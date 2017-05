Alternativer Breitband-Ausbau, Roam like Home, 10-Euro-Flat von Vodafone

Liebe Leserinnen und Leser,

WhatsApp bekommt bald neue Features: So können Nutzer zum Beispiel untereinander ihren aktuellen Standort teilen und vieles mehr. Was Sie erwartet, erfahren Sie im Smartphone-Teil.

Derweil haben die Mobilfunk-Netzbetreiber jetzt bekanntgegeben, wie sie die neue EU-Verordnung zum International Roaming für ihre Kunden umsetzen werden. Im Mobilfunk-Teil lesen Sie, wie Sie in welchen Tarifen von Telekom, Vodafone und o2 "Roam like Home" bekommen und somit EU-weit Ihren innerdeutschen Tarif mitnehmen können.

In manchen Regionen zieht sich der Breitbandausbau in die Länge, Kunden müssen mit zum Teil sehr langsamen Internet-Zugängen auskommen. Grund sind manchmal einfach die baulichen Gegebenheiten: Im Internet-Teil unseres Newsletters lesen Sie, inwieweit alternative Verlegetechniken ein Ausweg sein können.

Zudem möchten wir uns bei allen Teilnehmern am Galaxy-S8-Gewinnspiel bedanken - wenn Sie wissen wollen, wer gewonnen hat, werfen Sie einen Blick auf unsere Meldung zum Gewinnspiel.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Smartphone



WhatsApp bekommt neue Funktionen

WhatsApp baut den Funktionsumfang seines Messengers sukzessive aus. Dabei geben die Beta-Versionen der App oft Hinweise darauf, welche Features demnächst geplant sind. In unserer News zu Funktionen, die WhatsApp in Kürze in den Messenger einbaut, erfahren Sie unter anderem, wie komfortabel Sie künftig mehrere Fotos an Freunde verschicken.

Auch im Schul-Alltag ist WhatsApp mittlerweile angekommen. Ist es aber sinnvoll, den Messenger auch im Unterricht zu verwenden? Unser Bericht zu Messengern und sozialen Netzwerken an Schulen zeigt auf, warum Datenschützer Risiken bei der WhatsApp-Nutzung zu diesem Zweck sehen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Das iPhone 6 ist wieder da

Das iPhone 6 ist wieder da! Zwar ist der Smartphone-Klassiker nicht mehr bei Apple selbst, sehr wohl aber über andere Händler zu bekommen. Dabei handelt es sich nicht etwa um Restbestände: Das Smartphone wurde eigens für den neuerlichen Verkauf abermals produziert und wird nun bei Media Markt und Saturn angeboten. Doch lohnt sich der Kauf des Smartphones? In unserem Bericht zur Neuauflage des iPhone 6 vergleichen wir die Verkaufspreise mit anderen Apple-Handys und gehen auch auf die Hardware-Spezifikationen ein.

Zum Inhaltsverzeichnis



Nokia 3310 in Kürze in Deutschland verfügbar

Das Nokia 3310 wurde auf dem Mobile World Congress (MWC) in einer Neuauflage vorgestellt und in wenigen Wochen soll das Gerät in Deutschland erhältlich sein. Die neue Version des Kulthandys kommt wahlweise auch als Dual-SIM-Modell, mit dem sich demnach zwei Mobilfunkanschlüsse parallel nutzen lassen. Unsere News zum Start des neuen Nokia 3310 in Deutschland verrät, ab wann und zu welchem Preis das Gerät hierzulande erhältlich ist und welche Features es bietet.

Zum Inhaltsverzeichnis



Smartphones bis 250 Euro

Das neue Galaxy S8 ist zu Preisen ab 799 Euro verfügbar, Honors und Huaweis aktuelle Flaggschiffe kosten über 500 Euro - nicht alle Nutzer sind aber bereit, derart viel Geld für ihr Smartphone auszugeben. Und das müssen sie auch nicht: Wir stellen Ihnen zehn ausgewählte Smartphones für weniger als 250 Euro vor, die in diesem Jahr auf den Markt gekommen und somit noch sehr aktuell sind.

