WhatsApp Status, DVB-T-Umstellung, Mobile World Congress

kaum hat WhatsApp mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung für mehr Sicherheit gesorgt, ist mit WhatsApp Status schon das nächste neue Feature des Smartphone-Messengers verfügbar. Wir haben uns die Snapchat-ähnliche Funktion angesehen und berichten im Smartphone-Teil dieses Newsletters über erste Erfahrungen.

Am 29. März endet für viele Zuschauer das Zeitalter des digital-terrestrischen Antennenfernsehens DVB-T. Die Übertragung wird auf DVB-T2 HD umgestellt. Die Änderung wird jedoch nicht überall zur gleichen Zeit durchgeführt und betrifft zunächst die wichtigsten Ballungsgebiete. Randregionen müssen mitunter bis 2018 auf DVB-T2 warten. Im Broadcast-Teil erläutern wir den Zeitplan.

Kommende Woche findet der Mobile World Congress in Barcelona statt, von dem teltarif.de live berichtet. Anlässlich dieser wichtigen Messe für mobile Technik veranstalten wir ein Gewinnspiel für unsere Leser, bei dem Sie sich als Gewinner ein Smartphone im Wert von bis zu 1000 Euro selbst aussuchen können! Dazu können Sie täglich Quizfragen zum Event in Barcelona beantworten. Mit einer Teilnahme an mehreren Tagen erhöhen Sie Ihre Chance auf den Hauptgewinn. Hier gehts zum großen MWC-Gewinnspiel auf teltarif.de.

WhatsApp Status ist da

Früher als angekündigt ist der neue WhatsApp Status ab sofort verfügbar. Das multimediale Feature löst die bisherigen Stati ab, die aus kurzen Texten bestanden und dauerhaft angezeigt wurden. Die neuen Stati bestehen auch aus Fotos, Videos, Zeichnungen etc. und werden stets für maximal 24 Stunden angezeigt.

Wir haben die neue Funktion des beliebten Smartphone-Messengers bereits einem Test unterzogen. Was der neue Dienst kann und wie er genutzt wird, zeigen wir Ihnen in unserer Bilderstrecke zum WhatsApp Status-Feature. Zudem sagen wir Ihnen, für welche Smartphones das Feature verfügbar ist und wie Sie es ggf. aktivieren können, falls es bei Ihnen noch nicht funktioniert.

Banken planen für Post-Karten-Zeitalter

EC-Karten-Betrug kann für eine böse und teure Überraschung auf dem nächsten Kontoauszug führen. Unter dem Stichwort Skimming kommen Betroffene noch glimpflich davon, wenn lediglich die EC-Karte gesperrt werden muss und das Geld aus dem Automaten für ein paar Tage unerreichbar bleibt.

Die Anfälligkeit dieser Karten ist vermutlich ein entscheidender Faktor, warum Banken zurzeit Modelle erproben, EC-Karten durch das Smartphone zu ersetzen. Laut Medienberichten wollen immer mehr US-Banken die Bankkarten ihrer Kunden durch Smartphone-Apps und NFC-fähigen Geldautomaten austauschen. In unserem Beitrag zum Post-Karten-Zeitalter bei Banken lesen Sie, inwieweit auch dieses Verfahren unsicher ist und welche Betrugsszenarien denkbar sind.

Samsung Galaxy A5 getestet

Auch in diesem Jahr setzt Samsung seine beliebte A-Serie fort. In Deutschland können sich Käufer zwischen dem Galaxy A5 und dem A3 (2017) entscheiden, wobei das Galaxy A5 (2017) das größere der beiden Modelle ist. Beide Neulinge sind wasserfest - ein Novum in der A-Reihe von Samsung. Ein Highlight des Galaxy A5 (2017) soll die Frontkamera sein, die Bilder mit bis zu 16 Megapixel macht.

Seit dem 3. Februar ist das Mittelklasse-Smartphone im Handel erhältlich. Wir haben im Test zum Samsung Galaxy A5 (2017) geprüft, welche Leistung Käufer von dem Gerät erwarten können und wo die Stärken und Schwächen des Gerätes liegen. Zudem verraten wir Ihnen, zu welchem Preis Sie das neue Android-Handy bekommen können.

Countdown für DVB-T2 HD läuft

In einem bundesweiten Aktionstag am 15. Februar wies die Initiative DVB-T2 HD auf die bevorstehende Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 hin. Mit Einblendungen ins laufende TV-Programm wurden alle Nutzer des Antennenfernsehens erneut informiert und darauf hingewiesen, sich rechtzeitig vor der Umstellung am 29. März geeignete Empfangsgeräte anzuschaffen. Unser Bericht zum terrestrischen Digital-TV zeigt auf, in welchen Regionen Zuschauer schon jetzt aktiv werden müssen, wie die Umstellung in weiteren Gegenden geplant ist und zu welchen Preisen Sie geeignete Empfangsgeräte bekommen.

Aber nicht alle bisherigen DVB-T-Zuschauer werden sich für das neue Antennenfernsehen entscheiden, zumal es auch verschiedene Alternativen gibt. In unserem Editorial zu DVB-T2 HD zeigen wir auf, zu welchen Kosten etwa eine Umrüstung auf Satellitendirektempfang möglich ist und inwieweit auch das Streaming via Internet als Nachfolger für den DVB-T-Empfang in Frage kommt.

Digitalradio-Verein sieht in Roadmap Meilenstein für DAB+

Schnelle Internet-Tarife im Überblick

Nachdem wir Ihnen im Rahmen unseres aktuellen Themen-Schwerpunkts bereits die günstigsten VDSL-50-Tarife vorgestellt haben, nehmen wir nun Internet-Tarife mit Festnetz-Flatrate in den Fokus, die noch höhere Download-Geschwindigkeiten von um die 100 MBit/s versprechen.

Wer diese Bandbreite benötigt, hat derzeit die Wahl zwischen VDSL Vectoring, Internet per TV-Kabel und Glasfaser­anschlüssen. Im Rahmen unseres Ratgebers zu besonders schnellen Internet-Anschlüssen haben wir die marktführenden VDSL- und Kabel-Internet-Anbieter zusammengetragen, berücksichtigen aber auch eine Auswahl regionaler Internet­provider.

Probleme im Vodafone-Festnetz

Bereits im November hat teltarif.de erstmals Beschwerden von Vodafone-DSL-Nutzern aufgegriffen, die sich über einen lahmen Downstream und einen hohen Ping insbesondere in den Abendstunden beschwerten. Vodafone erläuterte damals die technischen Hintergründe und versprach noch für das Kalenderjahr 2016 eine bessere Anbindung an die Technik der Telekom.

Doch auch in diesem Jahr berichten uns Vodafone-Nutzer, dass ihr Breitband­anschluss in Stoßzeiten mitunter kaum nutzbar ist, nun sind auch Kabel-Kunden von Vodafone darunter. In unserer Meldung zu den Internet-Performance-Problemen für Vodafone-Kunden beschreiben wir nicht nur einen besonders krassen Fall, sondern zeigen auch auf, wo es derzeit zu den Engpässen kommt, zu welchen Tageszeiten die Einschränkungen besonders gravierend sind und wie der Netzbetreiber Abhilfe schaffen will.

Mehr Vielfalt bei EntertainTV

EntertainTV, das IPTV-Angebot der Deutschen Telekom, hat künftig zwei neue Fernsehprogramme im Angebot. Der erste Neuzugang ist bereits seit 17. Februar zu empfangen. Ein weiterer neuer TV-Kanal soll noch Ende Februar folgen, nachdem es bereits im Januar eine Neuaufschaltung gab.

In unserem Bericht zu den neuen Programmangeboten bei EntertainTV erfahren Sie, welche Programme im IPTV-Paket der Deutschen Telekom neu hinzugekommen sind. Wir berichten darüber, auf welchen Programmplätzen Sie die Neuzugänge finden und in welchen Programmpaketen die Stationen enthalten sind.

Änderungen bei Penny Mobil und ja!mobil

Die Mobilfunkdiscounter Penny Mobil und ja!mobil versenden in diesen Tagen E-Mails an ihre Kunden. In diesen werden Nutzer des mobilen Internets auf eine Umstellung hingewiesen. Beide Provider werden sich von der Volumen-basierten Abrechnung mobiler Internet-Verbindungen (Abrechnung pro Megabyte) endgültig verabschieden.

Die Möglichkeit für Wenignutzer, zum Preis von 49 Cent pro Megabyte und ohne monatlichen Fixkosten den Internet-Zugang zu nutzen, wird demnach eingestellt. In unserer Meldung zur Änderung der Internet-Abrechnung bei Penny Mobil und ja!mobil erfahren Sie, wann der alte Tarif ausläuft und welche Alternative die Discounter für gelegentliche Nutzung anbieten.

Diskussion über echte Daten-Flatrates

Die mobile Internet-Nutzung gehört heutzutage zum Alltag. Dabei beklagen viele Nutzer, dass in ihren Tarifen nach dem Verbrauch eines bestimmten Daten-Kontingents entweder zusätzliche Kosten oder aber eine Drosselung der Übertragungs­geschwindigkeit drohen. Der Ruf nach echten Flatrates wird laut.

Dieser Wunsch ist aus Verbrauchersicht auch durchaus verständlich. Aber sind echte Daten-Flatrates auch sinnvoll? Wir haben verschiedene Effekte in den deutschen Mobilfunknetzen untersucht, die Kunden in den vergangenen Wochen und Monaten beobachtet haben. In unserer News zu echten mobilen Internet-Flatrates zeigen wir auf, welche Hürden für derartige Tarife überwunden werden müssen und wir gehen der Frage nach, inwieweit die Netze für solche Angebote geeignet sind.

teltarif.de berichtet live vom MWC

In wenigen Tagen wird es spannend, denn dann findet in Barcelona der Mobile World Congress statt. In diesem Jahr machte im Vorfeld eine Bekanntmachung die Runde. Denn Samsung wird auf der Messe in Barcelona nicht das Galaxy S8, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach das Tablet Galaxy Tab S3 vorstellen.

Doch nicht nur von Samsung sind auf der Messe Neuigkeiten zu erwarten. Ab Sonntag können wir uns auf viele neue Smartphones, Technologien, Wearables und andere Neuheiten freuen. teltarif.de ist in diesem Jahr wieder mit mehreren Redakteuren auf der Messe unterwegs, so dass Sie bei uns topaktuell über alle Neuheiten informiert sein werden. In unserem Ausblick auf den MWC als wichtigste Messe der Branche haben wir einige der Highlights für dieses Jahr zusammengetragen.

Windows-10-Update empfohlen

Windows 10 ist bereits über eineinhalb Jahre auf dem Markt und hat in dieser Zeit schon zwei große Feature-Updates erhalten. In einem Blogbeitrag hat Microsoft angekündigt, der initialen Releasefassung (Version 1507) ab Juni keinen Service mehr zukommen zu lassen. Nutzer sollten daher auf eine neuere Version des Betriebssystems aktualisieren.

Bei Windows 10 setzt Microsoft auf das Windows-as-a-service-Konzept. Anstelle von wenigen großen Updates in Form neuer Windows-Versionen (XP, Vista, 7 usw.) veröffentlicht Microsoft ein bis zweimal pro Jahr eine große Feature-Aktualisierung. In unserer Meldung zum Supportende für die initiale Releasefassung von Windows 10 lesen Sie, welche Nutzer unbedingt updaten sollten und wann die Nutzer mit der nächsten größeren Aktualisierung des Betriebssystems rechnen können.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neues Aldi-Tablet

Aldi wartet ab heute mit einem neuen Tablet auf. Bei dem Gerät handelt es sich um das Medion Lifetab P10400. Das Gerät besitzt ein 10,1 Zoll großes Full-HD-Display mit 1920 mal 1200 Pixel, das durch Corning Gorilla Glass 4 vor Kratzern geschützt ist. Bei günstigen Tablets sparen die Hersteller zumeist an der Qualität der Bildschirme, daher ist es umso erfreulicher, dass Nutzer beim Lifetab P10400 ein Display mit einer solch hohen Auflösung bekommen.

Ober- und unterhalb des Displays befinden sich die beiden Stereo-Lautsprecher, die dank ihrer nach vorne gerichteten Position wenig Gefahr laufen, versehentlich abgedeckt zu werden. Das Lifetab P10400 steckt in einem Metall-Gehäuse, welches die Maße von 259 mal 156 mal 8 Millimeter umfasst und 505 Gramm schwer ist. In unserer Meldung zum Medion Lifetab P10400 bei Aldi lesen Sie mehr zu Leistung, WLAN und Speicher und zur besonders langen Hersteller-Garantie. Außerdem wir verraten Ihnen, ob sich der Kauf am Ende auch lohnt.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 23.02.2017

Wenn Sie von Ihrem Telekom-Festnetzanschluss ins Festnetz telefonieren möchten, können Sie in der Hauptzeit zwischen 7 und 19 Uhr die Call-by-Call-Vorwahl 01094 verwenden. Der Anbieter garantiert noch bis Ende März einen Minutenpreis von höchstens 1,9 Cent. Derzeit liegt der Preis sogar bei 0,9 Cent die Minute. Wer in diesem Zeitfenster ein Ortsgespräch führen möchte, kann stattdessen die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent die Minute benutzen. In der Hauptzeit empfehlen wir sowohl für Orts- als auch Ferngespräche die 01070 vorzuwählen, da die Preisgarantie noch bis Ende Juni gilt.

Bei Gesprächen zu deutschen Handynummern kann mit der Nutzung der 01085 Geld gespart werden. Bis Ende März garantiert der Anbieter einen Minutenpreis von maximal 3,9 Cent.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

