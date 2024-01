Streaming-Probleme, neue o2-Tarife, Spotify kündigt Nutzer

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergan­genen Monaten waren Preis­erhö­hungen bei Strea­ming-Diensten an der Tages­ord­nung - und noch immer drehen einige Dienste an der Preis­schraube. Doch es zeigt sich, dass die Nutzer das nicht klaglos mitge­macht haben. Außerdem gibt es erste Gerichts­urteile, die besagen, dass der Nutzer dem zustimmen muss. Doch wenn er das nicht tut - was passiert dann? Darüber und über weitere Tricks der Strea­ming-Anbieter infor­mieren wir Sie im Broad­cast-Teil dieses teltarif.de-News­let­ters.

Auch o2 musste einsehen, dass seine Preis­erhö­hungen bei den Tarifen gar nicht gut ange­kommen sind. Jetzt reagiert der Netz­betreiber mit Preis­sen­kungen - und führt Kombi­tarife ein, die an das Fami­lien­modell der Telekom erin­nern. Doch wie viel sparen die Nutzer, die sich hierfür zusam­men­schließen, wirk­lich? Wir haben den Tarif­ver­gleich gemacht und geprüft, unter welchen Bedin­gungen sich das lohnen könnte - unser Fazit lesen Sie im Abschnitt Mobil­funk.

Internet-Lade­pro­bleme, WLAN-Empfang zu schlecht, veral­tete App, der gewünschte Film ist plötz­lich verschwunden: All das sind Frust-Erleb­nisse, denen man mitunter begegnet, wenn man sich gerade zu einem gemüt­lichen Film- oder Seri­enabend auf dem Sofa versam­meln wollte. Doch vielen Problemen beim Strea­ming kann man auch vorbeugen. Unseren Ratgeber mit Lösungen bei derar­tigen Strea­ming-Problemen finden Sie eben­falls im Broad­cast-Teil unseres News­let­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

o2 senkt die Preise und verbessert den Kombi-Vorteil

o2 senkt die Preise

Foto: Telefónica

o2 nimmt die im vergan­genen Jahr einge­führten Preis­erhö­hungen - zumin­dest vorerst und im Rahmen einer Aktion - weit­gehend wieder zurück. Darüber hinaus verbes­sert das Unter­nehmen den Kombi-Vorteil für Kunden, die gleich mehrere Verträge nutzen - beispiels­weise inner­halb der Familie. Die neuen Kondi­tionen treten am 18. Januar in Kraft. Der Grow-Vorteil bleibt in allen Tarifen erhalten. Auch die Connect-Option (bis zu zehn SIM-Karten) wird in den Boost-Verträgen weiterhin ange­boten.

o2 unter­scheidet weiter zwischen zwei Tarif­linien, einmal die o2-Mobile- und die o2-Mobile-Unli­mited-Tarif­linie. Bei den neuen Tarifen hat sich o2 an den Fami­lien-Karten der Telekom orien­tiert, über­nimmt aber auch deren Schwä­chen. Im direkten Tarif­ver­gleich hat teltarif.de heraus­gefunden: Die neuen o2-Tarife können attraktiv sein. Die güns­tigen Preise bei Dril­lisch bleiben aller­dings uner­reicht.

Zum Inhaltsverzeichnis

congstar Prepaid startet mit LTE 50 für Bestandskunden

congstar mit LTE 50 auf Prepaidbasis

Foto/Logo: Congstar, Montage: teltarif.de

Für Prepaid­kunden von cong­star ist nicht nur der Zugang zum 5G-Netz gesperrt. Die Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit des Internet-Zugangs ist auf 25 MBit/s begrenzt. Anders als für Kunden, die sich für ein festes Vertrags­ver­hältnis entschieden haben, gab es zumin­dest bislang keine Möglich­keit, Optionen zu buchen, mit denen sich der 5G-Zugang frei­schalten oder zumin­dest die Down­load-Geschwin­dig­keit im LTE-Netz erhöhen lässt. Jetzt haben uns aufmerk­same Leser darüber infor­miert, dass sie im pass­wort­geschützten Kunden­bereich der cong­star-Webseite bzw. in der App des Mobil­funk-Disco­unters Optionen ange­boten bekommen, bei denen "LTE 50" inklu­sive ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone: Drei echte Flatrates zum Sonderpreis

