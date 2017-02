Festnetz-Zukunft, mehr Daten bei Aldi Talk & aktuelle Wählscheiben-Telefone

Liebe Leserinnen und Leser,



wird das klassische Festnetz aussterben, weil die Mehrzahl der Kunden nur noch mobiles Internet und Allnet-Flats auf dem Smartphone nutzt? Beim Video-Streaming auf dem Handy sind viele Nutzer schon einmal in die Datendrossel oder Datenautomatik geraten. Welche Daseinsberechtigung das Festnetz auch heute noch hat, lesen Sie im Festnetz-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Für 7,99 Euro monatlich gab es bei Aldi Talk im Paket 300 bislang 750 MB Datenvolumen sowie 300 Inklusiv-Einheiten für Telefonate und SMS, nun steigt das Internet-Volumen auf 1 GB. Ob und wann auch Bestandskunden davon profitieren, lesen Sie im Abschnitt Mobilfunk.

Schicke Retro-Telefone aus Holz und Metall oder im peppigen Stil der 1960er-Jahre sind noch nicht ausgestorben. Es gibt sie - zum Teil sogar mit echter Wählscheibe - immer noch, und sie sind an modernen IP-Anschlüssen nutzbar. Aktuelle Festnetz-Telefone mit Wählscheiben-Optik zeigen wir Ihnen im Hardware-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Ende Februar findet der Mobile World Congress in Barcelona statt, von dem teltarif.de live berichtet. Anlässlich dieser wichtigen Messe für mobile Technik veranstalten wir ein Gewinnspiel für unsere Leser, bei dem Sie sich als Gewinner ein Smartphone im Wert von bis zu 1000 Euro selbst aussuchen können! Dazu können Sie täglich Quizfragen zum Event in Barcelona beantworten und wir stellen Ihnen verschiedene Geräteseiten auf teltarif.de vor. Mit einer Teilnahme an mehreren Tagen erhöhen Sie Ihre Chance auf den Hauptgewinn. Hier gehts zum großen MWC-Gewinnspiel auf teltarif.de.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Neuerungen bei Aldi-Talk-Option

Der Prepaid-Tarif Aldi Talk Paket 300 für Smartphone-Nutzer kostet monatlich 7,99 Euro. Seit 14. Februar bietet er zum selben Preis mehr Leistung als bisher: Anstelle von 750 MB ist nun 1 GB ungedrosseltes Datenvolumen pro Monat enthalten. Dabei steht für den mobilen Internet-Zugang eine Performance von bis zu 21,6 MBit/s im Downstream zur Verfügung. Die übrigen Konditionen des Tarifs bleiben unverändert. Gelten die Neuerungen nur für Neukunden oder auch für Bestandskunden der Tarif-Option? In unserer Meldung zu Aldi Talk erfahren Sie es.

Wie sich das verbesserte Paket 300 von Aldi Talk im Vergleich mit anderen Smartphone-Tarifen von Prepaid-Discountern schlägt, haben wir in einem aktuellen Vergleich untersucht.

Lebara: Flat für Auslandstelefonate

Für Reisen innerhalb der EU gibt es mittlerweile zahlreiche günstige Handy-Tarife, doch Telefonate mit dem Handy von Deutschland ins Ausland sind bei vielen Providern nach wie vor teuer. Der Discounter Lebara bietet nun eine Telefonie-Flat in ganze 46 Länder, darunter auch die gesamte EU. Darüber hinaus stehen 10 GB Datenvolumen im Telekom-Netz zur Verfügung. Was der Tarif kostet und welchen Wermutstropfen es bei der verwendeten Netztechnik gibt, lesen Sie in unserer Meldung zum Lebara-Tarif Komplett XXL.

Debatte um UMTS-Abschaltung

Es ist ein Problem, das alle Netzbetreiber haben: Wie kann man das teure UMTS-Netz (3G) die kommenden Jahre noch sinnvoll auslasten? Denn um konkurrenzfähig zu bleiben, ist ein dichter Ausbau des LTE-Netzes (4G) erforderlich. Für Telefonate fällt die Mehrzahl der Handys weiterhin nach 3G zurück, sofern nicht schon VoLTE genutzt wird. Doch der Weiterbetrieb des technologisch veralteten 3G-Netzes kostet viel Geld. Die Deutsche Telekom behält sich neuerdings vor, 3G schon in wenigen Jahren noch vor GSM abzuschalten. In unserem Editorial diskutieren wir, was die Netzbetreiber machen, um die Kosten für 3G weiter zu rechtfertigen.

Prepaid: Telekom versus Vodafone

Zur Freude der Kunden, aber zum Leidwesen konkurrierender Mobilfunk-Discounter, haben die Telekom und Vodafone ihre Prepaid-Tarife in den vergangenen Wochen mit mehr Datenvolumen ausgestattet. Bei beiden Netzbetreibern können Prepaid-Kunden ohne Aufpreis das LTE-Netz mit der maximal verfügbaren Bandbreite nutzen. Doch welche Unterschiede gibt es zwischen den Tarif-Familien MagentaMobil Start der Telekom und Vodafone CallYa - und welcher Tarif ist für wen besser geeignet? Wir veranschaulichen alle Tarif-Bestandteile in einem umfangreichen tabellarischen Vergleich.

Netzkonsolidierung bei Telefónica: Zeitplan für einheitliche Kennung

Ende der EU-Roaminggebühren im Fokus

Telefónica-Chef: "Wir haben nicht das schnellste Netz, aber es ist stabil"

Vodafone ReisePaket World im Test: Roaming außerhalb der EU

1&1: Kostenlos 10 GB Extra-Datenvolumen im Vodafone-Netz

o2 Free S mit Rabatt direkt beim Netzbetreiber

Vodafone Crystal Clear ausprobiert: Besser als HD Voice

WhatsApp startet Zwei-Faktor-Authentifizierung

Handy-Anrufe auf 0180-Sonderrufnummern sind teuer. Mit der 0180-Telefonbuch-App für iOS und Android können Nutzer schnell und einfach die Ersatz-Festnetzrufnummern von Unternehmen ermitteln und beim Anruf Kosten sparen.

Hardware



Telefone mit Wählscheiben-Optik

Viele Verbraucher denken wehmütig an die Zeit zurück, in der Telefone noch ratternde Wählscheiben hatten. Die Überraschung: Selbst im Zeitalter von All-IP-Anschlüssen gibt es noch kompatible Telefone mit Wählscheibe und modernem Innenleben. Einige dieser Geräte sind aus Holz und Messing, greifen den Stil der 1920er-Jahre auf und haben ein mit Stoff ummanteltes Hörerkabel, andere sind in den peppigen Farben und Formen der 1960er-Jahre gestaltet. Bei manchen Telefonen ist die Wählscheibe aber nur noch optisch angedeutet. Holen Sie den Retro-Charme in Ihre Wohnung und lassen Sie sich inspirieren von unserer Bilder-Übersicht ausgewählter aktueller Festnetz-Telefone mit Wählscheiben-Optik.

Sony-Smartphone bei Aldi

Bei Aldi Süd ist seit wenigen Tagen ein Riesen-Smartphone von Sony im Angebot. Das Sony Xperia XA Ultra kostet beim Lebensmittel-Discounter 299 Euro und kommt inklusive eines Starterpakets von Aldi Talk samt einem Startguthaben in Höhe von 10 Euro. Das Smartphone ist mit einem 6-Zoll-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 1080 mal 1920 Pixel bietet. Weitere Ausstattungsmerkmale sind ein Octa-Core-Prozessor, 3 GB RAM, 16 GB interner Speicher (erweiterbar) und LTE Cat. 4 mit bis zu 150 MBit/s im Downstream bzw. 50 MBit/s im Upstream. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob das Modell online zu einem günstigeren Preis erhältlich ist.

Klatsch-Test mit AVM-Steckdose

Mit dem aktuellen Firmware-Update FRITZ!OS 6.80 für die neueren Router von AVM wurde in der neuen Edition der intelligenten Steckdose FRITZ!DECT 200 das Mikrofon aktiviert. Darüber soll es möglich sein, die Steckdose per Klatschen oder über ein frei definiertes Geräusch an- und auszuschalten. Doch funktioniert diese akustische Steuerung schon so gut wie in diversen Science-Fiction-Filmen? Wir haben mit der Steckdose den Klatsch-Test gemacht und uns dabei wunde Hände geholt.

Das sind die Spezifikationen der neuen Nokia-Smartphones

Meizu m5s: Dual-SIM-Smartphone mit Octa-Core-CPU unter 140 Euro

Gerücht: Das Nokia N95 kommt zurück

Ping: Winziger GPS-Tracker mit internationalem Datentarif

Erster eigener Huawei-Shop in Deutschland eröffnet

Samsung Galaxy S8 & S8 Plus: Ohne Edge, aber mit Biegung

Galaxy A5 (2017) im Unboxing: So elegant ist Samsungs Mittelklasse

iPhone 7 (Plus): 1000-Euro-Handy mit Qualitätsmängeln

Galaxy Tab S3: So sieht Samsungs neues Tablet aus

Play Store: Google kündigt Aufräumaktion an

Android 7.0: Das Stop & Go der Nougat-Updates

So finden Sie Ihr neues Smartphone! Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Handy sind, werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Handy-Suche!

Internet



Glasfaser-Anschlüsse bei 1und1

1&1 vertreibt nun auch Festnetz-Internet-Tarife mit 200 MBit/s im Downstream auf der Basis von Glasfaser. Mit Hilfe der hauseigenen Open-Access-Plattform will 1&1 in ganz Deutschland FTTH- und FTTB-Anschlüsse zu den Privatkunden bringen. Die Tarife werden nicht ausdrücklich beworben, sind jedoch im Online-Shop des Providers verfügbar. Die Anschlüsse können momentan allerdings nur in wenigen Regionen Deutschlands gebucht werden. Was die Tarife kosten und was sie bieten, haben wir in unserem Bericht zu Glasfaser-Anschlüssen bei 1&1 zusammengefasst.

VDSL-Ausbau in Deutschland

Die Telekom hat 2006 mit dem Aufbau des VDSL-Netzes in Großstädten begonnen. Doch mehr als 50 MBit/s gibt es dort bis heute nicht. VDSL Vectoring bietet mittlerweile bis zu 100 MBit/s, doch dies wird überwiegend in Gebieten ausgebaut, in denen es bisher nur ADSL oder gar kein Breitband gab. In den wenigsten Regionen, wo VDSL zuerst ausgebaut wurde, hat die Telekom bislang VDSL Vectoring nachgerüstet. In unserer Meldung zum Breitbandausbau erläutern wir, was die Gründe dafür sind und welche Regionen noch länger auf 100 MBit/s warten müssen.

Florierender Betrug über den Amazon Marketplace

teltarif hilft: 1&1-Kunde durfte Mobilfunk-Flat nicht buchen

VDSL- & Glasfaser-Ausbau: Hier ist das schnelle Internet angekommen

Kabel: Vodafone testet DOCSIS 3.1 mit 8,4 GBit/s in der Praxis

Netscape und Co. - was aus einstigen Größen des Internets geworden ist

Web.de: Wir akzeptieren Club-Kündigungen per Aboalarm

Geld versenden via PayPal jetzt vollständig kostenfrei

YouTube Go: Videoplayer-App mit Offline-Feature im Test

Tipps zum sicheren Surfen im Internet erhalten Sie in unserem Ratgeber zum Thema Sicherheit im Internet.

Broadcast



GigaTV bei Vodafone

Vodafone hat wie geplant seinen Fernseh-Dienst GigaTV gestartet. Dabei handelt es sich um eine neue TV-Plattform, wie es sie bei Unitymedia mit Horizon oder bei der Telekom mit Entertain bereits gibt. GigaTV ist nicht nur für Kabel-Kunden von Vodafone nutzbar, sondern per App auch von anderen möglichen Interessenten. Eine "ausgefeilte Empfehlungslogik" soll den TV-Geschmack des Nutzers erkennen und passende Inhalte auch von externen Diensten wie maxdome und Sky vorschlagen. In unserem Überblick verraten wir, auf welchen Plattformen GigaTV nutzbar ist, welche Sender inklusive sind und was das TV-Angebot kostet.

Neue Sender bei Unitymedia

Über Unitymedia sind ab dem 21. Februar in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen drei neue öffentlich-rechtliche HD-Sender frei empfangbar. Zudem hat der Kabelnetzbetreiber weitere Angebots-Erweiterungen bekanntgegeben. Denn in Baden-Württemberg werden Ende Februar zusätzliche regionale HD-Sender eingespeist. Um welche Sender es sich handelt und was Unitymedia-Kunden zur nächtlichen Umstellung wissen müssen, lesen Sie in unserer News zum TV-Angebot bei Unitymedia.

DAB+: 16 neue private bundesweite Hörfunkprogramme geplant

VoD-Streaming im Test: o2 Free mit Sky Ticket

Aus für Internetradio-Plattform Yourmuze

BNetzA untersagt Media Broadcast neue Entgelte für UKW

Media Broadcast trennt sich vom UKW-Sendernetzbetrieb

Digitales Fernsehen: DVB-T2 ermöglicht den Fernseh-Empfang via Antenne - alles rund um die Entwicklungen bei DVB-T2 finden Sie auf unserer Spezial-Seite.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 16.02.2017

Die ersten Sonnenstrahlen locken viele nach draußen - das Handy in der Hosentasche. Um dieses vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, empfiehlt es sich, die 01085 vorzuwählen. Sie garantiert bis Ende März, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute. Gleiches gilt für die 01094 bei Ferngesprächen. Diese kosten weiterhin 0,9 Cent pro Minute. Auch hier liegt die Maximalpreisgarantie mit 1,9 Cent pro Minute etwas höher.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt sogar bis Ende Juli. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Speisespannung an der TAE

Lange Zeit benötigten analoge Telefone kein separates Netzteil, weil die notwendige Speisespannung von 60 Volt Gleichspannung über das Telefonnetz kam. Erst mit dem Aufkommen schnurloser Telefone benötigten die Geräte für die Funkübertragung ein separates Netzteil. In manchen Haushalten gibt es aber noch reine Telefonanschlüsse, an denen ein schnurgebundenes Telefon ohne Netzteil hängt, ganz ohne Internet und Router. Werden diese Telefone auch nach der All-IP-Umstellung mit Energie versorgt? Die Telekom hat uns auf diese Frage eine aufschlussreiche Antwort gegeben.

Zukunft des Festnetzes

Immer wieder ist bei Verbrauchern zu hören: "Festnetz? Brauche ich nicht mehr! Ich mache alles übers Handy." Doch ist mobiles Internet wirklich ein adäquater Ersatz? Viele Internetdienste wie Streaming machen über einen Mobilfunkanschluss aufgrund von Drosselung und Datenautomatik nur bedingt Spaß. Außerdem sind hohe und stabile Bandbreiten nicht immer gewährleistet. Durch den Glasfaserausbau erlebt darum das Festnetz in vielen Regionen eine Renaissance. Warum das Festnetz noch lange nicht tot ist, erläutern wir in unserem Hintergrund-Artikel zur Zukunft des Festnetzes.

Telekom macht ernst: Kunden bekommen Briefe zur Preiserhöhung

Kurios: Call by Call durch Gesetz zur Bankenaufsicht gefährdet

Günstige DECT-Telefone mit drei Mobilteilen

Notruf: 24 Stunden mit Video und Gebärdendolmetscher

Sonderrufnummern: Welcher Dienst hat welche Vorwahl? 0700, 0800, 0900, 0137 oder 0180 - alles über Arten und Kosten deutscher Sonderrufnummern.

