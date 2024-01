5G für Prepaid-Discounter, Samsung Galaxy S24 Ultra im Test

teltarif.de Newsletter

im Telekom-Netz haben Kunden weiterer Discounter ab sofort die Möglich­keit, 5G zu nutzen. Damit bekommt der mobile Internet-Zugang vor allem dann mehr Perfor­mance, wenn das LTE-Netz über­lastet ist. Bestands­kunden profi­tieren nicht auto­matisch von der Verbes­serung, da parallel zum 5G-Start auch neue Tarife einge­führt wurden. Details lesen Sie im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters.

Viele Mieter bezahlen den Kabel­anschluss über die Miet­neben­kosten, auch wenn sie ihn gar nicht nutzen. Damit ist ab dem 1. Juli Schluss. Große Unter­nehmen wie die Telekom werben bereits mit dem Stichtag. Viele kleine Kabel­netz­betreiber stehen vor einem Problem. Mieter haben die Qual der Wahl hinsicht­lich ihres künf­tigen TV-Empfangs­wegs. Mehr dazu finden Sie im Broad­cast-Teil.

Samsung hat gelie­fert und die Smart­phones der Galaxy-S24-Serie vorge­stellt. Die ersten Geräte werden bereits ausge­lie­fert. So hat es das Flagg­schiff unter den neuen Mobil­tele­fonen bereits in unsere Redak­tion geschafft. Wir haben das Samsung Galaxy S24 Ultra bereits einem ausführ­lichen Test unter­zogen. Welchen Eindruck der Bolide dabei hinter­lassen hat, erfahren Sie im Hard­ware-Teil.

Mobilfunk

Broadcast

Hardware

Internet

Festnetz

Mobilfunk

Telekom-Netz: Das sind die neuen Discount-Tarife mit 5G

Neue Prepaidtarife mit 5G

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Sukzes­sive bekommen auch Kunden von Mobil­funk-Discoun­tern Zugang zum 5G-Netz. Jüngstes Beispiel sind die Prepaid-Tarife von cong­star sowie Penny Mobil, ja!mobil und Norma Connect. Doch einer­seits haben die Prepaid-Discounter neue Tarife für den 5G-Start einge­richtet. Zum anderen haben nach wie vor nicht alle poten­ziellen Inter­essenten die Möglich­keit, den neuen Netz­stan­dard zu nutzen. Wir haben in einer Meldung die neuen 5G-Tarife der Prepaid-Discounter im Telekom-Netz zusam­men­gefasst.

cong­star bietet seinen Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis bereits seit Sommer 2023 neben GSM und LTE auch den Zugang zum 5G-Netz der Deut­schen Telekom an. Anders als bei den Tarifen des Netz­betrei­bers und bei den neuen Prepaid-Preis­modellen erfolgt die Frei­schal­tung für die 5G-Nutzung nicht auto­matisch. Statt­dessen müssen Inter­essenten eine Option buchen, die norma­ler­weise mit einer zusätz­lichen monat­lichen Grund­gebühr von 5 Euro zu Buche schlägt. Jetzt ist die 5G-Option für cong­star-Vertrags­kunden güns­tiger erhält­lich.

Ab sofort: o2 senkt Grundpreise und bietet Tarife mit Rabatt

Weitere Details zur neuen o2-Aktion

Foto: picture alliance/dpa

o2 hatte Anfang Januar neue Rabatt-Aktionen ange­kün­digt. Diese sind mitt­ler­weile gestartet. Damit nimmt das Unter­nehmen weit­gehend die Preis­erhö­hungen vom vergan­genen Jahr wieder zurück. So kann der Tarif o2 Mobile S wieder für 19,99 Euro monat­liche Grund­gebühr gebucht werden. Zuletzt kostete das Preis­modell 22,99 Euro pro Monat.

