Smartphone-Highlights, günstige Glasfaser, Gratis-Streaming

teltarif.de Newsletter

Foto: @ starush - Fotolia.com

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2024 steht vor der Tür. Erste Smart­phone-Hersteller werden schon in den ersten Wochen des neuen Jahres High­lights vorstellen. Wir haben uns einmal Gedanken über die Spit­zen­modelle unter den Mobil­tele­fonen gemacht, die im kommenden Jahr zu erwarten sind. Freuen Sie sich auf einen kleinen Ausblick im Hard­ware-Teil dieses News­let­ters.

Glas­faser-Anschlüsse bieten beson­ders hohe Band­breiten für den Internet-Anschluss. Insbe­son­dere die Tarife mit Gigabit-Geschwin­dig­keit und mehr sind aber auch recht teuer. Jetzt hat 1&1 eine Aktion gestartet, bei der es den Anschluss schon zu Monats­preisen ab 29,99 Euro gibt. Was der Gigabit-Anschluss kostet, erfahren Sie im Internet-Teil.

Die Deut­sche Telekom braucht in verschie­denen Regionen drin­gend weitere Stand­orte zum Ausbau ihres Mobil­funk­netzes. Dabei geht der Konzern unge­wohnte Wege und sucht in Frage kommende Stand­orte für Basis­sta­tionen mit Plakat­aktionen - und das mit Erfolg, wie wir im Mobil­funk-Teil berichten.

Und nun wünschen wir Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Hardware

Internet

Broadcast

Mobilfunk

Festnetz

Anzeige:

Hardware

Ausblick: Diese Smartphone-Flaggschiffe erwarten wir 2024

Smartphone-Ausblick 2024

Fotos: Xiaomi/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Auch im kommenden Jahr erwarten wir wieder span­nende Smart­phone-Neuheiten. Neue iPhones, neue Premium-Samsungs und zahl­reiche High-End-Modelle aus der China-Kate­gorie werden von den Herstel­lern vorge­stellt. Dabei ist zu erwarten, dass die bekannten Produ­zenten ihre Zyklen beibe­halten. Kleine Verschie­bungen sind frei­lich immer möglich.

Doch welche Modelle könnten 2024 die Laden­regale stürmen? Wir wagen einen kleinen Ausblick, beschränken uns aber auf ausge­wählte Geräte der Premium-Sparte. Die Über­sicht erhebt daher keinen Anspruch auf Voll­stän­dig­keit. In einer Bilder­strecke finden Sie erste Details zu den Smart­phone-Flagg­schiffen der kommenden zwölf Monate.

Zum Inhaltsverzeichnis

Android 14: OneUI 6 für weitere Samsung-Mittelklasse

Samsung Galaxy A52 5G

Bild: teltarif.de

Samsung verteilt weiter fleißig seine aktu­elle Soft­ware in Form von OneUI 6, die auf Android 14 basiert. Nachdem bereits viele Modelle des Herstel­lers das Update erhalten haben, geht derzeit die Meldung herum, dass eine Mittel­klasse in den Genuss von frischen Android-Features kommt.

In weniger als vier Wochen soll das nächste Samsung-Unpa­cked-Event statt­finden. Die Leaks und Gerüchte zu den drei erwar­teten Modellen verdichten sich zuneh­mend. Eine aktu­elle Entblö­ßung zeigt das Galaxy S24 in seiner ganzen Pracht. Zudem gibt es weitere Details zu den inneren Werten von Samsung Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Finden Sie Ihr neues Tablet: Unsere Tablet-Suche hilft Ihnen bei der Auswahl aus unzähligen Modellen.

Internet

1&1 Aktion: Glasfaser-Tarife ab 29,99 Euro dauerhaft

FTTH auch für den schmalen Geldbeutel

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de

1&1 hat eine Aktion für seine Glas­faser-Tarife gestartet. Diese sind bereits ab 29,99 Euro pro erhält­lich - abhängig davon, welche maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit der Kunde bucht. Zu berück­sich­tigen sind zwei Jahre Mindest­ver­trags­lauf­zeit und eine einma­lige Anschluss­gebühr von 69,95 Euro, die unab­hängig vom gewählten Tarif ist.

