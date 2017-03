Die Woche: Neue FRITZ!Box 7590, WhatsApp "Status" ist zurück, DVB-T2-Stick

Liebe Leserinnen und Leser,

auf der CeBIT hat AVM seinen neuen Highend-Router präsentiert: Die FRITZ!Box 7590 kommt mit weit mehr als einem neuen Design - im Inneren steckt geballte Kraft: WLAN bietet schon alleine im Frequenzband um 5 GHz Übertragungsraten von bis zu 1,733 GBit/s, vier Gigabit-Ports, USB-3.0-Anschlüsse mit LTE-Stick-Unterstützung sowie in puncto Telefonie Analog-, ISDN- und DECT-Support und vieles mehr. Was die FRITZ!Box im Ganzen bietet, erfahren Sie im Internet-Teil dieses Newsletters.

Es ist soweit: Der nach einer Änderung an der WhatsApp-Software von vielen Nutzern schmerzlich vermisste "WhatsApp Status" ist zurück - bisher aber nur für einen Teil der Anwender. Wer das Feature wieder verwenden kann und wo Sie es finden, verraten wir im Smartphone-Teil.

Am Mittwoch wird DVB-T2 in vollem Umfang auf Sendung gehen - zumindest in den Ballungsräumen - und erfordert neue Technik. Neben einem Sammelsurium von verschiedenen Set-Top-Boxen hatte mancher Nutzer allerdings das Gefühl, als hätten die Planer eine Kundengruppe vergessen - einen passenden DVB-T2-Stick, mit dem auch die Masse an Privatsendern empfangbar ist, gab es nämlich bisher nicht. Doch jetzt - kurz vor knapp - hat Media Broadcast ein entsprechendes Gerät präsentiert. Was es kann, erfahren Sie im Broadcast-Teil. Dort finden Sie auch eine Übersicht zu internetfähigen DVB-T2-Receivern sowie zu vier Geräten bei den Discountern Penny und Real.

Übrigens: Am kommenden Mittwoch wird das Samsung Galaxy S8 präsentiert - teltarif.de wird natürlich umfassend für Sie berichten. Schauen Sie also wieder bei uns vorbei! Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.



Ihre teltarif.de-Redaktion

Internet



FRITZ!Box 7590: Neuer AVM-Highend-Router

AVM hat auf der CeBIT in Hannover sein neues Router-Flaggschiff - die FRITZ!Box 7590 - offiziell präsentiert. 269 Euro soll das Highend-Gerät kosten, hat dafür aber auch einiges zu bieten: Nicht nur ein überarbeitetes Design, sondern auch Unterstützung von VDSL Vectoring und Super-Vectoring 35b sind mit dabei, darüber hinaus WLAN via 5 GHz sowie 2,4 GHz, wobei sich dank der acht internen Antennen alleine über das 5-GHz-Band bis zu 1,733 GBit/s übertragen lassen sollen und über das 2,4-GHz-Band noch einmal bis zu 800 MBit/s. Was die FRITZ!Box sonst noch an inneren Werten mitbringt, erfahren Sie im Bericht zur neuen FRITZ!Box 7590. Zudem haben wir uns das Gerät auf der CeBIT auch von außen intensiv angesehen - unsere Eindrücke liefern wir Ihnen im Artikel zur FRITZ!Box 7590 in Bildern.

Telekom-Regulierungschef Kopf: "100 MBit/s reicht für die Masse aus"

Brandbrief an EU-Kommission: Bald Verkaufsverbot von WLAN-Geräten in EU?

Vodafone-Chef Ametsreiter: "Wir haben das schnellste Festnetz"

Vodafone bringt 500 MBit/s - im Kabel und per LTE

Telekom will 100 Gewerbegebiete mit Glasfaser versorgen

Telekom darf ausbauen: VG Köln weist Klage gegen Vectoring-Beschluss ab

AVM setzt zunehmend auf Glasfaser-Anschlüsse

easybell-VDSL über innogy-Leitungen jetzt in 200 Gemeinden buchbar

Cookies haben Vor- und Nachteile: Denn Cookies werden oftmals auch für wenig seriöse Zwecke eingesetzt - wir zeigen Ihnen, wie Sie Cookies in den prominenten Browsern verwalten.

Smartphone



WhatsApp: "Alter" Status als "Info" jetzt wieder verfügbar

Der "alte" WhatsApp-Status ist wieder da und nennt sich wie erwartet "Info" - das Update wurde für Besitzer von Android-Smartphones jetzt veröffentlicht, iPhone und Windows-10-Mobile-Nutzer müssen sich noch gedulden. Prominent im Android-Menü zu finden ist das Info-Feature allerdings nicht - wir zeigen Ihnen, wo es sich versteckt.

Smartphone-Daten sicher löschen

Wer seine Smartphone-Daten löschen möchte, sollte neben dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch zu anderen Mitteln greifen, denn sogar nach dem Zurücksetzen lassen sich manche Daten noch über spezielle Programme auslesen. Doch es gibt Abhilfe - was Sie unternehmen können, erfahren Sie im Artikel zum sicheren Löschen von Smartphone-Daten.

Apple: iPhone 7 jetzt in Rot

Apple hat - ganz ohne Event - einzelne Produkte überarbeitet. So gibt es das iPhone 7 jetzt auch in Rot - doch bei manch anderem Produkt hat sich auch wirklich etwas getan: Das beliebte, weil kleinere iPhone SE und das iPad mini 4 bekommen mehr Speicherplatz. Aber vor allem kommt ein neues iPad als Nachfolger des bisherigen iPad Air auf den Markt und das zu einem vergleichsweise günstigen Preis: Die WLAN-Variante mit 32 GB Speicher kostet "lediglich" 399 Euro. Was die Geräte im Detail bieten, lesen Sie im Artikel zu den neuen Apple-Produkten.

5 Real-Angebote im Schnäppchen-Check: Top oder Flop?

Bei Real sind noch bis inklusive Samstag Dual-SIM-Smartphones mit LTE, ein Nokia-Handy sowie ein DECT-Telefon von Gigaset verfügbar. Doch wie bei solchen Angeboten üblich, lohnt sich der genaue Blick: Handelt es sich dabei wirklich um Schnäppchen? Wir haben es für Sie im Artikel zu den Real-Angeboten nachgeprüft.

iPhone 6 kommt auch in Europa neu auf den Markt

iPhone 8: Das sind die spannendsten Details

Samsung Galaxy S8 & Plus: Preise und Specs durchgesickert

Samsung Galaxy A3 (2017) im Unboxing: Einfach, aber elegant

Sand, Wasser, Sturz: Deutsches Outdoor-Smartphone im Härtetest

Bluboo R1: Outdoor-Smartphone aus China mit Topausstattung

Huawei stellt Mittelklasse-Smartphone P10 Lite vor

Moto G5 (Plus) & G4 (Plus) im Kauf-Vergleich

WiFi Calling mit Smartphone ohne Netzbetreiber-Software

Mit dem Handy in die Berge oder an den Strand: Nicht jedes Gerät verträgt extreme Bedingungen. Wir zeigen Ihnen alles rund um robuste Outdoor-Handys!

Broadcast



Vorgestellt: USB-Stick für DVB-T2 HD und freenet TV

Media Broadcast hat den freenet TV USB-TV-Stick vorgestellt, mit dem der Empfang von privaten und öffentlich-rechtlichen TV-Programmen über das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD mittels PC und Notebook möglich ist. Das Gerät bringt unter anderem einen elektronischen Programmführer, Videotext-Support und die Möglichkeit zum Aufzeichnen von TV-Sendungen mit. Für rund 60 Euro wird der Stick zeitnah in den Handel kommen - welche Voraussetzungen es für die Nutzung gibt, erfahren Sie im Artikel zum neuen DVB-T2-Stick.

DVB-T2-Receiver gibt es viele - und das mit unterschiedlichsten Features. Wir zeigen Ihnen in unserer DVB-T2-Receiver-Übersicht verschiedene Geräte, die über eine Anbindung an zusätzliche Internetdienste wie zum Beispiel HbbTV-Anwendungen der Fernsehsender oder das offizielle Portal freenet TV Connect verfügen.

DVB-T2 HD zieht auch bei den Discountern ein: Real und Penny haben in dieser Woche vier Set-Top-Boxen im Angebot. Wir haben in unserem Bericht den Check gemacht: Handelt es sich um Schnäppchen?

Qual der Wahl beim zweiten DAB+-Bundesmux

DAB+ und Internet-Radio sind die Zukunft des Radios: Wir liefern Hintergründe und News zu neuen Geräten in unserem Radio-Ratgeber.

Computer



Cloud wie eine Festplatte nutzen

Momentan verschenkt GMX 20 GB Cloud-Speicher. Viele GMX-Nutzer denken, dass der Zugriff auf diesen Cloud-Speicher nur per Browser, über die Mediacenter-Software für Windows oder die Apps für iOS und Android möglich ist. Dabei kann der Speicher auf dem PC bzw. Mac auch so eingebunden werden, dass sich Dateien im Windows-Explorer oder auf Apple-Rechnern im Finder per Drag-and-Drop in die Cloud kopieren lassen. Wie Sie das Feature auf den beiden Betriebssystemen einrichten, verraten wir im Artikel zur Nutzung der Cloud wie eine Festplatte.

Zum Inhaltsverzeichnis



Windows Vista stirbt am 11. April

Nach zehn Jahren wird das wenig geliebte Windows Vista endgültig in den Ruhestand verabschiedet - Microsoft stellt die Versorgung mit Sicherheitspatches ein und damit ist die Nutzung mit Internet-Zugang nicht mehr ratsam. Zeit, auf Windows 7, 8.1 oder 10 umzusteigen: Wie lange diese Alternativ-Systeme unterstützt werden, zeigen wir Ihnen im Bericht zum Windows-Vista-Ende.

USA verbieten Laptops im Handgepäck (Update: Jetzt auch Großbritannien)

Medion Akoya E2227T: Flexibles Windows-10-Notebook

SSDs und Festplatten sicher löschen: Einfaches Formatieren reicht nicht - wir zeigen, wie Sie HDDs und SSDs porentief löschen.

Mobilfunk



Nächtliche LTE-Abschaltung: Auch bei Telekom und o2?

Vodafone schaltet nachts teilweise LTE-Kapazitäten ab - ganz einfach, um Strom zu sparen. Doch wie handhaben das die Telekom und Telefónica? Wir haben bei den Pressestellen der Vodafone-Konkurrenten nachgefragt und erläutern im Artikel zur nächtlichen LTE-Abschaltung zudem, warum die Abschaltung bei Vodafone keine Einschränkung für die Kunden bringen soll.

Zum Inhaltsverzeichnis



Telekom: LTE überall, auch Telefónica plant flächendeckendes LTE

Bis Ende 2019 will die Deutsche Telekom dank LTE auf 900 MHz fast flächendeckend schnelle mobile Internet-Zugänge anbieten. Was die Bonner planen, lesen Sie im Artikel zum Projekt "LTE überall". Was LTE 900 bei der Telekom leistet, haben wir zudem im Kurz-Test beleuchtet.

Doch auch die Konkurrenz schläft nicht: So sollen alle GSM-900-Standorte von Telefónica in den nächsten zwei Jahren um LTE 800 erweitert werden - Abschaltpläne für GSM und UMTS gibt es aktuell nicht. Mehr zum Ansinnen des Netzbetreibers finden Sie im Bericht zu flächendeckendem LTE bei Telefónica.

Zum Inhaltsverzeichnis



Prepaid-Basis-Tarife der Netzbetreiber im Vergleich

Die Prepaid-Basis-Tarife der Netzbetreiber kosten wenig und beschränken sich auf das Wesentliche. Sie eignen sich vor allem für Wenignutzer sowie für das Ersatz- oder Zweitgerät. Wir vergleichen die Einsteiger-Tarife der drei Netzbetreiber.

Zum Inhaltsverzeichnis



WinSIM: Irritationen um Preiserhöhungen

Zahlreiche WinSIM-Nutzer meldeten sich verwundert bei der teltarif.de-Redaktion: Per E-Mail und SMS teilte der Mobilfunk-Discounter mit, dass es bald auf Grund gestiegener Kosten eine automatische Preiserhöhung gibt. Diese gilt auch für Bestandskunden mit laufenden 24-Monats-Tarifen - wobei WinSIM ein Widerspruchsrecht einräumt. Welche Konsequenzen der Widerspruch hat, lesen Sie im Artikel zum WinSIM-Widerspruchsrecht.

Was die Bundesnetzagentur zu den Tarifen ohne Roaming sagt, finden Sie in einem weiteren Artikel.

Zum Inhaltsverzeichnis



So soll der Missbrauch von EU-Roaming verhindert werden

Bald sollen die Roaming-Gebühren innerhalb der EU wegfallen - schön für die Kunden, aber die Anbieter befürchten eine missbräuchliche Nutzung meist günstigerer ausländischer Angebote. Damit das nicht passiert, hat die EU-Kommission laut einem Medienbericht ein Regelwerk zur "Vermeidung zweckwidriger und missbräuchlicher Nutzung" erstellt. Was geplant ist, erfahren Sie im Artikel zu Vorkehrungen gegen Missbrauch von EU-Roaming.

WinSIM: Teils schlechtere Konditionen für Neukunden

Telekom-Chef Höttges fordert Ende von Ländergrenzen im Mobilfunk

LTE: In diesen Städten will Vodafone 500 MBit/s anbieten

Vodafone baut Netz an "geheimen" Standorten aus

Telekom LTE: Dank Single RAN bis zu 400 MBit/s

Telekom plant 4G auf UMTS-Frequenz: "GSM wird UMTS überleben"

Editorial: Steigerung auf 900

Standrundgang: Das zeigt die Telekom auf der CeBIT

Standrundgang: Das zeigt Vodafone auf der CeBIT

Vodafone macht National Roaming - für Internet of Things

LTE-Funknetz auf dem Mond geplant

Telekom-Netz: Allnet-Flat mit 1,5 GB für 8,99 Euro

Mehr Datenvolumen für Smart-Tarife von Lidl Connect & Fyve

Nach Flatrate-Comeback: simquadrat ist wieder Alternative zu Telekom

Die Mailbox - der automatische Handy-Anrufbeantworter: Wir zeigen in unserem Ratgeber, wie Sie die Mailbox konfigurieren und welche Kostenfalle es im Ausland noch gibt.

Festnetz



Sprachbox der Telekom deaktivieren: So geht's

Die Telekom stellt bekanntermaßen sukzessive die Telefonanschlüsse ihrer Kunden auf IP-Technik um - und damit geht auch eine Veränderung bei der Sprachbox der Telekom, auch als T-Net-Box bezeichnet, einher: Diese ist nämlich bei der Umstellung automatisch aktiviert und muss von Kunden, die sie nicht wünschen, deaktiviert werden. Doch wie geht das? Wir zeigen es Ihnen in unserem Artikel zur Deaktivierung der T-Net-Box.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 23.03.2017

Deutsche Handynummern sind über die 01085 weiterhin für 2,2 Cent pro Minute erreichbar. Die Garantie hierfür wurde bis zum 30. April verlängert und besagt, dass der Maximalpreis nicht über 3,9 Cent pro Minute steigt. Für Ortsgespräche in der Hauptzeit von 7 bis 19 Uhr empfehlen wir die 01079. Werktags berechnet der Anbieter 1,84 Cent pro Minute, am Wochenende 1,49 Cent pro Minute. Zwischen 19 und 7 Uhr bietet die 01070 einen Minutenpreis von höchstens 0,93 Cent - auch für Ferngespräche. Wenn Sie von Ihrem Telekom-Festnetzanschluss in der Hauptzeit zwischen 7 und 19 Uhr ins Festnetz telefonieren möchten, können Sie die Call-by-Call-Vorwahl 01094 verwenden. Der Anbieter garantiert noch bis Ende März einen Minutenpreis von höchstens 1,9 Cent.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Die Bundeswehr bekommt eine eigene Vorwahl

Call-by-Call-Pendant für Kunden ohne Telekom-Anschluss: Auch ohne Anschluss bei der Telekom lässt sich via Vor-Vorwahl sparen - wir zeigen, wie das funktioniert!

