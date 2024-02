Neue Discounter-Tarife, MagentaTV-2.0-Start, Sky günstiger

teltarif.de Newsletter

Aldi Talk und Kauf­land Mobil haben in den vergan­genen Tagen neue Tarife einge­führt. Bei Discoun­tern wie cong­star und SIMon mobile gibt es Neukunden-Aktionen. Zudem profi­tieren immer mehr Discounter-Kunden von der 5G-Frei­schal­tung. Im Mobil­funk-Teil unseres News­let­ters erfahren Sie alles zu neuen Tarifen, Aktionen und 5G-Akti­vie­rungen.

Die Telekom hat ihr neues MagentaTV 2.0 offi­ziell gestartet, nachdem bereits seit einem halben Jahr ein Beta-Test lief. Das Angebot ist nur mit neuen Tarifen nutzbar, die wiederum nicht mehr mit dem alten IPTV-Produkt der Telekom kompa­tibel sind. Nicht zuletzt bereitet die Telekom derzeit den Start einer neuen Strea­ming Box vor. Im Broad­cast-Teil zeigen wir Ihnen das Gerät schon heute in Bildern.

Das Mobil­telefon gibt es nun seit rund 100 Jahren. War es anfangs nur wenigen poten­ziellen Inter­essenten zugäng­lich, ist es aus dem Alltag heute kaum noch wegzu­denken. In einem Themen-Special im Hard­ware-Teil blicken wir auf die Geschichte vom A-Netz bis zu LTE und 5G.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Broadcast

Hardware

Internet

Festnetz

Mobilfunk

Neue Tarife bei Aldi Talk und congstar

Ab heute neue Tarife bei Aldi Talk

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Aldi

Aldi Talk hat vor wenigen Tagen neue Tarife einge­führt. Diese bieten mehr Daten­volumen als bisher. Je nach gewähltem Preis­modell sinken auch die Grund­gebühren. Noch bis Mitte Mai haben Kunden zudem den Vorteil, einen 10-GB-App-Bonus zu bekommen. Alle aktu­ellen Tarife, Details zum App-Bonus und zur Möglich­keit, die SIM-Karte von Aldi Talk für unter 3 Euro zu bekommen, haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

cong­star hat seine Früh­jahrs­aktion vorge­stellt. Die Allnet-Flat­rate-Tarife für Kunden mit einem Lauf­zeit­ver­trag gibt es im Rahmen des bis 3. Juni gültigen Ange­bots mit bis zu 40 GB monat­lichem High­speed-Daten­volumen. Die 5G-Option bleibt kosten­pflichtig. Details zu allen aktu­ellen Allnet-Flat­rates von cong­star finden Sie in einem eigenen Beitrag.

cong­star schaltet außerdem den 5G-Zugang ab sofort für weitere Neu- und Bestands­kunden frei. Es gibt aber immer noch Nutzer, die nur GSM und LTE nutzen können. Welche cong­star-Nutzer jetzt 5G bekommen und wie schnell deren Internet-Zugang mit dem Smart­phone ist, haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Auch bei Kauf­land Mobil ist der 5G-Zugang ab sofort verfügbar. Aus diesem Anlass hat der Discounter auch neue Tarife einge­führt. Die bishe­rigen Preis­modelle bleiben parallel erhalten - als güns­tigere Alter­nativen für preis­sen­sible Kunden, denen der LTE-Zugang reicht. Bis zu 20 GB High­speed-Daten­volumen bekommen Nutzer von Kauf­land-Mobil-SIM-Karten jetzt.

SIMon mobile hat eine Aktion gestartet, mit der Neukunden die Möglich­keit bekommen, ein Jahr lang monat­lich 5 GB zusätz­liches Daten­volumen zu bekommen. Doch auto­matisch wird der Daten-Bonus nicht einge­räumt. Wie Sie diesen erhalten, erfahren Sie in der News über bis zu 60 GB Extra-Surf­volumen bei SIMon mobile.

Nach Änderung: Kündigt freenet Funk Kunden mit 225 MBit/s?

Die Kündigungs-Mail an den Leser

Bild: freenet funk, Screenshot: teltarif.de/Leserzuschrift

Im vergan­genen Jahr hat freenet Funk im güns­tigen Unli­mited-Tarif die Maxi­mal­geschwin­dig­keit von 225 MBit/s auf 15 MBit/s verschlech­tert. Nun hat sich ein Kunde von freenet Funk mit einem alten 225-MBit/s-Tarif bei teltarif.de gemeldet und berichtet, dass ihm durch freenet gekün­digt wurde.

Gene­rell gibt es bei einem täglich künd­baren Tarif dabei vom Proze­dere nichts auszu­setzen. freenet hat sogar gar nicht von der Möglich­keit der tägli­chen Kündi­gung Gebrauch gemacht, sondern eine frei­wil­lige Frist von einer Woche einge­halten. Trotzdem wollten wir von freenet wissen, was es damit auf sich hat. In einer Meldung lesen Sie, welche Faktoren bei freenet-Funk-Kündi­gungen eine Rolle spielen können.

Broadcast

Alle Details zu MagentaTV 2.0, neue MagentaTV One ausgepackt

Das ist die MagentaTV One (2. Generation)

Foto: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom hat am 15. Februar offi­ziell ihre neue Strea­ming-Platt­form MagentaTV 2.0 gestartet. Einen Beta-Test hatte der Konzern bereits seit Sommer 2023 durch­geführt. Doch welche Neue­rungen bringt das Update mit sich? Welche Kunden werden als erste auf die neue Platt­form umge­stellt? Bei wem wird es noch eine Weile dauern und warum? Dazu lesen Sie mehr in unserem Bericht über den Start des neuen MagentaTV.

Zum Start von MagentaTV 2.0 hat die Telekom auch neue Tarife einge­führt. Diese sind wie gewohnt eigen­ständig oder in Verbin­dung mit einem Fest­netz­anschluss erhält­lich. Mit der früheren IPTV-Platt­form der Telekom können die Tarife nicht mehr genutzt werden. "Echtes" IPTV gibt es für Neukunden somit nicht mehr. In einer Meldung haben wir die Tarife für MagentaTV 2.0 vorge­stellt.

Auch neue Strea­ming-Hard­ware ist bei der Telekom in Planung. Derzeit befindet sich eine neue Gene­ration der Strea­ming-Box MagentaTV One im Beta-Test. Wir hatten die Möglich­keit, uns das Gerät anzu­sehen. In einer Bilder­strecke stellen wir Ihnen die MagentaTV One (2. Gene­ration) vor.

TV-Kabel-Zwangsgebühr: Das müssen Verbraucher zahlen

Der Hausübergabepunkt HÜP des TV-Kabelnetzes, meist im Keller eines Hauses

Bild: Unitymedia

Wegen mögli­cher neuer Durchlei­tungs­gebühren der Netz­ebene-4-Betreiber im TV-Kabel­netz droht Verbrau­chern ein neues Neben­kos­ten­pri­vileg auch nach Juli dieses Jahres. Darüber hatte teltarif.de ausführ­lich berichtet. Die Bundes­netz­agentur hatte dazu nur eine auswei­chende Antwort gegeben.

In der Leser­schaft von teltarif.de hatten unsere Berichte aller­dings ein großes Echo ausge­löst. Mehrere Betrof­fene haben uns inzwi­schen Mittei­lungen ihrer Netz­ebene-4-Betreiber zuge­sandt. Daraus geht zum Teil auch hervor, wie viel die Betrof­fenen als Durch­lei­tungs­gebühr zusätz­lich bezahlen müssen, wenn Sie ab Juli weiterhin Internet und Telefon über das TV-Kabel­netz beziehen wollen. In einer Meldung haben wir einige Rück­mel­dungen unserer Leser zusam­men­gefasst.

Überraschend gut: Das 10-Euro-DAB+-Radio von Lidl im Test

Frontansicht des Silvercrest SDR 1.5 B1

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de

Mit einem abso­luten Preis­bre­cher geht Lidl auf Kunden­fang: ein DAB+-Radio für 9,99 Euro, das es ausschließ­lich online zu kaufen gibt. Das hat wiederum den Nach­teil, dass zusätz­lich zum eigent­lichen Kauf­preis noch 5,95 Euro Versand­kosten einkal­kuliert werden müssen. Wir haben dieses Modell - eines der güns­tigsten bisher verkauften Digi­tal­radios - bestellt und getestet.

Schon beim Auspa­cken waren wir mehr­fach über­rascht. Zum einen, weil das Radio viel kleiner ist, als es in Abbil­dungen den Anschein hatte. Es misst gerade einmal 13,5 mal 8,4 mal 3,8 cm und passt damit sogar in größere Jacken­taschen. Zum anderen, weil Lidl sowohl ein Lade­kabel als auch einen Satz Batte­rien mitlie­fert. Doch wie gut ist der Empfang? Dazu lesen Sie mehr im Test­bericht zum 10-Euro-DAB+-Radio von Lidl.

Trotz Sky-Preiserhöhung: WOW Sport für unter 25 Euro

WOW-Preisvorteil im Jahres-Abo

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de

Sky hatte es früh­zeitig ange­kün­digt: Zum 15. Februar wurde der Preis für das Livesport-Monatsabo beim Strea­ming­dienst WOW deut­lich erhöht. Stolze 35,99 Euro kostet das Angebot jetzt. Wer den Premium-Zugang wünscht, zahlt noch­mals 5 Euro extra. Doch wie geht es für Bestands­kunden weiter und wie können neue Inter­essenten Geld sparen?

Wie bisher kann es sich lohnen, anstelle eines Monats-Abon­nements gleich einen Ein-Jahres-Vertrag zu unter­schreiben. Neukunden bekommen WOW Livesport dann sogar für unter 25 Euro. Ganz so günstig wird es für Vertrags­ver­län­gerer nicht. Dafür profi­tieren diese von einem anderen Bonus, wie wir in der Meldung zum güns­tigen Sport-Abo trotz Sky-Preis­erhö­hung berichten.