Für 29,99 Euro pro Monat bekommen Inter­essenten den Tarif mit bis 50­MBit/s im Down­stream und 10 MBit/s im Upstream. Der Gigabit-Zugang (1000 MBit/s im Down­stream, 200 MBit/s im Upstream) ist für monat­lich 59,99 Euro zu bekommen. Einen Über­blick zu allen aktu­ellen Ange­boten finden Sie in unserer Meldung zu den Glas­faser-Tarifen von 1&1.

Zum Inhaltsverzeichnis

AVM veröffentlicht FRITZ!OS 7.80 als Release Candidate

FRITZ!OS 7.80 RC ist da

Foto: AVM

FRITZ!OS 7.80 wirft seine Schatten voraus. AVM hat kurz vor Weih­nachten Release Candi­date der neuen Betriebs­system-Version veröf­fent­licht. Die neue Soft­ware steht für vier FRITZ!Box-Modelle zur Verfü­gung und wird im Rahmen des FRITZ!Labor verteilt. Mit der neuen Firm­ware liefert AVM vor allem Funk­tionen für den Betrieb des jewei­ligen Routers an einem Glas­faser-Anschluss.

Eine Neue­rung, die perspek­tivisch auch für andere FRITZ!Box-Modelle inter­essant wird, ist die Erst­ein­rich­tung des Routers über die MyFRTZ!App. Dabei erhalten die Nutzer auch Hinweise zu WLAN-Gast­zugang, Kinder­siche­rung, Rufsperren und vielem mehr. In unserer News zu FRITZ!OS 7.80 haben wir uns die Details zur neuen FRITZ!Box-Soft­ware einmal genauer ange­sehen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sammelklage gegen Vodafone: Verzögerung wegen Justiz?

Sammelklage gegen Vodafone könnte sich verzögern

Bild: Vodafone

Im Fall einer Klage des Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­bands (vzbv) gegen Voda­fone muss zunächst die Zustän­dig­keit geklärt werden. Darauf weist das Ober­lan­des­gericht in Hamm hin. So sei zwar das OLG in erster Instanz für die Verbands­klage in Nord­rhein-West­falen zuständig. Der vzbv habe gleich­zeitig auch ein Unter­nehmen der Voda­fone-Gruppe in Bayern verklagt.

Das Gesetz sehe in so einem Fall die Fest­legung auf eine einheit­liche Zustän­dig­keit vor. Nach Angaben des OLG soll darüber bis Anfang des Jahres 2024 entschieden werden. Doch worum geht es bei den Klagen der Verbrau­cher­schützer gegen den Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern? Dazu lesen Sie mehr in unserem Bericht zur Sammel­klage gegen Voda­fone.

Zum Inhaltsverzeichnis

Girokonto: Probleme bei Auslandsaufenthalten

Das Girokonto von C24 lässt sich nicht dauerhaft im Ausland nutzen

Bild: C24

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Kredit­institut ist, kommt an C24, der Banking-Tochter von Check24, kaum vorbei. Das Giro­konto kommt ohne Grund­gebühr daher, ebenso sind eine kosten­freie Master- sowie Giro­card inklu­sive und es fallen keine Fremd­wäh­rungs­gebühren bei Zahlungen im Ausland an.

Wer Deutsch­land aller­dings - aus welchem Grund auch immer - länger­fristig den Rücken kehrt, bekommt mit diesem Konto schnell Probleme. Ein Wohn­sitz in Deutsch­land wird nämlich zwin­gend voraus­gesetzt. Doch wer länger­fristig im Ausland ist, kann beim Banking auch noch auf ganz andere Probleme stoßen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Internet-Surf-Aktionen der Kinder kontrollieren und Webseiten blockieren: Wir zeigen, wie Sie die Kindersicherung auf der FRITZ!Box einrichten.

Broadcast

ProSiebenSat.1: Schleichender Abschied von Hollywood

Kann ProSieben auf Hollywood-Blockbuster verzichten?

Bild: ProSieben

An den Verei­nigten Staaten von Amerika scheiden sich bekannter­maßen die Geister. Viele lieben das Land, seine Kultur und Lebens­weise. Andere wiederum können mit dem American Way of Life über­haupt nichts anfangen. Und wo wird man stärker mit Stars and Stripes konfron­tiert als im Fern­sehen? Filme und Serien aus der Traum­fabrik Holly­wood laufen vor allem auf privaten TV-Sendern tagtäg­lich rauf und runter.

Zumin­dest bei ProSiebenSat.1 soll sich dies nun ändern, statt Content aus den US-Studios setzt man in Unter­föh­ring künftig auf lokale Inhalte. Doch wie kommt dieser Sinnes­wandel zustande und wie sollen die Programme künftig aussehen? Dazu lesen Sie Hinter­gründe in einem Kommentar zum schlei­chenden Abschied von Holly­wood bei ProSiebenSat.1.

Zum Inhaltsverzeichnis

Mehr kostenlos streamen: Neue Kanäle bei PlutoTV

Pluto TV erweitert Portfolio

Foto: Pluto TV

Die kosten­lose Online-Strea­ming-Platt­form Pluto TV baut gleich zum Jahres­beginn ihr Port­folio an Kanälen aus. Freuen können sich unter anderem Fans von Kult-Agent "MacGyver", der einen eigenen Channel bekommt.

Insge­samt sind bei Pluto TV mehr als 100 Live-TV-Sender und mehr als 1000 Filme auf Abruf zu sehen. Nutzer können ihre Lieb­lings-Filme, Sport-Shows, Cartoons, Dramen und Comedy-Programme streamen. In unserer News zum Ausbau des Ange­bots lesen Sie mehr zu den weiteren neuen Programmen bei Pluto TV.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

5G Broadcast sorgt für neue Möglichkeiten der Rundfunkverbreitung an mobile Endgeräte - ganz ohne Datenverbrauch.

Mobilfunk

Telekom-Standortsuche: Unerwartet große Resonanz

Bei der Standortsuche geht die Telekom ungewohnte Wege, aber mit Erfolg

Foto: Deutsche Telekom

Die Telekom zieht eine erste posi­tive Zwischen­bilanz ihrer Plakat­aktion "Unsere Antennen suchen ein Zuhause". Mit Plakaten und Anzeigen sucht der Netz­betreiber in der Bevöl­kerung nach neuen Mobil­funk­stand­orten. In den ersten 14 Tagen nach Start der Aktion seien bereits annä­hernd 600 Stand­ort­vor­schläge aus ganz Deutsch­land einge­gangen.

84 Ange­bote seien aus den Akti­ons­kom­munen und deren Umkreis gekommen. Allein ein Drittel sei aus dem Main-Kinzig-Kreis gekommen, wo die Telekom aktuell in Geln­hausen und Maintal Stand­orte sucht. Welche Örtlich­keiten für eine neue Mobil­funk­sta­tion grund­sätz­lich geeignet sein können, lesen Sie in unserer Meldung zur erfolg­rei­chen Standort-Suche der Telekom.

Zum Inhaltsverzeichnis

Mobilfunkausbau: Erste 1&1-Sender und o2-Jahresbilanz

Mobilfunkausbau im Überblick

Foto: Telefonica, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Kurz vor dem Jahres­wechsel zeigt die Telekom nochmal ihren umfang­rei­chen Netz­ausbau in vielen Bundes­län­dern. Auch Voda­fone baut sein Netz weiter aus. Neben neuen Stand­orten wird 5G Stan­dalone an bestehenden Basis­sta­tionen frei­geschaltet. Nicht zuletzt haben wir auch zwei neue 1&1-Sender entdeckt.

Telefónica hat eine Jahres­bilanz zum Netz­ausbau in diesem Jahr gezogen. So hat der Münchner Netz­betreiber unter anderem rund 750 neue Basis­sta­tionen in Betrieb genommen, um Funk­löcher zu schließen. Einer dieser neuen Mobil­funk­masten steht am Alpen­rand bei Immenstadt auf mehr als 1000 Metern Höhe.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Fest verbaute SIM statt Plastik-Karte: Die eSIM ist die ins Smartphone eingebettete Form der SIM - für den einfachen Netz- und Tarifwechsel.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 28.12.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

Es klingelt an der Haustür - und ein Vertreter will Ihnen einen Glasfaser-Anschluss verkaufen. So finden Sie heraus, ob er seriös ist.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.