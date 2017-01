Telekom denkt an UMTS-Ende, FRITZ!OS 6.80 für die FRITZ!Box 7490

Liebe Leserinnen und Leser,

die Deutsche Telekom hat erstmals offiziell das mögliche Ende von UMTS in ihren Vertragsunterlagen erwähnt. Eine Abschaltung von GSM ist dagegen vorerst nicht abzusehen. Im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters lesen Sie, wo die mögliche 3G-Abschaltung erstmals offiziell auftaucht und welche Technologie im Gegenzug profitieren könnte.

Ein Dual-SIM-Smartphones ist praktisch, wenn man zwei Mobilfunk-Tarife in einem Gerät verwenden möchte. Wir haben günstige Dual-SIM-Handys unter 100 Euro zusammengetragen. Im Smartphone-Teil finden Sie die Geräte sowie Details zu den jeweils wichtigsten Features.

AVM stellt ab sofort FRITZ!OS 6.80 als neue Firmware-Version für die FRITZ!Box 7490 zur Verfügung. Das Update bringt Neuerungen in den Bereichen Internet, WLAN, Sicherheit und Smart Home. Details zu den Features finden Sie in unserem Internet-Teil.

UMTS von der Telekom könnte Ende 2020 wegfallen

Die Telekom macht offenbar Ernst, was das Ende einer der drei aktuell verwendeten Mobilfunkstandards angeht. In den aktuellen AGB schreibt der Konzern erstmals eine Klausel über die Abschaltung des UMTS-Netzes fest. Demnach könnte sie ihr 3G-Netz Ende 2020 abschalten.

Unter Punkt 5.3 der aktuellen AGB für die Mobilfunkprodukte der Tarifschiene Magenta Mobil heißt es u.a.: "Die dort aufgeführte Netztechnologie 3G (UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - und HSPA - High Speed Packet Access -) im Mobilfunknetz der Telekom ist - vorbehaltlich einer Verlängerung - nur bis zum 31.12.2020 verfügbar." In unserer Meldung zur möglichen UMTS-Abschaltung der Telekom lesen Sie, wofür die freiwerdenden Frequenzen künftig genutzt werden könnten.

Bei Telefónica, dem nach Kundenzahlen größten deutschen Mobilfunk-Netzbetreiber, ist die 3G-Abschaltung indes auf absehbare Zeit unwahrscheinlich. Warum das so ist, erfahren Sie im Artikel zur quasi unverzichtbaren UMTS-Nutzung bei Telefónica.

Telefónica-Konsolidierung läuft weiter

Telefónica hat im November damit begonnen, seine Netzkennungen im GSM- und UMTS-Netz in Süddeutschland zusammenzulegen. Nachdem in Baden-Württemberg und weiten Teilen Bayerns nun die einheitliche Kennung 262-03 des früheren E-Plus-Netzes verwendet wird, wird diese Konsolidierung im großen Stil jetzt in weiteren Regionen Deutschlands vorangetrieben.

Ab sofort sollen auch die Telefónica-Basisstationen in den norddeutschen und ostdeutschen Bundesländern entsprechend umgerüstet werden. Auch hier erhalten die GSM- und UMTS-Sendeanlagen die einheitliche Netzkennung 262-03. In unserer News zur Zusammenlegung der Netzkennungen bei Telefónica lesen Sie unter anderem, wo der alte Netzcode von o2 vorerst erhalten bleibt und für welche Gegenden es noch keinen Termin für die Netzkonsolidierung in großem Stil gibt.

Darstellung der Tarifhaus-Tarife bald ordnungswidrig?

Kurz vor Weihnachten wurde der endgültige Text der Transparenzverordnung verabschiedet und veröffentlicht. Damit sollen zukünftig Telefon- und Internet-Kunden besser über ihren Tarif, die Laufzeit, das spätestmögliche Kündigungsdatum und andere Details informiert werden. Beispielsweise müssen die Anbieter zu jedem Tarif ein ausführliches Produktinformationsblatt bereithalten.

Für Tarifhaus und o2 könnten diese Vorgaben allerdings zu einem Problem werden, was im schlimmsten Fall zur Folge haben könnte, dass die Darstellung der Tarifhaus-Tarife bei o2 ab Juni eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit Bußgeld belegt werden kann. In unserer Meldung zu möglichem Ärger bei der Darstellung der Tarifhaus-Tarife erfahren Sie unter anderem, welche Fehler die Kunden monieren.

Tarif-Aktion bei Premium-SIM

Die zu Drillisch gehörende Mobilfunkmarke PremiumSIM bietet aktuell zwei Aktionstarife mit einer flexiblen Laufzeit von einem Monat an. Noch bis zum 31. Januar sind der LTE 2000 zum Preis von 9,99 Euro im Monat und der LTE 3000 für 12,99 Euro im Monat buchbar. Abgesehen vom inkludierten Datenvolumen bieten beide Angebote die gleichen Konditionen. PremiumSIM realisiert sein Angebot im Netz von o2.

Beide Tarife umfassen eine Allnet-Flat sowie ein EU-Roaming-Paket. Unsere News zur PremiumSIM-Aktion verrät mehr zum inkludierten Datenvolumen und zur Übertragungsgeschwindigkeit über LTE, zur Inklusivleistung im International Roaming und zu einer möglichen Kostenfalle, die die Aktionstarife mit sich bringen.

Handy-Nummer portieren: Darum geht es bei derselben Firma nicht

Die Rufnummernportierung soll jedem wechselwilligen Handy-Kunden die Mitnahme seiner Rufnummer ermöglichen. Der Gesetzgeber hat aber offenbar einen Fall übersehen, in dem die Provider die Nummer nicht portieren müssen - und zwar von einer Marke zur anderen, wenn diese zum selben Unternehmen gehören. Welche Folgen das hat, erfahren Sie im Artikel zu Problemen bei der Handynummer-Portierung.

Übersicht zu Dual-SIM-Schnäppchen

Ein Dual-SIM-Smartphone ist praktisch, um geschäftliche und private Telefonate im In- oder Ausland voneinander zu trennen oder um einfach zwei Tarife in einem Gerät zu nutzen. Dabei stehen dem Nutzer über ein Gerät zwei Nummern zur Verfügung.

Die SIM-Karten lassen sich je nach Modell abwechselnd oder teilweise gleichzeitig verwenden. Zudem existieren Smartphones, bei denen sich der Interessent zwischen der Nutzung des microSD-Slots oder der Dual-SIM-Funktionalität entscheiden muss. Ein Dual-SIM-Smartphone muss nicht immer teuer sein und so haben wir für Sie in einem Ratgeber zu günstigen Dual-SIM-Smartphones einige Modelle zusammengetragen, die bereits für unter 100 Euro erhältlich sind.

Samsung äußert sich zum Galaxy-Note-7 Bug

Das Note-7-Desaster hat Samsung ordentlich zugesetzt. Aufgrund zahlreicher Berichte von sich entzündenden Geräten wurde der Verkauf des Galaxy Note 7 bereits kurz nach dem Marktstart wieder gestoppt. Die Ursache, die zu dem Problem geführt hat, wollte Samsung eigentlich schon im Dezember verkünden. Doch das Team aus insgesamt 700 Samsung-Technikern und unabhängigen Experten brauchte für die Untersuchungen länger als geplant.

Zu Wochenbeginn hat Samsung im Rahmen einer Pressekonferenz Stellung genommen und die lang erwarteten Ergebnisse der Untersuchung bekannt gegeben. In unserem Bericht zu den Ergebnissen der Untersuchung rund um die Probleme mit dem Samsung Galaxy Note 7 lesen Sie, welche Fehlerquellen gefunden wurden und was sich der Hersteller für die Zukunft vorgenommen hat.

Auf der Suche nach einem neuen Smartphone oder Handy? Unsere Smartphone- und Handy-Suche hilft Ihnen bei der Wahl aus mehr als 1500 Modellen in unserer Handy- und Smartphone-Datenbank.

Neue FRITZ!Box-Firmware

AVM hat bekanntgeben, dass ab sofort das neue FRITZ!OS 6.80 auch für die FRITZ!Box 7490 zur Verfügung steht. Durch das Update erhält die FRITZ!Box 7490 zum Beispiel mehr Komfort für die FRITZ!Hotspot-Funktion sowie Band Steering, wodurch bei einer hohen Auslastung des 2,4-GHz- oder 5-GHz-Frequenzbandes automatisch das Band gewechselt wird. In unserem Bericht zum FRITZ!Box-Update lesen Sie, welche Vorteile Band Steering mit sich bringt, welche Verbesserungen es für Smart Home gibt und welche weiteren neuen Features auf die Besitzer des Routers warten.

Zum Inhaltsverzeichnis



Telekom-Chef im teltarif.de-Interview

Telekom-Chef Niek Jan van Damme hat in einem Exklusiv-Interview mit teltarif.de über die strategische Ausrichtung der Telekom gesprochen. Dabei geht es um Themen wie den Glasfaserausbau und die Pläne zu 5G. In unserem Interview mit dem Telekom-Chef erfahren Sie unter anderem aber auch, warum es keine 100-prozentige LTE-Abdeckung geben wird und wie die All-IP-Umstellung voranschreitet.

Die Telekom hat ferner ihre erste offizielle Kooperation mit einem Wettbewerber vorgestellt. Sie kauft Leitungen bei innogy ein und vermarktet sie unter eigenem Namen. In unserem Beitrag über die Tarife bei MagentaZuhause Start stellen wir Ihnen die Konditionen vor und nennen auch Einschränkungen gegenüber herkömmlichen Telekom-Anschlüssen.

Neuer TechniSat-Receiver

Die Abschaltung des alten Antennenfernsehens DVB-T rückt immer näher: Am 29. März 2017 wird die erste Generation vom neuen Übertragungsstandard DVB-T2 HD, der den Empfang von Fernsehprogrammen in HD-Qualität ermöglicht, abgelöst. Wer nicht rechtzeitig umrüstet, riskiert bald einen schwarzen Bildschirm.

Einer von inzwischen zahlreichen neuen DVB-T2-Geräten im Handel ist der Receiver Digipal T2 DVR vom Dauner Hersteller TechniSat. Dieser hat unter anderem das Irdeto-Verschlüsselungssystem für freenetTV integriert. Unser Beitrag zum TechniSat Digipal T2 DVR gibt Aufschluss darüber, welchen Mehrwert das Gerät beispielsweise gegenüber dem Schwestermodell Digipal T2 HD bietet, welche Features dem Empfänger fehlen und welche Kosten für die Anschaffung anfallen.

Irreführende Vodafone-Werbung

Es ist erst wenige Tage her, da erreichte uns eine Pressemeldung der Verbraucherzentrale Sachsen, die von einer irreführenden Vodafone-Werbesendung berichtete. Irreführend deshalb, weil das Schreiben einen sehr amtlichen Eindruck machte. Sprich, der Empfänger hätte leicht vermuten können, dass es sich dabei um ein Schreiben von offizieller Seite handeln könnte. Laut Medienberichten hatte Vodafone noch eine weitere Version dieser Art von Werbung verschickt.

Diesmal handelte es sich aber nicht um eine Postkarte, sondern um einen richtigen Brief mit Umschlag. Auch wird der Empfänger nicht über Neuerungen des Telefon- und Internetanschlusses informiert, sondern über die kommende DVB-T-Umstellung. Das Prinzip dahinter scheint aber dasselbe zu sein: Vodafone gibt sich nicht sofort zu erkennen und fordert den Empfänger auf, bis zu einer gewissen Frist anzurufen. Unser Bericht zur irreführenden Vodafone-Werbung klärt darüber auf, was Verbraucherschützer zur Vodafone-Werbung sagen und wie der Anbieter selbst reagiert.

FM-Transmitter können zum Piratensender werden

FM-Transmitter sind von Natur aus eine sehr gute Erfindung: Hiermit ist es beispielsweise möglich Musik vom Smartphone auf einer freien UKW-Frequenz im Auto- oder dem Küchenradio zu hören, falls kein AUX-Anschluss oder Bluetooth vorhanden sind. Dennoch müssen Nutzer aufpassen, denn die Grenze zwischen Legalität und Illegalität ist bei den kleinen Geräten schnell überschritten.

Die Nutzung von FM-Transmittern ist in Deutschland erst seit 2006 erlaubt. Der Einsatz ist allerdings relativ stark eingeschränkt. In unserem Ratgeber zu diesen Mini-Sendern lesen Sie, welche Sendeleistung nicht überschritten werden darf und welche weiteren Vorgaben zu beachten sind, um nicht ungewollt zum Piratensender zu werden.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 27.01.2017

Bis Ende März garantiert 01085, dass Gespräche zu deutschen Handynummern nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Aktuell sind es 2,2 Cent pro Minute. Diese Vorwahl kann also auch über den Monatswechsel hinweg genutzt werden. Gleiches gilt für die 01094 bei Ferngesprächen. Sie kosten derzeit 0,9 Cent pro Minute. Auch hier liegt die Maximalpreisgarantie mit 1,9 Cent pro Minute etwas höher.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 derzeit maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Garantie gilt allerdings nur bis Ende Januar und somit bis Dienstag. Erfahrungsgemäß gibt es hier vorher noch eine Verlängerung der Garantie. Da diese aber zum Redaktionsschluss noch nicht vorlag, empfehlen wir Ihnen, bei Telefonaten am Mittwoch genau auf die Tarifansage zu achten oder unseren Tarifrechner zu nutzen, bevor Sie am Donnerstag den nächsten Newsletter bekommen. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