Wer mehrere Verträge abschließt, bekommt 50 Prozent Rabatt auf die erste Karte. Bestands­kunden können im Rahmen einer Vertrags­ver­län­gerung eben­falls von der Aktion profi­tieren. Doch wie sehen die Kondi­tionen für die weiteren o2-Mobile-Tarife aus und was muss beim 50-Prozent-Rabatt auf die Grund­gebühr beachtet werden? Darüber haben wir in der News über Preis­vor­teile bei o2 berichtet.

Nur 100 Standorte: 1&1 verfehlt weite­res Netz-Ausbauziel

1&1-Chef Ralph Dommermuth

Foto: Picture Alliance / dpa

1&1 hat ein weiteres selbst­gestecktes Ausbau­ziel für sein Mobil­funk­netz verfehlt. Derzeit besteht das vierte deut­sche Handy­netz aus ledig­lich 100 Stand­orten. Damit hat 1&1 sein Netz seit November um 40 Stand­orte erwei­tert. Das ist einer­seits ein Fort­schritt. Ande­rer­seits äußerte Unter­neh­mens­chef Dommer­muth seiner­zeit die Erwar­tung, bis zum Jahres­wechsel 200 Stand­orte ins Netz inte­griert zu haben.

Nun nennt Dommer­muth einen neuen Termin, zu dem er das eigent­lich zum Jahres­wechsel ange­peilte Ziel errei­chen will. Warum der Konzern­chef trotz immer noch sehr lang­samem Netz­ausbau opti­mis­tisch in die Zukunft blickt, lesen Sie in unserer Meldung zum aktu­ellen Ausbau­stand des 1&1-Netzes.

Broadcast

Übersicht: 10 Streaming-Sticks für Netflix, YouTube & Co

Übersicht zu Streaming-Sticks

Foto: Amazon

Ein Smart-TV-Gerät hat in der Regel eine Lebens­dauer von mehr als zehn Jahren. Leider kommt es immer wieder vor, dass Apps schon nach wenigen Jahren nicht mehr nutzbar sind, da das irgend­wann veral­tete Betriebs­system keine Updates mehr zulässt. Selbst die bekann­testen Strea­ming­dienste wie Netflix sind betroffen.

Abhilfe schaffen Strea­ming-Sticks und -Dongles. Diese werden einfach an den HDMI-Eingang des Fern­sehers ange­bunden und lassen sich per Fern­bedie­nung, Smart­phone oder oft auch per Sprache steuern. Auch bei der Frage nach einem alter­nativen Verbrei­tungsweg zum Kabel nach Wegfall des Neben­kos­ten­pri­vilegs könnte solches Strea­ming-Zubehör eine größere Bedeu­tung zukommen. In einem Ratgeber stellen wir zehn aktu­elle Strea­ming-Sticks vor.

Im Test: Günstiges Pocket-Radio mit DAB+, Bluetooth & MP3

Pocket-Radio mit DAB+ im Test

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de

Smart­phones mit DAB+-Empfang sind nicht verfügbar. Selbst Feature Phones mit einge­bautem UKW-Radio sind selten geworden. Wer mit seinem Mobil­gerät Radio hören will, ist in der Regel auf Strea­ming ange­wiesen. Das frisst Daten­volumen und je nach gebuchtem Tarif wird man über kurz oder lang dermaßen in der Geschwin­dig­keit gedros­selt, dass außer­halb von WLAN-Netzen nicht einmal mehr schmal­ban­dige Streams zu hören sind.

Wer dann doch unter­wegs länger Radio im digi­talen Modus hören möchte, für den bieten sich beispiels­weise kleine Pocket-Radios an. Ein No-Name-Modell wird aktuell bei eBay oder Amazon zu Preisen von knapp über 30 Euro verkauft. Doch was taugt so ein güns­tiges Gerät? Wir haben das Zunate Pocket Digital Radio einem Test unter­zogen.