Zum Inhaltsverzeichnis



Urteil zum Handy am Steuer

Die Diskussionen um die Handy-Nutzung am Steuer gehen in die nächste Runde. Unstrittig ist, dass das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung nicht gestattet ist. Auch das Lesen und Schreiben von Mitteilungen wird vom Handy-Verbot während der Fahrt abgedeckt. Wie verhält es sich aber, wenn ein Autofahrer sein Mobiltelefon nur zu dem Zweck in die Hand nimmt, um es in die Ladestation zu stecken? In unserer Meldung zum Handyaufladen während der Fahrt berichten wir darüber, wie das Amtsgericht Landstuhl entscheiden musste und welche interessante Begründung die Richter angeführt haben.

Zum Inhaltsverzeichnis

Alle Meldungen von teltarif.de

teltarif.de testet Smartphones: Welches Gerät wie abschneidet, zeigen wir Ihnen in unserem Überblick zu teltarif.de-Handy-Tests!

Mobilfunk



Neues zur EU-Roaming-Regulierung

Zum 15. Juni tritt die neue Verordnung zur Mobilfunknutzung innerhalb der Europäischen Union in Kraft. Roam like Home heißt das Stichwort. Sprich: Die Kunden sollen im EU-Ausland ihren Mobilfunktarif zu den gleichen Konditionen wie innerhalb Deutschlands nutzen können. Unser Bericht zur Umsetzung der Roaming-Regulierung bei Telekom, Vodafone und o2 zeigt, wie es mit der Handynutzung im Ausland für welche Kunden weitergeht.

Besonders detailliert hat sich Telefónica vorab zur Umsetzung der Roaming-Verordnung geäußert. In unserer News zum neuen EU-Roaming-Tarif von o2 lesen Sie unter anderem, wie die Kunden schon Ende Mai von Roam like Home profitieren könnten.

Zum Inhaltsverzeichnis



Telefónica-Chef zeigt sich vom eigenen Netz überzeugt

Markus Haas ist seit Jahresbeginn CEO von Telefónica Deutschland. In einem Interview hat der Nachfolger von Thorsten Dirks nun zu einigen aktuellen Themen rund um den nach Kundenzahlen größten deutschen Mobilfunk-Netzbetreiber Stellung bezogen. Eines der wichtigsten aktuellen Themen bei Telefónica ist zweifellos die Zusammenlegung der bislang getrennten Mobilfunknetze von E-Plus und o2. Unsere Meldung zum aktuellen Stand bei Telefónica zeigt, warum Haas davon überzeugt ist, Deutschlands "schönstes Netz" bauen zu können.

Zum Inhaltsverzeichnis



Welches Netz auf welcher Frequenz?

Früher war der Frequenzbereich um 900 MHz dem klassischen "D-Netz" vorbehalten. Sprich: Die Frequenzen wurden für GSM genutzt. Seit einigen Wochen nutzt die Deutsche Telekom den 900-MHz-Bereich aber auch für ihr LTE-Netz, zudem wurden verschiedene Frequenzbereiche für den Mobilfunk neu geordnet. Unser Bericht zu den Mobilfunk-Frequenzbereichen in Deutschland klärt darüber auf, welche Netzbetreiber auf welchen Frequenzen wie viel Spektrum zur Verfügung haben, was die Anbieter mit den Ressourcen machen und was - falls bereits bekannt - für die Zukunft geplant ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

congstar: Drei neue Prepaid-Tarife mit mehr Speed

Prepaid-Kunden bekommen jetzt auch bis zu 21 MBit/s mehr..

simquadrat Smart L: Mehr drin fürs gleiche Geld

Doppeltes Datenvolumen, erstmals SMS inklusive mehr..

o2 Free: Daten-Flat im Ausland nur mit 250 kBit/s

Details zum Pauschaltarif im EU-Roaming mehr..

Justizminister will gegen Abzocke über die Handyrechnung vorgehen

Neues Gesetz gegen Abo-Fallen geplant mehr..

