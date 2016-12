Saturn-Aktion, Aldi Talk, Windows 10

Liebe Leserinnen und Leser,

gleich zum Jahresauftakt 2017 winken satte Rabatte bei Saturn. Die Handelskette wirbt damit, dass ihre Kunden die "Mehrwertsteuer geschenkt" bekommen. Im Internet-Teil unseres Newsletters erfahren Sie, wie hoch der Preisnachlass wirklich ist und wann Sie von der Aktion profitieren können.

Die Buchungsmöglichkeit der 24-Stunden-Surfflat bei Aldi Talk bleibt weiterhin stark eingeschränkt. Der ehemalige Zugangspunkt wurde deaktiviert. Immerhin können Betroffene eine Erstattung beantragen. Im Mobilfunk-Teil verraten wir Ihnen mehr zur Erstattung und dazu, wie sich die Option aktuell nutzen lässt.

Vor allem bei Rechnern, auf denen das Betriebssystem schon seit geraumer Zeit installiert ist, kann der Systemstart etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Startet auch Ihr PC nicht flott genug? Mit wenigen Klicks können Sie den Systemstart bei Windows 10 beschleunigen. Im Computer-Teil zeigen wir Ihnen, wie das funktioniert.

Schon in der kommenden Woche startet das erste Messe-Highlight des neuen Jahres. teltarif.de wird ab 3. Januar live von der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas berichten. Details dazu, was auf der Messe zu erwarten ist, finden Sie schon jetzt auf unseren CES-Seiten.

Und nun wünschen wir Ihnen nicht nur viel Spaß beim Lesen, sondern auch einen guten Start ins neue Jahr 2017.

Internet



Saturn-Aktion zu Jahresbeginn

Schon kurz vor Weihnachten gab es Hinweise darauf, dass Saturn offenbar eine Aktion plant, bei der die Kunden zu Beginn des neuen Jahres 2017 mit deutlichen Rabatten auf nahezu alle Produkte rechnen können. Nun sickerte die Information durch, dass die Aktionsseite dazu - offenbar versehentlich - an den Weihnachtsfeiertagen bereits kurzfristig online war. Auch wenn die Webseite derzeit wieder offline ist, besteht wenig Zweifel daran, dass es das Angebot tatsächlich geben wird.

Anlass für die Aktion, die Saturn mit dem Slogan "Mehrwertsteuer geschenkt" bewirbt, sei der 55. Geburtstag des Unternehmens. In unserer Meldung zum Saturn-Angebot zum Jahresauftakt erfahren Sie, wann Sie von den Preisnachlässen profitieren können und wie hoch der Rabatt, der im Rahmen der Aktion eingeräumt wird, schlussendlich ist.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neue Vorab-Software für die FRITZ!Box

AVM hat in seinen Labors eine neue Beta-Software für fünf FRITZ!Boxen zur Verfügung gestellt. Erst im November wurde für einige der Modelle das Beta-Update auf FRITZ!OS 6.69-xxxxx auf der Labor-Seite von AVM veröffentlicht. Nun hat AVM die Beta-Software noch weiter optimiert. Zudem liefert das Update einen Ausblick auf künftige Funktionen des Router-Systems. In unserer Meldung zu den neuen Labor-Versionen von AVM lesen Sie, welche Geräte sich updaten lassen und welcher Hinweis unbedingt zu beachten ist.

AVM bietet unter der Marke "FRITZ!" aber nicht nur Router oder Schnurlos-Telefone an, sondern auch Powerline-Adapter und mehr. In einer Bilderstrecke geben wir Ihnen einen Überblick zu den FRITZ!WLAN-Produkten wie WLAN-Repeater und WLAN-Sticks. Mit diesen Geräten kann der Nutzer sein heimisches WLAN-Netz erweitern. Manche Modelle dieser AVM-Geräte bieten auch spezielle Funktionen wie zum Beispiel DVB-C.

Zum Inhaltsverzeichnis



Satte Rabatte bei Telekom-Anschlüssen

Der DSLWEB Breitband Report zeigt in regelmäßigen Abständen nicht nur, wie es um den Breitbandmarkt in Deutschland bestellt ist. Die Statistiken geben außerdem wieder, welche Netzbetreiber und Provider wie viele Kunden hinzugewinnen konnten oder an Konkurrenten abgeben mussten.

Insbesondere auf die Telekom als Marktführer geht der Report ein. Laut den Analysten setzt die Telekom ihre Konkurrenten zunehmend durch hohe Preisnachlässe unter Druck. In unserem Überblick zum Breitbandmarkt gehen wir nicht nur der Frage nach, inwiefern die Telekom ihre Mitbewerber unter Zugzwang setzt, sondern Sie erfahren auch, welcher große Netzbetreiber als einziger einen Kundenrückgang verzeichnen musste.

Zum Inhaltsverzeichnis

1&1: Full-HD-TV und Chromecast 2 zum Internet-Vertrag

Diesen TV erhalten Nutzer ohne Zusatzkosten mehr..

Verkaufs- & Rückkauf-Portale: Altes Handy oder Tablet verkaufen

Von Rebuy, Zonzoo bis Wirkaufens mehr..

Darum sind viele Flugbuchungs­systeme unsicher

Häufig wird kein zusätzliches Passwort verlangt mehr..

Amazon Fresh bereitet Supermärkten Bauchschmerzen

Rewe fürchtet sich vor Lebensmittel-Lieferdienst mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Was Sie zu IPTV und "Triple Play" wissen müssen, hat teltarif.de in einem eigenen Ratgeber zusammengefasst.

Mobilfunk



Zukunft für die C-Netz-Frequenzen

Es gilt als das erste Mobilfunknetz in Deutschland, das sich an eine breitere Öffentlichkeit richtete: das C-Netz der Deutschen Bundespost, heute Telekom. Nach der politischen Wende 1989 sorgte es für eine relativ schnelle Versorgung Ostdeutschlands mit einem Telefonnetz, doch vor 16 Jahren wurde das Netz abgeschaltet - in Zeiten von GSM war es nicht mehr zeitgemäß.

Jetzt gibt es neue Pläne, was mit den damals verwendeten Frequenzen passieren soll. Die Bundesnetzagentur hat dazu vor kurzem "Orientierungspunkte zur Bereitstellung von Frequenzen für den Ausbau digitaler Infrastrukturen" veröffentlicht. In unserer Meldung zu den alten C-Netz-Frequenzen lesen Sie, wofür ein Teil der Kapazitäten zuletzt genutzt wurde und welche Pläne es für die Zukunft gibt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Data-Snack bei Drillisch

Kurz vor Weihnachten meldete sich Drillisch noch mit einer Ankündigung: Der Anbieter führt einen Data-Snack für 4,99 Euro mit 1 GB bei allen Marken der Unternehmensgruppe ein. Nutzer können den Datensnack mit 1 GB ab sofort per SMS für knapp fünf Euro nachbuchen, wenn sie mit voller Geschwindigkeit weitersurfen möchten.

Allerdings gibt es zwei zentrale Voraussetzungen, um das Feature in Anspruch nehmen zu können. In unserer Meldung zum Data-Snack bei Drillisch erfahren Sie, welchen Haken die neue Option hat, wie der Buchungsprozess abläuft, welche genauen Kosten anfallen und welche Surf-Geschwindigkeiten zur Verfügung stehen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neues zur Internet-Tagesflat bei Aldi Talk

Wie bereits von teltarif.de berichtet, besteht derzeit eine Kostenfalle für Aldi-Talk-Kunden, die zum mobilen Surfen auf die 24 Stunden Internet-Flatrate zurückgreifen. Das Datenpaket kostet 1,99 Euro und bietet die Nutzung eines ungedrosselten Datenvolumens von 1 GB für 24 Stunden.

Im Zuge der Migration des Prepaid-Tarifs von der E-Plus- auf die o2-Plattform der Telefónica wurde auch der bisherige Zugangspunkt (APN) der Tagesflat (tagesflat.eplus.de) abgeschaltet. Kunden, die den Tarif dennoch auf diesem Weg nutzen wollten, bekamen den GPRS-by-Call-Tarif abgerechnet. In unserer Meldung zur Erstattung der dadurch möglicherweise angefallenen Kosten erfahren Sie auch, wie die Tagesflat jetzt gebucht werden kann.

Zum Inhaltsverzeichnis

Blue All-in L bei Modeo für 12,99 Euro monatlich im Angebot

Deutlich höherer Preis nach Mindestvertragslaufzeit mehr..

Generalprobe: Vodafone meldet Rekordnutzung zu Weihnachten

360 Millionen Gesprächsminuten, 2500 TB Daten mehr..

Telekom-Netz: 100 Minuten/SMS & 1 GB für 3,95 Euro

Klarmobil Smartphone Flat 1000 mit Rabatt mehr..

Hinter den Kulissen: So sieht Weih­nachten beim Mobilfunkanbieter aus

Vodafone mit mehr als 1000 Mitarbeitern im Einsatz mehr..

Roaming 2017: In manchen Netzen kann es weiter teuer werden

Keine Höchstgrenzen auf Kreuzfahrtschiffen mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Handy-Anrufe auf 0180-Sonderrufnummern sind teuer. Mit der 0180-Telefonbuch-App für iOS und Android können Nutzer schnell und einfach die Ersatz-Festnetzrufnummern von Unternehmen ermitteln und beim Anruf Kosten sparen.

Smartphone



Neue iPhone-Gerüchte

Erst im Herbst kommenden Jahres wird die nächste iPhone-Generation erwartet. Dennoch sickern schon jetzt immer mehr Details zu den Nachfolgern von iPhone 7, iPhone 7 Plus und iPhone SE durch. So wird in Branchenkreisen über drei Codenamen spekuliert, unter denen die Apple-Smartphones 2017 derzeit in Vorbereitung sein sollen. Die von Apple nur intern verwendeten Codenamen lauten demnach D20, D21 und D22, wobei es sich bei den beiden erstgenannten Smartphones nur um verbesserte Versionen von iPhone 7 und iPhone 7 Plus handeln soll. Wirklich spannend wird demnach das D22, das Apple-intern den Angaben zufolge auch unter der Bezeichnung Ferrari geführt wird. In unserem Update zum iPhone 8 berichten wir darüber, was Sie vom "Ferrari-Phone" erwarten dürfen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Tipps fürs neue Android-Handy

Android ist das beliebteste Smartphone-Betriebssystem. Schon vor einigen Jahren haben die Handys mit der von Google initiierten Software das Apple iPhone überholt. Das ist kein Wunder, wenn man berücksichtigt, dass es anders als von Apple eine breite Gerätepalette gibt. Vom Einsteiger-Smartphone zu Preisen von zum Teil weniger als 100 Euro bis zum Highend-Handheld für mehr als 1000 Euro ist für jeden Geldbeutel etwas dabei.

Sicher haben einige unserer Leser ein Android-Smartphone unter dem Weihnachtsbaum vorgefunden. Wir informieren in einem Ratgeber zu ersten Schritten mit dem Android-Smartphone darüber, wie der Umstieg auf das neue Smartphone gelingt. Vergleichbare Ratgeber haben wir auch für das iPhone und Windows 10 Mobile veröffentlicht.

Zum Inhaltsverzeichnis



Smartphones des Jahres

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit, einen Rückblick auf die Highend-Smartphones von Samsung, Apple, Huawei, LG, HTC, Sony und Co. zu werfen. Alle Modelle, die wir dabei berücksichtigt haben, sind auf Grund ihrer guten Ausstattung zurecht in der Oberklasse einzuordnen.

Allerdings stechen manche Modelle auch durch besondere Fähigkeiten wie eine Dual-Kamera, ein modulares System, einen Iris-Scanner, Outdoor-Eigenschaften oder andere Besonderheiten hervor. Details zu den Top-Smartphones aus 2016 finden Sie in unserem Übersichtsartikel.

Zum Inhaltsverzeichnis

Honor 6X auf der CES: Handy mit Dual-Kamera kommt nach Europa

Honor feiert globalen Launch seines Smartphones mehr..

Teardown: Samsung Galaxy S5 aufgeschraubt

Das steckt drin im ehemaligen Flaggschiff mehr..

Gefälschte iPhone-Ladegeräte identifizieren

Lebensgefährliche Stromschläge möglich mehr..

Google: Aufenthaltsort einer Person per App checken

"Vertrauenswürdige Kontakte" nicht unproblematisch mehr..

USB-Multimeter: Hält der Akku, was er verspricht?

Ausgangs-Spannung und -Strom lassen sich messen mehr..

Benzinpreis-, Blitzer-App & Co.: Hilfreiche Apps für Autofahrer

Nutzung von Blitzer-Apps rechtlich bedenklich mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

So finden Sie Ihr neues Smartphone! Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Handy sind, werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Handy-Suche!

Computer



Ratgeber zu Windows 10

Bis der Nutzer auf die Funktionen des PCs zugreifen kann, vergehen bei einem neuinstallierten System meist nur wenige Sekunden. Sofern die Installation von Windows 10 allerdings schon etwas länger zurückliegt und Drittanbietersoftware auf dem Gerät installiert wurde, verlängert sich dieser Zeitraum in vielen Fällen.

Mit einfachen Schritten ist es aber möglich, für Abhilfe zu sorgen. So lassen sich beispielsweise Autostart-Programme mit Bordmitteln abschalten, wenn Sie diese nicht benötigen. Wir zeigen in einem Ratgeber zum schnelleren Systemstart bei Windows 10, wie Sie den PC mit wenigen Klicks wieder flottmachen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neues Laptop bei Aldi Nord

Aldi Nord nimmt heute einen neuen Laptop in sein Aktionssortiment auf. Im Medion Akoya E6432 wurde der Intel-Prozessor Core i3 6157U verbaut, der mit 2,4 GHz getaktet ist. Es handelt sich bei der CPU um ein Modell der 6. Generation. Wer auf einen neuen Kaby-Lake-Chip gehofft hatte, wird enttäuscht. Weiterhin sind 6 GB DDR4-Arbeitsspeicher an Bord. Für die Grafikberechnung kommt die Onboard-GPU Intel Iris zum Einsatz. Das matte 15,6-Zoll-Display löst mit Full-HD auf. Neben einer SSD mit 128 GB ist zusätzlich eine Festplatte mit 1 TB vorhanden. Auf der SSD findet Windows 10 in der Home-Edition Platz. Wir verraten Ihnen im Bericht zum neuen Aldi-Notebook, worauf sich Interessenten beim Medion Akoya E6432 für 499 Euro einstellen können.

Zum Inhaltsverzeichnis

Microsoft entschuldigt sich für Update-Terror

Windows-10-Zwangsdownloads in der Kritik mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Live-Linux-Systeme ermöglichen Surfen und das Testen von Linux! Wir zeigen Ihnen auf unserer Spezial-Seite, wie Sie ein solches System testen können.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 29.12.2016

Alle Anbieter, die wir in den vergangenen Wochen in unserem Newsletter empfehlen konnten, haben ihre Tarifgarantie inzwischen verlängert, so dass die günstigen Tarife auch noch Anfang 2017 Bestand haben.

Demnach gilt, dass Sie deutsche Handys in diesem, aber auch Anfang kommendes Jahr über die 01085 für garantiert maximal 3,9 Cent pro Minute erreichen können. Tatsächlich werden aktuell nur 2,2 Cent pro Minute berechnet.

Für Gespräche ins Festnetz empfiehlt sich weiterhin 01094 mit derzeit 0,9 Cent pro Minute. Auch hier liegt die Maximalpreisgarantie etwas höher: Bis Ende März werden es nicht mehr als 1,9 Cent pro Minute. Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 bis Ende Januar maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Insbesondere bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten. Zudem ist es angeraten, die Tarife zum Jahreswechsel erst kurz vor dem Telefonat abzufragen - zu Weihnachten haben wir kurz vor dem Fest noch zahlreiche Tarifänderungen bei den Anbietern festgestellt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Was man vor einem Wechsel des Festnetz-Anbieters beachten sollte, erfahren Sie in unserem Ratgeber zum Thema Vollanschlüsse.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin

Telefon: 030 / 453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Hotline: 0900 1 330 100 (1,86 Euro pro Minute aus dem Festnetz der Telekom, CNS24) Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin