Die Woche: Neue WhatsApp-Oberfläche, Amazon Prime wird teurer

Liebe Leserinnen und Leser,

WhatsApp bekommt eine neue Benutzeroberfläche - dies verrät die aktuelle Beta-Version des beliebten Instant Messengers. Wir haben uns die neue Version im Smartphone-Teil dieses Newsletters genauer angesehen.

Das große Anniversary Update für Windows 10 brachte interessante neue Features - reduziert allerdings den vorhandenen Speicherplatz erheblich. Doch es gibt Abhilfe: Wir zeigen im Computer-Teil, wie Sie rund 20 GB Speicherplatz freischaufeln.

Zudem wird die Prime-Mitgliedschaft bei Amazon teurer - aber für Bestandskunden nicht sofort. Ab wann Sie als Mitglied mehr zahlen müssen, erfahren Sie neben weiteren Details zum neuen Prime-Modell mit monatlicher Laufzeit im Internet-Teil.

Noch bis Sonntag läuft übrigens unsere Umfrage zu Ihrer Zufriedenheit mit Ihrem Handy oder Tablet - wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen!

Und zu guter Letzt noch zwei Hinweise: Zum einen wurde teltarif.de jetzt komplett auf https umgestellt. Zum anderen startet am Montag in Thailand die ITU Telecom World 2016, eines der weltgrößten Events für Telekommunikation, auf dem 5G das große Thema sein wird. Wir sind diesmal für Sie direkt vor Ort - schauen Sie also auch kommende Woche wieder auf teltarif.de vorbei, es lohnt sich.

Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.



Ihre teltarif.de-Redaktion

Smartphone



WhatsApp bekommt eine veränderte Benutzeroberfläche

Facebook stattet WhatsApp immer weiter mit neuen Features aus - Anwender können sich vermutlich schon bald auf eine neue Benutzeroberfläche freuen, die den Funktionsumfang des beliebten Messengers nochmals erweitert. Wir haben uns das neue User-Interface bereits jetzt in der aktuellsten Beta-Version des Messengers für Android angesehen. Was Sie erwartet, berichten wir im Artikel zur neuen Benutzeroberfläche von WhatsApp.

Zum Inhaltsverzeichnis



So wichtig ist LTE 800 im neuen Handy

Dank niedriger Preise gelten Smartphones aus China mittlerweile auch hierzulande als Geheimtipp - doch es gibt ein Problem: Viele von ihnen unterstützen LTE, doch den meisten fehlt das so genannte Frequenzband 20. Dabei handelt es sich um eines der wichtigsten LTE-Frequenzbänder in Deutschland - es sind die Frequenzen um 800 MHz. Wir zeigen Ihnen im Artikel zu LTE 800, warum dieses Frequenzband so wichtig ist und in welchen Regionen und bei welchen Anbietern Sie unter Umständen darauf verzichten können.

Zum Inhaltsverzeichnis



Huawei Mate 9: Das neue Phablet-Flaggschiff in Bildern

Huawei hat mit dem Mate 9 sein neues Smartphone-Flaggschiff vorgestellt. Das Handy kommt mit Android 7.0 und wird von einer Octa-Core-CPU angetrieben. Die Darstellung erfolgt über ein 5,9 Zoll großes Display, das 1080 mal 1920 Pixel auflöst. Wir hatten Gelegenheit, das Gerät direkt einem Hands-On zu unterziehen.

Doch manchmal sagen Bilder mehr als Worte - wenn Sie sich für das Mate 9 interessieren, bekommen Sie in unserer Bilderstrecke zum neuen Huawei-Smartphone vielseitige Eindrücke vom Gerät.

Zum Inhaltsverzeichnis



Smartphone-Zubehör zu Weihnachten

Weihnachten naht und damit die jährlich wiederkehrende Frage, was man Familie und Freunden unter den Weihnachtsbaum legen will. Wir haben ein paar Vorschläge für Sie: In unserer Bilderstrecke zu Smartphone-Zubehör zeigen wir Ihnen, was Technikbegeisterte noch für ihr Handy gebrauchen könnten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Nokia Comeback: Erste Bilder des Nokia D1C geleakt

5,5-Zoll-Full-HD-Display und Android 7 mehr..

LG G5, Samsung Galaxy S7 und S7 Edge bekommen Nougat-Update

In ersten Märkten startet der Rollout mehr..

Telekom-Aktion "Alt gegen Neu" reloaded: 100 Euro fürs alte Handy

Restwert das Altgerätes egal mehr..

Aldi: Tablet mit Android 6 Marshmallow für unter 150 Euro

Display löst mit 1920 mal 1200 Pixel auf mehr..

iPhone SE bekommt vorerst keinen Nachfolger

Experten erwarten neuen Run auf iPhones mehr..

Screen-to-Body-Ratio über 90 Prozent: Neuer Trend mit Tücken

Gefahren beim Screen-to-Body-Ratio über 90 Prozent mehr..

Apple Watch unter watchOS 3.1: Vier Tage mit einer Akkuladung

Smartwatch hält deutlich länger durch mehr..

Huawei Mate 9 Dual-SIM: Zweite Karte funkt nicht nur auf GSM

Neben 2G- auch 3G-Verbindungen möglich mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Auf der Suche nach einem neuen Smartphone oder Handy? Unsere Smartphone- und Handy-Suche hilft Ihnen bei der Wahl aus mehr als 1500 Modellen in unserer Handy- und Smartphone-Datenbank.

Computer



Windows 10: Über 20 GB Speicher freimachen

Seit der Veröffentlichung des Anniversary Updates für Windows 10 sind bereits einige Wochen vergangen. Während es einerseits nach erfolgtem Update viele neue Funktionen zu entdecken gilt, dürften sich Anwender andererseits über den deutlich geringeren freien Speicherplatz wundern. Wir zeigen Ihnen im Artikel zum dezimierten Speicher bei Windows 10, warum das so ist und wie Sie in wenigen Schritten Platz schaffen.

Wer künftig Feature-Updates auf seinem Windows-10-PC installiert, soll weniger Dateien herunterladen müssen - denn Microsoft setzt auf die so genannte Unified Update Platform (UUP). Was sich hinter dem kryptischen Namen verbirgt und ab wann Nutzer davon profitieren können, berichten wir im Artikel zu kleineren Windows-Updates.

Bei früheren Windows-Versionen schnürte Microsoft regelmäßig Updates zu Service Packs zusammen. Mit Windows 10 wurde diese Strategie aufgegeben, stattdessen werden Sicherheits- und Feature-Updates direkt eingespielt. Welche Strategie besser ist, lesen Sie in unserer Analyse zu Windows-10-Updates.

Zum Inhaltsverzeichnis

Alles rund um Windows 10: Hintergründe, Tipps und Ratgeber zum System finden Sie auf unserer speziellen Windows-10-Seite.

Internet



Amazon: Prime-Mitgliedschaft wird teurer

Amazon hat die Kosten für die Prime-Mitgliedschaft erhöht und gleichzeitig auch eine monatlich kündbare Variante eingeführt. Der neue Preis von 69 Euro statt bislang 49 Euro für die jährliche Variante gilt sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden - in beiden Fällen jedoch nicht ab sofort. Welche Preise für die monatliche Version gelten, erfahren Sie im Artikel zu den neuen Prime-Konditionen. Wann Sie als Kunde mit Jahresvertrag zu den neuen Kosten abgerechnet werden, berichten wir Ihnen im Artikel zur teureren Prime-Mitgliedschaft.

Damit wird Prime quasi zum VIP-Club - warum das nicht verkehrt sein muss, lesen Sie in unserem Kommentar zu den neuen Prime-Preisen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Powerline-Datenverbindung im Langzeit-Test

Die Powerline-Technik wird kontrovers diskutiert. Befürworter freuen sich über die recht einfach realisierbare Vernetzung, mit der auch Bereiche innerhalb von Gebäuden versorgt werden können, die per WLAN nicht erreichbar sind. Kritiker indes merken an, dass Powerline über nicht abgeschirmte Stromleitungen "funkt" und dazu noch Frequenzbereiche nutzt, die von Rundfunksendern und anderen Funkdiensten belegt sind. Da liegt es auf der Hand, dass es im Umfeld der Powerline-Anlage zu massiven Störungen kommen kann, obwohl die Hersteller zumindest teilweise etwas anderes behaupten. Wir haben Powerline über mehrere Wochen getestet und zeigen im Artikel zur Powerline-Datenverbindung im Langzeit-Test, wie sich die Technik schlägt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Telekom reduziert Smarthome-Preise aktionsweise um die Hälfte

Wer sich mit dem Gedanken trägt, sein Zuhause etwas smarter zu gestalten, hat nun bei der Telekom die Möglichkeit, einen günstigen Einstieg in die Smart-Home-Welt zu finden: Im Rahmen einer Aktion vergünstigt die Telekom zwei ihrer Einsteigersets um die Hälfte. Welche Kosten anfallen und was die beiden Offerten beinhalten, erfahren Sie im Artikel zu den preisreduzierten Smarthome-Angeboten.

Zum Inhaltsverzeichnis

DOCSIS 3.1: Unitymedia will 2017 in ersten Städten Gigabit-Speed anbieten

Abschaltung des Analog-TV ist Voraussetzung mehr..

Tesla Model S: Akku­brand bei Un­fall mit zwei Toten

Autopilot soll nicht aktiv gewesen sein mehr..

Bahn-Vorstandschef: WLAN im Zug mittlerweile so wichtig wie die Toilette

WLAN in zweiter Klasse kommt - aber mit Drossel mehr..

Vodafone erschließt bayerische Gemeinde mit FTTB

Icking wird im Betreibermodell erschlossen mehr..

Facebook: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlung gegen Zuckerberg ein (Update)

Verdacht auf Beihilfe zur Volksverhetzung mehr..

Amazon Prime Music nun mit über 2 Millionen Songs

Service mit Prime ohne Zusatzgebühren nutzen mehr..

Gefälschte Telekom-Rechnung per E-Mail: Link führt zu Ransomware

Daten werden verschlüsselt und Geld erpresst mehr..

Günstige DSL- und VDSL-Tarife im November

Aktuelle Rabatte für Anschlüsse mit 16, 50 oder 100 MBit/s mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Immer informiert über die neuesten DSL-Topangebote: Unsere Übersicht der aktuellen DSL-Flatrate-Aktionen.

Mobilfunk



LTE mit 375 MBit/s: So schnell surfen Sie bei Vodafone in der Praxis

"4.5G" nennt Vodafone seinen LTE-Zugang mit bis zu 375 MBit/s im Downstream. In den Genuss des Datenturbos kommen Kunden in Tarifen mit "LTE max.", also der höchstmöglichen Geschwindigkeit am Aufenthaltsort. Wir waren in mehreren Städten unterwegs und haben getestet, welche Geschwindigkeiten sich in der Praxis wirklich erreichen lassen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Telefónica begrenzt Buchungsmöglichkeiten für o2 Free

o2 Free ist eine echte Datenflatrate: Das Angebot kommt zwar ebenfalls mit einer Drossel nach Verbrauch des gebuchten Highspeed-Volumens, allerdings lediglich auf 1 MBit/s. Doch wie gestaltet sich die Internet-Nutzung mit der reduzierten Geschwindigkeit? Genau das haben wir getestet, sowohl unterwegs als auch stationär beim Surfen, Chatten und Streaming.

Rund einen Monat nach dem Start von o2 Free hat Telefónica die Buchungsmöglichkeiten für den Smartphone-Tarif mit echter Daten-Flatrate jetzt eingeschränkt: So wird die Option für auf die Marke o2 umgestellte Kunden früherer E-Plus-Marken nicht mehr angeboten. Wer genau betroffen ist, erfahren Sie im Artikel zur eingeschränkten o2-Free-Buchungsmöglichkeit.

Zum Inhaltsverzeichnis



Kündigung/Widerruf an Tarifhaus oder an o2 schicken?

Tarifhaus startete vor einiger Zeit mit attraktiven Preisen für Tarife im o2-Netz und kurzen Laufzeiten. Mittlerweile wollen erste Kunden Tarifhaus wieder verlassen, was an sich kein Problem ist - doch aktuell sehen sich einige wechselwillige Tarifhaus-Kunden damit konfrontiert, dass ihr Widerruf oder ihre Kündigung nirgendwo akzeptiert wird, weder bei Tarifhaus noch bei o2. Wir haben diesbezüglich beim Anbieter nachgefragt - wie die Antwort ausfiel, lesen Sie im Bericht zur Kündigung bei Tarifhaus.