Swisscom ermöglicht LTE mit 800 MBit/s

Dies wurde mit einem Sony Xperia XZ Premium erreicht mehr..

LTE in Deutschland: 44 100 Sender mit 4G ausgestattet

Fast 130 Millionen SIM-Karten und 918 Mio. GB Traffic mehr..

Editorial: Netz-Sicherheitslücken für die Ewigkeit?

Seit über zwei Jahren ungepatcht mehr..

Telefónica: Vertragskunden übertragen im Schnitt 1,8 GB

Gewinn und Kundenzahlen steigen mehr..

Telefónica: Mehr LTE für ehemalige E-Plus-Kunden

Einheitliche Netzkennung in weiteren Regionen mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Die aktuell günstigsten Handy-Tarife für Ihre Ansprüche finden Sie in unserem Tarifvergleich für Smartphone-Tarife.

Internet



Alternativen zum klassischen Breitband-Ausbau

Der Breitbandausbau in Deutschland schreitet weiter voran, wenn auch vielleicht nicht immer in der von potenziellen Kunden erwünschten Geschwindigkeit - was auch bauliche Ursachen haben kann. Daher kommen vermehrt alternative Breitband-Verlegetechniken zum Einsatz. Unsere Bilderstrecke zu Alternativen zur klassischen Verlegung gibt Aufschluss darüber, wie die Netzbetreiber den Ausbau beschleunigen.

Zum Inhaltsverzeichnis



FRITZ!OS-Updates für vier AVM-Router

AVM hat für vier seiner FRITZ!Boxen neue Updates zur Verfügung gestellt. Dies betrifft die FRITZ!Box 6490 Cable, 7312, 7330 und 7330 SL. Die Router erhalten dadurch einige neue Features - um welche es sich handelt, erfahren Sie im Artikel zu den FRITZ!OS-Updates.

Zum Inhaltsverzeichnis



DSL-Router bei Vodafone auch zum Kauf erhältlich

Vodafone-Festnetzkunden, die ihren Router direkt vom Netzbetreiber beziehen wollen, mussten das Gerät bislang mieten. Anwender können natürlich stattdessen auf dem freien Markt zuschlagen, doch ab sofort gibt es auch bei Vodafone selbst eine Lösung: Der passende Router kann beim Netzbetreiber nun auch gekauft werden. Unser Bericht zum DSL-Routerkauf bei Vodafone zeigt auf, welche Kunden das Kaufmodell in Anspruch nehmen können, welche Geräte zur Auswahl stehen und welche Kosten dafür jeweils anfallen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Phishing-Angriff auf Google-Kunden

Hacker haben mit präparierten E-Mails versucht, auf Daten von Google-Kunden zuzugreifen. Die Nachrichten enthielten Links zu angeblichen Dokumenten bei Google Docs - lockten aber auf eine Hacker-Seite, die Zugriff zu verschiedenen Kundendaten anforderte. Unsere Meldung zur Phishing-Attacke auf Google-Kunden zeigt auf, wie der Angriff genau funktionierte, wie der Konzern reagiert hat und welche Regeln zum Schutz vor ähnlichen Betrugsfällen unbedingt eingehalten werden sollten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Schnelles Internet per Glasfaser: Deutschland hinkt hinterher

Zwischen 0,0 und 71,4 Prozent Versorgungsgrad mehr..

Internet-Probleme: Ausfälle in ganz Deutschland gemeldet

Techniker forschen nach Ursache mehr..

So sorgt die Telekom bei Ka­ta­stro­phen für die Netze

Disaster Recovery Management auch bei Groß-Events mehr..

Microsoft reagiert schnell auf gefährliche Sicherheitslücke

Update repariert schweren Fehler im Virenschutz von Windows mehr..

60 GB pro Monat und Haushalt: So nutzen die Deutschen DSL und Kabel

BNetzA: 32 Millionen Breitband-Leitungen mehr..

o2 DSL mit neuen Jugendtarifen

Aktuelle Preisliste mit Überraschungen veröffentlicht mehr..

