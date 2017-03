Gesperrtes Roaming, Routerzwang trotz Routerfreiheit, neue AVM-Router

Liebe Leserinnen und Leser,



wenn der Staat den Providern konkrete Vorgaben zum Wohl der Kunden macht, finden diese stets Mittel und Wege, wie sie die verbraucherfreundlichen Regeln umgehen können. In unserem heutigen Newsletter präsentieren wir Ihnen dafür gleich zwei Beispiele: Nachdem die Mobilfunk-Provider ab dem Sommer keine Roaming-Gebühren mehr verlangen dürfen, schließen erste Anbieter das Roaming komplett aus, die SIM bucht sich im Ausland nicht einmal mehr ins Netz ein. Ob die Masche nun Schule machen könnte, erläutern wir im Mobilfunk-Teil des Newsletters. Für Internet-Anschlüsse zuhause ist der Routerzwang zwar längst abgeschafft, doch viele Internet-Tarife gibt es nach wie vor mit Zwangsrouter, auch wenn der Kunde diesen nicht benutzen muss. Auf welche perfiden Ideen die Provider kommen und welche Anbieter die Kunden nicht bevormunden, lesen Sie im Abschnitt Internet.

Auf der CeBIT wird es auch Neuerungen geben, die für Privatkunden interessant sind. AVM wird beispielsweise neue Router im Gepäck haben. Doch wer bereits eine FRITZ!Box verwendet, wird sich vielleicht mehr dafür interessieren, welche neuen Funktionen das nächste Firmware-Update bringt. Was wir AVM dazu schon entlocken konnten, erfahren Sie ebenfalls im Internet-Teil.

Smartphones mit zwei Hauptkameras und einer Frontkamera werden momentan von einigen Herstellern angepriesen - eines der aktuellen Modelle ist das Huawei P10. Unabhängig von allen Features wollten wir ermitteln, ob dadurch wirklich bessere Fotos entstehen oder nicht. Den ausführlichen Test des Huawei P10 lesen Sie im Abschnitt Hardware des teltarif.de-Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Internet



Routerzwang trotz Routerfreiheit

In technischer Hinsicht ist der Routerzwang seit August 2016 Geschichte: Der Kunde darf einen selbst gekauften Router verwenden und muss dazu vom Provider die notwendigen Zugangsdaten erhalten. Daran halten sich die Internet-Provider zwar, trotzdem versenden die Anbieter fleißig zwangsweise mit dem Vertrag gekoppelte Geräte, kassieren Versandkosten, fordern den Router zurück oder berechnen eine Strafgebühr bei Nichtbeachtung. In unserer Übersicht werfen wir darum einen Blick auf die Praxis ausgewählter DSL- und Kabel-Internet-Provider beim Router-Vertrieb und nennen Anbieter, die ihre Kunden nicht gängeln.

CeBIT-Neuigkeiten von AVM

AVM wird auf der CeBIT vertreten sein und dort mit einigen Neuigkeiten aufwarten. Kabel-Internet-Kunden können sich auf den Marktstart der FRITZ!Box 6590 Cable freuen. Eine weitere geheimnisvolle FRITZ!Box hat AVM auf jeden Fall im Gepäck, dazu hat der Hersteller aber noch nichts verraten. Konkret versprochen hat AVM den Adapter FRITZ!Powerline 1260. Und auch mit dem aktuellen FRITZ!OS 6.80 ist noch längst nicht Schluss: Auf der Messe erwartet uns ein Ausblick auf die Funktionen der nächsten großen Firmware-Version.

Die Telekom und die Wettbewerber

Die Telekom musste bei der Vorlage ihrer Geschäftszahlen für das vergangene Jahr eingestehen, dass die Zahl der vermieteten Kupferleitungen (TAL) deutlich zurück gegangen ist. Alleine im vierten Quartal waren es 236 000 gekündigte Leitungen, im gesamten Jahr 2016 waren es 855 000 Teil­nehmer­anschluss­leitungen, die die Mitbewerber abbestellten. Ein geringer Teil der Kunden dürfte auf einen direkten Glasfaseranschluss gewechselt sein. Doch was der wirkliche Grund für den Rückgang ist, erläutern wir in unserem Bericht zu den gekündigten Leitungen bei der Telekom.

Der Schulterschluss mit den Wettbewerbern fällt Telekom-Chef Tim Höttges ohnehin schwer: Auf der Bilanzpressekonferenz schoss er scharf gegen die Konkurrenz. Höttges will sich von den Wettbewerbern nicht vorschreiben lassen, welche Infrastruktur die Telekom baut. Doch was plant die Telekom konkret, um noch mehr Bandbreite aus den Vectoring-Leitungen herauszuholen? Tim Höttges verkündete seine Ideen dazu.

Bandbreiten-Management bei Hybrid

Die Deutsche Telekom will mit Hybrid-Anschlüssen ihren Festnetz-Kunden auch in Regionen mit niedrigen DSL-Übertragungsraten schnelle Downloads ermöglichen. Dafür wird die über den kabelgebundenen Internet-Zugang verfügbare Bandbreite über einen Hybrid-Router mit dem LTE-Netz kombiniert. Die Telekom stört sich aber offenbar am hohen Mobilfunk-Datenvolumen, das durch die Hybrid-Kunden generiert wird. Obwohl der Netzbetreiber das offiziell dementiert, sind Hybrid-Anschlüsse teilweise in Regionen nicht verfügbar, in denen LTE gut ausgebaut ist. Was die Gründe dafür sind, lesen Sie in unserer News zum Bandbreiten-Management bei der Telekom.

Mobilfunk



Tarife ohne Roaming

Ab Mitte Juni sollen Mobilfunkkunden in der gesamten Europäischen Union zu den gleichen Tarifen wie in ihrem Heimatland telefonieren, simsen und im Internet surfen können. Die Folge: Erste Discounter ziehen die Notbremse und bieten Tarife an, bei denen Roaming erst gar nicht angeboten wird. Das Smartphone bucht sich also nur innerhalb Deutschlands ins Mobilfunknetz ein, im Ausland jedoch nicht. Erste derartige Tarife haben nun DeutschlandSIM und callmobile eingeführt. In unserem Hintergrund-Bericht erörtern wir die Frage, ob diese Beispiele bald Schule machen könnten.

Handy-Tarife unter 5 Euro

Wer gerne mobil erreichbar ist, jedoch selbst wenig unterwegs telefoniert, SMS schreibt oder surft, möchte für seinen Handy-Tarif nicht viel Geld ausgeben. Für bereits 5 Euro monatlich erhalten Mobilfunknutzer einen Einsteiger-Tarif. Doch wie lange kann man zu diesem Preis telefonieren und surfen? Eine Allnet-Flat oder auch nur eine Festnetz-Flat ist zu diesen Konditionen regulär nicht zu bekommen. In einem großen Tarif-Vergleich haben wir reine Daten-Tarife, Smartphone-Tarife sowie Netz-Flatrates für maximal 5 Euro miteinander verglichen.

Rufnummern-Klau bei Vodafone

Neu ist das Phänomen nicht, aber jetzt wurde ein Mobilfunk-Vertragshändler wegen eines besonders krassen Falls angezeigt: Der Shop-Inhaber hatte einprägsame Handynummern von Vodafone-Prepaid-Kunden einfach weg portiert und zum Kauf angeboten. Denn für eine Rufnummer mit siebenmal derselben Ziffer nach der Vorwahl werden auf Online-Marktplätzen bis zu fünfstellige Beträge bezahlt. In unserem Bericht verraten wir, welche Lücke im Kundenverwaltungssystem dem Händler beim Rufnummern-Klau half.

WhatsApp und der Status

WhatsApp hat die neue Version des Status eingeführt. War das Interesse der Nutzer an den kurzen Videos, Fotos und Smileys, die quasi als "Broadcast" an alle Kontakte gesendet wurden, zunächst sehr groß, so ist die Euphorie schnell zurück gegangen. WhatsApp bekommt darum nun zahlreiche negative Bewertungen in den AppStores. Mittlerweile sickerte aber die Information durch, dass der alte Status wieder in den Messenger zurück kommen soll.

Hardware



Huawei P10 im Test

Momentan gibt es einige Smartphone-Modelle mit einer Dual-Kamera, also einer zweiten Hauptkamera auf der Smartphone-Rückseite. Auch das neue Huawei P10 hat eine 12-Megapixel- sowie eine 20-Megapixel-Hauptkamera und auf der Vorderseite zusätzlich eine 8-Megapixel-Frontkamera. Im ausführlichen Test interessierten wir uns aber nicht nur für die Ausstattung, sondern haben dem Huawei P10 auf den Zahn gefühlt, wie gut die Fotos wirklich sind. Zudem verraten wir, wie der Fingerabdrucksensor, die Verarbeitung und die Leistung des Huawei P10 abgeschnitten haben.

Zum Inhaltsverzeichnis



Nokia: Was kann das Flaggschiff?

Auf dem Mobile World Congress in Barcelona hat HMD Global unter dem Markennamen Nokia drei Android-Smartphones der Einsteiger- und Mittelklasse vorgestellt. Allerdings fehlt dem Hersteller noch ein echtes Spitzenmodell, mit dem Nokia auch Platzhirsche wie Samsung oder Apple angreifen könnte. Nun gibt es aber erste Gerüchte über ein Top-Smartphone von Nokia, das womöglich sogar das kommende Samsung Galaxy S8 in den Schatten stellt. Mit welchen Features Nokia punkten dürfte, erläutern wir in unserer Meldung zum Nokia-Spitzenmodell.

Zum Inhaltsverzeichnis



Nachfolger für das iPhone SE

Das iPhone SE hat im Zeitalter großer 5-Zoll-Smartphones eindrücklich bewiesen, dass auch noch Hosentaschen-geeignete 4-Zoll-Telefone eine Fangemeinde haben. Mit einem so großen Erfolg hatten nur wenige Marktbeobachter gerechnet - nun ist das iPhone SE aber bereits ein Jahr alt. Noch gibt es keine offizielle Ankündigung, aber erste Hinweise darauf, dass Apple den Nachfolger Ende März oder Anfang April vorstellen könnte. Doch welche Verbesserungen wird das neue iPhone SE mitbringen und welche Apple-Neuigkeiten sind noch zu erwarten? In unserem Bericht zum nächsten iPhone SE erfahren Sie es.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast



Angebote bei Kaufland

Bei Kaufland sind ab heute fünf Hardware-Angebote im Sortiment. Einige davon stehen in direktem Zusammenhang mit dem Start von DVB-T2: Ein Receiver von Philips, eine Antenne und eine freenet-TV-Box von Samsung bietet der Discounter zum Verkauf an. Doch auch ein Smartphone und ein DECT-Telefon warten auf Interessenten. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob die Geräte im Online-Handel günstiger erhältlich sind oder sich der Kauf in einer Filiale von Kaufland lohnt.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 09.02.2017

Diese Woche empfehlen wir für Ortsgespräche in der Hauptzeit (7 bis 19 Uhr) die 01079. Werktags berechnet der Anbieter 1,84 Cent pro Minute, am Wochenende 1,49 Cent pro Minute. Orts- und Ferngespräche in der Nebenzeit (19 bis 7 Uhr) rechnet Arcor über die 01070 zum garantierten Maximalpreis von 0,93 Cent pro Minute ab. Meist liegt der tatsächliche Preis deutlich darunter. Die Preisgarantie gilt bis zum 31. Juli.

Ferngespräche rund um die Uhr führen Sie weiterhin über die 01094 für 0,9 Cent pro Minute. Der Anbieter garantiert bis zum 31. März einen maximalen Minutenpreis von 1,9 Cent.

Mobilfunkgespräche über die 01085 kosten stabil 2,2 Cent pro Minute. Bis zum 31. März besteht eine Maximalpreisgarantie von 3,9 Cent pro Minute. Wir informieren Sie rechtzeitig über eine Verlängerung der hier genannten Garantien.

Bei Gesprächen zu ausländischen Anschlüssen sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht. teltarif.de verleiht zudem quartalsweise ein Tarifsiegel für besonders verbraucherfreundliches Verhalten.

Zum Inhaltsverzeichnis



Urteil zu 0180-Nummern

Der Europäische Gerichtshof hat den zusätzlichen Kosten für 0180-Nummern eine Absage erteilt, denn diese würden Kunden von einer Kontaktaufnahme in Vertragsfragen abhalten. Das Urteil lässt allerdings viele Fragen offen. Denn nur dann, wenn die Unternehmen einen Kundenservice und die Klärung vertragsrelevanter Fragen über die 0180-Nummern anbieten wollen, dürfen die Kosten nicht höher sein als der Grundtarif. Was unter dem Grundtarif zu verstehen ist und was das EuGH-Urteil wirklich bedeutet, erläutern wir in unserer Meldung zu 0180-Hotlines.

Nicht nur bei vielen Telefon-Kunden, sondern auch bei Unternehmen hat das Urteil zu 0180-Nummern Verunsicherung hervorgerufen - die Experten von teltarif.de mussten viele Anfragen zu diesem Thema beantworten. Erläuterungen und Hinweise, wie der Richterspruch zu beurteilen ist, geben die Redakteure in ihrem ausführlichen Podcast zum 0180-Urteil des EuGH.

Sonderrufnummern: Welcher Dienst hat welche Vorwahl? 0700, 0800, 0900, 0137 oder 0180 - alles über Arten und Kosten deutscher Sonderrufnummern.

