DIe Woche: GSM-Abschaltung bei AT&T, Android im iPhone, DAB+-Entwicklungen 2017

GSM hat rund zweieinhalb Jahrzehnte auf dem Buckel - jetzt gehen einige Länder dazu über, sich von dem Mobilfunk-Standard zu verabschieden. Deutschland ist indes noch nicht so weit - warum, berichten wir im Mobilfunk-Teil dieses Newsletters.

Im iPhone steckt auch ein bisschen Android - diese kuriose Überraschung haben jetzt zwei Hacker auf dem Chaos Communication Congress präsentiert. Wo sich der Android-Anteil finden lässt, zeigen wir Ihnen im Smartphone-Teil.

Für den Digital-Rundfunk wird 2017 ein spannendes, aber auch schwieriges Jahr - vor allem ist die Politik gefragt. Wo die Chancen und Probleme liegen, erfahren Sie im Broadcast-Teil.

Heute beginnt in Las Vegas die CES - doch schon im Vorprogramm der Elektronikmesse gab es einige interessante Neuigkeiten. Die Höhepunkte der Jubiläumsschau, die bereits zum 50. Mal stattfindet, finden Sie auf unserer CES-Seite. Die nächsten Tage werden sicher noch weitere spannende Nachrichten bringen.

Zudem ist unser Adventskalender-Gewinnspiel abgeschlossen: Alle Gewinne sind verschickt und damit auch der Hauptpreis, das iPhone 7 Plus. Wie die Gewinner reagierten, lesen Sie im Artikel zum Adventskalender-Gewinnspiel.

Mobilfunk



Erster US-Anbieter schaltet GSM-Netz

Zum Jahreswechsel hat AT&T sein GSM-Netz abgeschaltet - und auch in Australien soll der GSM-Standard in diesem Jahr gänzlich verschwinden. Hierzulande scheint man es allerdings noch nicht so eilig zu haben - und das hat seine Gründe: Warum in Deutschland noch nicht auf GSM verzichtet wird, erfahren Sie im Artikel zur GSM-Netz-Abschaltung.

Doch 5G steht vor der Tür. Da verwundert es, dass 2G/GSM, der vor zweieinhalb Jahrzehnten eingeführte erste digitale Mobilfunkstandard überhaupt, weiterhin in Betrieb ist und sogar immer noch in großem Umfang Endgeräte verkauft werden, die nur mit GSM kompatibel sind. Warum das so ist, diskutieren wir in unserem Editorial zum Thema GSM.

Aldi Talk: So finden Sie den Aktivitätszeitraum heraus

Seit kurzem werden die Nutzer von Aldi Talk auf die neue o2-Plattform überführt. Dabei verunsichern die Umstellungen viele Kunden, denn manche Infos sind nun zum Beispiel an einer ganz anderen Stelle zu finden. Betroffen sind unter anderem Anwender, die ihre SIM über einen längeren Zeitraum in der Schublade lassen: Diese müssen sich darüber informieren, wann der Aktivitätszeitraum der Prepaidkarte abläuft. Zudem gibt es weiterhin Probleme bei der Tagesflat. Wie sich Kunden behelfen können, berichten wir im Artikel zu den Umstellungen bei Aldi-Talk.

ChatSIM: Roaming-SIM in Flughäfen kaufen - bald in Frankfurt

klarmobil: Einsteiger-Tarife & Allnetflats mit kurzer Laufzeit

1&1: Allnet-Flats jetzt inklusive EU-Nutzung

Das Jahr 2016 aus tariflicher Sicht

o2 Free S: So lange gibt es noch 1 GB Volumen

Steuerungscodes: Eine Alternative zum Smartphone-Menü

Internet- und Telefon-Kunden werden besser informiert

Smartphone



Warum im iPhone etwas Android steckt

Im Rahmen eines Vortrags auf dem Chaos Communication Congress 2016 wurde enthüllt, dass im iPhone 5 auch etwas Android steckt - auf den ersten Blick kurios. Auf was die IT-Experten genau gestoßen sind, zeigen wir Ihnen im Artikel zum Android-Anteil im iPhone.

Galaxy A3 und A5 (2017) im Kurz-Test

Samsung hat neue Modelle seiner Galaxy-A-Reihe herausgebracht. Dabei haben das Galaxy A3 und A5 (2017) ein neues Design erhalten und wurden technisch aufgerüstet. Wir hatten bereits Gelegenheit, uns die neuen Modelle etwas näher anzusehen - ob sie überzeugen konnten, lesen Sie im Kurz-Test vom Samsung Galaxy A3 und A5.

Die 2017er-Generation von A3 und A5 wurde im Gegensatz zu den Vorgängern aufgewertet - doch an welchen Stellen? Wir zeigen es Ihnen im Vergleich von Galaxy A3 und A5 in der 2017er- und 2016er-Version.

Foto-Übertragung vom Android-Smartphone auf den PC

Wer die Handy-Kamera als Fotoapparat-Ersatz verwendet, will seine Fotos in der Regel nicht nur auf dem Gerät selbst betrachten, sondern auch auf den Computer übertragen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie Sie auf dem Handy abgelegte Bilder und Videos per USB, Bluetooth, DLNA, Google Drive und Speicherkarte auf den PC bekommen, erklären wir im Artikel zur Foto-Übertragung.

Smartphones 2017: Diese neuen Technologien erwarten uns

Neue Smartphones werden erst durch neue Technologien richtig interessant. 2016 haben viele innovative Smartphones mit attraktiven Neuerungen das Licht der Welt erblickt - und auch 2017 wird spannend: Ob iPhone 7S mit vertikaler Dual-Kamera, Samsung Galaxy S8 mit Bluetooth 5.0 oder HTC 11 mit Snapdragon 835: Wir geben einen Ausblick auf mögliche neue Funktionen sowie die kommenden Smartphones, die uns in 2017 erwarten.

Honor 6X: Das neue Dual-Kamera-Handy im Hands-On

Samsung Galaxy S8 Plus mit 6-Zoll-Display und S Pen?

Januar-Update für Android veröffentlicht

Microsoft verkauft keine Lumia-Smartphones mehr

Neues Sony Xperia X mit fast randlosem Display

Ist der Wechselakku Pflicht oder nicht?

Schnäppchen-Check: 6 Real-Angebote

Android-Stromspar-Features sorgen für Funktionsstörungen

Frieren oder Tippen? Smartphone-Handschuhe lösen das Problem

Retro-Test Nokia 6630: Das birnenförmige UMTS-Handy

Vom Backstein zum Brett: Smartphones von 2000 bis heute

Broadcast



Das bringt das Jahr 2017 beim Digitalradio DAB+

Deutschland tut sich bei der Digitalisierung des Radios weiter schwer. Nach dem überaus erfolgreichen Jahr 2016 wären jetzt politische Entscheidungen gefragt, damit der Boom anhält - doch die lassen auf sich warten. Warum das so ist, welche Entwicklungen DAB+ im Kfz- und Handybereich nimmt und welche Ausbaupläne es gibt, erfahren Sie im Artikel zum Digitalfunk im Jahr 2017.

Was ist die beste Technologie für Internetradio?

Internet



Neues Online-Kundencenter der Telekom ausprobiert

Der Umbau des Telekom-Kundencenters schreitet voran und wir haben uns das neue Angebot einmal genauer angesehen. Dabei zeigt sich einerseits, dass viele Vertragsinformationen nun schneller auffindbar und änderbar sind und die Seite deutlich übersichtlicher geworden ist. Andererseits sollte die Telekom aber noch an der Performance arbeiten. Welche Aspekte uns sonst noch aufgefallen sind, verraten wir im Artikel zum neuen Telekom-Online-Kundencenter.

teltarif hilft: Unitymedia kassiert 3 Jahre für nicht existenten Anschluss

Dieser Fall versetzte selbst unsere Redaktion, die einiges gewöhnt ist, in großes Erstaunen: Eine Unitymedia-Kundin zahlte drei Jahre lang für einen Anschluss, den es in ihrer Wohnung gar nicht gab - insgesamt war ein Rechnungsbetrag von 1116 Euro für nicht erbrachte Leistungen aufgelaufen. Doch als sie ihr Geld zurückhaben wollte, stellte sich Unitymedia quer. Wir haben uns des Falles angenommen - wie er ausging, zeigen wir Ihnen im teltarif-hilft-Artikel zu Unitymedia.

