40 Jahre Privatfunk, Prime Video mit Werbung, günstige Tarife

Amazon Prime Video zeigt künftig auch Werbung. Das hatte der Konzern schon im Herbst bekannt­gegegen. Jetzt wird es Ernst. Der Termin für den Start der Werbe­ein­blen­dungen steht fest. Zudem hat Amazon den Preis für die Werbe­frei-Option genannt, mit der Inter­essenten Filme und Serien weiter ohne Rekla­meun­ter­bre­chungen sehen können. Im Broad­cast-Teil unseres News­let­ters erfahren Sie, wie es bei Prime Video weiter­geht.

Samsung hat den Termin für sein erstes Unpa­cked Event in diesem Jahr offi­ziell bestä­tigt. Schon über­nächste Woche werden wir die Smart­phones der Galaxy-S24-Reihe zu sehen bekommen. Unmit­telbar im Anschluss an die Veran­stal­tung könnten Vorbe­stel­lungen starten. Was zum Unpa­cked Event und den neuen Samsung-Smart­phones schon bekannt ist, lesen Sie in unserem Hard­ware-Teil.

Android Auto erfreut sich einer immer größeren Beliebt­heit. Jetzt droht aller­dings für einige Nutzer das Aus. Dabei geht es zum einen um ältere Smart­phones, die vermut­lich nur noch bei wenigen Anwen­dern im Einsatz sind. Aber auch der Google Maps Driving Mode, der direkt auf dem Smart­phone läuft, soll einge­stellt werden, wie wir im Internet-Teil berichten.

Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Hardware

Internet

Mobilfunk

Festnetz

Broadcast

Von Kabelpilotprojekt bis Streaming: 40 Jahre Privatrundfunk

40 Jahre Privatfunk

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Der private Rund­funk feiert in diesen Tagen seinen 40. Geburtstag. Zum Start des Kabel­pilot­pro­jekts Ludwigs­hafen/Vorder­pfalz am 1. Januar 1984 gingen PKS (heute Sat.1) und Radio Wein­straße auf Sendung. Zwar gab es schon in den 50er Jahren privaten Rund­funk für Deutsch­land. Anders als beim Kabel­pilot­pro­jekt in Ludwigs­hafen wurden die Sendungen damals aber aus dem Ausland nach Deutsch­land gesendet.

Zunächst sollte privater Rund­funk nur erprobt werden. Da die Programme von Anfang an sehr beliebt waren, war es aber ausge­schlossen, die Sender wieder zu schließen. Im Gegen­teil: UKW-Frequenzen und Satel­liten­rund­funk folgten. In den 90er Jahren begann die Digi­tali­sie­rung und dank Strea­ming gibt es heut­zutage auch eine Viel­zahl von Spar­ten­sen­dern. In einem Themen-Special werfen wir einen Blick auf 40 Jahre Privat­rund­funk in Deutsch­land.

DAB+ außerhalb von Europa – eine Übersicht

Slideshow des DAB+-Radiosenders mix90s in Australien

Fotoquelle: Flickr

Das digital-terrestri­sche Radio DAB+ ist in vielen euro­päi­schen Ländern eine Erfolgs­geschichte. Doch die Tech­nologie wird nicht nur auf unserem Konti­nent einge­setzt. Auch außer­halb Europas gibt es viele Länder, die DAB+ oder andere Tech­nolo­gien der DAB-System­familie bereits erfolg­reich einge­führt haben, in wiederum anderen wird das Digi­tal­radio gerade erprobt. In einem Hinter­grund­bericht präsen­tieren wir eine aktu­elle Über­sicht zu DAB+ in Übersee.

Amazon: Das kostet werbefreies Prime Video in Deutschland

Prime Video zeigt bald auch Werbung

Quelle: amazon.de, Screenshot: teltarif.de

Im Herbst hatte Amazon ange­kün­digt, Spiel­filme und Serien-Episoden bei Prime Video künftig durch Werbung zu unter­bre­chen. Jetzt hat Amazon die Details zu den künf­tigen Kondi­tionen für die Nutzung von Prime Video auf dem deut­schen Markt genannt. Fest steht nicht nur der Stichtag, ab dem Unter­bre­cher­wer­bung zu sehen sein wird. Auch den Preis für "Prime Video Ad Free" hat der Konzern bereits genannt. In einer Meldung lesen Sie, welchen Aufpreis Inter­essenten zahlen müssen, die Prime Video weiterhin werbe­frei sehen möchten.

Hardware

Samsung Galaxy S24: Termin zum Unpacked Event offiziell

Teaser zum kommenden Unpacked Event

Bild: Samsung

Samsung startet das neue Jahr 2024 mit einer frischen Smart­phone-Liefe­rung. In Kürze wird die Galaxy-S24-Serie vorge­stellt. Der korea­nische Hersteller hat jetzt offi­ziell bestä­tigt, dass das erste Unpa­cked Event im neuen Jahr am 17. Januar statt­findet. Dabei spricht der Konzern von einem "faszi­nie­renden mobilen Erlebnis".

