Diese Woche: Das bringt das Windows-Creators-Update

In Kürze kommt mit dem Creators Update das nächste, große Update für Windows und ergänzt das Betriebssystem um zahlreiche neue Features. Was das Update mit sich bringt, zeigen wir Ihnen im Computer-Teil.

Samsung hat jetzt das Galaxy S8 und das S8+ präsentiert - und wir haben die beiden neuen High-End-Smartphones direkt einem Hands-On unterzogen. Was die Geräte bieten und wie sie sich im ersten Eindruck schlagen, erfahren Sie im Smartphone-Teil. Übrigens: Beim teltarif.de-Gewinnspiel können Sie das Galaxy S8 und das Galaxy S8+ gewinnen! Sie müssen nur eine einfache Frage beantworten!

Smartphone



Galaxy S8 und S8+ im Hands-on

Samsung hat mit dem Galaxy S8 und S8+ jetzt seine neuen Smartphone-Spitzenmodelle vorgestellt - und wir hatten die Gelegenheit, die Geräte direkt zu begutachten. Dabei fällt auf, dass beide Smartphones im Vergleich zu den Vorgängern gewachsen sind. Die Verarbeitung ist top - der neue Sprachassistent Bixby konnte uns indes nicht überzeugen. Alle technischen Details - zum Beispiel zur aufgewerteten Frontkamera sowie zur Möglichkeit, das Smartphone sogar als PC-Ersatz zu nutzen - und unsere weiteren Eindrücke finden Sie im Hands-On zum Galaxy S8 und S8+.

Schnäppchen-Check: 50-Euro-Smartphone bei Aldi

Ein Dual-SIM-Smartphone für 50 Euro gibt es in Kürze bei Aldi: Es handelt sich um das Alcatel Pixi 4. Doch ist das Gerät wirklich ein Schnäppchen und was hat es technisch zu bieten? Wir verraten es Ihnen in unserem Schnäppchen-Check zum Smartphone bei Aldi.

Acht hochwertige Smartphones zum kleineren Preis

Wer auf der Suche nach einem High-End-Smartphone ist, kann trotzdem sparen - zum Beispiel mit den Vorgängermodellen aktueller Flaggschiffe oder mit den Geräten nicht ganz so bekannter Hersteller. Wir zeigen Ihnen in unserer Übersicht acht ausgewählte Smartphones zum vergleichsweise kleinen Preis.

Samsung macht Galaxy Note 7 endgültig unbrauchbar

Samsung will dafür sorgen, dass auch die letzten in freier Wildbahn verbliebenen Note-7-Smartphones unbrauchbar werden: Dafür haben sich die Koreaner ein spezielles Vorgehen überlegt. Wie auch dem letzten Smartphone dieses Typs der Garaus gemacht werden soll, erfahren Sie im Bericht zum Aus für das Note 7.

Derweil ist eine Rückkehr des Galaxy Note 7 nicht ganz ausgeschlossen: Samsung hat mitgeteilt, dass nach Klärung der Gründe für die Akku-Brände das Smartphone in speziellen Angeboten wieder auf den Markt kommen könnte. Was Samsung plant, erfahren Sie im Artikel zur potenziellen Rückkehr des Note 7.

Samsung Galaxy S8 ab sofort zu Preisen ab 799 Euro vorbestellbar

Auslieferung ab 28. April, bei Händlern früher mehr..

Nubia N1 Lite: Günstiges Einsteiger-Smartphone für 159 Euro

Einsteiger-Smartphone für wenig Geld mehr..

Samsung Galaxy S8: Geld zurück bei Unzufriedenheit

Angeblich Rückgabe 3 Monate nach Kauf möglich mehr..

iOS 10.3 ist da: Diese Neuigkeiten kommen auf iPhone und iPad

Updates auch für Mac und weitere Geräte mehr..

Android-Sicherheitsbericht: 50 Prozent ohne essentielle Updates

Google gelobt Besserung mehr..

teltarif.de testet Smartphones: Welches Gerät wie abschneidet, zeigen wir Ihnen in unserem Überblick zu teltarif.de-Handy-Tests!

Mobilfunk



Tausende frühere E-Plus-Kunden verlieren bisherige Festnetznummer

Viele Mobilfunk-Kunden von Telefónica sollen die zu ihrem Handyanschluss gehörende Festnetznummer verlieren - betroffen sind offenbar 92 000 ehemalige Kunden mit einem Postpaid-Vertrag von E-Plus, etwa 2700 frühere Ay-Yildiz-Kunden und zirka 1300 Nutzer, die einen aetkaSMART-Vertrag genutzt haben. Was Sie tun können, um Ihre Nummer möglicherweise doch noch zu behalten, lesen Sie im Bericht zum Festnetznummern-Verlust für frühere E-Plus-Kunden.

Das sagt ein Anwalt zur Preiserhöhung von WinSIM

Die aktuelle Preiserhöhung bei WinSIM betrifft auch Bestandskunden mit 24-Monats-Verträgen - Drillisch beruft sich in puncto Rechtmäßigkeit auf die eigenen AGB. Wer der Preiserhöhung widerspricht, behält immerhin vorerst seinen Vertrag zu den bisherigen Konditionen. Dennoch stellt sich die Frage: Darf WinSIM das überhaupt? Wir haben den Rechtsanwalt Christian Solmecke hierzu befragt - wie der Jurist die Situation bewertet, erfahren Sie im Artikel zur WinSIM-Preiserhöhung.

LTE: So sehen die Ausbaupläne der Netzbetreiber aus

Natürlich haben alle drei Netzbetreiber Pläne für den kommenden LTE-Ausbau - doch die Ansätze von Telekom, Vodafone und Telefónica unterscheiden sich voneinander. Was das jeweils für die Kunden bedeutet, lesen Sie im Überblick zum LTE-Netzausbau.

Lufthansa Mobile: Roaming-SIM für außerhalb der EU

Auch wenn die Roaming-Entgelte in der EU in Bälde entfallen: Außerhalb der EU bleibt Roaming teuer. Wir werfen daher einen Blick auf Lufthansa Mobile: Die größte deutsche Airline bietet eine internationale Roaming-SIM. Alles zu den Preisen und zur Nutzung zeigen wir Ihnen im Artikel zur Roaming-SIM von Lufthansa Mobile.

VoLTE und WiFi Calling bei Telekom, Vodafone und o2

Alle drei Netzbetreiber bieten das Telefonieren über LTE und via WLAN. Doch nicht jeder Kunde kann die Dienste verwenden und zudem gibt es bei der Nutzung ein paar Dinge zu beachten. Wir fassen in unserer Übersicht zu VoLTE und WiFi Calling die Vor- und Nachteile für Sie zusammen.

Neue Vodafone-Tarife: Teurer - aber dafür mehr Datenvolumen

WiFi Calling jetzt fester Vertragsbestandteil mehr..

Vodafone GigaDepot: Datenvolumen in den nächsten Monat mitnehmen

Angebot auch für Bestandskunden mehr..

Fyve: Mit flexiblen Einheiten an die Spitze

ProSieben-Marke bohrt Tarife auf und wird günstiger mehr..

Fonic spendiert Einsteiger­kunden mehr Datenvolumen

Künftig 1 GB statt 700 MB ohne Mehrkosten mehr..

Telekom MultiSIM 3+: Bis zu zehn Karten für einen Anschluss

Angebot zunächst für Geschäftskunden mehr..

Telekom: LTE-Allnet-Flat MagentaMobil XS Friends

Für den kleinen Datenhunger mehr..

Neue Telekom-Tarife: Streaming-Option inklusive?

Erste Details zu den Optionen der neuen Telekom-Tarife mehr..

700 MHz: Das passiert jetzt mit den freien DVB-T-Frequenzen

Telekom plant LTE- statt 5G-Einsatz mehr..

VoLTE und WLAN Call sorgen für Erreichbarkeitsprobleme

Betroffen sind umgeleitete Festnetznummern mehr..

LTE & Co: Nur 30 Prozent der Kunden bekommen gebuchte Datenrate

Kunden sind dennoch zufrieden mit ihren Anbietern mehr..

Welcher Prepaid-Anbieter nutzt welches Netz? Wir zeigen es Ihnen - in unserer Übersicht zu Providern sortiert nach Netzen.

Computer



Creators Update: Die neuen Features für Windows 10

Neben monatlichen Sicherheitspatches bekommt Windows 10 in regelmäßigen Abständen auch ganz neue Funktionen spendiert - und ab 11. April steht das Creators Update an, das zum Beispiel Neuerungen bei den "Einstellungen", bei den Update-Downloads sowie für Spieler mitbringt - und nicht zuletzt wird Paint 3D-fähig. In unserem Überblick zum Windows-10-Update erfahren Sie, welche neuen Features Sie sonst noch erwarten.

Internet



AVM FRITZ!Box 7590 und 7490 im Design-Vergleich

Die jetzt vorgestellte FRITZ!Box 7590 ist der neue High-End-Router von AVM und augenfällig ist nicht zuletzt das neue Design. Wir haben das Gerät daher mit dem bisherigen Flaggschiff 7490 in puncto Optik verglichen - was sich geändert hat, erfahren Sie im Design-Vergleich der FRITZ!Box 7590.

AVM: Beta-Firmware für Telekom-SIP-Trunk bei FRITZ!Box 7490 & 7580

Bis zu 20 Durchwahlnummern per Trunk möglich mehr..

FRITZ!OS 6.83 für FRITZ!Box 7430 und 3490

Neue Funktionen für die AVM-Router mehr..

AVM auf der CeBIT: Kabel-Router im Handel erfolgreich, kein DOCSIS 3.1

Firmware für 6490 Cable kommt bald mehr..

BNetzA: ADSL- und schnelle Kabel-Anschlüsse versprechen zu viel

Einschränkungen meist technisch bedingt mehr..

M-net-Glasfaserkunden übertragen 120 GB pro Monat

Ausbau des Netzes geht weiter mehr..

Klatro: Nächster Schmalband-Internet-Anbieter hört auf

Internet by Call per Modem/ISDN stirbt langsam aus mehr..

IPv6 verständlich erklärt: IPv6 ist immens wichtig für die weitere Entwicklung des Internets - wir zeigen Ihnen im IPv6-Ratgeber, was sich hinter dem Begriff verbirgt.

Broadcast



DVB-T2 HD: freenet TV Stick im kurzen Test

Die DVB-T2-HD-Aufschaltung ist vollzogen und wer sich noch keine neue Hardware für DVB-T2 HD besorgt hat, erlebt möglicherweise eine positive Überraschung: Viele TV-Geräte und USB-TV-Sticks ab Modelljahr 2014 sind nach Firmware- und Codec-Upgrades für den in Deutschland verwendeten Standard HEVC geeignet. Details finden Sie in unserer Meldung zu den DVB-T2-HD-Firmware-Upgrades.

Wer noch keine passende Hardware besitzt, hat schon seit längerem unzählige Receiver zur Auswahl - ein offizieller DVB-T2-HD-fähiger USB-Stick war indes lange Zeit nicht im Angebot. Das änderte sich kurz vor knapp: Wie bereits berichtet, hat freenet passende Hardware präsentiert - und wir haben jetzt das kleine Gerät einem ersten Test unterzogen.

Zattoo, Magine & waipu im Vergleich

Mit der Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 HD wird der Empfang der großen Privatsender kostenpflichtig - und bietet daher die Möglichkeit, sich auch nach anderen, ebenfalls kostenpflichtigen, aber möglicherweise besseren Alternativen umzusehen. Zu der DVB-T2-HD-Konkurrenz zählen dabei auch die Internet-Streaming-Dienste Zattoo, Magine TV und waipu.tv. Wir haben die Angebote für Sie verglichen und zeigen, was Sie bei welchem Anbieter erwartet.

Kein TV-Bild mehr: So können Sie noch heute wieder fernsehen

Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben mehr..

Angebot wächst: Weitere HD-Programme über DVB-T2 HD

Nickelodeon und Disney Channel bei freenet TV mehr..

Noch ein kostenloser DVB-T2-Sender

Auch HSE24 wird aufgeschaltet mehr..

DVB-T2 HD: freenet TV ab sofort auch als Monats-Abo

Media Broadcast bietet mehr Flexibilität für Kunden mehr..

So sieht das kostenlose maxdome onboard im ICE aus

Erster Eindruck des Streaming-Angebots mehr..

UKW im Vergleich mit DAB+ und Internetradio: Welche Vorteile hat welche Technik? Wir zeigen es Ihnen auf unserer UKW-Themenseite!

Festnetz

Call-by-Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 30.03.2017

Auch weiterhin telefonieren Sie zu garantierten Preisen: Ferngespräche über die 01094 kosten dank Preisgarantie bis Ende April nicht mehr als 1,9 Cent pro Minute. Derzeit gilt ein tatsächlicher Minutenpreis von 0,9 Cent rund um die Uhr.

Für Gespräche zum Handy werden über die 01085 maximal 3,9 Cent pro Minute fällig. Konkret berechnet der Anbieter derzeit nur 2,2 Cent pro Minute.

Ortsgespräche in der Hauptzeit (7 bis 19 Uhr) können wie gewohnt über die 01079 geführt werden. Werktags fallen 1,84 Cent pro Minute und am Wochenende 1,49 Cent pro Minute an. In der Nebenzeit (19 bis 7 Uhr) empfiehlt sich die 01070 mit einer Preisgarantie von maximal 0,93 Cent pro Minute bis zum 31. Juli. Der tatsächlich berechnete Preis liegt in der Regel deutlich unter dem garantierten Wert.

Bei Gesprächen zu ausländischen Anschlüssen sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht. teltarif.de verleiht zudem quartalsweise ein Tarifsiegel für besonders verbraucherfreundliches Verhalten.

Telekom-Anschlussumstellung: Alte Miet-Telefone kündigen

Auf Wählscheibe muss nicht verzichtet werden mehr..

DECT-Telefon bei Aldi: Medion Life P63041

Diese Ausstattung bietet das Gerät mehr..

Die Adresse zur Rufnummer: Wenn Sie wissen möchten, wer hinter einer Nummer steckt, können Sie die Inverssuche via Internet kostenlos nutzen!

