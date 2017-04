Die Woche: Das bietet DVB-T2 ohne Abo, Spam-Welle bei T-Online

Liebe Leserinnen und Leser,

DVB-T2 ist gestartet - und wer keine Lust hat, Geld für ein Abo der Privatsender auszugeben, kann auch so auf diverse Fernseh-Programme zurückgreifen. Doch lohnt sich das? Wir zeigen es im Broadcast-Teil dieses Newsletters.

Es ist beschlossen: Ab Mitte Juni fallen in der EU keine Roaming-Gebühren mehr an - allerdings mit Einschränkungen. Welche das sind, erfahren Sie im Mobilfunk-Teil.

Zahlreiche T-Online-Nutzer fanden in der jüngsten Vergangenheit viele Spam-Nachrichten in ihrem Postfach - obwohl die Telekom diese E-Mails eigentlich abfangen sollte. Warum das nicht gelingt und was nun geplant ist, lesen Sie im Internet-Teil.

Weiterhin läuft unser Gewinnspiel, bei dem Sie ein Samsung Galaxy S8 bzw. ein Galaxy S8 Plus gewinnen können - Sie müssen nur eine einfache Frage beantworten!

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.



Ihre teltarif.de-Redaktion

Broadcast



DVB-T2 HD für Abo-Muffel nur mit Internet ein Mehrwert

Wie attraktiv ist DVB-T2 HD für TV-Zuschauer, die kein Geld für die verschlüsselten Privat-TV-Programme wie RTL, Sat.1 oder Pro7 ausgeben wollen? Das Ergebnis ist ernüchternd, wie unser Test zeigt - was Nutzer ohne freenet-Abo erwartet, erfahren Sie in unserem Test.

freenet TV connect hat derweil neue Fernsehprogramme und den Radioplayer.de in sein Portfolio aufgenommen. Allerdings gibt es ein Problem - warum fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesendet wird, zeigen wir im Bericht zu den neuen Programmen bei freenet TV.

Zum Inhaltsverzeichnis

Neue DVB-T2-Kanäle stören Funk-Mikrofone

Initiative weist auf Anspruch von Entschädigungszahlungen hin mehr..

ARD: Ausbau bei DAB+ und neuer Markenauftritt

rbb reagiert auf Kritik von KEF und schaltet Sender in Brandenburg ein mehr..

160 000 Kunden zahlen schon freiwillig für freenet TV

Über eine Million DVB-T2-HD-Receiver bereits im Einsatz mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

UKW im Vergleich mit DAB+ und Internetradio: Welche Vorteile hat welche Technik? Wir zeigen es Ihnen auf unserer UKW-Themenseite!

Mobilfunk



Ab Mitte Juni keine Roaming-Gebühren in der EU

Jetzt ist es offiziell: Ab 15. Juni können Verbraucher ihre Handyverträge und Prepaidkarten EU-weit zu annähernd gleichen Konditionen nutzen. Die vom Europaparlament verabschiedete Verordnung beinhaltet allerdings eine Missbrauchsklausel - was das bedeutet, erfahren Sie im Artikel zum EU-weiten Roaming ohne Zuschläge.

Doch auch abseits der Missbrauchsklausel gibt es ein paar Einschränkungen beim EU-Roaming. Wir haben die Pressestelle des Europäischen Parlaments befragt und zeigen, wo noch Unklarheit herrscht.

Zum Inhaltsverzeichnis



Telekom StreamOn: Verwirrung um Konditionen für Bestandskunden

Telekom-Pressestelle und -Kundenbetreuung widersprachen sich hinsichtlich der Bestandskunden-Konditionen für StreamOn - laut Hotline drohten höhere Kosten nach einem Tarifwechsel. Zeit, sich um die Fakten zu kümmern: Wir haben bei der Telekom-Pressestelle eine Stellungnahme eingeholt.

Die Gratis-Option kann auch zur Datenfalle werden: So gilt StreamOn zum Beispiel nicht im Roaming. In welchen Fällen das Gratis-Streaming sonst noch Probleme bereiten kann, verrät Ihnen unserer Hintergrundbericht.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neue Smartphone-Tarife von Telekom und Vodafone

Vodafone hat neue Red-Tarife gestartet, die mit einem höheren monatlichen Highspeed-Datenvolumen aufwarten, die Telekom wiederum hat ihre MagentaMobil-Tarife mit neuen Optionen aufgewertet - Zeit, die Offerten näher zu beleuchten. Welche Tarife sich für wen lohnen, erfahren Sie im Vergleich der Red- und MagentaMobil-Tarife. Übrigens: Die Vodafone-Offerten gibt es aktuell mit Online-Rabatt und bis zu 38 GB Datenvolumen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Sparhandy streicht Roaming in eigenen Tarifen

Sparhandy bietet neben den Tarifen anderer Provider auch selbstgestrickte Angebote - und die haben einen versteckten Haken: Nur in den Fußnoten finden Sparhandy-Neukunden nämlich den Hinweis auf die fehlende Roaming-Möglichkeit. Und das ist nicht das einzige, auf das sie verzichten müssen: Was den Tarifen sonst noch fehlt, lesen Sie im Artikel zum Kleingedruckten bei Sparhandy.

