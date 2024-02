congstar gegen Rassisten, Netflix-Sperre, Vodafone-"Drossel"

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

eine Gesell­schaft auf der Straße - so könnte man die gesell­schaft­lichen Bewe­gungen der vergan­genen Wochen zusam­men­fassen. Auch Firmen posi­tio­nieren sich auf sozialen Netz­werken und vertreten offensiv ihre Werte. Dass es mit der endgül­tigen Konse­quenz dabei nicht immer weit her ist, zeigt aktuell cong­star: Rassisten werden zur Kündi­gung ihrer cong­star-Verträge aufge­for­dert. Auf Nach­frage von teltarif.de stellte sich aber heraus, dass das erst zum regu­lären Vertrags­ende möglich ist, wie wir im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters berichten.

Schon mehr Konse­quenz zeigt aktuell Netflix: Wer die Dienste des Strea­ming-Anbie­ters nutzen, aber nicht den vollen Preis eines deut­schen Abos dafür bezahlen wollte, hat sich bislang mögli­cher­weise mit einem Trick beholfen und das Netflix-Abo über ein VPN güns­tiger in einem anderen Land gebucht. In dem Fall hat das Abo dann mögli­cher­weise nur die Hälfte gekostet. Netflix schließt nun entweder diese Konten oder akti­viert eine Art Geoblo­cking, bei dem Kunden per Bild­schirm-Einblen­dung darüber infor­miert werden, dass das Konto am derzei­tigen Standort nicht einge­setzt werden kann. Mehr dazu im Abschnitt Broad­cast.

Surfen mit "LTE max": Das steht seit Jahren bei zahl­rei­chen Handy-Verträgen von Voda­fone in der Tarif­beschrei­bung und beinhal­tete bislang das Surfen mit bis zu 500 MBit/s. Jetzt soll sich die Perfor­mance plötz­lich redu­zieren - zum 1. Februar ändert sich die Angabe auf maximal 300 MBit/s. Betroffen ist neben den Handy-Tarifen auch der GigaCube. Was Voda­fone uns dazu mitge­teilt hat, lesen Sie eben­falls im Mobil­funk-Teil unseres teltarif.de-News­let­ters.

Rassisten sollen congstar kündigen, Extrakosten für 5G

Die Aktion von congstar

Bild: congstar

Die bundes­weiten Demons­tra­tionen mit tausenden von Teil­neh­mern in deut­schen Städten haben in den vergan­genen Tagen Aufsehen erregt. Auch Firmen springen zum Teil auf den Zug mit auf und vertreten ihre Werte in der Öffent­lich­keit, beispiels­weise über Kampa­gnen in sozialen Netz­werken. cong­star hat beispiels­weise inzwi­schen alle Rassisten unter seinen Kunden dazu aufge­for­dert, die Verträge zu kündigen. Auf Nach­frage von teltarif.de stellt sich aller­dings heraus: Ganz so schnell geht es nicht in jedem Fall.

In den vergan­genen Tagen hat sich hinsicht­lich des 5G-Zugangs für Discounter-Kunden im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom einiges getan. cong­star hat im Rahmen einer Aktion den Monats­preis der 5G-Option für Vertrags­kunden von 5 Euro auf 3 Euro gesenkt. Prepaid­kunden von cong­star und weiterer Marken haben erst­mals Tarife zur Verfü­gung, die den 5G-Zugang ermög­lichen. Wir haben die Pres­sestelle des Disco­unters um eine Stel­lung­nahme gebeten: Darum kostet 5G für Vertrags­kunden extra.

Vodafone: Mobiles Internet ab Feb­ruar langsamer?

Vodafone nennt neue LTE-max-Geschwindigkeit

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de

Alle Mobil­funk-Netz­betreiber veröf­fent­lichen in ihren Preis­listen unter anderem Daten zur maxi­malen Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit. Für Voda­fone-Kunden wurde "4G/LTE max" bislang mit bis zu 500 MBit/s im Down­stream und 100 MBit/s im Upstream beworben. Jetzt soll sich die Perfor­mance plötz­lich redu­zieren: Voda­fone ändert die Angabe für "LTE max" zum 1. Februar von 500 auf 300 MBit/s. In der Praxis soll sich für die Kunden aber nichts ändern.

o2: Verbraucher erleben besseren Mobilfunkempfang

40 Prozent der Befragten sind mit dem Netzausbau zufrieden.

Foto: Telefónica

Mit der Mobil­funk­ver­sor­gung und der Empfangs­qua­lität in Deutsch­land geht es aufwärts. Gut ein Drittel der Bevöl­kerung erlebe dabei deut­liche Verbes­serungen, wie aus einer reprä­sen­tativen Umfrage des Insti­tuts Civey für o2 Telefónica zum Jahres­auf­takt 2024 hervor­geht. Mehr als 40 Prozent, so will die Studie ermit­telt haben, hätten demnach aktuell an der Netz­ver­sor­gung prak­tisch nichts auszu­setzen. Ein Drittel erlebt Verbes­serungen, fordert aber einen weiteren Netz­ausbau, sagt die Studie.