Zum Inhaltsverzeichnis



Anwalt: Bereits genutzter Handy-Vertrag kann widerrufen werden

Wenn ein Handy-Vertrag bereits genutzt wurde, kann dieser trotzdem innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden - diese Auskunft gab Rechtsanwalt Christian Solmecke im Interview mit teltarif.de. Zudem beantwortete er neben anderen spannenden Aspekten die Frage, wann dem Kunden bei nicht geliefertem Handy Schadensersatz zusteht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Tarifhaus: Verwirrung um Preise für Auslandstelefonate

Minutenpreis von 9 Cent dementiert mehr..

Tchibo-Aktion: Allnet-Flat mit 1 GB zum halben Preis

Ab 7. November in Filialen und online erhältlich mehr..

Blau baut Kundencenter um und erneuert App

Mysteriöser Hinweis auf erforderlichen Handy-Neustart mehr..

o2: WiFi Calling bald für weitere Kunden

Auch weitere Endgeräte bald kompatibel mehr..

Schwarzfunker werden abgeschaltet

Telefónica schaltet am 30.11. verbliebene SIM-Karten des Anbieters ab mehr..

Telekom bündelt drei LTE-Träger: Bis zu 375 MBit/s möglich

Offiziell derzeit 300 MBit/s verfügbar mehr..

Telekom: Ende für MyWallet?

NFC-SIM-Lösung für mobiles Bezahlen offenbar gescheitert mehr..

BILDconnect: Mehr LTE-Volumen und geringerer Anschlusspreis

Nutzer surfen mit bis zu 50 MBit/s im LTE-Netz mehr..

Base Go: Unklare Situation nach Migration zu o2

Zahlreiche Kunden warten noch auf Optionen mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Sorglos telefonieren zum Pauschal-Preis: teltarif.de hilft bei der Suche nach dem passenden Angebot. Eine Übersicht der aktuellen Flatrate-Angebote finden Sie mit unserem Tarifrechner.

Broadcast



Neue Internet- und Digitalradios von Dual

Die Firma DCG mit ihrer Marke Dual hat drei neue Internet- und Digitalradios präsentiert, darunter zum Beispiel das IR 6S Plus: Es kombiniert DAB und DAB+ sowie UKW mit der Möglichkeit, per WLAN auf über 20000 Radiostationen zuzugreifen. Was das Gerät sonst noch bietet und was die zwei anderen Modelle mitbringen, erfahren Sie im Artikel zu den neuen Dual-Radios.

Derweil werden immer mehr Fahrzeuge in Europa mit DAB bzw. DAB+ bestückt. Welche Staaten führend sind, zeigen wir im Artikel zur DAB+-Ausstattung von Autos in Europa.

Zum Inhaltsverzeichnis

Alles rund um Radio: Wir liefern Ihnen Berichte und News rund um UKW, DAB+ und vielem mehr in unserem Radio-Ratgeber.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 09.11.2016

Mit dem ersten Schnee erstarren auch die Preise bei Call by Call: Änderungen zur vorhergehenden Woche gibt es nicht. Weiterhin eignet sich die 01079 für Ortsgespräche. Werktags in der Hauptzeit (7 bis 19 Uhr) werden 1,84 Cent pro Minute berechnet, in der Nebenzeit und am Wochenende werden nur 1,49 Cent fällig. In der Nebenzeit ist die 01070 günstiger und garantiert bis zum 31. Januar 0,93 Cent pro Gesprächsminute. Dies gilt auch für Ferngespräche in der Nebenzeit.

Wer zu allen Zeiten gültige Tarife lieber mag: Die 01094 garantiert für Ferngespräche bis Ende des Jahres einen maximalen Minutenpreis von 1,9 Cent. Seit geraumer Zeit werden jedoch nur 0,9 Cent pro Minute rund um die Uhr tarifiert. Gespräche in die Mobilfunknetze kosten über die 01085 weiterhin 2,2 Cent pro Minute. Bis zum 31. Dezember sind 3,9 Cent garantiert. Bei allen Anbietern gilt: Die tatsächlich berechneten Gesprächskosten liegen deutlich unter den garantierten Preisen.

Bei Gesprächen zu ausländischen Anschlüssen sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sonderrufnummern: Welcher Dienst hat welche Vorwahl? 0700, 0800, 0900, 0137 oder 0180 - alles über Arten und Kosten deutscher Sonderrufnummern.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin

Telefon: 030 / 453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Hotline: 0900 1 330 100 (1,86 Euro pro Minute aus dem Festnetz der Telekom, CNS24) Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin