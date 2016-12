Lieferung zum Fest, Router-Engpass und Telekom-Analog-Umstellung

Liebe Leserinnen und Leser,



wer jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk hat, bekommt bei einigen Internet-Shops noch eine Chance: Diverse Online-Händler liefern das Wunsch-Smartphone auch jetzt noch pünktlich zum Fest. Welche Versandhändler für den Last-Minute-Einkauf geeignet sind, lesen Sie im Internet-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Ist die Europäische Union wirklich ein Bürokratie-Monster? Bei der Umsetzung einer Richtlinie zum Verkauf von Geräten mit WLAN hat es zumindest den Anschein, denn wenn der Standard nicht schnell verabschiedet und die Geräte zertifiziert werden, droht bald ein Verkaufs-Engpass bei Routern und Smartphones. Weitere Details dazu erfahren Sie im Abschnitt Hardware.

Die Telekom stellt nun auch reine Analog-Anschlüsse ohne DSL auf die All-IP-Technik um. Dies hat einen kurzen Anschluss-Ausfall zur Folge - und dann stellt sich die Frage, ob Call-by-Call auch per All-IP weiterhin funktioniert. Mehr dazu berichten wir im Festnetz-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Nur noch für wenige Tage haben Sie die Möglichkeit, an unserem großen Adventskalender-Gewinnspiel teilzunehmen. Öffnen Sie die verbleibenden drei Türchen und gewinnen Sie attraktive Preise im Gesamtwert von 6000 Euro - unter anderem ein nagelneues iPhone 7 Plus mit 256 GB Speicher als Hauptpreis.

Und schonmal ein kurzer Ausblick: Anfang kommenden Jahres öffnet die Elektronik-Messe CES ihre Pforten - und wir sind für Sie vor Ort, um über alle Highlights zu berichten.

Aber nun wünschen wir Ihnen erstmal ein schönes Weihnachtsfest und viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Internet

Bald ist Heiligabend - und noch schaffen es viele Onlinehändler, die Geschenke rechtzeitig zu liefern. Doch die Zeit wird langsam knapp. Immerhin gibt es einige Shops im Internet, die auch innerhalb einer sehr kurzen Frist noch Bestellungen ausliefern können - gegebenenfalls gegen Aufpreis. Wir zeigen Ihnen, bei welchen Anbietern Sie bis wann bestellt haben müssen, damit Smartphone, Spielekonsole und Parfüm noch rechtzeitig unterm Baum liegen.

Flash ist am Ende

Die Ära des Browser-Plugins Adobe Flash geht unweigerlich zu Ende. Seit Jahren gilt das Multimedia-Plugin als lahm, unzuverlässig und voller Sicherheitslücken. Google hat beim Chrome-Browser bereits das Ende des Flash-Supports eingeläutet, auch Mozilla wird Flash bis spätestens 2017 aus dem Firefox verbannen. Jetzt hat Microsoft mitgeteilt, dass Flash auch beim Edge-Browser ausgesperrt wird. Wer unter welchen Umständen Flash mit dem Microsoft-Browser auch nach der Änderung noch weiternutzen kann, erläutern wir in unserem Bericht zum Ende von Flash.

Telekom-Chef im Interview

Telekom-Chef Niek Jan van Damme hat in einem Exklusiv-Interview mit teltarif.de auf die Highlights, aber auch die Probleme des Jahres 2016 zurückgeblickt. Zudem gibt er einen Ausblick, was bei der Telekom 2017 passiert. Im Gespräch geht es nicht nur um die Lehren aus dem Angriff auf die Telekom-Router, sondern auch um Ultra-HD bei Entertain, Vectoring im Nahbereich, das Ende des EU-Roamings und die Zukunft von MagentaEINS. Der Telekom-Chef verrät auch, wie sich der Netzbetreiber auf die Netz-Belastung an Silvester vorbereitet.

Freemailer im Überblick: Sie suchen einen guten, kostenlosen E-Mail-Dienst? Wir zeigen Ihnen aktuelle Angebote in der Übersicht!

Hardware



Engpässe bei WLAN-Geräten

Die Elektronik-Industrie warnt vor Engpässen bei WLAN-fähigen Geräten wie Smartphones oder Routern durch eine neue EU-Richtlinie. Vom 12. Juni 2017 an müssen alle Geräte mit Funk-Komponenten für den Verkauf in Europa nach der neuen Richtlinie zertifiziert sein. Dummerweise gibt es momentan aber nur 44 anerkannte Prüflabors, die die Zertifizierung erteilen. Außerdem sind noch gar nicht alle Standards final verabschiedet. Riskiert die EU-Kommission wissentlich den vollständigen Zusammenbruch des europäischen WLAN-Marktes? In unserer Meldung zur EU-Richtlinie erfahren Sie es.

