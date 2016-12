WhatsApp-Supportende, Abo-Fallen & besondere Festnetz-Telefone

Liebe Leserinnen und Leser,



Einige Smartphone-Nutzer werden Ende des Jahres WhatsApp nicht mehr verwenden können - der Smartphone-Messenger wird dann auf vielen älteren Smartphone-Plattformen nicht mehr unterstützt. Für einige Anwender gibt es aber noch eine sechsmonatige Galgenfrist bis Ende Juni. Wer WhatsApp bald nicht mehr nutzen kann, erfahren Sie im Smartphone-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Nach wie vor gibt es Abo-Fallen, bei denen irgend ein dubioser Drittanbieter aus dem Ausland einfach Gebühren über die Handy-Rechnung einzieht, ohne dass der Kunde jemals ein Abo bestellt hat. Den Handy-Providern wird vorgeworfen, dass sie dabei mitverdienen. Was der Gesetzgeber plant und wie man sich schützen kann, lesen Sie im Abschnitt Mobilfunk.

Trotz Allnet-Flats in den Mobilfunknetzen ist das klassische Festnetz noch lange nicht tot. Wer seinen persönlichen Stil zuhause zeigen möchte, kann dies durch ein außergewöhnliches Festnetz-Telefon tun - einige bezahlbare Modelle stellen wir im Festnetz-Teil unseres Newsletters vor.

Noch bis zum 24. Dezember laden wir Sie ein, an unserem großen Adventskalender-Gewinnspiel teilzunehmen. Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen und gewinnen Sie attraktive Preise im Gesamtwert von 6000 Euro - unter anderem ein nagelneues iPhone 7 Plus mit 256 GB Speicher.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Smartphone



Support-Ende bei WhatsApp

WhatsApp hat angekündigt, die Unterstützung für zahlreiche - vor allem ältere - Handys aufzugeben. Zum Jahresende stellt WhatsApp definitiv den Support für Windows Phone 7 ein, für einige andere Smartphone-Plattformen wurde die Unterstützung aber nochmals um sechs Monate verlängert. Vom WhatsApp-Support-Ende zum Jahreswechsel sind allerdings auch einige Besitzer von Android-Smartphones und einige iPhone-Nutzer betroffen. Wer mit welchem System WhatsApp noch wie lange nutzen kann, haben wir in unserer Meldung zur WhatsApp-Unterstützung zusammengestellt.

Schnäppchen bei Aldi

Bei Aldi Süd und Nord starten am 15. Dezember fünf Technik-Angebote: drei Smartphones und zwei Tablets werden in den Filialen des Supermarkt-Discounters angeboten. Wir haben einen Preisvergleich durchgeführt und zeigen, welche Geräte Schnäppchen sind und ob sich der Kauf lohnt. Nicht alle Geräte stammen übrigens von der bei Aldi oft verkauften Marke Medion, auch ein aktuelles Moto-Smartphone von Lenovo ist darunter. Ob sich der Gang in die örtliche Aldi-Filiale auszahlt, erfahren Sie in unserer Übersicht zu den aktuellen Aldi-Angeboten.

Feature-Phone von Nokia

Nokia erlebt 2017 als Handy-Marke eine Wiederauferstehung. Vor wenigen Tagen hat der Hersteller HMD Global die Marke Nokia offiziell lizenziert, nachdem das Recht der Namens-Nutzung durch Microsoft Ende 2016 abläuft. Gefertigt werden die neuen Handys und Smartphones aber von Foxconn. Ein erster Spross ist das Nokia 150, ein Feature-Handy mit 31 Tagen Standby-Zeit und VGA-Kamera. Verschläft Nokia schon wieder das Smartphone-Zeitalter oder ist der Release eines derartigen Dual-SIM-Handys berechtigt? In unserer Vorstellung des Nokia 150 erfahren Sie es.

Smartphones bei Aldi Talk

Bislang konnten Kunden von Aldi Talk über den Online-Shop nur Tarife erwerben. Jetzt hat der Mobilfunk-Discounter seinen Online-Shop um eine Smartphone-Sektion erweitert. Darüber können Interessenten seit wenigen Tagen Geräte von Medion, Samsung, Apple, Sony, HTC, LG und Huawei erwerben. Beim Kauf eines Smartphones erhalten Anwender in der Regel ein Aldi Talk Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben dazu. Doch wie günstig sind die Geräte bei Aldi Talk im Vergleich mit anderen Händlern? Erfahren Sie mehr dazu in unserer News zu Smartphones bei Aldi Talk.

Mobilfunk



Vodafone CallYa International

Mit dem neuen Vodafone-Prepaid-Tarif CallYa Smartphone International können die Kunden auch Gesprächsminuten für Verbindungen aus dem deutschen Vodafone-Netz ins Ausland bekommen. Das Angebot ist auf der Webseite des Düsseldorfer Mobilfunk-Netzbetreibers zwar noch nicht offiziell zu finden, die Eckdaten des neuen CallYa-Preismodells, das offenbar in Kürze starten soll, sind jedoch in Branchenkreisen bereits durchgesickert. Was der Tarif alles beinhaltet und was er kosten wird, verraten wir in unserem Bericht zu CallYa Smartphone International.

Rolle der Provider bei Abo-Fallen

Die Abo-Falle schnappt bei vielen Mobilfunk-Kunden weiterhin zu, der altbekannte Betrug mit WAP-Billing ist noch immer ein Problem und hat in den vergangenen Jahren sogar noch zugenommen. Jeder achte Mobilfunk-Kunde ist bereits Opfer unseriöser Anbieter geworden, das ungewollte Abo wird einfach über die Handy-Rechnung abgebucht. Wird der Betrug nur deshalb nicht abgestellt, weil die Mobilfunk-Provider dabei mitverdienen? Wie die Provider sich rechtfertigen und wie man sich schützen kann, zeigen wir in unserer News zu Abo-Fallen auf.

Betrug mit Prepaid-Guthaben

In einem dreisten Fall von Betrug ermittelt momentan die Polizei. Durch die Masche werden Einzelhändler und Mobilfunkanbieter geschädigt. Die Betrüger ergaunern nämlich Prepaid-Guthaben, das eigentlich zum Verkauf an der Kasse bestimmt ist. Dazu rufen sie die Mitarbeiter von Drogerien, Tankstellen, Kiosken oder Schreibwarenläden an und überreden diese dazu, die Cash-Codes von Prepaid-Aufladekarten am Telefon vorzulesen. Wie die Masche funktioniert und welcher Schaden durch den Betrug bereits entstanden ist, erläutern wir in unserer Meldung zum Prepaid-Betrug.

Netz-Arbeiten bei Telefónica

Laut Aussagen von betroffenen Kunden kommt es derzeit in einigen Regionen Deutschlands zu massiven Engpässen bei der mobilen Internet-Nutzung im Netz von Telefónica - und das sogar an großen Bahnhöfen. Datenübertragungsraten von maximal 100 kBit/s im Downstream sind keine Seltenheit. In einigen Gegenden wird nun aber im Zuge der Netz-Zusammenlegung nicht nur die UMTS-Versorgung wiederhergestellt, auch hinsichtlich des LTE-Netzes gibt es positive Rückmeldungen. Welche Frequenzbereiche nun verstärkt genutzt werden und in welcher Stadt Telefónica-LTE rasend schnell ist, verraten wir in unserem Bericht zum Telefónica-Netzumbau.

Internet



Das bringt Super Vectoring

VDSL Vectoring erlaubt es, möglichst lange möglichst viele Kupferleitungen in den Häusern der Kunden für Breitband-Internet zu nutzen und Glasfaser nur bis zu den Verteilpunkten auszubauen. Doch die Technik ist umstritten, weil sie den direkten Glasfaser-Ausbau bis ins Haus verzögern könnte. Mit Super Vectoring soll die Datenrate über die Kupferleitung sogar auf bis zu 300 MBit/s steigen - das geht aber nicht ohne Umbauarbeiten im Netz. Was Super Vectoring von G.fast unterscheidet, fassen wir in unserer Meldung zum Vectoring-Ausbau zusammen.

