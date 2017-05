Telekom-Anschlüsse teurer, Vodafone-Kabel und wohin Mobilfunk-Kunden wechseln

Liebe Leserinnen und Leser,



die Telekom hat ihre Ankündigung wahr gemacht und erhöht allen Kunden mit einem Telefonanschluss ab Mai ohne Widerspruchsmöglichkeit die Preise. Konkurrenzlos ist der nackte ISDN- oder Analog-Anschluss der Telekom allerdings schon lange nicht mehr. Im Abschnitt Festnetz des teltarif.de-Newsletters zeigen wir günstigere Alternativen mit mehr Leistung.

Eine Zeitlang hat Vodafone in Berlin fleißig Werbebriefe für Kabel-Internet-Anschlüsse mit sagenhaft hoher Geschwindigkeit verschickt. Bei den Kunden in einem bestimmten Ortsteil von Berlin tröpfelten am Abend allerdings statt der versprochenen 100 MBit/s nur 3 bis 5 MBit/s aus der Leitung. Wie Vodafone das Problem mit einem Kraftakt behoben hat, erfahren Sie im Internet-Teil.

Kaum neigt sich die zweijährige Mindestvertragslaufzeit dem Ende zu, verlassen viele Mobilfunk-Tarif-Kunden ihren bisherigen Anbieter und wechseln zu einem Konkurrenten. Günstigere Preise spielen dabei eine Rolle, aber es gibt auch andere Gründe für einen Wechsel. Welche das sind, beschreiben wir im Abschnitt Mobilfunk unseres Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Darum wechseln Mobilfunk-Kunden

Warum kündigen Kunden von Telekom, Vodafone, o2 oder anderen Providern ihre Verträge und wohin wechseln sie? Für eine Kündigung gibt es außer den hohen Kosten für den Vertrag durchaus noch andere Gründe, beispielsweise ein unzuverlässiges Netz am eigenen Ort oder schlechten Kundenservice. Ein Serviceportal für Vertragskündigungen hat seine Nutzer befragt, wohin Mobilfunkkunden nach ihrer Kündigung wechseln und was sie sich vom neuen Anbieter erhoffen.

Datentarife im EU-Roaming

Zum 15. Juni tritt die Neuregelung im International Roaming innerhalb der Europäischen Union in Kraft. Damit haben Mobilfunknutzer die Möglichkeit, ihren innerdeutschen Tarif auch im EU-Ausland zu nutzen - zu den gleichen Konditionen wie innerhalb Deutschlands. Das EU-Roaming ist in den meisten Smartphone-Tarifen enthalten - in den reinen Datenverträgen von Telekom, Vodafone und o2 allerdings oft nicht. Was für Tablet- und Notebook-Nutzer ab dem 15. Juni gilt, haben wir bei den Netzbetreibern erfragt.

Base-Go-Tarif eingestellt

Die E-Plus-Marke Base führte vor einigen Jahren im Rahmen einer Aktion eine Prepaid-Option ein, die für monatlich 10 Euro sagenhafte 50 GB ungedrosseltes Datenvolumen bot. 2016 wurden die Verträge und Prepaidkarten der Kunden auf die o2-Plattform verschoben. Schon damals gab es Abrechnungsprobleme für Kunden mit der 50-GB-Option, nun erhalten betroffene Anwender eine SMS mit dem Hinweis, dass das Internet Paket Plus ab dem 1. Juni 2017 nicht mehr zur Verfügung steht. Die Kunden fragen sich nun, ob diese Kündigung rechtens ist oder nicht.

Adress-Recherche-Gebühr bei o2

In den Preislisten der Netzbetreiber und Provider werden nicht nur die Tarife für Telefonieren, SMS und Internet-Nutzung aufgeführt - ganz oft gibt es dort auch Gebühren für Geschäftsvorfälle, die selten oder im besten Fall gar nicht anfallen. Posten wie eine Deaktivierungsgebühr oder ein SIM-Karten-Pfand wurden bereits per Gerichtsurteil gekippt. Weiterhin verlangt wird allerdings eine Gebühr für die Recherche der Adresse, wenn der Kunde umzieht, aber seine neue Anschrift nicht mitteilt. Doch gilt das auch schon zwei Tage nach dem Umzug? Wir haben bei Telefónica nachgefragt.

Was bringt der Mai im Mobilfunk?

Handy-Anrufe auf 0180-Sonderrufnummern sind teuer. Mit der 0180-Telefonbuch-App für iOS und Android ermitteln Sie schnell und einfach die Festnetznummer eines Unternehmens und sparen beim Anruf.

Internet



Glasfaser-Verlegung im Haus

Viele Wettbewerber der Telekom verlegen mittlerweile Glasfaser bis direkt ins Haus der Kunden - aber auch die Telekom vergräbt in einigen Neubaugebieten und Gewerbegebieten kein Kupferkabel mehr, sondern realisiert echte Glasfaseranschlüsse (FTTB/FTTX). Doch wie geht es dann im Haus mit Highspeed-Geschwindigkeit weiter? Für die Haus-Installation ist zwar der Eigentümer selbst zuständig, die Telekom gibt aber konkrete Empfehlungen für das richtige Material und die Struktur des Netzes im Gebäude.

Vodafone Kabel regional überbucht

Eine Einwohnerin von Berlin-Moabit erhielt in regelmäßigen Abständen Briefe, in denen Vodafone für "GigaSpeed" und "rasend schnelles Internet über Kabel-Glasfasernetz" warb. Doch die technische Realität in Moabit sah ganz anders aus: Vodafone hatte in der Gegend zu diesem Zeitpunkt mit Überbuchungen zu kämpfen. Die Leitungen waren zeitweise deutlich langsamer als versprochen. Eigentlich wollte Vodafone derartige Werbung in überbuchten Gebieten einstellen - doch nun wurde das Problem auf andere Weise gelöst.

Ablösung bei Speedport-Routern

Fast vier Jahre lang war der Speedport W724V bei der Deutschen Telekom und im Fachhandel erhältlich. In dieser Zeit dürfte der erste Telekom-Router mit WLAN-to-go-Unterstützung vor allem mit Festnetz-Verträgen der Telekom ausgeliefert worden sein. Nun wurde der Vertrieb des Routers eingestellt, als Nachfolger wird bereits der Speedport Smart verkauft. Welche technischen Neuerungen der Nachfolger im Vergleich zum Vorgänger bietet, fassen wir in unserem Artikel zusammen.

Immer informiert über die neuesten DSL-Topangebote: Unsere Übersicht der aktuellen DSL-Flatrate-Aktionen.

Hardware



Apps für Autofahrer

Es gibt viele Dinge, die das Autofahren vermiesen können: Stau, Ausfahrt verpasst, oder dummerweise bei der teuersten Tankstelle getankt zu haben. Glücklicherweise existieren zahlreiche Apps, die Autofahrern das Leben erleichtern. Außerdem ist die Nutzung des ohnehin vorhandenen Smartphones eine Alternative zum teuren On-Board-Computer. In unserer umfangreichen Übersicht präsentieren wir zehn kostenlose und nützliche Android-Apps - von Navigationshilfen über Parkplatzfinder bis zu Pannenhilfe und Spritspar-Apps.

Zum Inhaltsverzeichnis



UKW-Radio im iPhone

Viele aktuelle Smartphone-Modelle verfügen technisch über die Möglichkeit, UKW-Radio zu empfangen. Das gilt auch für die neueren Modelle des Apple iPhone. Radiostationen haben in den vergangenen Jahren dafür gekämpft, dass der Hörfunkempfang bei Smartphones aktiviert wird. Doch das widerspricht den geschäftlichen Absichten von Apple und den Providern, die ihre Kunden mit Streaming-Diensten extra zur Kasse bitten. Darüber hinaus bleibt - wie wir berichten - das Problem mit der Radio-Antenne.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neue Galaxy-Modelle im Falltest

Die neuen Galaxy-S8-Modelle von Samsung bestechen vor allem durch ihre schlanke, lange Bauform mit dem riesigen Display. Doch genau hier liegt auch der Schwachpunkt der Geräte: Die Smartphones zeigten sich weniger stabil als die Modelle anderer Hersteller. Beim Falltest der Stiftung Warentest müssen die Geräte 100 Stürze aus 80 Zentimeter Fallhöhe auf einen Steinboden überstehen - wie lebensnah das ist, sei einmal dahingestellt. Aber die meisten Smartphones schaffen das ohne nennenswerte Schäden - Samsung Galaxy S8 und S8+ allerdings nicht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Messaging mit dem Smartphone: WhatsApp ist aktuell die beliebteste Messaging-App. Doch es gibt viele Alternativen, die wir in unserem Ratgeber vorstellen und vergleichen

Broadcast



Regionale Sender bei freenet tv

Das bundesweit einheitliche Angebot von zumeist verschlüsselten Privat-TV-Sendern über DVB-T2 HD im Rahmen von freenet TV soll jetzt um weitere Sender ergänzt werden, die nur Interesse an bestimmten Ballungsräumen haben, etwa Hamburg oder Berlin. Welche Anbieter mit großer Wahrscheinlichkeit dabei sein werden, erläutern wir in unserem Bericht zu regionalen TV-Sendern bei freenet TV.

UKW im Vergleich mit DAB+ und Internetradio: Welche Vorteile hat welche Technik? Wir zeigen es Ihnen auf unserer UKW-Themenseite!

Festnetz



Preiserhöhung bei der Telekom

Bereits Anfang des Jahres gab die Telekom bekannt, dass reine Telefonanschlüsse des Unternehmens künftig mehr kosten werden. Seit 1. Mai ist es soweit: Für zwei Millionen Analog- und ISDN-Anschlüsse der Telekom wird eine höhere Grundgebühr berechnet. Die Telekom hat die betroffenen Kunden in den vergangenen Monaten informiert, eine Widerspruchsmöglichkeit gibt es nicht. Wer nicht mehr bezahlen möchte, dem bleibt nur die Kündigung. Aber es gibt zahlreiche günstigere Alternativen mit deutlich mehr Leistung, auf die wir in unserer Meldung zu Preiserhöhung hinweisen.

Call-by-Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 04.05.2017

Unsere Tarifempfehlungen für Call-by-Call sind wieder stabil: Ferngespräche über die 01094 kosten diesen Monat maximal 1,9 Cent pro Minute, aktuell sind es rund um die Uhr 0,9 Cent.

Ortsgespräche an Werktagen in der Hauptzeit (7 bis 19 Uhr) führen Sie über die 01079 zu 1,84 Cent pro Minute. Am Wochenende in der Hauptzeit fallen nur 1,49 Cent pro Minute an. Für die Nebenzeit (19 bis 7 Uhr) garantiert die 01070 bis Ende Juli einen maximalen Minutenpreis von 0,93 Cent. Der Anbieter berechnet je nach Zeitfenster deutlich weniger.

Gespräche vom Telekom-Anschluss zum Handy kosten über die 01085 pro Minute 2,2 Cent. Bis zum 30. Juni fallen hier höchstens 3,9 Cent pro Minute an.

Bei Gesprächen zu ausländischen Anschlüssen sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht. Wie Call-by-Call genau funktioniert, lesen Sie in unserem Ratgeber.

Sonderrufnummern: Welcher Dienst hat welche Vorwahl? 0700, 0800, 0900, 0137 oder 0180 - alles über Arten und Kosten deutscher Sonderrufnummern.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

