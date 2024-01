Galaxy S24 ausprobiert, Sky veräppelt Nutzer, eSIM-Wandlung

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

das neue Samsung Galaxy S24 ist da. Noch vor Jahren war jedes neue Top-Smart­phone von Samsung mit großer Aufmerk­sam­keit bedacht und von Inter­essenten herbei­gesehnt worden. Bezogen auf die Hard­ware-Ausstat­tung und vor allem den Preis hat sich in den vergan­genen Jahren dies­bezüg­lich aller­dings eher Ernüch­terung breit­gemacht. Doch ist das wirk­lich ange­bracht? Bei unseren ersten Tests der Galaxy-S24-Modelle erläu­tern wir, dass man den Fokus zukünftig wohl mehr auf die Soft­ware-Funk­tionen legen muss - Künst­liche Intel­ligenz lässt grüßen. Alle Tests lesen Sie im Hard­ware-Teil dieses News­let­ters.

Das Apple iPhone kann es bereits, die Google Pixel Smart­phones werden wohl bald mit einer inter­essanten Funk­tion nach­ziehen: Die Umwand­lung einer physi­schen SIM-Karte in ein eSIM-Profil direkt im Gerät. Das könnte manchen Handy-Nutzern viel Ärger und mögli­cher­weise auch Kosten ersparen. Doch dass den Vorgang auch der Handy-Tarif-Provider unter­stützen muss, dazu lesen Sie mehr im Abschnitt Mobil­funk.

Erst vor kurzem hatte Sky eine Preiserhö­hung für das Live-Sport-Angebot bei seinem Strea­ming­dienst WOW ange­kün­digt, jetzt dreht der Anbieter auch bei Filmen und Serien erneut an der Preis­schraube: Das Serien-Paket für 7,99 Euro ist auf der Webseite nicht mehr zu finden und kann offi­ziell nicht mehr bestellt werden. Doch so ganz ernst nimmt Sky die Sache wohl nicht, denn inof­fiziell kann das güns­tige Serien-Paket weiterhin gebucht werden, wie wir im Broad­cast-Teil unseres teltarif.de-News­let­ters verraten.

Mobilfunk

Hardware

Internet

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Google Pixel kann SIM-Karten bald in eSIMs wandeln

SIM direkt am Handy in ein eSIM-Profil wandeln

Bild: teltarif.de

Besitzer eines neueren Modells des Google Pixel, das neben physi­schen SIM-Karten auch Unter­stüt­zung für eSIM-Profile bietet, werden bald ein neues Feature im Zusam­men­hang mit der Nutzung ihres Mobil­funk­anschlusses bekommen. Über das Menü des Smart­phones soll es künftig möglich sein, eine physi­sche SIM-Karte in ein eSIM-Profil zu wandeln. Andere Hersteller können das bereits. Ob die automati­sche Akti­vie­rung eines eSIM-Profils bei gleich­zei­tiger Abschal­tung der Plastik-Betrei­ber­karte klappt, hängt aber nicht nur mit der Soft­ware des jewei­ligen Smart­phones zusammen. Auch der jewei­lige Mobil­funk-Provider muss dieses Feature unter­stützen.

Telekom: "Mobilfunk-Zwerg" bringt schnell 5G-Versorgung

Mancher Hauskühlschrank ist größer: eine Mini-Basisstation der Telekom. Eine Person kann sie binnen einer Stunde aktivieren

Deutsche Telekom AG / Norbert Ittermann

Die zuneh­mende Digi­tali­sie­rung der Gesell­schaft und der stei­gende Bedarf an mobiler Kommu­nika­tion erfor­dern jeder­zeit eine zuver­läs­sige Mobil­funk­ver­sor­gung. Das ist eigent­lich eine Binsen­weis­heit: Alle wollen Netz. Unter­nehmen können jetzt den Prototyp einer Mini-Mobil­funk-Station testen. Die Deut­sche Telekom bietet dafür "ultra­mobile" Sende­masten an, sozu­sagen ein "Mobil­funk­mast to go". Ab Früh­jahr kostet besseres Netz extra.

o2 verlängert Aktion: Alle vier Wochen 6 GB extra

o2 verlängert Prepaid-Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: o2online.de

o2 hat seine Aktion verlän­gert, bei der sich Kunden in zwei Prepaid-Tarifen dauer­haft mehr Daten­volumen sichern können. Das Angebot gilt für die Tarife o2 Prepaid M und L. Kunden, die sich im bis zum 7. Mai verlän­gerten Akti­ons­zeit­raum für eines der Preis­modelle entscheiden, bekommen in jedem vier­wöchigen Akti­ons­zeit­raum 6 GB zusätz­liches High­speed-Daten­volumen. Pro Jahr erhalten die Nutzer demnach insge­samt 78 GB Extra-Surf­volumen mit voller Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit.

