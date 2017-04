Update-Aus für iPhones, Rabatt bei Saturn & StreamOn der Telekom

Liebe Leserinnen und Leser,



vielen Apple-Nutzern reicht ihr älteres iPhone noch gut für die alltäglichen Aufgaben aus. Doch mit der Update-Versorgung könnte bald Schluss sein: Diverse iPhone-Modelle erhalten das nächste iOS-Update wohl nicht mehr. Was die Gründe dafür sind und welche iPhones betroffen sein werden, erläutern wir im Hardware-Abschnitt dieses Newsletters.

Wenn Saturn mit einer Rabattaktion wirbt, sollten Schnäppchenjäger besonders aufmerksam sein. Wie bei der Mehrwertsteuer-Aktion zu Jahresbeginn gibt es bei der momentan laufenden Oster-Aktion einige unschöne Einschränkungen. Trotzdem winkt in einigen Fällen ein Rabatt von bis zu 220 Euro. Alle wichtigen Informationen zur Saturn-Aktion verraten wir ebenfalls im Hardware-Teil.

Wer mit seinem Telekom-Mobilfunktarif unterwegs Musik- und Video-Streaming-Dienste nutzt, soll dafür nicht länger mit einem Verbrauch des Inklusiv-Datenvolumens bestraft werden. Mit Telekom StreamOn lassen sich YouTube, Apple Music, Netflix, Amazon Music und Prime Video, Napster sowie andere Dienste ohne Anrechnung des Highspeed-Datenvolumens nutzen. Die Details zu den Neuigkeiten bei der Telekom finden Sie im Mobilfunk-Abschnitt des teltarif.de-Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Neue Telekom-Dienste

Die Katze ist aus dem Sack: Die Streaming-Option StreamOn der Telekom soll die mobilen Entertainment-Nutzer begeistern. StreamOn ermöglicht die unbeschränkte mobile Nutzung von Audio- und Video-Streaming. Der dabei anfallende Traffic wird nicht auf das Highspeed-Volumen des Mobilfunk-Tarifs angerechnet. Als Audio-Partner sind Apple Music, Amazon Music Unlimited, Juke, Napster und radioplayer.de an Bord, bei den Video-Diensten konnte die Telekom beispielsweise YouTube, Sky Go, Amazon Prime Video und Netflix gewinnen. Wer die Streaming-Option der Telekom zu welchen Konditionen nutzen kann, zeigen wir in unserer Vorstellung von StreamOn.

Die Telekom will ab Mai 2017 darüber hinaus ihren Kunden das digitale Fernsehangebot vermehrt schmackhaft machen - nicht jeder ist dazu bereit, den Preis für Entertain zu bezahlen. StartTV nennt sich das neue Einstiegsangebot. Ab 2 Euro Aufpreis pro Monat bietet StartTV rund 100 TV-Sender, 22 davon in HD-Qualität. Weitere HD-Sender und EntertainTV mobil können für unterwegs hinzugebucht werden. Zeitversetztes Fernsehen oder der Neustart eines Films bleiben aber dem Entertain-Angebot vorbehalten. Welche Vergünstigung Telekom-Bestandskunden erhalten, lesen Sie in unserem Artikel zu Telekom StartTV.

Amazon als Mobilfunk-Provider

Mit Amazon will offenbar schon bald ein weiterer Anbieter eigene Mobilfunk-Tarife verkaufen. Dabei möchte der Internet-Händler als virtueller Netzbetreiber auftreten und eigene SIM-Karten offerieren. Gespräche mit den Netzbetreibern sollen bereits angelaufen sein. Momentan gibt es noch keine eindeutigen Hinweise darauf, welcher der drei deutschen Netzbetreiber am ehesten für die Mobilfunkpläne von Amazon in Frage kommt. Nachdem sich das erste Fire Phone von Amazon als Flop erwiesen hatte, könnten die Amazon-Handytarife mit einem Fire Phone 2.0 vertrieben werden. Wie Amazon zum Mobilfunk-Provider werden kann, erklären wir in unserem Bericht zu den Plänen von Amazon.

LTE 900 bei der Telekom

Die Deutsche Telekom hat kürzlich angekündigt, für ihr LTE-Netz künftig auch das Band 8, also den Frequenzbereich um 900 MHz, zu nutzen. Damit soll vor allem die 4G-Versorgung innerhalb von Gebäuden verbessert werden. Die Telekom kann damit auch Versorgungslücken in ländlichen Regionen schließen, in denen bislang nur das GSM-Netz für die Grundversorgung vorhanden ist. Ende 2019 will die Telekom den 4G-Standard an allen Basisstationen anbieten, an denen derzeit schon GSM 900 zur Verfügung steht. Erste Erfolge des Ausbaus sind nach Rückmeldungen von Nutzern bereits erkennbar.

E-Plus-Festnetznummer behalten

Zahlreiche Kunden von Marken wie E-Plus, Base, Ay Yildiz und aetkaSMART sollen ihre bisherigen, auf den Mobilfunkanschluss aufgeschalteten Festnetznummern verlieren. Stattdessen will Telefónica den Nutzern neue Telefonnummern zuteilen. Das sorgt bei den Betroffenen für Verunsicherung. Die Firma Multiconnect, die seinerzeit die Festnetznummer für E-Plus realisiert hatte, bietet den Kunden an, dass die Rufnummern für eine monatliche Gründgebühr weiter erreichbar bleiben. Doch ist das wirklich notwendig? Wir zeigen auf, wie Betroffene die Festnetznummer auch ohne Zusatzkosten ganz offiziell weiter behalten können.

congstar: Prepaid-Starterpaket zum halben Preis

EU-Regulierung: Erste Netzbetreiber streichen Roaming-Funktion

Tarifhaus schafft die Datenautomatik ab

1 GB LTE plus Allnet-Flat für unter 6 Euro monatlich

Was bringt der April im Mobilfunkmarkt?

Penny Mobil und ja!mobil: Mehr Datenvolumen, schneller Surfen

Smartmobil erhöht Preise für LTE All und Pro

Deutsche Bank startet mobiles Bezahlen in Deutschland

yourfone: Mehr LTE-Daten & weitere Länder im Europa-Paket

Swisscom senkt Roaming-Preise

Hardware



Legendäre Smartphone-Fails

Bevor ein Smartphone auf den Markt kommt, stecken die Hersteller monatelange Arbeit in dessen Entwicklung. Aber auch bei den Smartphone-Herstellern läuft nicht immer alles nach Plan. Brennende und sich verbiegende Geräte oder Mobilfunk-Empfangsprobleme weisen auf technische Konstruktionsfehler hin. Doch es gibt auch Fälle, in denen sich die Unternehmen durch peinliche Werbe-Desaster, falsche Versprechungen, Streitereien vor Gericht oder seltsame Software-Fehler blamieren. Einige dieser Fehltritte haben sogar weltweit für Kopfschütteln gesorgt. In einer großen Übersicht präsentieren wir zehn peinliche Pannen der Smartphone-Hersteller.

Rabatt bei Saturn

Anfang des Jahres war der Ansturm auf die Saturn-Filialen groß, als es hieß: "Mehrwertsteuer geschenkt". Nicht jeder Einkauf war dabei ein Schnäppchen, denn Saturn hatte gemogelt und gegenüber der Vorwoche die Preise bei einigen Produkten erhöht. Unter dem Motto "Tech-Nicks Oster-Bonus" erwartet die Kunden nun vom 1. bis 13. April beim Kauf von Produkten aus bestimmten Warengruppen eine Coupon-Card im Wert von 30 bis 220 Euro, abhängig vom Preis des gekauften Geräts. Der Coupon gilt jedoch nicht für alle Artikel und kann erst beim nächsten Kauf eingesetzt werden. Welche Artikel von der Aktion ausgeschlossen sind und mit welchen Produkten Schnäppchenjäger trotz der Einschränkungen sparen können, erläutern wir in unserem Bericht zur Rabattaktion bei Saturn.

Keine Updates für alte iPhones

Mit dem Umstieg auf iOS 10.3 erhalten Apple-Geräte ein neues Dateisystem. Dies könnte bei älteren iPhones zu Problemen geführt haben. Jedenfalls hat Apple das Update auf iOS 10.3 für iPhone 5 und iPhone 5C kurz nach der Veröffentlichung teilweise gestoppt. Eine offizielle Stellungnahme von Apple gibt es zu dieser Änderung nicht - und es kommt noch schlimmer: Die nächste Betriebssystem-Version 11 bekommen die Smartphones offenbar gar nicht mehr. Die Gründe für das Update-Ende älterer iPhones und wie es mit diesen Geräten von Apple weitergeht, verraten wir in unserem Bericht zu iOS-Updates für ältere iPhones.

Galaxy S8 mit Dual-SIM

Samsung, die Mobilfunk-Netzbetreiber und einige Händler nehmen Bestellungen für das Samsung Galaxy S8 entgegen. Bis das Gerät in den Handel kommt, wird es allerdings noch dauern. Offiziell wird das neue Smartphone ab dem 28. April ausgeliefert, einige Händler wollen den Boliden bis zu acht Tage früher versenden. Durch das besondere Seitenverhältnis bleibt das Gerät trotz 5,8-Zoll-Bildschirm recht handlich. Und die Android-Oberfläche ist wieder etwas mehr an das Google-Original angelehnt. Wir zeigen das Samsung Galaxy S8 in detaillierten Bildern.

Für viele Interessenten kommt ein Flaggschiff wie das Galaxy S8 nur mit zwei SIM-Karten-Steckplätzen in Betracht, doch insbesondere die deutschen Netzbetreiber zieren sich nach wie vor, Top-Modelle in der Dual-SIM-Variante zu verkaufen. Die Version von Galaxy S8 und S8 Plus für zwei SIM-Karten ist eigentlich für den asiatischen Markt bestimmt und wird vom Hersteller hierzulande offiziell nicht angeboten. Wie bei früheren Samsung-Smartphones gibt es aber Händler, die die Geräte importieren und in Europa verkaufen. Was Interessenten dabei beachten müssen, erklären wir in unserer Meldung zum Samsung Galaxy S8 Dual-SIM in Europa.

Samsung Galaxy S8 (Plus) & Galaxy S7 (Edge) im Kauf-Vergleich

100-Euro-Tablet bei Aldi: Medion E6912 mit 3G

Samsung Galaxy A3 (2017) im Test: Kompakt & mit langer Akkulaufzeit

Terminplanung mit dem Smartphone: Was können Kalender-Apps?

Im Test: Iris-Scanner vom Samsung Galaxy S8 Plus

Schwere Schwachstellen in Samsungs OS Tizen gefunden

iPad 5 auseinandergenommen - und alte Bekannte getroffen

Amazon: Oster-Woche mit Angeboten gestartet

Motorola Moto G5 Plus: Farbenfroh, aber wackelig

Kaufland-Angebot: Dual-SIM-Handy mit LTE für 119 Euro

Internet



Überblick Breitband-Ausbau

Die Telekom gehört derzeit zu den Anbietern, die bundesweit am meisten schnelle Internetleitungen aufbauen. In zahlreichen Orten wurden in den vergangenen Wochen VDSL-Ausbaugebiete fertig. Für viele Regionen beginnen jedoch erst die Ausbau-Planungen, die mehrere Monate dauern werden. Zum Teil wird der Ausbau staatlich gefördert. Doch auch NetCologne, EWE Tel und Unitymedia haben bekannt gegeben, wo demnächst die Bagger anrollen. Wir nennen die Orte, in denen es seit kurzer Zeit Breitband-Internet gibt oder bald geben wird.

Zum Inhaltsverzeichnis



Lokale Netze auf LTE-Basis

Jährlich werden über 1,5 Milliarden Geräte mit WLAN-Funktion verkauft. WLAN-Netze sind praktisch, tendieren aber zur Überlastung bis hin zum Zusammenbruch. Denn aufgrund der gegenseitigen Störungen zwischen den WLAN-Netzen können die Datenraten einbrechen, im Extremfall geht bei der Datenübertragung dann (kurzzeitig) gar nichts mehr. Dieser WLAN-"Schluckauf" ist allerdings bei vernetzten Industrie­robotern oder anderen Profi-Anwendungen nicht akzeptabel. Die Mobilfunk-Anbieter sind bereit, ein zuverlässiges, schnelles und bezahlbares lokales Funknetz zu liefern, das auf freien Frequenzen arbeitet - per LTE. In unserem Hintergrund-Artikel erläutern wir, was private LTE-Netze über die Standards Enterprise LTE (eLTE) und MulteFire bieten.

Telekom gibt in Hamburg bei Vectoring-Umrüstung Vollgas

Filiago: Flatrate für Internet via Satellit ab April

Kostenloses WLAN bei Locomore: Privatbahn trumpft gegenüber ICE auf

1&1-DSL-Tarife mit Bonus für Wechsler

BNetzA: Telekom muss bei VDSL-Vectoring im Nahbereich nachbessern

Internet by Call eingestellt: So gelingt der Umstieg auf moderne Technik

Breitband auf mindestens DSL-Niveau im Flugzeug

Broadcast



DVB-T geht noch temporär

"Am 29. März wird Ihr Bildschirm schwarz", hieß es vom DVB-T2-Projektbüro zum Umstieg beim terrestrischen Antennen­fernsehen. Das stimmt allerdings nicht ganz, denn in den meisten von der Umschaltung auf DVB-T2 HD betroffenen Regionen verbleibt temporär ein Rumpfangebot im alten Modus DVB-T. Zum Teil sind auch weiter entfernte Sender zu empfangen. Obwohl das keine Dauerlösung ist, nennen wir einige Regionen Deutschlands, in denen die Rumpfangebote mit einer kleinen Senderauswahl für einen Übergangszeitraum weiterhin empfangbar bleiben.

Neue Digitalradios mit DAB+ von Albrecht und 1byone

Wenn Fernsehen nicht mehr genug ist: Das Phänomen Second Screen

Offiziell: Spotify schränkt Musik für Free-Account ein

Festnetz

Call-by-Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 06.04.2017

Mit Stabilität bei den Call-by-Call-Tarifen geht es in die Karwoche vor Ostern. Die 01094 garantiert bis Ende April für Ferngespräche einen Minutenpreis von 1,9 Cent rund um die Uhr - nur 0,9 Cent pro Minute werden aktuell berechnet. Für die 01085 werden bis Ende des Monats 3,9 Cent pro Minute für Gespräche zum Handy garantiert, der aktuelle Minutenpreis liegt bei 2,2 Cent.

Die 01079 ist auch ohne Garantie stabil im Preis und kostet für Ortsgespräche in der Hauptzeit (7 bis 19 Uhr) werktags 1,84 Cent pro Minute und am Wochenende 1,49 Cent pro Minute. Über die 01070 fallen in der Nebenzeit (19 bis 7 Uhr) bis zum 31. Juli garantiert nicht mehr als 0,93 Cent pro Minute an, tatsächlich berechnet wird in der Regel deutlich weniger.

Bei Gesprächen zu ausländischen Anschlüssen sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht. Wie Call-by-Call genau funktioniert, lesen Sie in unserem Ratgeber.