Es soll ein "neue Samsung-Ära" einge­läutet werden. Möglich machen soll dies Galaxy AI - ein schlaues System, das die Verwen­dung von künst­licher Intel­ligenz auf dem Galaxy S24 revo­lutio­nieren soll. Was wir von der Galaxy-S24-Serie von Samsung erwarten dürfen, haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Laut Medi­enbe­richten wird das Samsung Galaxy S24 mit 128 GB Speicher­platz in Europa für 899 Euro verkauft. Das Basis­modell unter den neuen Samsung-Smart­phones könnte somit nicht nur güns­tiger werden als die bishe­rigen Prognosen, sondern auch im Vergleich zum Samsung Galaxy S23, das im vergan­genen Jahr für mindes­tens 949 Euro (UVP) verkauft wurde. In einer News haben wir zusam­men­gefasst, welche Euro-Preise für welche Vari­ante der Samsung-Galaxy-S24-Serie wahr­schein­lich sind.

Obwohl der Markt­start der neuen Samsung-Smart­phones kurz bevor­steht, gehören die Galaxy-S23-Modelle noch lange nicht zum alten Eisen. Der Hersteller pflegt die Soft­ware vorbild­lich und die Geräte sind mitt­ler­weile mit deut­lichem Preis­vor­teil zu bekommen - beispiels­weise bei einer aktu­ellen Aktion von Media Markt und Saturn.

Honor X50 Pro: High-End mit gigantischem Akku zum MWC?

Teaser zum Honor X50 Pro

Bild: Weibo via GSMARENA

Die Entwick­lungs­abtei­lung von Honor steht offenbar nicht still. Ein Teaser­bild deutet auf ein äußerst span­nendes Smart­phone-Flagg­schiff mit der Bezeich­nung X50 Pro hin. Über die Antwort auf die Frage, wann ein Honor X50 Pro erscheint, kann nur speku­liert werden. Mögli­cher­weise stellt Honor das X50 Pro zunächst für den Heimat­markt China vor.

Ange­sichts des bevor­ste­henden Mobile World Congress Ende Februar 2024 in Barce­lona ist es aber durchaus denkbar, dass Honor ein neues Smart­phone-Flagg­schiff für Europa vorstellt, unter Umständen auch parallel zur Vorstel­lung des Honor Magic 6 Pro, dessen Vorgänger - Honor Magic 5 Pro - auf dem MWC 2023 vorge­stellt wurde. In einer News haben wir zusam­men­gefasst, was zum Honor X50 bereits bekannt ist.

Internet

Android Auto: Für diese Nutzer kommt das Aus

Update für Android Auto

Foto: teltarif.de

Google wird schon in den nächsten Wochen die Unterstüt­zung von Android Auto auf älteren Smart­phone-Modellen beenden. Entspre­chende Hinweise wurden im Quell­code der App gefunden. Aller­dings gibt es noch keine konkreten Infor­mationen dazu, welche Betriebs­system-Version künftig mindes­tens voraus­gesetzt wird, um Android Auto auf dem Smart­phone auszu­führen.

Darüber hinaus stellt Google den Google Maps Driving Mode ein. Dieser wurde als Ersatz für die direkt auf dem Smart­phone laufende Vari­ante von Android Auto einge­führt. Schon im Februar soll der Driving Mode verschwinden. Welche Alter­nativen Google den Kunden ans Herz legt, lesen Sie im Bericht zum Android-Auto-Aus für einige Nutzer.

Carlinkit: Adapter für Wireless CarPlay im Kleinformat

Carlinkit U2W Mini2

Quelle: carlinkitcarplay.com, Screenshot: teltarif.de

Carlinkit gehört zu den Herstel­lern, die Adapter für die kabel­lose Nutzung von Apple CarPlay anbieten. Das Unter­nehmen hat jetzt mit dem U2W Mini2 einen neuen Adapter vorge­stellt, der sich vor allem durch seine kompakte Bauweise auszeichnet. Das Gerät ist in vier verschie­denen Farben (Weiß, Blau, Grün und Pink) erhält­lich und wird vom Hersteller über die eigene Webseite vertrieben.

Der Verkaufs­preis beträgt 54,01 Euro, wobei Carlinkit darauf hinweist, dass die eigent­liche Abrech­nung in US-Dollar erfolgt. Der Versand nach Deutsch­land ist kostenlos. Doch wie funk­tio­niert der Adapter und wie kann seine Soft­ware bei Bedarf aktua­lisiert werden? Darüber berichten wir in der Meldung zum Apple-CarPlay-Adapter im Klein­format.

Online-Speicher-Dienste mit Server in Deutschland

Jeder­zeit und von Überall auf seine eigenen Fotos und Doku­mente zugreifen zu können ist prak­tisch. Nur sind die Daten auf den Servern der Anbieter auch sicher? Zumin­dest deut­sche Rechen­zentren unter­liegen dem deut­schen Daten­schutz. Doch auch deut­sche Server-Stand­orte sind kein Garant für einen hundert­pro­zen­tigen Schutz.

Sensible Daten sollten verschlüs­selt werden, bevor sie in die Cloud geschickt werden. Dies geht beispiels­weise mit Boxcryptor. Doch welche Cloud-Spei­cher nutzen deut­sche Rechen­zen­tren, sodass beispiels­weise die Datenschutz­grund­ver­ord­nung greift, was bei Servern in den USA nicht der Fall ist? In einer Bilder­strecke liefern wir eine Über­sicht zu Online-Spei­cher-Diensten mit Server in Deutsch­land.

Mobilfunk

GMX und web.de: 24 GB mit 5G für unter 10 Euro

Aktionstarif von GMX und web.de

Montage: teltarif.de

GMX und web.de haben im Dezember Akti­ons­tarife gestartet, die eigent­lich nur bis zum Jahres­wechsel verfügbar sein sollten. Doch die Aktion ging in die Verlän­gerung. So ist beispiels­weise die Allnet-Flat­rate mit 24 GB monat­lichem High­speed-Daten­volumen weiterhin für 9,99 Euro monat­liche Grund­gebühr zu bekommen.

Neben dem 9,99-Euro-Angebot gibt es weitere Tarife - einer­seits für preis­sen­sible Kunden ab 6,99 Euro monat­licher Grund­gebühr, ande­rer­seits für Viel­nutzer mit bis zu 50 GB unge­dros­seltes Daten­volumen pro Monat. Auch der 5G-Zugang ist inklu­sive. In einer Meldung haben wir alle Details zu den aktu­ellen Smart­phone-Tarifen von GMX und web.de zusam­men­gefasst.

Vodafone versorgt Bahnstrecken, nichts bei Telekom und o2

Standorte für Mobilfunkanlagen werden gesucht. Diese Antennen stehen in der Türkei.

Foto: teltarif.de

Wir infor­mieren jede Woche auf teltarif.de über den Ausbau der deut­schen Mobil­funk­netze. Dabei sind wir auf die Details ange­wiesen, die die Netz­betreiber selbst kommu­nizieren. "Zwischen den Jahren" tat sich dies­bezüg­lich nicht ganz so viel wie zu anderen Zeiten. Das war zu erwarten.

Doch zumin­dest Voda­fone meldete eine Hand­voll Stationen an Bahn­stre­cken. Der in Düssel­dorf ansäs­sige Konzern stopfte aber nicht nur Funk­löcher, sondern baute auch 5G Stan­dalone weiter aus, wie wir im Beitrag zum aktu­ellen Mobil­funk-Netz­ausbau aufzeigen.

Telekom meldet "Rekordzahlen" im Handynetz

Die Silvesternacht 2024 haben die Netze der Telekom problemlos überstanden.

Foto: Getty Images/iStockphoto / Deutsche Telekom

Wer erin­nert sich noch an Zeiten, als in der Silves­ter­nacht kurz nach Mitter­nacht alle Mobil­tele­fon­netze unter der Last der Anrufe und SMS-Nach­richten zusam­men­bra­chen? Das ist zum Glück vorbei. Immerhin: Es gab in der Silves­ter­nacht noch elf Millionen echte Telefon-Gespräche und fünf Millionen Kurz­nach­richten.

Der Daten­ver­brauch ging im Telekom-Netz buch­stäb­lich durch die Decke. In den nach­rich­ten­starken Stunden rund um den Jahres­wechsel habe die Daten­menge im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent höher gelegen, teilte der in Bonn ansäs­sige Konzern mit. In unserer News zu den Rekord­zahlen im Telekom-Netz erfahren Sie, wie viele Daten an Silvester zwischen 20 und 3 Uhr durchs Netz gerauscht sind.

Vodafone: So sorgt das Mobilfunknetz für mehr Sicherheit

Cell Broadcast soll für mehr Sicherheit sorgen

Foto: Getty Images/iStockphoto via Vodafone

Voda­fone bilan­ziert die Nutzung von Cell Broad­cast und Notrufen in seinem Mobil­funk­netz. Wie der Konzern mitteilte, wurde das für Kata­stro­phen-Warnungen reak­tivierte Cell Broad­cast System bereits 240 Mal erfolg­reich einge­setzt. Allein an den Weih­nachts­fei­ertagen sei die Bevöl­kerung in beispiels­weise vom Hoch­wasser betrof­fenen Gebieten zehn Mal gewarnt worden.

Darüber hinaus seien im vergan­genen Jahr rund sechs Millionen Notrufe über das Voda­fone-Netz abge­setzt worden. Das seien mehr als 16.000 Notrufe pro Tag. Dabei wurde der Cell Broad­cast Dienst im Laufe des vergan­genen Jahres noch­mals verbes­sert. Wer den Notruf 112 anruft, über­trägt auch seine Standort-Daten an die Leit­stellen. Details zu mehr Sicher­heit durch die Mobil­funk­netze haben wir in einem Beitrag zusam­men­gestellt.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 04.01.2024

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,69 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

