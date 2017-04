Liebe Leserinnen und Leser,



nach wie vor gibt es Smartphones am Markt, die sich durch individuelle Besonderheiten von der breiten Masse abheben. Einige davon zeigen wir Ihnen im Hardware-Teil unseres Newsletters.

Hat die Kupferleitung zur Realisierung schneller Internet-Zugänge ausgedient? Mitnichten: Zwar schafft die Telekom hier aktuell kommerziell maximal 100 MBit/s, mit einer neuen Technik will sie aber bis zu 300 MBit/s durch die alten Leitungen jagen. Wie das funktionieren soll, lesen Sie im Internet-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Wird an einem Ort eine neue Basisstation aufgestellt, erhoffen sich viele Anwohner eine bessere Mobilfunk-Versorgung. Doch nachdem die Bautrupps abgezogen sind, passiert oft monatelang gar nichts. Welche Gründe die Telekom dafür angibt, erfahren Sie in unserem Hintergrundbericht im Mobilfunk-Teil.

Hardware



Smartphones mit Besonderheiten

Smartphones gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, und oft gleichen diese sich optisch und technisch wie ein Ei dem anderen. Doch es gibt nach wie vor Geräte, die aus der Masse herausstechen, beispielsweise durch eine physische Tastatur, besondere Robustheit, lange Akkulaufzeit, herausragende Kameras, alternative Betriebssysteme oder gar ein goldfarbenes Gehäuse. Auch ein besonders kompaktes Smartphone für nur 50 Euro haben wir entdeckt. Sind diese Smartphones für jeden Interessenten zu empfehlen? In unserer Übersicht besonderer Smartphones erfahren Sie es.

Samsung Galaxy S8 Plus im Test

Das Samsung Galaxy S8 Plus bietet Highlights wie ein neues Displayformat, den Sprachassistenten Bixby und einen Iris-Scanner. Doch reicht das aus, um den Preis von fast 900 Euro zu rechtfertigen? Wir haben das Galaxy S8 Plus mit seinen neuen Funktionen ausführlich getestet.

Details zum neuen iPhone

Das iPhone von Apple feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag - und natürlich wird es auch neue iPhone-Modelle geben: Im Internet sind schon jetzt Bilder des angeblichen iPhone 8 beziehungsweise iPhone Edition aufgetaucht. Der Bolide mit einem 5,8 Zoll großen Touchscreen wird demnach 137,54 Millimeter lang sein und damit etwas kürzer als das Samsung Galaxy S8. Doch wie wird Apple es schaffen, so viel Technik auf noch kleinerem Raum unterzubringen? Nicht nur das erläutern wir in unserem Bericht zum iPhone 8, sondern auch, wann Neuigkeiten zum Betriebssystem-Update auf iOS 11 zu erwarten sind.

Neues Android in Bildern

Für jede neue Android-Version veröffentlicht Google zunächst eine Vorschau für Entwickler, die schon einige Neuerungen des kommenden Systems zeigt. Wir haben die Developer Preview von Android O auf einem Google-Pixel-Smartphone installiert und eine Woche getestet: Einerseits werden Features von Android 7 wieder wegfallen, andererseits haben wir Neuerungen bei der App-Installation aus unbekannten Quellen, bei Multi Window und beim neuen Datei-Manager entdeckt. Wir zeigen Ihnen nun die wichtigsten Neuigkeiten in einer Bilder-Übersicht zu Android O.

Langzeit-Test LG G5

Das LG G5 brachte diverse Highlights wie Weitwinkel-Kamera, modulares Design und einen wechselbaren Akku mit. Viele Vorzüge eines Smartphones entdeckt man erst, wenn es privat im Alltag über mehrere Monate genutzt wird - das gilt allerdings auch für die Macken des Geräts. Ob wir jemals wieder für private Zwecke zu einem LG-Smartphone greifen werden, verraten wir in unserem persönlichen Langzeit-Test zum LG G5.

Internet

Die Telekom wird immer wieder dafür kritisiert, nicht mehr Highspeed-Glasfaseranschlüsse direkt bis ins Haus des Kunden zu realisieren. Stattdessen baut die Telekom Glasfaser bis zum Kabelverzweiger und nutzt dann die alte Kupferleitung zum Kunden. Auf diesem Weg ist momentan allerdings mit VDSL Vectoring bei 100 MBit/s das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Nachfolge-Technik Super Vectoring steht aber bereits auf der Agenda der Telekom und soll 2018 kommen - damit werden Datenraten von bis zu 300 MBit/s im Downstream möglich. Der neue Telekom-Technik-Chef Walter Goldenits gibt einen Einblick in die Pläne der Telekom.

Vodafone GigaCube

In der Zweitwohnung, im Wochenendhaus oder auf dem Campingplatz existiert meist kein DSL-Anschluss - und das mobile Datenvolumen des eigenen Smartphone-Tarifs ist kostbar. Als DSL-Alternative gibt es LTE-Zuhause-Tarife mit WLAN-Router - und hier könnte Vodafone bald ein besonderes Angebot starten: Für Vodafone GigaCube muss keine Nutzungsadresse angegeben werden und im Flex-Tarif fällt nur eine Grundgebühr an, wenn der LTE-Hotspot wirklich genutzt wird. Was die Tarife und die notwendige Hardware kosten werden, fassen wir in unserer Meldung zu Vodafone GigaCube zusammen.