SatelliteApp bekommt Update: Das sind die neuen Features

SatelliteApp bekommt neue Features

Foto/Logo: sipgate, Montage: teltarif.de

Mit der SatelliteApp bietet sipgate seit einigen Jahren eine Mobil­funk-Nummer, zu der es keine SIM-Karte gibt. Nach dem Start für iOS ist die App schon lange auch für Android verfügbar. Einzige Voraus­set­zung ist ein Internet-Zugang am Smart­phone. Dieser lässt sich beispiels­weise über die SIM-Karte eines anderen Provi­ders herstellen. Prin­zipiell reicht aber auch eine WLAN-Verbin­dung aus. Die SatelliteApp hat mit einem Update einige neue Funk­tionen bekommen. Wir haben uns einen Über­blick zu den Neue­rungen bei der VoIP-App verschafft.

Kontakte auf das neue Smartphone oder Tablet übertragen

Kontakte aufs neue Handy übertragen

Bild: teltarif.de

Wer ein neues Smart­phone oder Tablet hat, möchte meist die Kontakte von seinem alten Gerät über­nehmen. Das Adress­buch vom alten Handy lässt sich über verschie­dene Wege mitnehmen. Für den Wechsel von iOS auf Android oder umge­kehrt stellen Google im Apple App Store und Apple im Google Play Store jeweils entspre­chende Apps bereit. Die Wege zum Mitnehmen der Kontakte sind unterschied­lich komfor­tabel, doch jede Methode hat auch ihre Vorzüge. Dabei gilt: Selbst wenn wir uns im Text explizit auf Smart­phones beziehen, gelten die Hinweise in der Regel auch für Tablets. Wir zeigen Ihnen verschie­dene Möglich­keiten in unserem Ratgeber.

Samsung Galaxy S24 im Test - mit extra Dual-SIM-Test

Das Samsung Galaxy S24 im Test von teltarif.de

Bild: teltarif.de

Mit drei Flagg­schiff-Smart­phones star­tete Samsung kürz­lich in das neue Handy-Jahr. Aufgrund seiner Spitzen-Hard­ware lag der Fokus zunächst unwei­ger­lich auf dem Galaxy S24 Ultra. Nun benö­tigt aber nicht jeder Inter­essent die zahl­losen Premium-Features des Galaxy S24 Ultra. Weniger ist manchmal mehr und besser - auch für den Geld­beutel. Wir haben uns daher dem Test des Galaxy S24 gewidmet und uns die Frage gestellt: Ist es eine echte Alter­native zum Galaxy S24 Ultra? An rele­vanten Stellen verglei­chen wir das Galaxy S24 auch mit dem Galaxy S23. Ob sich das neue Gerät lohnt, haben wir für Sie im Test heraus­gefunden.

Wie berichtet gab es schon Mitte Januar Hinweise darauf, dass das Samsung Galaxy S24, das Samsung Galaxy S24+ und das Samsung Galaxy S24 Ultra die Möglich­keit bieten, neben der Kombi­nation aus physi­scher SIM-Karte und eSIM auch zwei eSIM-Profile parallel zu betreiben. Mitt­ler­weile nennt Samsung die Dual-eSIM-Funk­tion auch in den tech­nischen Daten zu seinen neuen Smart­phone-Modellen. Wir haben alle Dual-SIM-Vari­anten auspro­biert.

Google und Samsung planen großes Smartwatch-Update

WearOS 5 in Planung

Foto: Samsung, Logo: Google, Montage: teltarif.de

Google und Samsung arbeiten bei der Entwick­lung von Smart­watch-Betriebs­sys­temen seit einigen Jahren zusammen. Mit WearOS 3 ist vor drei Jahren ein großes Update veröf­fent­licht worden. Im vergan­genen Jahr wurde mit WearOS 4 die erste Aktua­lisie­rung ausge­lie­fert. Google und Samsung wollen offenbar in diesem Jahr ein weiteres großes Soft­ware-Update für Smart­watches veröf­fent­lichen. In diesem Jahr ist demnach WearOS 5 an der Reihe.

MeinMagenta: Telekom-App mit Feature-Upgrade

Telekom überarbeitet MeinMagenta-App

Screenshot: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom hat vor wenigen Tagen eine neue Version der MeinMagenta App veröf­fent­licht. Damit haben Nutzer die Möglich­keit, ihre Fest­netz- und Mobil­funk­ver­träge zu admi­nis­trieren. Die Anwen­dung steht zum kosten­losen Down­load im Google Play Store für Android-Geräte und im AppStore von Apple für iPhone und iPad zur Verfü­gung. Mit dem jetzt veröf­fent­lichten Update bekommt die MeinMagenta App auch einige neue Funk­tionen.

Glasfaser: Ankündigungen müssen Taten folgen

In Schönau a. d. Brend unterzeichnen Erste Bürgermeisterin Sonja Rahm und Jan Svoboda von GlasfaserPlus die Kooperationsvereinbarung.

Foto: Deutsche Telekom

Hände­schüt­teln und Unter­schreiben gehören für die Chefs von Tk-Unter­nehmen zur tägli­chen Arbeit - vor allem im Glas­faser­ausbau. In den vergan­genen Jahren wurden etliche Koope­rati­ons­ver­ein­barungen zwischen Unter­nehmen und Kommunen geschlossen, um die Orte mit Glas­faser zu versorgen. Das Joint Venture der Deut­schen Telekom mit dem austra­lischen Pensi­ons­fonds IFM Inves­tors hat seit Ende September 2023 für fast 100 Kommunen den Glas­faser­ausbau für dieses Jahr ange­kün­digt. Auch für 2025 hat GlasfaserPlus bereits in einigen Kommunen den Bau von FTTH-Netzen anvi­siert.

MagentaTV One Aktion: Telekom ver­ändert Bedingungen

MagentaTV-One-Aktion nachträglich verschlechtert

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de

Vor einigen Tagen haben wir über eine Aktion berichtet, bei der die Deut­sche Telekom ihre Strea­ming-Box MagentaTV One in Verbin­dung mit einem Vertrag für 59 Euro anstelle der norma­ler­weise übli­chen 169 Euro verkauft. Zum Start des Ange­bots reichte ein MagentaTV-Tarif mit nur einmo­natiger Mindest­lauf­zeit aus. Aller­dings wurden die Kondi­tionen der Aktion verschlech­tert. Jetzt müssen sich die Kunden für 24 Monate an eines der TV-Ange­bote der Telekom binden, wenn sie vom güns­tigen Kauf­preis für die Set-Top-Box profi­tieren wollen. Es gibt aber auch Alter­nativen zur Strea­ming-Box.

Netflix sperrt Nutzer von Billig-Abos aus dem Ausland

Netflix geht gegen Auslands-Abo-Nutzer vor

Bild: Netflix

Strea­ming-Abon­nements sind in Deutsch­land vergleichs­weise teuer. Aktuell erhöhen viele Anbieter sogar die Preise. Kein Wunder also, dass sich findige Kunden Alter­nativen suchen. Ein Schlupf­loch ist der Abschluss eines Abon­nements beim gewünschten Strea­ming­dienst im Ausland. Ein Abo, das hier­zulande 13 Euro im Monat kostet, wird in anderen Ländern zum Teil schon für unter 6 Euro monat­lich ange­boten. Weniger als die Hälfte des offi­ziellen deut­schen Preises zu zahlen, ist finan­ziell durchaus lukrativ für den Nutzer. Oft reicht es, den Zugang über eine VPN-Verbin­dung zu buchen. Netflix geht jetzt aber gegen Kunden vor, die den Zugang über eine VPN-Verbin­dung deut­lich güns­tiger als vorge­sehen gebucht haben.

MagentaTV schaltet sechs lineare Programme ab

MagentaTV schaltet Programme ab

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de

Die Deut­sche Telekom will in dieser Woche sechs Fern­seh­kanäle bei MagentaTV abschalten. Darauf weisen Schrift­tafeln auf den betrof­fenen Programm­plätzen bereits hin. Nutzer suchen nach Alter­nativen, um die betrof­fenen Über­tra­gungen weiterhin sehen zu können. Doch nicht in allen Fällen ist das mit der bei den Kunden vorhan­denen Hard­ware möglich. Bei der Abschal­tung geht es um die Live-Kanäle von RTL+, die auf den Programm­plätzen 40 bis 45 zu finden sind, sofern der Kunde keine indi­vidu­elle Kanal­liste ange­legt hat, die die genannten Kanäle tangiert. In Zukunft sind die Zuschauer auf die App des Streaming­dienstes von RTL ange­wiesen.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 01.02.2024

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,69 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

