrnehmen - wie der Konzern die Lage einschätzt, erfahren Sie im Beitrag zur o2-Netzabdeckung.

Unabhängig davon hat o2 eine bewegte, 15-jährige Geschichte hinter sich - so dürfte sich zum Beispiel die Homezone ins Telekommunikations-Gedächtnis eingebrannt haben. Wir haben wichtige Schritte in der o2-Geschichte für Sie zusammengestellt.

Preisvergleich: Bietet Amazon günstigere Handytarife?

Amazon ist mittlerweile ein Alles-Kaufhaus und entsprechend führt der Anbieter auch Handytarife im Sortiment. Dabei gibt es verschiedene Offerten - lassen sich da eventuell Tarifschnäppchen finden? Wir haben es ausprobiert und zeigen Ihnen das Ergebnis im Artikel zu Amazons Handytarifen im Preisvergleich.

Vodafone-Chef Ametsreiter: Weiterhin kein LTE für Provider & Discounter

Die Mailbox - der automatische Handy-Anrufbeantworter: Wir zeigen in unserem Ratgeber, wie Sie die Mailbox konfigurieren und welche Kostenfalle es im Ausland noch gibt.

Unitymedia: Keine Bezahlung auch bei verspäteter Umzugs-Meldung

Wenn am neuen Wohnort kein TV-Kabel zur Verfügung steht, kommt der Kabel-Kunde vorzeitig aus seinem Vertrag. Doch bis wann muss er die Umzugs-Bestätigung vorlegen? Darüber stritt sich Unitymedia mit einem Kunden vor Gericht - wie es entschied, berichten wir im Artikel zum Streit mit Unitymedia um die verspätete Umzugs-Meldung.

Zum Inhaltsverzeichnis



Wirt müsste für Telekom-Anschluss eine Million Euro zahlen

Ein Wirt aus Oderbrück im Oberharz staunte nicht schlecht, als er sich bei der Telekom ein Angebot für einen Breitband-Anschluss einholte. Der Anschluss seiner abgelegenen Berghütte würde einen siebenstelligen Betrag kosten, teilte der Konzern mit. Alles zum exorbitant teuren Internet-Zugang erfahren Sie im Bericht zum Telekom-Anschluss für eine Million Euro.

Zum Inhaltsverzeichnis



VDSL, Kabel, Glasfaser & Co.: Die Vor- & Nachteile

Welche Vorteile bietet Internet über das TV-Kabel, welche sind es bei VDSL und welche bei anderen Glasfaser-Techniken? Und natürlich auch: Welche Nachteile haben die Technologien? Wir zeigen Ihnen, was für und was gegen die üblichen Breitbandtechnologien spricht.

1&1 senkt Preis für VDSL-Tarif

IPv6 verständlich erklärt: IPv6 ist immens wichtig für die weitere Entwicklung des Internets - wir zeigen Ihnen im IPv6-Ratgeber, was sich hinter dem Begriff verbirgt.

ARD-Anstalten konkretisieren Ausbaupläne bei DAB+

Die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD wollen in diesem und im kommenden Jahr ihre DAB+-Sendernetze ausbauen, denn noch immer gibt es in Deutschland größere Lücken bei der Versorgung mit deren ortsansässigen Programmen. Wir liefern Ihnen einen aktuellen Überblick, was in naher Zukunft geplant ist.

Ausprobiert: Webradio-Streaming im ICE

UKW im Vergleich mit DAB+ und Internetradio: Welche Vorteile hat welche Technik? Wir zeigen es Ihnen auf unserer UKW-Themenseite!

Einige Telefonhäuschen trotzen noch dem Handy

Klassische Telefonzellen sind knapp geworden - kein Wunder in Zeiten, in denen dank günstiger Geräte und Tarife die Handy-Nutzung nichts Besonderes mehr ist. An einigen Standorten lassen sich Telefonzellen aber auch heute noch wirtschaftlich betreiben, zudem haben diese spezielle Features übernommen. Welche Funktionen eine Telefonzelle beherbergen kann und wie viele es überhaupt noch gibt, erfahren Sie im Artikel zu Telefonhäuschen, die dem Handy trotzen.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Die von uns ausgewählten Call-by-Call-Anbieter zeichnen sich vor allem durch ihre Stabilität aus. Daher gibt es auch in dieser Woche keine Veränderungen bei unseren Empfehlungen, so dass Sie beruhigt und günstig telefonieren können.

Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, bietet sich die 01085 an. Sie garantiert bis Ende Juni, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 weiterhin für 0,9 Cent pro Minute pro Minute zu haben, der bis Ende Mai garantierte Maximalpreis liegt mit 1,9 Cent pro Minute.etwas höher.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt sogar bis Ende Juli. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Call-by-Call-Pendant für Kunden ohne Telekom-Anschluss: Auch ohne Anschluss bei der Telekom lässt sich via Vor-Vorwahl sparen - wir zeigen, wie das funktioniert!