Mobilfunk



Telekom: Neue Basisstation

Wenn in der Nähe des eigenen Wohn- oder Arbeitsorts ein neuer Mobilfunk-Mast aufgestellt wird, freuen sich die meisten Anwohner auf die bessere Netz-Versorgung. Oft kommt mit der neuen Basisstation erstmals schnelles LTE in die Region. Doch mitunter geschieht nach dem Abschluss der Bauarbeiten aus Sicht der Beobachter erst einmal monatelang gar nichts. Woran liegt das? Wir verraten es im Artikel zu neuen Mobilfunk-Masten.

Zum Inhaltsverzeichnis



Rat bei Störungen

Außer über GSM und UMTS ist es mittlerweile auch möglich, mit dem Smartphone über LTE oder WLAN zu telefonieren. Die Anzahl der Geräte-Modelle, die diese beiden Techniken unterstützen, steigt kontinuierlich an. Allerdings laufen beide Dienste noch nicht immer stabil. In vielen Fällen ist die Fehlerbehebung aber einfach möglich. Wir zeigen einige typische Fehlerbilder und verraten, wie sich die Probleme lösen lassen.

Zum Inhaltsverzeichnis



StreamOn: Gratis-Streaming von der Telekom jetzt verfügbar

Die StreamOn-Optionen der Deutschen Telekom sind ab sofort verfügbar. Damit haben Kunden in den aktuellen MagentaMobil-Tarifen des Bonner Telekommunikationsdienstleisters die Möglichkeit, Musik- und Videostreaming zu nutzen, ohne dass durch die Datenübertragung das Inklusivvolumen des Tarifs belastet wird. Wir fassen die Optionen und Leistungen zusammen.

Zudem haben wir StreamOn gebucht und berichten über Schaltung und erste Gehversuche mit dem Gratis-Streaming.

GigaBoost für CallYa

GigaBoost von Vodafone verspricht hohes, kostenloses Zusatzvolumen fürs mobile Internet - und nach Vodafone-Vertragskunden kommen nun Nutzer von CallYa-Prepaidkarten in den Genuss einer ähnlichen Offerte. Das Angebot ist ab heute verfügbar und die Aktion läuft bis zum 21. Mai. Allerdings sind die Rahmenbedingungen etwas anders als für Vertragskunden. Das kostenlose Volumen für CallYa-Nutzer ist auf 10 GB beschränkt, es ist ein Mindest-Aufladebetrag erforderlich und für einen bestimmten CallYa-Tarif gilt die Aktion gar nicht. Welche Einschränkung es beim Verbrauch der kostenlosen 10 GB Zusatz-Volumen gibt, erläutern wir in unserem Bericht zu GigaBoost für Vodafone CallYa.

Roaming bei Sparhandy

Die eigenen Tarife des Online-Händlers Sparhandy sind preislich durchaus attraktiv. Kürzlich hatte ein Hinweis in den Fußnoten zu den Tarifen allerdings für Verwirrung gesorgt: Die im Tarif enthaltenen Leistungen (Sprachflat, SMS-Flat, Internetnutzung o.ä.) sollen ausschließlich für den Gebrauch innerhalb Deutschlands vorgesehen sein. Andere Provider bieten wegen des Wegfalls der Zusatzkosten für Roaming innerhalb der EU nur noch günstige Tarife ohne Roaming-Möglichkeit an. Schließt Sparhandy sich nun diesem verhängnisvollen Trend an? Ein Sprecher hat jetzt klargestellt, mit welchen Leistungen Sparhandy-Kunden rechnen können.

Broadcast



Nächste DVB-T-Umschaltung

Nach der Umstellung vieler Sendeanlagen am 29. März bereiten der Netzbetreiber Media Broadcast und die öffentlich-rechtlichen ARD-Anstalten die nächste "Magic Night" beim digital-terrestrischen Fernsehen DVB-T2 HD vor. In der Nacht zum 8. November 2017 sollen wieder viele Sendeanlagen von DVB-T auf die modernere Technologie umgestellt werden. Allerdings haben sich noch nicht alle ARD-Anstalten detailliert zu den Umstiegsplänen geäußert. In welchen Städten und Regionen im November definitiv umgeschaltet wird, lesen Sie in unserem Bericht zur DVB-T2-Umstellung.

Tarifvergleich bei teltarif.de

Was kostet mein derzeitiger Tarif im Vergleich zu aktuellen Tarifen? Und wie viel günstiger ist der neue Aktionstarif von Provider xy? teltarif.de hat als eines der ersten Tarif-Vergleichsportale eine neue Funktion eingeführt, die auf einen Blick die Unterschiede zwischen beliebig auswählbaren Festnetz- oder Mobilfunk-Tarifen untereinander und mit allen aktuellen Angeboten ermöglicht. Die Vergleichsfunktion lässt sich beispielsweise sehr gut verwenden, um Discounter-Angebote mit den Tarifen der Netzbetreiber zu vergleichen. Probieren Sie es aus und schauen Sie selbst nach, wie viel Sie gegebenenfalls durch einen Tarifwechsel sparen können.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 20.04.2017

Bis Ende April gilt weiterhin, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten, wenn sie über 01085 geführt werden. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute. Gleiches gilt für die 01094 bei Ferngesprächen. Sie kosten weiterhin 0,9 Cent pro Minute. Auch hier liegt die Maximalpreisgarantie mit 1,9 Cent pro Minute etwas höher.

Bis Ende Juli gilt eine Garantie der 01070, nach der Gespräche ins deutsche Festnetz zwischen 19 und 7 Uhr nicht mehr als 0,93 Cent pro Minute kosten. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Telekom verschenkt bei Nutzung Guthaben für die Telefonkarte Komfort