Sky erhöht Preise: Diese WOW-Abos gibt es jetzt günstiger

Sky-Aktionen beim Streamingdienst WOW

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de

Der Pay-TV-Sender Sky erhöht bei seinem Strea­ming­dienst WOW die Abon­nement­gebühren. Ab 15. Februar kostet das Live-Sport-Paket im Monats-Abo 35,99 Euro anstelle der bishe­rigen 29,99 Euro. Die Serien-Option ist für Neukunden prak­tisch nicht mehr auffindbar und nur noch mit einem Trick buchbar. Doch es gibt auch Ange­bote, mit denen sich WOW-Optionen zu vergüns­tigten Kondi­tionen buchen lassen.

Aktuell ist für sechs Monate sogar das komplette Programm­angebot des Sky-Strea­ming­dienstes inklu­sive - zum Preis von 24,99 Euro im Monat. Dabei gilt es zu beachten, dass man die Film- und Serien-Optionen nach dem ersten halben Jahr abwählen muss, wenn dafür keine Extra-Kosten anfallen sollen. Nach zwölf Monaten wird auch das Sport-Abo teurer. Zudem kann die Premium-Option zur Kosten­falle werden, wie wir im Beitrag zu vergüns­tigten WOW-Abos berichten.

TV-Freiheit für Mieter: "Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen"

Interview zum Ende des Nebenkostenprivilegs

Bild: Kabel Deutschland, Bearbeitung: teltarif.de

Sie sind Mieter und haben Kabel-TV im Haus? Dafür müssen sie ab Juli nicht mehr pauschal über die Neben­kosten bezahlen. Statt­dessen haben Sie die Möglich­keit, selbst zu entscheiden, welchen TV-Empfangsweg sie nutzen möchten. Alles, was von der Ände­rung Betrof­fene sonst noch wissen sollten, erklärt Michael Gundall von der Verbrau­cher­zen­trale Rhein­land-Pfalz.

Auf viele Kabel­netz­betreiber kommt ein enormer Aufwand zu, denn ihre Sammel­inkas­sover­träge mit der Wohnungs­wirt­schaft müssen umge­stellt werden. Wenn das Wohnungs­unter­nehmen keine andere Form des Sammel­inkassos wählt, müssen Mieter mit dem jewei­ligen Kabel­netz­betreiber einen Einzel­ver­trag abschließen. Doch das ist für die Kabel­netz­betreiber mit erheb­lichem Aufwand verbunden.

Hardware

Samsung Galaxy S24 Ultra: Das KI-Flaggschiff im Test

Das Samsung Galaxy S24 Ultra im Test

Bild: teltarif.de

Das Samsung Galaxy S24 Ultra ist in der Redak­tion von teltarif.de ange­kommen. Schon fast zwei Wochen vor dem offi­ziellen Verkaufs­start konnten wir das neue Smart­phone-Flagg­schiff in einem Unboxing zeigen. Mitt­ler­weile haben wir das Gerät auch ausführ­lich unter die Lupe genommen. Im Test­bericht zum Samsung Galaxy S24 Ultra erfahren Sie, was das Highend-Mobil­telefon zu bieten hat.

Ein Detail konnten wir noch nicht auspro­bieren: Alle Modelle der Galaxy-S24-Reihe von Samsung soll die Möglich­keit bieten, zwei eSIM-Profile parallel zu verwenden. Das war bislang nur beim Google Pixel und Apple iPhone möglich. In einer News erfahren Sie, wie der Hinweis auf den Dual-eSIM-Support entdeckt wurde und welche Dual-SIM-Vari­anten Samsung bisher anbot.

Auf der Galaxy-S24-Serie unter­stützt One UI 6.1 viele inter­essante KI-Features. Welche Samsung-Geräte beim Update auf Android 14 auch "Galaxy AI" bekommen, erfahren Sie in der Meldung zu One UI 6.1 für ältere Smart­phones von Samsung.

iOS 17.3 & mehr: Zahlreiche Updates für iPhone, iPad & Mac

iOS 17.3 jetzt verfügbar

Foto: teltarif.de

Apple hat am Montag­abend die finale Version von iOS 17.3 für das iPhone und weitere Soft­ware-Updates veröf­fent­licht. Für ältere iPhones steht beispiels­weise iOS 16.7.5 und 15.8.1 zur Instal­lation. Anders als iOS 17.3 bringen diese Versionen keine neuen Funk­tionen mit sich, dafür sorgen sie für mehr Sicher­heit.

