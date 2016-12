o2 Free im Langzeit-Test, 5 GB bei der Telekom kostenlos, Aldi Talk mit LTE

Liebe Leserinnen und Leser,

Tablets müssen nicht teuer sein. Bereits im Preissegment bis 250 Euro gibt es empfehlenswerte Modelle, die sich als Geschenk eignen. Wir haben im Computer-Teil unseres Newsletters ausgewählte Modelle zusammengetragen. Mit dabei: Tablets mit Android, Windows 10 oder Fire OS.

o2 Free gibt es seit zwei Monaten. In den vergangenen Wochen haben wir den Smartphone-Tarif mit echter Daten-Flat, die jedoch auf UMTS und 1 MBit/s begrenzt ist, ausgiebig getestet. Im Mobilfunk-Teil lesen Sie, welche Erfahrungen wir dabei gemacht haben. Zudem gehen wir erneut auf die aktuellen Netzprobleme bei Telefónica ein, die sich allerdings mancherorts bereits wieder entspannen.

Darüber hinaus möchten wir alle teltarif.de-Leser weiterhin einladen, an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von über 6000 Euro - als Hauptgewinn winkt ein iPhone 7 Plus mit 256 GB Speicherplatz. Wie Sie teilnehmen können, verraten wir in einer eigenen Meldung zur Gewinnspiel-Aktion.

Computer



Günstige Tablets

Auch in diesem Jahr zählen Technikprodukte zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Neben Smartphones sind vor allem auch Tablets gefragt. Für die flachen Computer können schnell mehrere hundert Euro anfallen, doch die Wenigsten sind bereit, solch hohe Summen für ein Weihnachtsgeschenk auszugeben.

Auch im unteren Preissegment gibt es jedoch Tablets, die sich durchaus empfehlen lassen. Das sind zwar keine High-End-Modelle, dennoch bieten sie zumeist genügend Leistung zum Surfen im Netz und auch für das gelegentliche Spielen. Für unseren Kaufratgeber zu günstigen Tablets haben wir Modelle ausgewählt, die eben das leisten können und dabei nicht teurer sind als 250 Euro.

Aldi-Tablet im Test

Das Medion Lifetab X10302 ist ein Android-6-Tablet mit Full-HD-Display, das auch LTE unterstützt. Ab heute wird es bei Aldi für günstige 199 Euro angeboten. Wir haben das Angebot unter die Lupe genommen und stellen Ihnen das neue Aldi-Tablet und seine Leistungsmerkmale vor.

Wir hatten zudem die Gelegenheit, uns das neue Modell aus dem Hause Medion in einem Test schon vor dem Verkaufsstart näher anzuschauen. Dabei haben wir unter anderem überprüft, ob das Tablet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Im Testbericht zum Medion Lifetab X10302 können Sie nachlesen, welche Erfahrungen wir mit dem Gerät gemacht haben.

Neues Aldi-Laptop mit Windows 10

Aldi erhöht die Schlagzahl beim Vertrieb der Medion-Laptops: Während Nutzern bei Aldi Süd seit dem 1. Dezember ein neues 499-Euro-Laptop angeboten wird, steht wenige Tage später bei Aldi Nord bereits das nächste Notebook in den Regalen bereit. Konkret handelt es sich um das leistungsstarke Modell Medion P7648 mit einem Verkaufspreis von 899 Euro.

Bei dem Laptop hat der Hersteller den Kaby-Lake-Prozessor Intel Core i7-7500U mit einer Taktung von bis zu 3,5 GHz verbaut. Vorinstalliert ist Windows 10 in der Home-Edition, wofür die 256 GB große SSD genügend Platz bietet. Für zusätzliche Speicherkapazität hat Medion zudem eine 1 TB große Festplatte verbaut. In unserem Bericht zum neuen Aldi-Notebook stellen wir Ihnen die technischen Spezifikationen des Boliden vor und Sie erhalten eine erste Einschätzung zum Medion P7648.

Mobilfunk



5 GB Datenvolumen kostenlos

Die Deutsche Telekom hat abermals den Netztest der Fachzeitschrift connect gewonnen. Aus diesem Anlass legte das Bonner Telekommunikationsunternehmen eine Aktion auf, bei der sich Mobilfunk-Kunden einmalig 5 GB zusätzliches Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang sichern können. In unserem Bericht zum kostenlosen Datenpaket bei der Telekom erläutern wir, wie Sie als Kunde vom Angebot profitieren können.

Außerdem haben wir direkt zum Start der Aktion die Buchung getestet. Die SMS mit dem Voucher wurde ein bis zwei Minuten nach der Eingabe der Handynummer auf der Buchungsseite übermittelt. Allerdings klappte die Schaltung des Gratis-Datenpakets in vielen Fällen nicht. In einer weiteren Meldung haben wir die Probleme mit der 5-GB-Aktion der Telekom zusammengefasst.

Erste UMTS-Stationen von Telefónica wieder am Netz

o2 informiert betroffene Kunden per E-Mail und SMS, wenn sie für die bevorstehende Netz-Konsolidierung manuelle Einstellungen vornehmen müssen. Wir zeigen in unserer News zur Kunden-Info des Münchner Mobilfunk-Netzbetreibers auf, wie die Nutzer das gemeinsame Telefónica-Netz verwenden können.

Nach Hinweisen auf abgeschaltete Basisstationen gibt es inzwischen auch Anzeichen dafür, dass die Einschränkungen nicht dauerhaft bestehen bleiben. So erreichte uns ein Leserhinweis, demzufolge beispielsweise in Bad Reichenhall zunächst nur noch das GSM-Netz von Telefónica zur Verfügung stand. Inzwischen sei aber auch das UMTS-Netz wieder aktiv. In der Meldung zum Telefónica-Netz lesen Sie, wo weitere Kunden wieder 3G zur Verfügung haben und für welche Gegend Verbesserungen zumindest angekündigt sind.

Aldi Talk wirbt für LTE

Als E-Plus für alle Mobilfunkkunden in seinem Netz die LTE-Nutzung freigab, profitierten auch die Besitzer der Prepaidkarten von Aldi Talk vom schnellen mobilen Internet-Zugang. Bis 30. Juni 2016 lief zudem die Aktion Highspeed für Jedermann, so dass die Kunden stets die schnellste im Netz verfügbare Übertragungsgeschwindigkeit für den Internet-Zugang nutzen konnten.

Die Aktion wurde zwar nicht verlängert, doch LTE steht den meisten Kunden des Prepaid-Discounters weiterhin zur Verfügung. Wie Tests gezeigt haben, gibt es aber auch Anschlüsse, bei denen 4G nicht verfügbar ist. Nun startet die Mobilfunkmarke des Lebensmittel-Discounters auch offiziell mit der LTE-Vermarktung, wie aus der Aldi-Technik-Vorschau mit den ab 15. Dezember angebotenen Neuheiten hervorgeht. In unserer Meldung zu LTE bei Aldi Talk berichten wir darüber, wie der Discounter das 4G-Netz bewirbt und wie schnell der mobile Internet-Zugang ist.

o2 Free im Dauertest

Anfang Oktober hatte Telefónica die neue Tarifreihe o2 Free vorgestellt. Das zentrale Feature der Vertragstarife: Nach Verbrauch des LTE-Highspeedvolumens surft der Kunde unbegrenzt mit einer reduzierten Geschwindigkeit von maximal 1 MBit/s über GPRS oder UMTS weiter. Anders gesagt: Statt auf 32 kBit/s wird auf 1 MBit/s gedrosselt.

o2 wirbt damit, dass die Internet-Nutzung mit dieser Bandbreite "endlich unendlich" sei, während anderen bei der bisher üblichen Drosselung "die Luft ausgeht". Sollte o2 mit seiner Werbung Recht behalten, wäre o2 Free die bei weitem günstigste, unlimitierte mobile Daten-Flatrate auf dem Markt. In unserem ausführlichen Praxistest zu o2 Free wollten wir herausfinden, wie alltagstauglich die Internet-Flat mit 1 MBit/s ist.

Internet



teltarif.de half bei congstar-Tarifwechsel

Wenn ein Internet-Kunde mit seinem Provider zufrieden ist, steigt die Chance, dass der Kunde bei seinem Anbieter freiwillig in einen teureren Tarif mit mehr Leistung wechseln möchte. Dass dem Kunden beim Wechsel dann allerdings Steine in den Weg gelegt werden, ist wenig verständlich. teltarif.de erlebte diesen Fall nun bei einer DSL-Kundin von congstar. Der Fall zeigt auch, dass es bei der Kommunikation zwischen Netzbetreiber (Telekom), Provider (congstar) und Kunde manchmal zu Problemen kommt, die eigentlich vermeidbar gewesen wären. In unserem teltarif-hilft-Artikel zum DSL-Problem bei congstar erfahren Sie, wie ein mehrmonatiger Leidensweg schlussendlich doch noch im Interesse der Kundin erfolgreich beendet wurde.