1&1, o2 und Telekom: DSL-Aktionen auf einen Blick

Festnetz-Angebote des Monats mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Was Sie zu IPTV und "Triple Play" wissen müssen, hat teltarif.de in einem eigenen Ratgeber zusammengefasst.

Broadcast



Unitymedia schaltet Analog-TV ab

Das analoge Fernsehen in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen soll bald Geschichte sein: Unitymedia schaltet in Kürze die letzten der maximal noch 25 analogen TV-Kanäle in den Kabelnetzen ab. In unserem Bericht zur Analog-TV-Abschaltung bei Unitymedia erfahren Sie, in welchem Zeitraum die Abschaltung erfolgt und was betroffene Kunden jetzt tun müssen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Media Broadcast will Feriengebiete mit DAB+ versorgen

Ausbau beim ersten Bundesmux rechtzeitig zur Ferienwelle mehr..

Neues Musiksystem von Denon mit DAB+ und Bluetooth

Denon D-M41DAB mit Zwei-Wege-Boxen mehr..

Bundeskabinett: Radios nur noch mit Digitalempfang

Gesetz muss aber noch den Bundestag passieren mehr..

Umstellung: DVB-T verliert nur 18 Prozent der Nutzer

1,7 Millionen nutzen derzeit freenet TV mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Digitales Fernsehen: DVB-T2 ermöglicht den Fernseh-Empfang via Antenne - alles rund um die Entwicklungen bei DVB-T2 finden Sie auf unserer Spezial-Seite.

Festnetz



Vodafone bietet Alternative zum Telekom-Festnetzanschluss

Zu Monatsbeginn hat die Deutsche Telekom die Preise für Telefonanschlüsse ohne DSL-Zugang auf mindestens 20,95 Euro erhöht. Dabei gibt es keinerlei Inklusivleistungen. Der eine oder andere Kunde könnte in Anbetracht der Preiserhöhung nach Alternativen suchen - und wird möglicherweise bei Vodafone fündig: Der Netzbetreiber hat eine Variante parat, die deutlich preiswerter ist und zudem eine nicht zu unterschätzende Inklusivleistung bietet. Unsere Meldung zur 10-Euro-Flat von Vodafone zeigt auf, wie der Anschluss realisiert wird und was dieser mitbringt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 11.05.2017

Auf dem Call-by-Call-Markt ist es ruhig, unsere Empfehlungen sind daher die gleichen wie letzte Woche:

Ortsgespräche über die 01079 führen Sie in der Hauptzeit an Werktagen (montags bis freitags, 7 bis 19 Uhr) zu 1,84 Cent pro Minute, in der Hauptzeit am Wochenende zu 1,49 Cent pro Minute. Auch ohne Preisgarantie zeichnete sich der Tarif durch eine hohe Stabilität aus. Ortsgespräche und Ferngespräche in der Nebenzeit (19 bis 7 Uhr) an allen Tagen der Woche führen Sie über die 01070 mit Preisgarantie bis zum 31. Juli zu maximal 0,93 Cent pro Minute. In der Regel rechnet der Anbieter deutlich weniger ab. Für die Hauptzeit ist der Tarif jedoch nicht geeignet.

Ferngespräche kosten über die 01094 weiterhin rund um die Uhr 0,9 Cent pro Minute. Bis Ende Mai garantiert der Anbieter einen maximalen Minutenpreis von 1,9 Cent.

Handygespräche führen Sie über die 01085 zu 2,2 Cent pro Minute. Bis zum 30. Juni gilt eine Maximalpreisgarantie von 3,9 Cent pro Minute.

Bei Gesprächen zu ausländischen Anschlüssen sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht. Wie Call-by-Call genau funktioniert, lesen Sie in unserem Ratgeber.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sonderrufnummern: Welcher Dienst hat welche Vorwahl? 0700, 0800, 0900, 0137 oder 0180 - alles über Arten und Kosten deutscher Sonderrufnummern.