Flat-Aktion bei Vodafone

Quelle: vodafone.de, Screenshot: teltarif.de

Voda­fone hat eine neue Aktion gestartet. Dabei bekommen die Kunden drei Mobil­funk-Flat­rates zum Gesamt­preis von 79,97 Euro pro Monat. Das Angebot besteht nach Angaben des Netz­betrei­bers nur "für kurze Zeit". Inter­essenten zahlen so unter dem Strich annä­hernd den glei­chen Preis, der norma­ler­weise für einen einzigen Vertrag im Flat­rate-Tarif GigaMobil XL anfällt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Billigere Handy-Tarife aus anderen EU-Ländern dauerhaft in Deutschland zu nutzen ist schwierig - wegen der Fair-Use-Grenze beim Roaming.

Internet

DKB veröffentlicht App-Update mit neuen Features

Neue Funktionen in der DKB Banking App

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dkb.de

Die DKB hat ein weiteres Update für ihre aktu­elle Smart­phone-App veröf­fent­licht. Die Version 2.10 der Banking-Anwen­dung steht für Android und iOS glei­cher­maßen zum kosten­losen Down­load bereit. Wie üblich hat das Kredit­institut mit der neuen App-Version auch weitere Funk­tionen in die Anwen­dung gebracht. Dem Chan­gelog im Google Play Store zufolge bekommen Nutzer von Android-Smart­phones in der neuen DKB App unter anderem Verän­derungen für die Karten­ein­stel­lungen. Hier sind weitere Länder verfügbar. Über die Einstel­lungen können Kunden fest­legen, in welchen Staaten sie ihre Debit- oder Kredit­karte nutzen möchten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Günstig Sprit tanken: Nie zu viel für Benzin und Diesel bezahlen Sie dank stets aktueller Benzinpreis-Apps.

Hardware

Leak: So sieht das iPhone 16 Pro (Max) aus

iPhone 16 Pro Mockups

Quelle: macrumors.com, Screenshot: teltarif.de

Erst im September ist mit der offi­ziellen Vorstel­lung der iPhone-16-Gene­ration von Apple zu rechnen. Im Internet wurden aber schon jetzt Mockups veröf­fent­licht, die das Design des iPhone 16 Pro (Max) zeigen sollen. Zur Erstel­lung wurden angeb­lich interne Daten von Apple genutzt. Die neuen Smart­phones von Apple werden demnach größere Displays als ihre Vorgänger bekommen. Darüber hinaus bekommen iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max eine neue kapa­zitive Einga­betaste.

Zum Inhaltsverzeichnis

Honor Magic 6 Pro: Weiteres High-End-Modell in der Pipeline

Teaser zu einem neuen Honor-Smartphone

Bild: Honor (Weibo) via GSMARENA

Mit dem Magic 5 Pro demons­trierte Honor im vergan­genen Jahr sein Bestreben, in der Premium-Smart­phone-Liga mitspielen zu wollen. Für den euro­päi­schen Markt wurde das Modell auf dem Mobile World Congress in Barce­lona 2023 präsen­tiert. Es ist gut möglich, dass der MWC im kommenden Monat wieder als Bühne für Smart­phone-Neuvor­stel­lungen der ehema­ligen Huawei-Marke dienen wird - denn das Honor Magic 6 (Pro) steht in den Start­löchern. Jetzt ist ein Bild vom Nach­folger des Magic 5 Pro aufge­taucht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Handy & Tablet gebraucht verkaufen geht nicht nur bei eBay und Amazon. Einen besseren Preis gibt es oft bei speziellen Rückkauf-Portalen.

Broadcast

Probleme beim Streaming: Diese Lösungen gibt es

Probleme beim Streaming

Bild: dpa

Immer mehr Menschen schauen nicht mehr linear fern, sondern gestalten ihren Fernseh­abend mit Strea­ming, etwa über Dienste wie Netflix oder Disney+, über Media­theken der Fern­seh­sender oder mit einem Block­buster aus der Online-Video­thek. Doch nicht selten treten hier auch Probleme auf. In unserem Ratgeber stellen wir die häufigsten Frust­erleb­nisse beim Strea­ming vor und zeigen auf, was man dagegen tun kann.

Zum Inhaltsverzeichnis

Preiserhöhung nicht zugestimmt: Spotify kündigt Zugänge

Spotify kündigt Kunden

Foto: Spotify

Netflix und Spotify können Preis­erhö­hungen nicht mehr einfach ankün­digen und umsetzen. Wie berichtet hat das Kammer­gericht Berlin entspre­chende Klau­seln in den Geschäfts­bedin­gungen der Anbieter für unwirksam erklärt. Kunden müssen den höheren Preisen nun explizit zustimmen. Wer den Preis­erhö­hungen bei Spotify nicht zustimmt, muss aller­dings damit rechnen, sein Abon­nement zu verlieren. Die Accounts werden aber nicht gekün­digt.

Zum Inhaltsverzeichnis

DAZN: Neue Preisstruktur für 2024 vorgestellt

Neue Optionen für DAZN Unlimited

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dazn.com

DAZN hat seine neue Preis­struktur für 2024 vorge­stellt. Dieses Mal hat der Pay-TV-Veran­stalter nicht erneut die Kosten für Abon­nements erhöht. Es bleibt auch bei den drei unter­schied­lichen Paketen, unter denen die Nutzer wählen können. Für eine der drei Optionen hat DAZN aber nun mehr Flexi­bilität für Bezah­lungen der Abo-Kosten einge­führt. Güns­tiger wird das Unli­mited-Paket für Kunden, die den Zugang gleich für ein ganzes Jahr buchen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sky erhöht die Preise: WOW-Sport-Abo wird deutlich teurer

Sky erhöht bei WOW die Preise

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de

Der Pay-TV-Veran­stalter Sky dreht einmal mehr an der Preis­schraube. Betroffen sind dieses Mal Kunden des von Sky veran­stal­teten Strea­ming­dienstes WOW, und hier die Nutzer des Live-Sport-Abon­nements. Für Neukunden, die das Monats-Abon­nement ab dem 15. Februar abschließen, erhöht sich die Grund­gebühr um jeweils 6 Euro auf 35,99 Euro pro Monat. Weiterhin wurde auch auf der Home­page eine Seite mit Details zur Preis­anpas­sung einge­richtet. Wer sich für ein Jahr bindet, soll weiterhin Vorteils­preise bekommen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Das läuft gerade auf Netflix: Wir verraten Ihnen, welche neuen Serien und Filme in diesem Monat auf Netflix starten.

Festnetz

Telekom stellt Telefonkarte ein - das passiert mit Guthaben

Wer erinnert sich noch an die Telefonkarte der Bundespost-Telekom? Ihr Nachfolger TKC wurde zum Jahreswechsel eingestellt

Foto: Picture-Alliance / dpa

Seit Jahren bietet die Telekom Bezahl­karten zum Tele­fonieren und Kaufen von Dienst­leis­tungen an. Hier gibt es nun eine Ände­rung: Mit der Abschal­tung aller verblie­benen Tele­fon­zellen ist auch die (virtu­elle) Telefon­karte Comfort zum Auslauf­modell geworden. Das Produkt Telefon­karte Comfort (TKC) wurde zum 31. Dezember 2023 - wie ange­kün­digt - einge­stellt. Bestands­kunden müssen aktiv werden: Was passiert nun mit Restgut­haben?

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 11.01.2024

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,69 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

Ein Leben lang dieselbe Telefonnummer, egal wo man sich gerade aufhält: Das bietet eine persönliche 0700-Rufnummer.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.