Smartphone



Firefox Klar vorgestellt

Dass Webseiten Daten von ihren Nutzern erheben, um Webangebote weiterzuentwickeln und zu verbessern, ist nichts Neues. Oft wird aber auch gnadenlos das Surf- oder Einkaufsverhalten ausspioniert. Viele Browser bieten zwar Konfigurationsmöglichkeiten für mehr Privatsphäre, doch manch ein Nutzer weiß nicht, wo sich diese in den Menüs verstecken.

Mozilla prescht nun mit einem neuen Browser vor, der technisch zwar auf Firefox aufsetzt, bei dem aber bereits ab Werk diverse Nachverfolgungsmöglichkeiten unterbunden werden. Firefox Klar nennt sich der mobile Browser, der vor wenigen Tagen erschienen ist. Wir haben ihn kurz ausprobiert und berichten über die mit Firefox Klar gemachten Erfahrungen.

OnePlus 3T im Vergleich zum OnePlus 3

Erst Mitte Juni hatte OnePlus sein diesjähriges Smartphone-Flaggschiff, das OnePlus 3, vorgestellt. Da das OnePlus X keinen Nachfolger bekommen soll, gingen Fachwelt und Kunden eigentlich davon aus, dass dies das einzige Handy ist, das der chinesische Hersteller in diesem Jahr auf den Markt bringt. Doch weit gefehlt: Im November wurde das OnePlus 3T präsentiert.

Wir haben untersucht, wie groß die Unterschiede zwischen OnePlus 3T und OnePlus 3 in der Praxis sind. Zu diesem Zweck haben wir beide Smartphones unter anderem durch verschiedene Benchmark-Tests geschickt. Unser Bericht zu OnePlus 3T vs. OnePlus 3 klärt darüber auf, ob sich ein Umstieg auf das neue Modell lohnen könnte.

Dual-SIM-Smartphones bei Aldi Süd

Ab dem 15. Dezember gibt es bei Aldi Süd gleich zwei Android-Smartphones mit Dual-SIM-Funktion, die für weniger als 100 Euro zu haben sind. Beide Geräte stammen von Medion und richten sich aufgrund ihrer technischen Ausstattung vor allem an Nutzer, die ein Modell für gängige Smartphone-Anwendungen suchen und kein High-End-Gerät benötigen.

Jedes der Medion-Smartphones kommt mit einer SIM-Karte von Aldi Talk sowie einem Startguthaben von 10 Euro. Im Schnäppchen-Check zu den neuen Smartphones bei Aldi Süd lesen Sie mehr zur technischen Ausstattung der beiden Angebote und erfahren, welche Leistung Sie von den Smartphones erwarten können.

Huawei Mate 9 im Dauertest

Vor einem Monat hat Huawei das Mate 9 als neues Phablet vorgestellt. Seitdem nutzen wir das Gerät im Alltag, nachdem zuvor schon seit Januar das Huawei Mate 8 zum Einsatz kam. Nun ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Hat sich der Umstieg gelohnt? Welche Verbesserungen bringt das neue Modell mit sich? Was war vielleicht sogar beim Vorgänger besser?

Eine Sache, die sofort auffällt, ist der Formfaktor. Das Display des Huawei Mate 8 ist geringfügig größer als der Touchscreen des neuen Modells. Dazu ist das Mate 9 gegenüber dem Vorgänger etwas schwerer geworden. In unserem Vier-Wochen-Dauertest zum Huawei Mate 9 berichten wir über weitere Erfahrungen mit dem Phablet-Flaggschiff des chinesischen Herstellers.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 08.12.2016

In der Vorweihnachtszeit bleiben unsere Call-by-Call-Empfehlungen unverändert. Telekom-Kunden, die eine deutsche Handynummer anrufen möchten, zahlen über die 01085 noch bis Jahresende maximal 3,9 Cent die Minute.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir auch in dieser Woche die 01079. Obwohl der Anbieter keine Tarifgarantie hat, ist der Minutenpreis mit 1,84 Cent seit längerer Zeit konstant. In der Nebenzeit zwischen 19 und 7 Uhr garantiert die 01070 bis Ende Januar kommenden Jahres für Orts- und Ferngespräche einen maximalen Minutenpreis von 0,93 Cent. Für Ferngespräche in der Hauptzeit empfehlen wir hingegen, die 01094 mit einem Minutenpreis von höchstens 0,9 Cent zu nutzen.

Für Gespräche ins Ausland raten wir Ihnen, vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner zu werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel zu achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