Telekom Home Base 2.0

Die Telekom hatte zur IFA mit der Home Base 2.0 von Qivicon die neue Smart-Home-Zentrale für das vernetzte Zuhause präsentiert. Darüber werden beispielsweise Tür- und Fensterkontakte, Rauch- und Bewegungsmelder sowie Wetterstationen, Streaming-Lautsprecher, Überwachungskameras und Steckdosen gesteuert. Nun ist in unserer Redaktion ein Test-Exemplar der Telekom Home Base 2.0 eingetroffen. Wir zeigen in unserer Bilder-Übersicht nicht nur die schlichte Steuerungszentrale, sondern auch das beiliegende Zubehör und die Anschlussmöglichkeiten. Außerdem erläutern wir erste Details zur Einrichtung der Telekom Home Base 2.0.

Vodafone-Aktion: FRITZ!Box 6490 zwei Jahre kostenlos

Broadcast



Günstige Digitalradios

Für 2016 erwartet der Handel erstmals über eine Million verkaufte Digitalradios. Auch als Weihnachtsgeschenk sind die Radiogeräte, die oftmals zusätzlich Internet-Radiostationen oder UKW-Sender wiedergeben, eine gute Idee. Selbst wer ein ungewöhnliches Design liebt, wird sicher fündig werden. Wir stellen sechs besonders günstige Modelle vom Taschen- bis zum Retro-Radio vor - schauen Sie sich unsere Übersicht günstiger Digitalradios an.

Die Zeiten, in denen Radiorekorder Kinder- und Jugendzimmer schmückten, sind lange vorbei. Die Musik kommt heute von Smartphone oder Tablet, doch wer sie mit anderen zusammen hören möchte, braucht gute Lautsprecher. Bluetooth-Lautsprecher gehören aktuell zu den meistverkauften Technikprodukten in Deutschland. Dabei müssen Musikliebhaber nicht unbedingt viel Geld ausgeben. Wer sich Bluetooth-Lautsprecher zu Weihnachten wünscht, sollte Verwandte und Freunde auf unsere Auswahl von Bluetooth-Lautsprechern für unter 50 Euro hinweisen.

Neue Kombi-Internetradio/DAB+ von Alan Electronics

Festnetz



Besondere Festnetz-Telefone

Im Zeitalter von Smartphones mit Mobilfunk-Allnet-Flat-Tarifen stehen Festnetz-Telefone nicht mehr so im Fokus wie früher - zu Unrecht: Festnetzanschlüsse werden nach wie vor noch fleißig genutzt. Wir haben daher einmal besondere und gleichzeitig bezahlbare Festnetz-Telefone für Sie herausgesucht, die vielleicht auch in Ihrer Wohnung einen besonderen Akzent setzen. Werfen Sie dazu einen Blick in unsere Bilder-Übersicht besonderer Festnetz-Telefone.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 15.12.2016

Für Ortsgespräche in der Hauptzeit zwischen 7 und 19 Uhr eignet sich unverändert die 01079. Der Anbieter berechnet 1,84 Cent pro Minute. In der Nebenzeit von 19 bis 7 Uhr empfehlen wir weiterhin die 01070 zu nutzen, da der Anbieter bis Ende Januar einen Maximalpreis von 0,93 Cent pro Minute garantiert. Bei unseren Empfehlungen für Ferngespräche gibt es ebenfalls keine Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche. Die 01094 hat eine Garantie bis Ende des Jahres ausgesprochen und berechnet nicht mehr als 1,9 Cent die Minute rund um die Uhr. In der Nebenzeit ist die 01070 etwas günstiger, da hier eine Maximalpreis­garantie von 0,93 Cent pro Minute gilt.

Deutsche Handynummern bleiben über 01085 weiterhin günstig erreichbar: 3,9 Cent pro Minute garantiert der Anbieter bis zum 31. Dezember.

Für Gespräche ins Ausland empfehlen wir Ihnen, vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner zu werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel zu achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