Neues Nokia-Smartphone

Die erfolglose Zusammenarbeit von Nokia und Microsoft hat ein Ende - ab 2017 fertigt ein neuer Hersteller Handys und Smartphones unter der Marke Nokia. Ein erstes Feature-Phone hat Nokia bereits vorgestellt, nun gibt es weitere Details zu einem ersten Android-Smartphone. Das Nokia C1 könnte mit Dual-Kamera, Snapdragon 830, Stereo-Lautsprechern und Android Nougat kommen. Wie lange es noch bis zum Markstart des Nokia-Smartphones dauern wird, lesen Sie in unserem Bericht zum Android-Smartphone Nokia C1.

Wiko Tommy im Test

Die Smartphones des französischen Herstellers Wiko sind in Deutschland beliebt, weil sie bei vielen Händlern verfügbar sind und meist ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben. Das Wiko Tommy zum Beispiel kostet nur 125 Euro. Doch bekommt man zu diesem Preis wirklich ein ordentlich verarbeitetes Smartphone mit aktueller Technik? Für wen das Wiko Tommy mit wechselbarem Akku - aber ohne Dual-SIM - geeignet ist, verraten wir im ausführlichen Smartphone-Testbericht.

Mobilfunk



Kostenfalle bei Aldi Talk

Die Kunden des Prepaid-Discounters Aldi Talk werden von den bisherigen E-Plus-Systemen auf die Plattform von o2 verschoben. Das hat für die Anwender auch Nachteile: Die Buchung der Tages-Flat für die mobile Internet-Nutzung zum Preis von 1,99 Euro für 24 Stunden konnte bislang durch Ändern des Internet-Zugangspunktes vorgenommen werden. Das funktioniert nun völlig anders - und für viele Kunden gar nicht mehr. Welche Buchungswege es für die 1-GB-Tages-Flat noch gibt und welche Kostenfalle bei einer Fehlbuchung droht, fassen wir in unserer News zur Tages-Flat bei Aldi Talk zusammen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Handy-Tarife bei Amazon

Nicht nur bei den gängigen Online-Händlern und Providern können Interessenten Mobilfunk-Tarife buchen, auch Amazon hat Tarife im Sortiment, die mitunter günstiger sind als direkt beim Provider. Ein Beispiel ist der Tarif o2 Smart Surf von mobilcom-debitel mit 1 GB LTE-Datenvolumen sowie je 50 Freiminuten und Frei-SMS in alle deutschen Netze, der statt regulär 11,99 Euro nur 2,99 Euro pro Monat kostet. Allerdings sollte man einen Blick auf die Folgekosten haben - mehr dazu in unserer Meldung zu o2 Smart Surf bei Amazon.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neuer Provider Goood

Goood ist ein neuer Mobilfunk-Provider, der zehn Prozent der Grundgebühr für soziale Projekte spendet - der Kunde entscheidet über die Wahl des Projekts. Ein Einsteiger-Tarif mit 500 MB Datenvolumen, 100 Freiminuten und 100 Frei-SMS kostet beispielsweise 9,99 Euro pro Monat. Die Allnet-Flat mit 2 GB Datenvolumen ist mit knapp 20 Euro Grundgebühr angesetzt. Sind die Konditionen des verantwortungsvollen Providers damit überhaupt marktgerecht? In unserer Vorstellung der Goood-Tarife erfahren Sie es.

Im Gegensatz zum ebenfalls noch recht jungen Provider Tarifhaus arbeitet Goood allerdings nicht direkt mit Telefónica zusammen, sondern setzt auf Drillisch als Projektpartner. Dies wird der Kunde auf dem Bankkonto sehen: Der monatliche Spendenbetrag soll von Goood per SEPA-Mandat eingezogen werden, während Drillisch den Grundgebührenanteil für die Mobilfunkleistungen abbucht. Wie die Zusammenarbeit genau funktioniert, hat Drillisch uns in einer Stellungnahme mitgeteilt.

o2 Free für Base-Kunden

Vor rund einem Monat hat Telefónica die Buchungsmöglichkeiten für o2 Free massiv eingeschränkt. So konnte die Option ohne harte Drosselung von ehemaligen Kunden von E-Plus und Base nicht mehr gebucht werden. Bestandskunden hat der Netzbetreiber das Feature sogar nachträglich wieder gekündigt. Die zu o2 migrierten E-Plus- und Base-Kunden können nun allerdings aufatmen: Sie dürfen o2 Free wieder buchen. Doch wie sieht es aus bei Kunden von Tarifhaus - bleiben sie bezüglich o2 Free erst einmal Kunden zweiter Klasse? Telefónica hat uns darauf eine nicht ganz zufriedenstellende Antwort gegeben.