NordVPN kündigt eigene eSIM mit weltweitem Tarif an

NordVPN kündigt Saily-Tarif an

Foto: Nord Security

NordVPN gehört zu den belieb­testen VPN-Diensten. Jetzt kündigt das Unter­nehmen an, im Laufe des Jahres auch einen eigenen Mobil­funk­tarif zu starten. Das neue Angebot nennt sich Saily und wird auf eSIM-Basis reali­siert. Der Tarif soll (nahezu) welt­weit nutzbar sein und die güns­tige Nutzung des mobilen Internet-Zugangs ermög­lichen. Details zu den Tarifen wurden noch nicht genannt. Inter­essenten können sich auf der Webseite bereits vormerken lassen.

Hardware

Samsung Galaxy S24 ist da - die Top-Smartphones im ersten Test

Das Samsung Galaxy S24 Ultra im ersten Test

Bild: teltarif.de

Samsung hat gestern Abend im Rahmen seines ersten Unpa­cked Events im neuen Jahr die Smart­phones der S24-Reihe vorge­stellt. Wir hatten bereits die Möglich­keit, das Samsung Galaxy S24 Ultra als Spit­zen­modell unter den neuen Mobil­tele­fonen einem ersten Hands-On-Test zu unter­ziehen. Das Samsung Galaxy S24 Ultra sieht edel aus. Es kommt als erstes Smart­phone des korea­nischen Herstel­lers mit einem Titan-Rahmen. Die Verar­bei­tung ist tadellos - man merkt als Kunde, dass der Hersteller nichts dem Zufall über­lassen wollte. Der große Unter­schied zu den Vorgän­gern ist AI. Nach­fol­gend lesen Sie, welchen Eindruck das Flagg­schiff dabei hinter­lassen hat.

Wir besuchten Samsung in München und konnten uns einen ersten Eindruck von den verschie­denen Modellen verschaffen. So viel vorweg: Schwärmeri­sche Begeis­terung konnten Ausstat­tung und Design nicht bei uns auslösen. Vermark­tungs­tech­nisch scheint das Thema Soft­ware mitt­ler­weile deut­lich wich­tiger zu sein als Hard­ware und Optik. Samsung fährt anders als im vergan­genen Jahr mit Einfüh­rung der Galaxy-S23-Serie wieder eine Zwei­klassen-Gesell­schaft bei der CPU. Dieses Mal ist es aber etwas abge­wan­delt. Statt gänz­lich auf eine Snap­dragon-Vari­ante in Europa zu verzichten, hat global das Galaxy S24 Ultra als einziges Modell den Snap­dragon 8 Gen 3 bekommen. Auch das Galaxy S24 und Galaxy S24+ konnten wir uns bereits in einem Hands-on anschauen.

FRITZ!Box-Patentstreit: Das fordert Huawei von AVM

Patentstreit zwischen Huawei und AVM

Foto: Huawei, Logo: AVM, Montage: teltarif.de

Sind FRITZ!Box-Modelle, die die WLAN-Stan­dards WiFi-6 und WiFi-7 beherr­schen, bald nicht mehr erhält­lich - zumin­dest vorüber­gehend? Das könnte tatsäch­lich drohen. Hinter­grund sind Patent­strei­tig­keiten zwischen dem FRITZ!Box-Hersteller AVM und dem chine­sischen Tech­nolo­gie­kon­zern Huawei. Das Land­gericht München I hat die Urteile noch nicht veröf­fent­licht. Huawei hat ein Verkaufs­verbot für einige FRITZ!Box-Modelle durch­gesetzt. AVM will das umgehen. Zudem sind nicht alle Vertriebs­wege betroffen.

Samsung Galaxy S23 FE im Test: Kommt gut, aber ungelegen

Das Samsung Galaxy S23 FE im Test von teltarif.de

Bild: teltarif.de

Das Samsung Galaxy S23 FE sorgt wie schon die Vorgänger für eine zwiespäl­tige Meinung. Zum einen verspricht es, ein leis­tungs­starkes Smart­phone zu sein, das in der Premium-Kate­gorie mitmi­schen will. Zum anderen fragt man sich, ob das zwin­gend notwendig ist. Was taugt so ein Smart­phone rund um den Launch der Galaxy-S24-Serie? Lange war nicht klar, ob es über­haupt auf den Markt kommt. Aus betriebswirt­schaft­licher Sicht ergab es sicher­lich Sinn, das vergan­gene Weih­nachts­geschäft noch mitge­nommen zu haben. Statt das Galaxy S23 FE nun verächt­lich aus dem Augen­winkel zu betrachten, haben wir uns die Mühe gemacht und es ausführ­lich getestet.

Internet

Cubic Telecom: Deutliche Preissen­kung für Internet im Auto

Preissenkung für Internet im Auto

Bild: Seat

Wer einen Internet-Zugang im Auto nutzen möchte, kann hierzu beispiels­weise auf die Daten­pakete zurück­greifen, die der Fahr­zeug­her­steller in Zusam­men­arbeit mit einem bestimmten Provider anbietet. Eigene SIM-Karten können die Kunden nur noch bei wenigen Autos nutzen. Meist kommen eSIMs zum Einsatz, die zudem fest an den Provider gekop­pelt sind, mit dem der Auto­her­steller zusam­men­arbeitet. Cubic Telecom hat den Preis für den Internet-Zugang im Auto nun mehr als halbiert. Damit wird das Daten­paket deut­lich attrak­tiver.

AAWireless 2 vorgestellt: Android Auto und CarPlay kabellos

AAWireless 2 vorgestellt

Screenshot: teltarif.de, Quelle: aawireless.io

AAWireless gehört zu den Pionieren unter den Anbie­tern von Adap­tern, die die kabel­lose Nutzung von Android Auto ermög­lichen. Das Gerät empfiehlt sich für Inter­essenten, deren Enter­tain­ment-System im Fahr­zeug von Haus aus nur für den kabel­gebun­denen Einsatz von Android Auto vorbe­reitet ist. Seit einigen Monaten funk­tio­niert der Adapter - vorerst im Rahmen einer Beta-Phase - auch für die kabel­lose Nutzung von Apple CarPlay. AAWireless hat nun auf der CES eine neue Version seines Adap­ters für die kabel­lose Nutzung von Android Auto vorge­stellt. Das neue Modell ermög­licht die Umschal­tung zwischen mehreren Nutzern.

Broadcast

Bundesliga: Alle Live-Rechte künftig wieder bei Sky?

Neuer Poker um Bundesliga-Rechte

Fotos: complize | m.martins-fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Die Rech­tever­gabe für die Fußball-Bundes­liga geht in eine neue Runde. Alle am Erwerb der medialen Verwer­tungs­rechte inter­essierten Unter­nehmen können sich ab sofort für die Teil­nahme an der Ausschrei­bung bei der DFL regis­trieren. Die span­nende Frage: Kauft diesmal ein einzelner Veran­stalter alle Live-Rechte oder gibt es wie bisher mehrere Inhaber? Die Deut­sche Fußball Liga will voraus­sicht­lich auf die No-Single-Buyer-Rule verzichten. Sprich: Es könnte auch wieder ein einziger Veran­stalter die Über­tra­gungs­rechte erwerben - und Sky strebt genau das an.

Zum Inhaltsverzeichnis

Wegfall Nebenkostenprivileg: Die Alternativen zum Kabel-TV

Wegfall Nebenkostenprivileg: Das sind die Alternativen zum Kabel

Image licensed by Ingram Image

Am 30. Juni läuft das Neben­kos­ten­pri­vileg beim TV-Kabel aus. Mehrerer Studien zufolge wissen viele Bundes­bürger gar nicht, worum es sich dabei handelt und was sich konkret ändert. Hinter­grund ist, dass Vermieter Kabel-TV-Gebühren künftig nicht mehr über die Neben­kosten bei der Miete abrechnen dürfen. Mieter müssen sich also künftig selbst darum kümmern, wie sie ihre Fern­seh­pro­gramme empfangen können. In der Regel ist der vorhan­dene Kabel­anschluss auch ab Juli noch aktiv geschaltet. Wenn der Kabel­emp­fang nicht mehr in der Miete enthalten ist, werden eigene Verträge mit dem jewei­ligen Kabel­netz­betreiber fällig. In unserem Ratgeber klären wir über die Alter­nativen zum Kabel­emp­fang auf.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sky erhöht erneut Preise: Günstiges WOW-Paket doch buchbar?

WOW streicht Serien-Paket

Logo: Sky Deutschland

Wenige Tage, nachdem der Pay-TV-Sender Sky eine Preiserhö­hung für das Live-Sport-Angebot beim Strea­ming­dienst WOW ange­kün­digt hat, streicht das Unter­nehmen jetzt seine bislang güns­tigste Option. Das Serien-Paket, das für 7,99 Euro monat­liche Grund­gebühr gebucht werden konnte, ist von der WOW-Webseite verschwunden und somit für Neukunden offi­ziell nicht mehr erhält­lich.

Obwohl das Serien-Paket des Sky-Streaming­dienstes WOW also auf der Webseite nicht mehr auffindbar ist, bekommt man mit einen "Trick" die Option aber noch: Die Pres­sestelle von Sky teilte gegen­über teltarif.de mit, zwar stünde das Paket mit Serien und Filmen im Fokus der Vermark­tung. Das Angebot, das ausschließ­lich Serien umfasse, sei aber weiterhin verfügbar. Auf Nach­frage erhielten wir von Sky auch die Infor­mation, wie das funk­tio­niert.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 18.01.2024

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,69 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