Eine neue Sicher­heits­funk­tion ist auch die wich­tigste Neue­rung, die Apple der aktu­ellen iOS-Version mit auf den Weg gebracht hat. Welche Neue­rungen noch in der aktu­ellen iPhone-Firm­ware stecken und welche neuen Betriebs­system-Vari­anten Apple für iPad, Mac und weitere Geräte veröf­fent­licht hat, erfahren Sie im Bericht zu iOS 17.3 für das iPhone.

Internet

Preiserhöhung: Alternativen zur Barclays Visa

Die Hanseatic Bank GenialCard und die UnitPlus Mastercard sind Alternativen zu Barclays

Foto: Björn König

Die kosten­freie Visa-Kredit­karte von Barclays war bislang sehr beliebt. Neukunden werden aber jetzt zur Kasse gebeten, wenn sie die monat­liche Kredit­kar­ten­rech­nung in Voll­zah­lung beglei­chen wollen. Außerdem fallen für Bargeld­ver­fügungen am Geld­auto­maten Soll­zinsen an. Bislang waren Abhe­bungen ab 50 Euro welt­weit kostenlos.

Die Barclays Karte hat demnach massiv an Attrak­tivität verloren. Grund genug, sich mögliche Alter­nativen anzu­schauen. Drei Karten sind aus unserer Perspek­tive im Hinblick auf ihre Kondi­tionen beson­ders inter­essant. Welche Kredit- und Debit­karten das sind, lesen Sie in unserem Bericht zu Alter­nativen zur Visa-Kredit­karte von Barclays.

Android & Apple CarPlay: Weitere Navi-App jetzt verfügbar

Sygic LKW Wohnmobil Navigation auf Android Auto

Foto: Sygic

Sygic ist seit vielen Jahren als Anbieter einer soliden Navi-App-Lösung bekannt, die auf Smart­phones und Tablets als Alter­native zu Gratis-Lösungen wie Google Maps und Apple Karten genutzt werden kann. Doch neben der Anwen­dung für PKWs gibt es auch eine viel­leicht nicht ganz so bekannte Lösung, die sich speziell an die Nutzer größerer Fahr­zeuge richten. Dazu gehören LKWs genauso wie Wohn­mobile und Busse, Cara­vans und Vans.

Die Sygic LKW Wohn­wagen genannten Anwen­dung ist für Android und iOS verfügbar. Die Anwen­dung steht zum Down­load im Google Play Store und im AppStore von Apple bereit. Unter anderem bietet die App 3D-Offline-Karten, sodass sie auch ohne aktive Internet-Verbin­dung genutzt werden kann. Jetzt werden auch Android Auto und Apple CarPlay unter­stützt. Details zur verbes­serten Sygic-App für größere Fahr­zeuge haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Google Pay: Diese Banken sind neu dabei

Neue Partner für Google Pay

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pay.google.com

Kontakt­lose Zahlungen mit Smart­phone und Smart­watch erfreuen sich auch in Deutsch­land einer immer größeren Beliebt­heit. Darauf reagieren auch die Banken, denn sukzes­sive steht Google Pay bei immer mehr Kredit­insti­tuten zur Verfü­gung. Auch in den vergan­genen Monaten gab es einige Neuzu­gänge.

Während es für Android-Smart­phones neben Google Pay auch Bezahl-Apps gibt, die von Banken selbst heraus­gegeben wurden, gibt es für iPhone-Besitzer bislang keine Alter­native zu Apple Pay - zumin­dest wenn die NFC-Schnitt­stelle des Smart­phones von Apple genutzt werden soll. Diese Praxis verstößt gegen EU-Gesetz. Jetzt lenkt Apple ein und will Mitbe­wer­bern Zugang zum NFC-Port des iPhone einräumen.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 25.01.2024

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,69 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

