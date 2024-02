DSL-Abschaltung, 5G bei fraenk, unbrauchbare Tablets

teltarif.de Newsletter

Tablets sind an sich eine feine Sache. Die Geräte haben deut­lich größere Displays als Smart­phones, sodass sie sich gut zum Surfen im Internet oder auch für die Wieder­gabe von Videos eignen. Sogar für produk­tives Arbeiten lassen sich Tablets nutzen - idea­ler­weise in Verbin­dung mit einer externen Tastatur. Doch nicht jedes billige Tablet ist auch wirk­lich ein Schnäpp­chen, wie wir im Hard­ware-Teil dieses News­let­ters berichten.

Die Glas­faser soll irgend­wann die bishe­rigen DSL-Anschlüsse ersetzen. Wann das tatsäch­lich realis­tisch ist, kann heute noch niemand sagen. Sehr wohl ist es aber möglich, das Szenario schon einmal zu testen. Genau das wird jetzt gemacht - regional begrenzt auf wenige Test­gebiete. In unserem Internet-Teil erfahren Sie, wo die DSL-Abschal­tung schon jetzt erfolgt.

Wenn das Neben­kos­ten­pri­vileg im kommenden Sommer ausläuft und Haus­bewohner bewusst kein Kabel-TV mehr wollen, dann könnte der Netz­betreiber einen Tech­niker vorbei schi­cken, um den Anschluss abzu­klemmen. Aber muss man ihn über­haupt in die Wohnung lassen? Das klären wir im Broad­cast-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Hardware

Internet

Broadcast

Mobilfunk

Festnetz

Hardware

Veraltet & überteuert: Finger weg von diesen Tablets

Von manchen Tablets kann man nur abraten

Foto: Huawei

Nicht jedes Tablet erfüllt auch wirk­lich den Zweck, für den es vom Kunden gekauft wird. Vor allem bei Produkten mit erstaun­lich nied­rigen Preisen ist oftmals Vorsicht geboten. Ein veral­tetes Betriebs­system, ein lang­samer Chip­satz, eine nied­rige Auflö­sung und eine geringe Akku­kapa­zität können den Spaß am Flach­rechner trüben.

Wir haben ein Dutzend Tablet-Computer bis 300 Euro gefunden, von denen wir Ihnen aus verschie­denen Gründen abraten würden. Darunter befinden sich auch Modelle von namhaften Herstel­lern wie Samsung, Huawei und Lenovo. Die güns­tigsten Exem­plare gibt es für unter 50 Euro, was bereits Skepsis weckt.

Poco X6 Pro 5G und Samsung Galaxy S24+ im Test

Das Poco X6 Pro im Test von teltarif.de

Bild: teltarif.de

In den vergan­genen Tagen hatten wir die Möglich­keit, gleich zwei Handys einem ausführ­lichen Test zu unter­ziehen. Mit dem X6 Pro macht die Xiaomi-Marke Poco ganz schön viel Wind. Es soll ein High-End-Smart­phone zum Mittel­klasse-Preis sein. Kann das Gerät die hohen Erwar­tungen erfüllen? Im Test haben wir heraus­gefunden, was das Poco X6 Pro wirk­lich zu leisten vermag.

Und dann war da noch das dritte Modell der neuen Smart­phone-Reihe von Samsung. Das Galaxy S24+ wird vom Hersteller zwischen den beiden anderen Modellen posi­tio­niert. Es wirkt ein biss­chen wie ein Ultra-Modell ohne S Pen. Zudem hat es einen Exynos-Prozessor an Bord, der von Samsung selbst entwi­ckelt wurde, während das Galaxy S24 Ultra mit Qual­comm-CPU daher­kommt. In unserem Test­bericht lesen Sie, was Sie vom Samsung Galaxy S24 erwarten können.

Amazon verabschiedet sich von Android

Amazon plant neues Betriebssystem

Foto: dpa

Schon vor einigen Monaten gab es Hinweise darauf, dass Amazon ein neues Betriebs­system für seine Smart Speaker und Strea­ming-Geräte plant. Die neue Firm­ware soll die Bezeich­nung Vega OS tragen und das auf Android basie­rende Fire OS ersetzen. Eine mitt­ler­weile nicht mehr aufruf­bare Stel­len­aus­schrei­bung deutet darauf hin, dass der Internet-Konzern diesen Platt­form-Wechsel tatsäch­lich voll­ziehen wird.

Irgend­wann wird es also neue Amazon-Echo- und Fire-TV-Geräte geben, die ein neues Betriebs­system an Bord haben. Unklar ist, ob auch bei den Tablets eine Abkehr von Fire OS geplant ist. Doch was bedeutet der Wechsel zu Vega OS für die Kunden - vor allem auch für dieje­nigen Nutzer, die bereits Hard­ware von Amazon im Einsatz haben? Dazu lesen Sie mehr im Bericht zum Amazon-Abschied von Android.

Internet

DSL-Abschaltung: In diesen Städten gehts jetzt los

Stell Dir vor, es gibt nur noch Glasfaser und Kupfer wird abgeschaltet. In Bad Salzungen und Wiesbaden wird das erprobt.

Foto: Deutsche Telekom

Im Giga­bit­forum der Bundes­netz­agentur wollen Fach­leute aus Unter­nehmen und Verbänden erproben, wie die Abschal­tung des Kupfer­netzes verlaufen könnte. Gemeinsam mit der Branche hat die Deut­sche Telekom dafür unter anderem drei Test­gebiete in Thüringen und Hessen ausge­sucht, in denen die Telekom bereits Glas­faser ausge­baut hat.

Eines der Pilot­gebiete liegt in Bad Salzungen in Thüringen. Das Test­gebiet umfasst dort 118 Gebäude mit 251 Haus­halten und Unter­nehmen. Zwei weitere Test­regionen befinden sich in Hessen. Doch wie geht die DSL-Abschal­tung dort vonstatten und wie werden die Kunden infor­miert. Dazu lesen Sie mehr in unserem Bericht zum Test­lauf für die DSL-Abschal­tung.

MagentaZuhause M: Telekom beschleunigt Internet-Zugang

Telekom beschleunigt Festnetz-Internet

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de

Die Deut­sche Telekom verbes­sert die Kondi­tionen für einen ihrer Fest­netz-Tarife. Kunden, die sich für MagentaZuhause M entscheiden, surfen wie bisher mit bis zu 50 MBit/s in Down­stream. Im Upstream verdop­pelt sich hingegen die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit von bisher 10 MBit/s auf 20 MBit/s.

Die Opti­mie­rung ist unab­hängig davon, ob der Tarif über die klas­sische Kupfer­ader auf VDSL-Basis oder über einen Glas­faser-Anschluss reali­siert wird. Neukunden profi­tieren von der höheren Upstream-Geschwin­dig­keit ab sofort. In einem Bericht zum verbes­serten MagentaZuhause-M-Tarif lesen Sie unter anderem, wie Bestands­kunden die höhere Band­breite bekommen.

Neue TV-Gebühr: Nebenkostenprivileg durch die Hintertür?

Die im Keller des Wohnhauses verbaute Technik: Von der Wohnung zum Übergabepunkt.

Foto: teltarif.de

Viele Mieter fiebern dem Ende des Nebenkos­ten­pri­vilegs entgegen, wenn ab Juli die Kosten für den TV-Kabel­anschluss nicht mehr auf die Miet­neben­kosten umge­legt werden dürfen. Doch nun stellt sich die Frage, ob damit wirk­lich die große Frei­heit ausbricht, beispiels­weise dann, wenn der Bewohner zwar Internet und Telefon über das TV-Kabel beziehen will, aber kein Fern­sehen. Denn es droht neues Unge­mach: Ersten Mietern wird entweder eine Durch­lei­tungs­gebühr berechnet oder rigoros der Anschluss abge­klemmt. Was steckt dahinter?

Broadcast

Vodafone: Neue GigaTV Cable Box 3 vor dem Start

Die GigaTV Cable Box 2 soll einen Nachfolger bekommen

Bild: Vodafone

Die schon im vergan­genen Jahr in Aussicht gestellte GigaTV Cable Box 3 von Voda­fone kommt offenbar in Kürze auf den Markt. Wie teltarif.de aus Fach­han­dels­kreisen erfahren hat, können Tele­kom­muni­kations-Shops jetzt Demo-Geräte bestellen. Dabei macht die Präsen­tation in Laden­geschäften natür­lich nur dann Sinn, wenn die Kunden das Produkt auch erwerben und nutzen können.

Die neue Set-Top-Box ist außerdem nicht nur für den Kabel-TV-Empfang geeignet. Auch die Strea­ming-Vari­ante von GigaTV wird unter­stützt. Unklar ist hingegen, ob Bestands­kunden schon zum Zeit­punkt des Vermark­tungs­starts auf den neuen Receiver umsteigen können. Warum viele Nutzer darauf hoffen, lesen Sie in der News zum baldigen Start der GigaTV Cable Box 3 von Voda­fone.

TV-Kabel: Muss ich den Techniker in die Wohnung lassen?

Muss der TV-Kabel-Techniker in die Wohnung gelassen werden?

Bild: teltarif.de

Wenn das Neben­kos­ten­pri­vileg im Sommer ausläuft und Haus­bewohner bewusst kein Kabel-TV mehr wollen, dann schickt der Netz­betreiber oft einen Tech­niker, um den Anschluss abzu­klemmen. Aber muss man ihn über­haupt in die Wohnung lassen? Während der bishe­rigen Abrech­nung über die Miet­neben­kosten hat schließ­lich nie ein direkter Vertrag zwischen Bewohner und Netz­betreiber bestanden.

Zur Frage, ob man einen Tech­niker für Sperr­maß­nahmen in die Wohnung lassen muss, gibt es zwei einschlä­gige Gerichts­urteile. Wichtig zu wissen ist, dass es noch kein Urteil im Rahmen der Abschaf­fung des Neben­kos­ten­pri­vilegs gibt. Doch wie haben die Gerichte in der Vergan­gen­heit geur­teilt? Das erfahren Sie in der Meldung zum mögli­chen Tech­niker-Besuch nach Auslaufen des Neben­kos­ten­pri­vilegs.

Offiziell: Telekom startet am 15. Februar MagentaTV 2.0

"Neues" MagentaTV startet in wenigen Tagen offiziell

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de

Die Deut­sche Telekom startet am kommenden Mitt­woch das neue MagentaTV. Das Unter­nehmen verspricht eine verbes­serte Perso­nali­sie­rung, mehr Komfort und Über­sicht­lich­keit. Herz­stück ist eine neue Benut­zer­ober­fläche, die von den Kunden nach ihren eigenen Bedürf­nissen ange­passt werden kann.

Das neue MagentaTV läuft auf der Android-TV-Platt­form von Google, soweit es um Receiver geht, die die Telekom selbst vermarktet. Die alten IPTV-Media-Receiver sind nicht kompa­tibel. Auch bei den Tarifen kommt es zu Ände­rungen. Details haben wir im Bericht zum Start von MagentaTV 2.0 zusam­men­gefasst.

Mobilfunk

fraenk: Termin für den 5G-Start steht fest

Termin für 5G bei fraenk steht fest

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: fraenk

fraenk startet in wenigen Tagen mit 5G. Der Mobil­funk-Discounter auf seiner Webseite einen Count­down für die 5G-Frei­schal­tung gestartet, der am kommenden Dienstag, den 13. Februar, endet. Das heißt, ab dem 13. Februar haben die Kunden neben GSM und LTE auch Zugriff auf das 5G-Netz der Deut­schen Telekom.

Doch damit nicht genug. Noch im Februar sollen Kunden von fraenk die Möglich­keit bekommen, mit dem Handy ins Ausland zu tele­fonieren. Bislang sind Anrufe von Deutsch­land in andere Staaten gesperrt. Doch wie bekommen die Nutzer die Frei­schal­tung für 5G und die Möglich­keit, ins Ausland zu tele­fonieren? Darüber berichten wir in der News zum 5G-Start bei fraenk.

Neue Tarife bei Aldi Talk: Günstiger und bis zu 30 GB mit 5G

Aldi Talk bessert Tarife nach

Quelle: MyDealz

Aldi Talk plant zum 15. Februar die Einfüh­rung neuer Tarife mit mehr Daten­volumen. Je nach Preis­modell redu­ziert sich auch die Grund­gebühr. Darüber hinaus können Kunden, die einen der neuen Tarife nutzen, mit bis zu 100 MBit/s im Down­stream surfen. Bislang waren maximal 50 MBit/s vorge­sehen.

Darüber hinaus ist bei Aldi Talk eine Neukunden-Aktion geplant. Anstelle von 9,99 Euro soll das Star­terset für 2,99 Euro verkauft werden. Das Start­gut­haben beträgt unver­ändert 10 Euro. Alle Details zu den neuen 5G-Tarifen, zu den neuen Grund­preisen und zur Neukunden-Aktion finden Sie in unserer News zur Aufwer­tung der Ange­bote von Aldi Talk.

Telekom-Netz mit 5G: Preisaktion bei ja!mobil

ja!mobil senkt Preise für Startersets

Screenshot: teltarif.de, Quelle: jamobil.de

ja!mobil gehört zu den Prepaid-Discoun­tern im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom, die ihren Kunden jetzt auch den 5G-Zugang anbieten. Noch bis zum kommenden Sonntag, den 11. Februar, gibt es die Möglich­keit, ein Star­terset von ja!mobil zum Vorzugs­preis zu erwerben. Der Ersparnis gegen­über den regu­lären Kondi­tionen beträgt 30 Prozent.

Die Ermä­ßigung gilt aller­dings nicht für alle SIM-Karten von ja!mobil. Das Sechs-Monats-Paket, dem zurzeit noch die 5G-Frei­schal­tung fehlt, kostet weiterhin 29,95 Euro. Dafür ist der Tarif­preis für das erste halbe Jahr bereits enthalten. Details zu den neuen 5G-Tarifen von ja!mobil und zur aktu­ellen Spar-Aktion haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 08.02.2024

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,69 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