Zum Inhaltsverzeichnis

StreamOn & StartTV: Alles zu den neuen Telekom-Features

Henning Gajek schätzt die neuen Optionen ein mehr..

Telefónica: Einheitliche Netzkennung in Berlin und weiteren Regionen

"Alte" o2-Kennung verschwindet mehr..

Auch DeutschlandSIM-Kunden von Preiserhöhung betroffen

Drillisch hat Kunden bereits informiert mehr..

Vodafone-Netz: 800 MB und 300 Einheiten für 7,99 Euro

otelo bessert Prepaid-Tarif nach mehr..

Wegen Anti-Terror-Gesetz: Keine Prepaid-Karten mehr bei Aldi Belgien

Hintergrund sei eine gesetzliche Vorgabe Belgiens mehr..

StreamOn als Vorstufe zu Unlimited Data?

Neue Option sorgt noch vor dem Start für Diskussionen mehr..

Auch congstar beendet volumen­basierte Internet-Abrechnung

Tagesflat oder andere Option fürs Surfen erforderlich mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Die Mailbox - der automatische Handy-Anrufbeantworter: Wir zeigen in unserem Ratgeber, wie Sie die Mailbox konfigurieren und welche Kostenfalle es im Ausland noch gibt.

Internet



Das ist der Grund für die Spam-Welle bei T-Online

Seit Februar kämpfen Nutzer des E-Mail-Dienstes der Telekom mit einer heftigen Spam-Welle. Die unerwünschten Mails im T-Online-Postfach werben meist für unseriöse Geldangebote. Doch warum bekommt die Telekom das Problem nicht in den Griff und was planen die Bonner? Wir präsentieren es Ihnen im Artikel zum Spam-Problem bei T-Online.

Zum Inhaltsverzeichnis



teltarif hilft: Missverständliche Vertragsverlängerung bei Hotline-Telefonat

Werbe-Anrufe sind eine leidige Praxis: Wer bei einem solchen Anruf Interesse bekundet, muss damit rechen, dass dies als Vertragsabschluss interpretiert wird. Jetzt musste teltarif.de einem o2-Kunden helfen - was genau vorgefallen ist, erfahren Sie im Artikel zur Vertragsverlängerung bei Hotline-Telefonat.

Zum Inhaltsverzeichnis

Wieder Betrug mit manipulierten Amazon-Händler-Accounts

Immer wieder werden Amazon-Konten gehackt mehr..

Vodafone: Powerline für 4K-Inhalte

Schnelles Internet im ganzen Haus mehr..

Polizei warnt vor gefälschten DHL-Mails

Über Link wird Schadsoftware geladen mehr..

400 MBit/s per Vodafone Kabel für 7 Millionen Haushalte

Weiterer Ausbau bis 500 MBit/s und 1 GBit/s mehr..

Internet zu langsam: So will die BNetzA dagegen vorgehen

Kunden sollen langsame Leitung nachweisen können mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

IPv6 verständlich erklärt: IPv6 ist immens wichtig für die weitere Entwicklung des Internets - wir zeigen Ihnen im IPv6-Ratgeber, was sich hinter dem Begriff verbirgt.

Computer



Windows 10 Creators Update direkt manuell herunterladen

Das neueste Update von Windows 10 ist fertig - doch nicht jeder erhält es direkt: Der Rollout soll mehrere Monate dauern. Wer es indes nicht erwarten kann, findet im Artikel zum Windows 10 Creators Update Tipps, wie Sie die neue Version direkt bekommen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Massiver Angriff auf Sicherheitslücke in Microsoft Office

Unbedingt Updates installieren mehr..

Windows 10 Creators Update: Mehr Datenschutz - und mehr Arbeit

Microsoft will bei Nutzerdaten transparenter werden mehr..

Neues zum Microsoft Surface Pro 5

Kaby-Lake-CPUs und alter Stromanschluss mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Smartphone



Für 20 Euro: Apple-Watch-Fake ausprobiert

Hardwarehersteller in Asien verärgern große Marken regelmäßig mit passgenauen Nachbauten ihrer Premiumgeräte - doch was taugen die Billig-Imitate? Wir haben uns einen Nachbau der Apple Watch besorgt und berichten im Apple-Watch-Fake-Test, was Sie für 20 Euro erwarten können.

Zum Inhaltsverzeichnis



Nokia will Recht auf Updates garantieren

Nokia setzt auf Android - und um gegen die etablierte Konkurrenz der Smartphone-Hersteller zu bestehen, will der einstige Handy-Marktführer Nokia mit einem ganz besonderen Versprechen punkten: Käufer eines Nokia-Smartphones sollen immer Up-to-date sein. Wie die Finnen dieses Ansinnen realisieren wollen, lesen Sie in unserem Bericht zu Android-Updates bei Nokia.

Zum Inhaltsverzeichnis



10 Tipps für eine längere Akku-Laufzeit

Die umfangreichen Aufgaben und die anspruchsvolle Technik von Smartphones fordern den Akkus einiges ab - und es ist ärgerlich, wenn dem Gerät unterwegs der Saft ausgeht. Wir geben daher in unserem Ratgeber zur Akku-Laufzeit Tipps, wie das Smartphone länger durchhält.

Zum Inhaltsverzeichnis



Samsung Galaxy S8 und S7 im Unboxing

Samsung hat sein neues Vorzeige-Smartphone Galaxy S8 enthüllt und wir konnten uns das neue Smartphone direkt angesehen. Im Unboxing des Galaxy S8 lesen Sie daher, welchen Eindruck das Gerät hinterließ und welches Zubehör das neue Samsung-Flaggschiff mitbringt.

Beim Samsung Galaxy S8 sind im Vergleich zum Vorgänger Galaxy S7 einige Dinge neu - auch in puncto Design. Wir zeigen im Vergleich von Galaxy S8 und S7, was sich alles geändert hat - vom Iris-Scanner bis zum fehlenden physischen Home-Button.

Zum Inhaltsverzeichnis



4-Zoll-Smartphones im Überblick

Die Anzahl der hierzulande erhältlichen, aktuellen 4-Zoll-Smartphones ist überschaubar - doch es gibt sie: Unsere ausgewählten Modelle sind nicht nur kompakt, sondern bieten manchmal auch besondere Features wie Dual-SIM oder Outdoor-Fähigkeiten. Wir präsentieren Ihnen acht 4-Zoll-Smartphones im Überblick.

Zum Inhaltsverzeichnis

Update auf iOS 10.3.2 auch für ältere iPhones und iPads

iOS 11 vermutlich ohne 32-Bit-Unterstützung mehr..

Nächstes großes Update für Windows 10 Mobile

Viele Smartphones bleiben außen vor mehr..

Akkutest-Sieger: Neue Smartphones mischen Besten-Liste auf

Die Top Drei der Liste wurde neu gemischt mehr..

LG G6 im Unboxing: Großbildschirm mit Dual-Kamera

Ein kurzer Blick in den Karton mehr..

Schwere Sicherheitslücke bei iPhone und Android-Smartphones

Updates von Apple und Google mehr..

Moto E4 Plus: Günstiges Android-7-Gerät mit riesigem 5000-mAh-Akku?

Moto E4 soll auch in einer Plus-Variante erscheinen mehr..

Datenschutzbeauftragte: WhatsApp an Schulen ist rechtswidrig

Es geht vor allem um Gruppen von Lehrern für Schüler mehr..

Swapper im Test: Wird das Tauschen von Gegenständen nun einfacher?

Wir haben die Tausch-App à la Tinder ausprobiert mehr..

In welchem Land sind Smartphones besonders teuer?

Ein Überblick über die Länder mit hohen Gerätepreisen mehr..

Android O: Die neuen Funktionen

Developer Preview des Nougat-Nachfolgers gibt Aussicht auf Neuheiten mehr..

Samsung Galaxy S8 Plus: In Europa nur Geräte zweiter Klasse?

Echtes Flaggschiff nur in Fernost erhältlich mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

teltarif.de testet Smartphones: Welches Gerät wie abschneidet, zeigen wir Ihnen in unserem Überblick zu teltarif.de-Handy-Tests!

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 13.04.2017

Wer an den kommenden Osterfeiertagen über Call by Call telefonieren möchte, muss sich bei unseren Empfehlungen nicht umgewöhnen. Die von uns genannten Tarife unterscheiden sich nur durch die verschiedenen Uhrzeiten, nicht aber durch die Tage. Somit gelten die Tarife auch an Karfreitag und Ostermontag.

Um ein Handy günstig zu erreichen, wählen Sie die 01085 voweg. Sie garantiert bis Ende April, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute. Gleiches gilt für die 01094 bei Ferngesprächen. Sie kosten weiterhin 0,9 Cent pro Minute. Auch hier liegt die Maximalpreisgarantie mit 1,9 Cent pro Minute etwas höher.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt sogar bis Ende Juli. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Pendant für Kunden ohne Telekom-Anschluss: Auch ohne Anschluss bei der Telekom lässt sich via Vor-Vorwahl sparen - wir zeigen, wie das funktioniert!

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin

Telefon: 030 / 453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Hotline: 0900 1 330 100 (1,86 Euro pro Minute aus dem Festnetz der Telekom, CNS24) Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin