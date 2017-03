"Neues" Nokia 3310, WLAN-Mesh-Komfort, Aura für o2-Service

Liebe Leserinnen und Leser,

der Mobile World Congress in Barcelona hat zahlreiche spannende Neuheiten zu bieten: So kommen unter dem Nokia-Label nicht nur neue Smartphones auf den Markt, sondern auch eine neue Version des Nokia 3310. Wir haben uns dieses und weitere Geräte genau angesehen - ob sie gefallen konnten, lesen Sie im Smartphone-Teil dieses Newsletters.

Noch bis Montag läuft übrigens unser Gewinnspiel zum Mobile World Congress. Der Gewinner kann sich ein Smartphone im Wert von bis zu 1000 Euro aussuchen! Machen Sie also mit - hier gehts direkt zur Gewinnspiel-Seite.

Mancher WLAN-Geräte-Hersteller wirbt mit einer vermeintlich neuen WLAN-Generation, die auch auf den Namen Mesh-Komfort hört. Doch ist das wirklich neu und was steckt dahinter? Was AVM dazu sagt, erklären wir im Internet-Teil.

Telefónica will perspektivisch zur Kundenbetreuung auf ein computer­basiertes System namens "Aura" setzen, das bei allen möglichen Fragen helfen soll. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie im Mobilfunk-Teil.

Smartphone



Neues Nokia 3310

HMD, Inhaber des Nokia-Labels, zeigt auf dem MWC ein echtes Retro-Handy. Es handelt sich um eine Neuauflage des Nokia 3310, die genau unter dem­selben Namen auf den Markt kommen wird und sich optisch sehr nah ans Original hält. Wir haben uns das Gerät direkt angesehen - wie uns das Handy gefiel, erfahren Sie im Kurz-Test des neuen Nokia 3310.

Zudem haben wir die neuen Android-Smartphones Nokia 3, 5 und 6 unter die Lupe genommen. Was die reine Verarbeitung betrifft, können die Geräte mit der hohen Qualität ihrer indirekten Vorgänger durchaus mit­halten. Was die Neuen von Nokia sonst noch bieten, lesen Sie im Hands-On der Nokia-Smartphones.

WhatsApp: Der "alte" Status kommt zurück

Seit kurzer Zeit ist der neue WhatsApp-Status verfügbar. Anstelle statisch angezeigter Textnachrichten lassen sich auf diesem Weg auch Fotos und kurze Videos mit den Kontakten teilen. Die alte Status-Funktion ist im Gegenzug verschwunden. Es gibt allerdings auch Kunden, die genau dieses Feature des Messengers genutzt haben und jetzt vermissen. Abhilfe ist jedoch bereits in Sicht - mehr dazu verraten wir in unserem Artikel zum "alten" Whatsapp-Status.

Neue Sony-Smartphones

Unter den vier auf dem Mobile World Congress von Sony vorgestellten Smartphones sind zwei High-End-Geräte: das Sony Xperia XZ Premium und das XZs. Wir haben uns von beiden Geräten einen ersten Eindruck gemacht - was nicht ganz einfach war, da Sony die Geräte gut geschützt hat. Wo die beiden Smartphones punkten können, erfahren Sie in unserem Artikel zu den Details des Xperia XZ Premium und XZs.

WSJ: iPhone 8 kommt mit USB-C statt Lightning

Außerdem gebogenes Display geplant mehr..

Apple deutet Aus für ältere Apps auf iPhone und iPad an

Ende im Herbst mit iOS 11 denkbar mehr..

Nichts Neues auf dem MWC: Hat Windows 10 Mobile eine Zukunft?

Alcatel-Neuheit stammt eigentlich vom Vorjahr mehr..

Thor Plus: China-Smartphone mit Riesen-Akku & Dual-SIM im Hands-On

LTE-800er-Band ist ebenfalls an Bord mehr..

OnePlus 4 könnte OnePlus 5 heißen

Mehr Gerüchte zum neuen OnePlus 5 aufgetaucht mehr..

Moto G5 & G5 Plus: Lenovo härtet Mittelklasse ab

Smartphones jetzt mit Metallgehäuse mehr..

Samsung Galaxy Tab S3 im Kurz-Test: Mit Extras gegen den Tablet-Frust

Tablet kommt mit Stylus und tollem Display mehr..

Huawei P10 (Plus) im Kurz-Test: Das von hinten kommt nach vorne

Dual-Kamera mit neuen Linsen und Portrait-Modi mehr..

LG G6 im Kurz-Test: Danke LG!

Dual-Screen und -Kamera, wasserfest & mehr mehr..

Blackberry KEYone: Android-Smartphone mit guter Tastatur

Top-Smartphone kommt ab April für 599 Euro UVP mehr..

Medion Akoya P3401T im Test: Das günstigere Surface-Tablet

Tastatur-Tablet mit Windows 10 gut für Office-Arbeiten mehr..

Samsung verrät Vorstellungs­termin des Galaxy S8 (Plus)

Samsung-Sprecher bestätigt AKG-Kopfhörer mehr..

Internet



AVM: "WLAN mit Mesh-Komfort können wir schon lange"

Für AVM ist auf dem Mobile World Congress WLAN mit Mesh-Komfort eines der großen Themen - andere Hersteller bezeichnen die Technik auch als "intelligentes WLAN" oder als "neue Generation WLAN". Bei Mesh-Komfort wird mindestens ein Router als Basis mit mehreren Satelliten zu einem WLAN-System zusammengeschaltet. Wir haben bei AVM nachgefragt: Warum Mesh-Komfort gar nicht so neu ist und welche Vorteile es bietet, erfahren Sie im Artikel zu Mesh-Komfort.

Amazon plant eigene Office-Lösung

Konkurrenz für Office 365 und Google G Suite mehr..

Neuer Gesetzentwurf: Weg mit der Störerhaftung

Keine Verschlüsselungspflicht für Hotspot-Betreiber mehr..

Vodafone: Regio-Zuschlag auch bei VDSL 16

Aufpreis fiel bisher nur bei ADSL-Anschlüssen an mehr..

Amazon Echo bei QVC mit Rabatt

Tagesangebot mit Inklusiv-Leistungem mehr..

AVM: FRITZ!Box mit DOCSIS 3.1 geplant

FRITZ!Box 6590 Cable bald verfügbar mehr..

Mobilfunk



Telefónica-Chef will das beste Netz "backen"

Der neue Telefónica-Chef Markus Haas gibt sich selbstbewusst: Mit dem o2-Netz habe man "das beste Netzerlebnis in den Städten", sagte er auf dem Mobile World Congress. Dieses Jahr müsse man aus dem integrierten Netz das beste Netz backen - und dafür werde eine Milliarde Euro investiert. Was Haas sonst noch sagte, lesen Sie im Artikel zur Telefónica-Strategie.

Eine Innovation bei o2 wurde schon angekündigt: "Aura" heißt der neue (un)persönliche Assistent aus dem Rechenzentrum, den Telefónica für seine Kunden bereitstellen wird. "Aura" soll dem jeweiligen Nutzer helfen, alle Netzdienste im Dialog selbst zu konfigurieren. Was "Aura" sonst noch kann und welche Probleme der Dienst mit sich bringen könnte, erfahren Sie im Artikel zu Telefónicas "Aura".

Bewegungsdaten in Mobilfunknetzen werden nicht nur für die Netzplanung und die Steuerung von Verkehrsströmen genutzt, sondern von o2 auch an Werbetreibende weitergegeben. Telefónica erlaubt den Kunden allerdings, dem zu widersprechen - wie das funktioniert, zeigen wir im Artikel zur Datenweitergabe.

Wie viel teurer sind Flex-Tarife wirklich?

Wer sich für einen Postpaid-Tarif entscheidet, kann je nach Anbieter zwischen einem Angebot mit kurzer oder langer Laufzeit wählen. Mit monatlicher Kündigungs­möglichkeit ist der Kunde natürlich flexibler - muss dafür aber auch mehr zahlen. Wir zeigen Ihnen in unserem aus­führ­lichen Ver­gleich, welche Preis­unter­schiede es zwischen den Varianten gibt.

Telekom: Bis zu 40 GB Datenvolumen in LTE-Tarifen

Die Deutsche Telekom bietet ab sofort ihre LTE-Datentarife zu verbesserten Konditionen an: So wird bei den Data-Comfort-Tarifen das monatlich zur Verfügung stehende ungedrosselte Datenvolumen verdoppelt. Was die Offerten kosten und wer sie nutzen kann, erfahren Sie im Bericht zu den neuen Data-Comfort-Konditionen.

Bald könnte es das doppelte Datenvolumen auch bei MagentaMobil geben - was dafür spricht, lesen Sie in unserer Analyse zur Telekom-Aktion.

Zudem kündigt die Deutsche Telekom auf ihrer Webseite eine neue Aktion an: Zu den Smartphone-Tarifen unter dem Markennamen MagentaMobil lockt der Netzbetreiber mit Top-Smartphones, die für 1 Euro Zuzahlung zum Vertrag angeboten werden. Details dazu finden Sie im Artikel zu Top-Smartphones bei der Telekom.

o2 startet neue Prepaid-Tarife

o2 bietet ab sofort neue Prepaidtarife an. Wichtigste Neuerungen: Mit den Smartphone-Tarifen bekommen die Kunden Zugang zum LTE-Mobilfunknetz. Zudem können sie im EU-Ausland ihren innerdeutschen Tarif weiter­nutzen. Doch was kosten die neuen Offerten und welche Optionen gibt es? Wir verraten es Ihnen im Bericht zu den neuen o2-Prepaid-Tarifen.

Und wie schlagen sich die Tarife im Vergleich mit der Konkurrenz? Wir zeigen es Ihnen in unserem Kurz-Vergleich mit den Angeboten der Telekom und von Vodafone.

Telekom führt Schmalband-LTE-Netz ein

In gleich acht Ländern beginnt die Telekom in den kommenden Wochen mit der Einführung eines neuen Mobilfunknetzes, das wegweisend sein soll für das Internet der Dinge. Die Technik hört auf den sperrigen Namen "Narrowband-IoT" und soll die mobile Kommunikation von Sensoren ermöglichen. Klingt kompliziert - was sich dahinter verbirgt, erklären wir Ihnen im Bericht zum neuen Schmalband-LTE-Netz der Telekom.

Aktuelle Discounter-Aktionen im Überblick

Allnet-Flat mit 2 GB für 9,99 Euro im Monat mehr..

DeutschlandSIM startet LTE-Tarife ohne Roaming ab 4,99 Euro

Günstiger und mehr Datenvolumen mehr..

LTE-Flat mit 1 GB & Freieinheiten für 3 Euro monatlich

Nutzer surfen mit bis zu 21 MBit/s mehr..

Tchibo: Allnet-Flat mit 1 GB und LTE für unter 10 Euro

Smart L zum halben Preis mehr..

LTE-Einsteigertarif für unter 5 Euro monatlich

Nutzer surfen mit bis zu 21,1 MBits mehr..

Telefónica überträgt 650 MBit/s über 3,5 GHz TDD Massive MIMO

Neue Einsatzgebiete - vor allem bei 5G - denkbar mehr..

Nokia wird Netzqualität bei Telefónica verbessern

"Nokia ist ein ganz anderes Unternehmen geworden" mehr..

Broadcast

In einer Serie stellen wir aktuelle Empfangsgeräte für das neue Antennenfernsehen DVB-T2 vor. Im ersten Teil geht es um Set-Top-Boxen, die den Empfang des verschlüsselten Privat-TV-Angebots via freenetTV ermöglichen. Im zweiten Teil der Reihe wiederum finden Sie Receiver, die nur für die unverschlüsselten öffentlich-rechtlichen Programme und wenige Privat-TV-Sender geeignet sind.

Festnetz

Call by Call: Diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 02.03.2017

Neuer Monat, aber konstante Tarife: Unsere Call-by-Call-Empfehlungen im März bleiben stabil: Mit 01085 telefonieren Sie bis Ende März für garantiert nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute zu deutschen Handynummern. Aktuell werden 2,2 Cent pro Minute berechnet.

Auch 01094 hat eine Garantie bis Ende des Monats - hier aber für Ferngespräche. Garantiert werden maximal 1,9 Cent pro Minute. Berechnet werden derzeit 0,9 Cent. Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt sogar bis Ende Juli. Mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie empfehlen wir für Orts­gespräche zur Haupt­zeit übrigens weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

EuGH entscheidet: Sind 0180-Nummern zu teuer?

Heute entscheidet der Europäische Gerichtshof, ob die in Deutschland gebräuchlichen 0180-Nummern mit dem europäischen Recht vereinbar sind oder gegen Wettbewerbsregeln verstoßen. Doch welche Folgen hätte ein Verbot in einer Zeit, in der diese Rufnummerngasse immer weniger Bedeutung hat? Wir zeigen es Ihnen im Artikel zur 0180er-Nummern.

Zum Inhaltsverzeichnis



Unerlaubte Telefonwerbung: Härtere Gesetze gefordert

Verbraucherschützer kritisieren schon länger, dass das Geschäft mit überraschenden Werbeanrufen und untergeschobenen Verträgen weiter floriert. Im Jahr 2016 gingen bei der Bundesnetzagentur 29 298 schriftliche Beschwerden zu unerlaubter Telefonwerbung ein, 2015 waren es "lediglich" 24 455. Zeit für die Politik, zu handeln - welche Konzepte es gibt, erfahren Sie im Artikel zu unerlaubter Telefonwerbung.

Festnetz-Ersatz via Mobilfunk: Der nächste Anlauf!?

5G mit Millimeter-Wellen ermöglicht sehr hohe Datenraten mehr..