Telekom bestätigt falsche Rechnungen beim LTE-Roaming

Seit der Möglichkeit des LTE-Roamings im EU-Ausland für deutsche Mobilfunkkunden gibt es immer wieder Berichte über falsche Mobilfunk-Rechnungen nach Beendigung der Reise - beim so genannten Geisterroaming fährt der Mobilfunk-Kunde ins Ausland und nutzt dort das Mobilfunknetz ausschließlich für Telefonate und SMS sowie WLAN-Netze an öffentlichen Orten. Im Handy hat er nicht nur Daten-Roaming, sondern sogar die mobile Internetverbindung komplett abgestellt. Trotzdem tauchen nach der Rückkehr für die betreffenden Tage Rechnungsposten zu Daten-Roaming auf der Handy-Rechnung auf. Was da passiert, erfahren Sie im Artikel zum Geisterroaming.

Handy-Anrufe auf 0180-Sonderrufnummern sind teuer. Mit der 0180-Telefonbuch-App für iOS und Android können Nutzer schnell und einfach die Ersatz-Festnetzrufnummern von Unternehmen ermitteln und beim Anruf Kosten sparen.

Broadcast



WLAN-Radio bei Lidl

Alle Jahre wieder bringt Lidl ein neues WLAN-Internetradio in den Handel. Am 22. Dezember - und damit noch pünktlich zu Weihnachten - ist es wieder soweit. Das Silvercrest SIRD 14 C2 unterstützt auch UKW sowie DAB/DAB+ und hat im Vergleich zu seinen Vorgängern einige zusätzliche Funktionen an Bord. Es beherrscht zum Beispiel das Weiterstreamen des empfangenen Radioprogramms in mehrere Räume per App. Dass der Käufer bei einem Preis von knapp 100 Euro allerdings auch Abstriche machen muss, lesen Sie in unserer Vorstellung des Silvercrest-Radios bei Lidl.

Digitales Fernsehen: DVB-T2 ermöglicht den Fernseh-Empfang via Antenne - alles rund um die Entwicklungen bei DVB-T2 finden Sie auf unserer Spezial-Seite.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 22.12.2016

Unsere Tarif-Empfehlungen über die Weihnachtsfeiertage gleichen denen der letzten Woche. Gute Botschaften können wir zudem bezüglich der Preisgarantien überbringen.

Ortsgespräche kosten über die 01079 werktags in der Hauptzeit (7 bis 19 Uhr) 1,84 Cent pro Minute, zu allen anderen Zeiten 1,49 Cent pro Minute. Nur in der Nebenzeit günstiger ist die 01070 mit garantierten Minutenpreisen bis zu 0,93 Cent. Abgerechnet wird je nach Zeitfenster deutlich weniger. Die Preisgarantie besteht bis zum 31. Januar 2017.

Auch Ferngespräche in der Nebenzeit über die 01070 kosten bis Ende Januar maximal 0,93 Cent, wobei in der Regel weniger abgerechnet wird. Über den genauen Preis informiert die Tarifansage. Für Ferngespräche rund um die Uhr empfiehlt sich die 01094 mit einem stabilen Minutenpreis von 0,9 Cent. Der Anbieter hat die Preisgarantie von maximal 1,9 Cent pro Minute bis einschließlich März 2017 verlängert.

Auch die 01085 hat ihre Tarifgarantie für Mobilfunk-Gespräche bis zum März 2017 verlängert. Gespräche zum Handy kosten weiterhin maximal 3,9 Cent pro Minute. Schon seit geraumer Zeit fallen konkret 2,2 Cent pro Minute an.

Bei Gesprächen zu ausländischen Anschlüssen sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Analog-Anschlüsse auf All-IP

Bislang hat die Telekom nur DSL- und VDSL-Anschlüsse auf All-IP-Technik umgestellt - jetzt sind auch die reinen Telefonanschlüsse ohne Internet an der Reihe. Am Vertrag ändert sich nichts, bei der nächtlichen Umschaltung kommt es allerdings zu einem kurzen Ausfall des Anschlusses. Pro Nacht stellt die Telekom nach eigenen Angaben derzeit 5000 Anschlüsse um. Viele Kunden fragen: Funktioniert Call-by-Call über All-IP nach der Umstellung weiterhin? In unserer Meldung zur All-IP-Umstellung bei der Telekom erfahren Sie alle technischen Details.

Was man vor einem Wechsel des Festnetz-Anbieters beachten sollte, erfahren Sie in unserem Ratgeber zum Thema Vollanschlüsse.

