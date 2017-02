Verbesserungen bei MagentaMobil, GigaBoost und zahlreiche Fritz!Box-Updates

Liebe Leserinnen und Leser,

günstige VDSL-Tarife bieten in der Regel Geschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s im Downstream. Dabei gibt es zum Teil deutliche Preisunterschiede. Wir haben ausgewählte günstige Doppel-Flatrates zusammengefasst und geben Ihnen im Internet-Teil unseres Newsletters einen Überblick, wo Sie über 24 und 36 Monate gerechnet die günstigsten Angebote finden.

Die Deutsche Telekom hat ihre Prepaid-Tarife nachgebessert. So erhalten MagentaMobil-Start-Kunden in zwei Tarifen mehr Datenvolumen als bisher. Höhere Grundpreise fallen nicht an. Im Mobilfunk-Teil zeigen wir die Verbesserungen auf und informieren über eine weitere Aktion speziell für Neukunden.

Samsung wird auf dem Mobile World Congress (MWC) Ende Februar offenbar ein erstes Teaser-Video vom Galaxy S8 veröffentlichen. Bereits jetzt lässt sich anhand diverser Leaks ein recht genaues Bild vom kommenden Flaggschiff erkennen. Im Smartphone-Teil fassen wir die aktuellen Details zum Samsung Galaxy S8 zusammen.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Günstige DSL-Angebote

Wer schnell Zuhause im Internet surfen und per Festnetz telefonieren möchte, greift oft auf eine Doppel-Flatrate mit VDSL-Anschluss zurück. VDSL-Tarife gibt es heutzutage bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von unter 30 Euro. Wir haben in einem Ratgeber zu günstigsten VDSL-Tarifen aktuelle Angebote zusammengefasst.

Verschiedene DSL-Anbieter gehen zudem mit speziellen Angeboten für junge Leute auf Kundenfang. Wir haben uns eine Auswahl dieser Angebote angeschaut und klären in unserer Übersicht zu DSL-Angeboten für junge Leute auf, ob solche Tarife wirklich einen Mehrwert bieten.

HD-Empfang bei Zattoo kostenlos

Der TV-Streaming-Dienst Zattoo drückt aufs Marketing-Tempo, um einen möglichst großen Kuchen bei der Abschaltung von DVB-T abzubekommen. Nachdem Zattoo vergangene Woche den Premium-Kunden mit dem neuen Restart-Feature einen im deutschen Markt sehr seltenen Dienst spendierte, bekommen nun auch die nicht zahlenden Nutzer ein Extra freigeschaltet.

Ab sofort können mehrere Fernsehprogramme auch in der Zattoo-Free-Variante in HD geschaut werden. Für den HD-Empfang war bislang ein Premium-Account notwendig. In unserer Meldung zum kostenlosen HD-Streaming bei Zattoo erfahren Sie, welche Programme nun hochauflösend zu sehen sind und welche Qualität die Kunden in der Praxis bekommen.

Neue FRITZ!Box-Updates

Nach den FRITZ!Boxen 7580, 7560 und 7490 erhält nun auch die FRITZ!Box 3490 das Update auf das neue FRITZ!OS 6.80. Mit diesem Versionssprung der Firmware liefert AVM zahlreiche neue Funktionen wie WLAN-Bandsteering für den Router aus und behebt gleichzeitig kleinere Probleme bekannter Features. In unserer News zum Update für die FRITZ!Box 3490 lesen Sie, welche Features das neue Betriebssystem mit sich bringt.

Ein neues Labor-Update von AVM steht bereit, diesmal für die FRITZ!Box 7390. Das FRITZ!OS trägt die Versionsnummer 6.69-43057 und befindet sich - wie immer bei einer Labor-Software des Herstellers - im Betastatus. Vor der Installation ist somit eine Sicherung der Router-Daten anzuraten. In unserem Bericht zum Labor-Update für die FRITZ!Box 7390 erfahren Sie, welche Neuheiten die Aktualisierung mit sich bringt.

Weniger als ein Drittel der Kabelverzweiger mit Vectoring versorgt

Weil der KVz-Antrag der GmündCOM im Dezember 2015 wegen eines Formfehlers abgelehnt wurde und ein Tag später die Deutsche Telekom den Zuschlag erhielt, wurde der Geschäftsführer misstrauisch und fragte bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) nach - der Beginn einer kuriosen Geschichte.

Der Breitbandausbau in Deutschland läuft auf vollen Touren, doch bis heute ist die Glaubensfrage nach der richtigen Ausbauart nicht beantwortet. Zumindest als schnelle Lösung für eine möglichst rasche Breitbandversorgung ist VDSL Vectoring in der Branche anerkannt, auch wenn viele Anbieter der Auffassung sind, dass es nur eine Übergangslösung sein kann. In unserer Meldung zum Versorgungsgrad mit VDSL Vectoring erfahren Sie, wie viele Kabelverzweiger es in Deutschland gibt und welcher Anteil davon vectoring-fähig ist.

Was Sie zu IPTV und "Triple Play" wissen müssen, hat teltarif.de in einem eigenen Ratgeber zusammengefasst.

Mehr Datenvolumen für Telekom-Prepaidkunden

Die Telekom hat das Inklusivvolumen bei den Prepaid-Tarifen MagentaMobil Start M und L erhöht. Während beim MagentaMobil Start M eine Erhöhung von 750 MB auf 1 GB vorgenommen wurde, können sich Nutzer von Start L über 1,5 GB statt bisher 1 GB freuen.

Beide Tarife bieten zudem eine Flatrate für Telefonate und den SMS-Versand innerhalb des Telekom-Mobilfunknetzes sowie für Anrufe zu einer Wunschrufnummer im deutschen Festnetz. In unserer Meldung zu den Verbesserungen bei MagentaMobil Start erfahren Sie mehr darüber und zu einer weiteren Aktion, von der Neukunden profitieren können.

GigaBoost-Aktion gestartet

Vodafone bietet ab sofort die GigaBoost-Aktion an. Damit haben Mobilfunk-Kunden mit einem Laufzeitvertrag die Möglichkeit, einmalig 100 GB zusätzliches Datenvolumen zu bekommen. Das Angebot richtet sich an Neu- und Bestandskunden sowie an Vertragsverlängerer gleichermaßen.

Wir haben die Aktivierung des Angebots mit einem Red-Vertrag getestet. In unserer News zu Vodafone GigaBoost erfahren Sie, wie das Angebot gebucht werden kann, wie schnell die Aktivierung erfolgt und wann die 100 GB tatsächlich zur Verfügung stehen. Außerdem berichten wir über erste Erfahrungen mit GigaBoost.

Schockrechnung nach SIM-Karten-Missbrauch

Wenn ein Kunde bei einem Mobilfunk-Provider einen neuen Vertrag abschließt, erwartet er in der Regel, dass die SIM-Karte und alle notwendigen Vertragsunterlagen schnell und zuverlässig ankommen. Werden allerdings wochenlang keine Unterlagen oder SIM-Karten zugestellt und tauchen auf der ersten Handy-Rechnung plötzlich Auslandstelefonate für mehrere Tausend Euro auf, dann wissen Kunde und Provider, dass etwas schiefgegangen ist: Die SIM-Karte wurde gestohlen und missbraucht.

Wenn es offensichtlich ist, dass der Kunde nicht für den Missbrauch verantwortlich sein kann, muss er die Schockrechnung nicht bezahlen - trotzdem sorgt ein solcher Vorfall für Ärger und Stress. In unserem aktuellen Fall zu abgefangenen SIM-Karten fragen wir auch: Tun die Provider wirklich alles, um einen derartigen Missbrauch zu verhindern?

o2 verbessert Banking-Angebot

Das Online Banking Angebot von o2 und der Fidor-Bank bietet seinen treuen Kunden seit Beginn an, ein zusätzliches Datenguthaben zu erwerben. Dieses Datenguthaben kann auf dem o2-Mobilfunkkonto - welches mit dem Bankkonto verbunden ist - aufgebucht werden, falls das reguläre monatliche Datenvolumen einmal nicht ausreichen sollte. Die Idee mit dem Datenvolumen kam den Machern, weil höhere Zinsen oder Bonuszahlungen aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage nicht umsetzbar wären. Nun baut der Netzbetreiber die Möglichkeit ein, Bonus-Datenvolumen auch an andere o2-Kunden zu übertragen. Wir verraten im Bericht zu den Verbesserungen beim o2 Banking weitere Details zu den Konditionen.

Handy-Anrufe auf 0180-Sonderrufnummern sind teuer. Mit der 0180-Telefonbuch-App für iOS und Android können Nutzer schnell und einfach die Ersatz-Festnetzrufnummern von Unternehmen ermitteln und beim Anruf Kosten sparen.

Aus für Now-Launcher

Nicht immer wollen Besitzer eines Smartphones oder Tablets den auf dem Gerät vorinstallierten Launcher nutzen. Alternative Oberflächen sind daher sehr beliebt, allen voran der Now-Launcher von Google. Seit Sommer 2014 steht er als Alternative für alle Android-Smartphones zur Verfügung, einige Hersteller verwenden ihn auf ihren Geräten sogar als Standard-Launcher.

Doch die beliebte Nutzeroberfläche wird es nur noch kurze Zeit geben - es heißt, dass Google seinen Now-Launcher noch im ersten Quartal dieses Jahres aus dem Play Store entfernen wird. In unserer News zum Aus für den Google-Now-Launcher lesen Sie, welche Änderungen sich bereits zum 1. März ergeben und ob es Alternativen zum Now-Launcher gibt.

Bluboo Picasso 4G ausprobiert

Günstige Smartphones aus Asien finden auch bei europäischen Kunden immer mehr Verbreitung. Neben etablierten Marken wie Xiaomi, Huawei oder Meizu gibt es auch weniger namhafte Firmen, die nun auch in Europa Abnehmer für ihre Geräte suchen.

Zu den Anbietern gehört auch der chinesische Hersteller Bluboo, der mit dem Picasso 4G ein Einsteiger-Smartphone zum kleinen Preis im Angebot hat. Wir haben uns von dem Gerät einen ersten Eindruck verschafft. Im Hands-On zum Bluboo Picasso 4G zeigen wir Ihnen, welchen Eindruck das Dual-SIM-Handy bei uns hinterlassen hat.

Neues zum Samsung Galaxy S8

Mittlerweile steht es fest, dass Samsung auf dem Mobile World Congress in Barcelona kein neues Smartphone, sondern stattdessen wohl das Tablet Galaxy Tab S3 präsentieren wird. Dennoch wird das Galaxy S8 auf der Messe wohl einen Auftritt haben. Koreanische Medien berichten übereinstimmend, dass Samsung am Ende der Pressekonferenz am 26. Februar ein einminütiges Teaser-Video zeigen will, dessen Hauptdarsteller das Galaxy S8 sein wird.

Bereits vor einigen Wochen wurde spekuliert, dass die Südkoreaner erste Modelle ihres neuen Flaggschiffs auf dem MWC im Gepäck haben werden. Die Geräte werden der breiten Masse aber nicht zugänglich sein. Unsere News zum Galaxy S8 verrät den aktuellen Kenntnis-Stand zum neuen Samsung-Flaggschiff.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 09.02.2017

Bis Ende März garantiert 01085, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute. Gleiches gilt für die 01094 bei Ferngesprächen. Sie kosten derzeit 0,9 Cent pro Minute. Auch hier liegt die Maximalpreisgarantie mit 1,9 Cent pro Minute etwas höher.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 derzeit maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt jetzt bis Ende Juli. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Sparen überall dort, wo Call by Call nicht funktioniert: Die Nutzung von Calling Cards für sogenannte Callthrough-Gespräche eignet sich immer dann, wenn Call by Call nicht möglich ist. Vergleichen Sie selbst mit unserem Calling-Card-Rechner.