Hardware

Vom A-Netz bis 5G: 100 Jahre mobiles Telefonieren

Die Geschichte des Mobiltelefons in Deutschland

Foto: picture-alliance / dpa

Die Geschichte des Mobiltele­fons beginnt in Deutsch­land in den späten 1920er Jahren, als die Reichs­bahn Expe­rimente mit einem Zugte­lefon machte. Man konnte über ein soge­nanntes Zugse­kre­tariat auf bestimmten Stre­cken aus dem Zug heraus oder über die Vermitt­lung in einen Zug hinein tele­fonieren. Im Zug nahm eine Sekre­tärin Anfragen und Wünsche entgegen.

Richtig los ging es aber erst nach dem Krieg, und zwar mit dem A-Netz. Handys gab es dafür nicht. Statt­dessen waren die ins Auto einge­bauten Geräte groß und schwer. Bis zu den heutigen Netz­stan­dards LTE und 5G war es noch ein weiter Weg. In einem Themen-Special zeigen wir als Bilder­strecke die Geschichte des Mobiltele­fons in Deutsch­land.

Teuer vs. günstig: Google Pixel 8 Pro vs. Poco X6 Pro

Teuer vs. günstig

Montage: teltarif.de

Das Google Pixel 8 Pro von Google und das Poco X6 Pro sind zwei aktu­elle Android-Smart­phones. Beide haben Gemein­sam­keiten, beide weisen wich­tige Unter­schiede auf. Ein bedeu­tender ist der Preis. Während sich das Google-Handy preis­lich in der High-End-Kate­gorie ansie­delt, versteht sich das Poco X6 Pro als vergleichs­weise güns­tige Mittel­klasse mit zahl­rei­chen Premium-Features.

Wir wollten wissen, wie gut kann die Mittel­klasse mit dem deut­lich teureren Gerät mithalten, und an welchen Stellen könnte das güns­tigere Modell sogar besser sein. In einer Bilder­strecke haben wir die beiden Smart­phones mitein­ander vergli­chen.

Pearl: Günstiger Adapter für Wireless Apple CarPlay

Apple CarPlay kabellos nutzen

Foto: Pearl

Pearl ist unter die Anbieter von Wire­less-Adapter für Apple CarPlay gegangen. Selbst produ­ziert man die Geräte aber nicht. Statt­dessen kommt das Zubehör von Crea­sono. Es wird mit der Car-HiFi-Anlage verbunden und kabellos mit einem iPhone gekop­pelt. So kann der Auto­fahrer die für CarPlay vorge­sehenen Apps über das Auto-Display bedienen und über das Enter­tain­ment-System im Fahr­zeug nutzen.

Der Adapter ist 65 mal 43 mal 12 Milli­meter groß und mit 40 Gramm ein Leicht­gewicht. Er ist nach Angaben von Pearl mit mehr als 600 Auto-Modellen von Herstel­lern aus aller Welt kompa­tibel und kostet knapp 70 Euro. In einer News lesen Sie weitere Details zum Wire­less-Adapter für Apple CarPlay von Pearl.

Internet

ADAC VISA: Umzug von LBB zur Solarisbank steht bevor

1,3 Millionen ADAC-VISA-Kreditkartenkunden werden künftig von der Solarisbank betreut

Screenshot: teltarif.de, Quelle: adac.de

Kunden der ADAC-VISA-Karte erhielten kürz­lich eine E-Mail. Darin wurde ange­kün­digt, dass das VISA-Karten­konto von der LBB (Landes­bank Berlin), die bisher auch die Amazon-VISA-Kredit­karte verwaltet und betreut hatte, über eine "LBB-Trans­fer­gesell­schaft" zur Sola­ris­bank erfolgen soll.

Für das Fintech Solaris ist das eines seiner wich­tigsten aktu­ellen Geschäfte: Die Über­nahme des ADAC-Kredit­kar­ten­port­folios. "Derzeit planen wir, dass Solaris die Verträge im dritten Quartal 2024 über­nimmt", erklärten die Landes­bank Berlin (LBB) und der ADAC in einer E-Mail an die 1,3 Millionen ADAC-Kredit­karten-Kunden. Was sich für die Kunden ändern könnte, erfahren Sie in der Meldung zum Umzug der ADAC-Visa-Karte.

Ausprobiert: So funktioniert 5G bei fraenk im Telekom-Netz

5G mit fraenk-SIM

Foto: teltarif.de

Der Mobil­funk-Discounter fraenk hat in der vergan­genen Woche seinen Kunden plan­mäßig den Zugang zum 5G-Netz der Deut­schen Telekom frei­geschaltet. Für Neukunden klappte das Einbu­chen ins 5G-Netz sogar schon vor dem 13. Februar, der von fraenk offi­ziell als Start­termin kommu­niziert wurde.

Bestands­kunden mussten sich teil­weise bis zum 16. Februar gedulden. Zudem gab es merk­wür­dige Effekte, die wir auch im Rahmen von Tests nach­voll­ziehen konnten. Doch wie funk­tio­niert 5G bei fraenk, welchen Mehr­wert haben die Kunden? Das erfahren Sie in unserem Test­bericht zu 5G von fraenk im Telekom-Netz.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 22.02.2024

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,69 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