WLAN: Internet im ICE ist jetzt kostenlos, aber begrenzt

Seit 1. Januar hat das kostenlose Internet im ICE Einzug gehalten. Klingt gut - doch faktisch sind die Neuerungen zumindest im Vergleich mit dem Zustand der vergangenen Wochen eine Verschlechterung für die Kunden der Deutschen Bahn. Denn statt unlimitierter Nutzung müssen sich Fahrgäste in der 2. Klasse nun mit einem begrenztem Datenkontingent pro Tag und Endgerät begnügen. Wo die Grenze liegt und Tipps zur Nutzung lesen Sie im Artikel zum Internet im ICE.

Derweil sind noch sieben Züge mit den bisherigen Telekom-Hotspots unterwegs, weil die Umrüstung noch nicht vollzogen ist. Ob Sie auch hier kostenlos surfen, erfahren Sie in unserer Meldung zu ICEs mit Telekom-Hotspot.

Online-Banking im Test

Immer wieder wird insbesondere vor Android-Trojanern gewarnt, die gezielt Schäden im Bereich des Online-Bankings anrichten sollen. Dabei stellt sich die berechtigte Frage, wie sicher Online-Banking-Angebote wirklich sind und ob klare Unterschiede zwischen verschiedenen Banken festgestellt werden können. Das Handelsblatt hat hierzu eine Untersuchung in Auftrag gegeben - die Ergebnisse finden Sie in unserem Artikel zur Sicherheit beim Online-Banking.

AVM FRITZ!DECT 210: Outdoor-Steckdose für 59 Euro im Handel

Intelligente Steckdose für den Einsatz im Freien mehr..

FRITZ!OS-Labor für AVM FRITZ!Box 7490 & 7390

AVM übernimmt bei Schäden keine Garantie mehr..

So machen Sie Ihren WLAN-Router gegen Bedrohungen fit

So können Nutzer bei der Sicherheit nachbessern mehr..

Gekündigt von easybell: So klappt die DSL-Weiterversorgung

Kunden müssen sich beim Service melden mehr..

Vodafone verspricht: Gigabit-Anschlüsse kommen bald

Auch Mobilfunknetz soll ausgebaut werden mehr..

Streaming-Boxen: So wird der Fernseher zum Smart-TV

Amazon Fire TV, Chromecast & Co. mehr..

Festnetz



Telefonieren per VoIP: Die günstigsten Tarife im Vergleich

Wer keine Flatrate hat, zahlt für Telefonate in die Mobilfunknetze oder ins Ausland zum Teil horrende Preise. Deutlich günstiger sind dagegen Telefonate über das Internet per VoIP - und die Nutzung ist gar nicht so kompliziert. Wir erläutern Ihnen, wie das Ganze funktioniert und nennen Ihnen günstige VoIP-Tarife in unserem Ratgeber zum Telefonieren per VoIP.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 05.01.2017

Auch nach dem Jahreswechsel bleibt es ruhig bei den Tarifen für Call by Call. Weiterhin kosten Ortsgespräche über die 01079 werktags in der Hauptzeit (7 bis 19 Uhr) 1,84 Cent pro Minute und zu allen anderen Zeiten 1,49 Cent pro Minute. Die 01079 verfügt zwar über keine Preisgarantie, blieb jedoch für Ortsgespräche seit langer Zeit stabil. Für Orts- und Ferngespräche in der Nebenzeit (19 bis 7 Uhr) garantiert die 01070 einen Minutenpreis von maximal 0,93 Cent. Berechnet wird sehr häufig weniger. Der genaue Preis ist in der verbindlichen Tarifansage vor dem Gespräch zu hören. Die Preisgarantie besteht bis zum 31. Januar.

Ferngespräche in der Hauptzeit sowie rund um die Uhr können über die 01094 für 0,9 Cent pro Minute geführt werden. Zudem besteht bis zum 31. März eine Preisgarantie von maximal 1,9 Cent pro Minute.

Für Gespräche vom Telekom-Anschluss zum Handy empfiehlt sich weiterhin die 01085 mit einem Minutenpreis von 2,2 Cent. Der Anbieter garantiert einen maximalen Minutenpreis von 3,9 Cent bis zum 31. März.

Bei Gesprächen zu ausländischen Anschlüssen sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

