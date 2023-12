Kabel-TV-Zukunft, Sky-Kostenfalle, voller Handy-Speicher

teltarif.de-Newsletter

obwohl man wusste, das Voda­fone nach Ende des Neben­kos­ten­pri­vilegs sicher weiter einen Tarif für Kabel-TV-Kunden anbieten würde, war es nicht klar, wer ab Juli unter welchen Umständen wie viel für Kabel-TV bezahlt. Für den Tarif "TV Connect" hat Voda­fone inzwi­schen die Preise veröf­fent­licht. Doch was ist, wenn Voda­fone mit dem Vermieter oder Haus­eigen­tümer noch gar nicht über die weitere Situa­tion im Haus verhan­delt hat? Auch dann können Inter­essenten bereits jetzt tätig werden, wie wir im Broad­cast-Teil dieses teltarif.de-News­let­ters ausführen.

Kaum noch ein Top-Smart­phone kommt heute mit einer einge­bauten Möglich­keit der Spei­cher­erwei­terung. Karten­slots für microSD-Karten sind - wenn über­haupt noch - eher bei Einsteiger- und Mittel­klasse-Smart­phones zu finden. Und Spei­cher­platz ist teuer: Wer statt 128 GB ein Gerät mit 256 oder gar 512 GB kauft, zahlt meist einen ganzen Batzen mehr. Aber wie wäre es statt­dessen mit Spei­cher aufräumen? Im Abschnitt Hard­ware geben wir Tipps, wie Sie auf dem Handy-Spei­cher wieder Platz schaffen.

Sky-Kunden konnten die Multi­screen-Option bisher kostenlos verwenden. Damit war es problemlos möglich, Sky ohne Aufpreis auf einem zweiten Fern­seher zu schauen. Doch damit ist bald Schluss - denn plötz­lich hat Sky diese Möglich­keit als "Test­phase" dekla­riert. Und diese Test­phase soll schon zum Jahres­wechsel enden, was zur Folge hat, dass für einen Zweit-TV ab Januar monat­lich 10 Euro extra berechnet werden. Hierzu und zu einem Gerichts­urteil gegen Sky lesen Sie mehr im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen ein frohes und geseg­netes Weih­nachts­fest und wie immer viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Gewinnspiel

o2: "Echtes" 5G für weitere Smartphones verfügbar

o2 bezeichnet 5G Standalone als 5G Plus

Foto: Telefónica

Im Oktober hatte Telefónica als zweiter deut­scher Mobil­funk-Netz­betreiber nach Voda­fone den vom LTE-Netz unab­hän­gigen 5G-Stan­dard für Privat­kunden frei­gegeben. Zuvor war 5G-Stan­dalone nur von Firmen­kunden nutzbar. Doch "einfach so" funk­tio­niert die Nutzung für die Kunden nicht - selbst, wenn Sie über ein 5G-fähiges Mobil­telefon und einen passenden Tarif verfügen. Zum Auftakt für 5G-Stan­dalone bei o2 konnten ledig­lich Besitzer eines Samsung-Smart­phones der Galaxy-S22- und S23-Reihe sowie Nutzer der Xiaomi-12- und 13-Serien das eigen­stän­dige 5G-Netz verwenden. 5G-Stan­dalone ist bei o2 jetzt mit weiteren Smart­phone-Modellen nutzbar. Voraus­set­zung ist ein Soft­ware-Update.

SatelliteApp: Darum bleibt die Gratis-Nummer erhalten

Neue Inbox bei der SatelliteApp

Foto: sipgate

Wie berichtet hatte sipgate angekün­digt, die SatelliteApp neu aufzu­stellen. Wie das Unter­nehmen mitteilte, sei die Sorge einiger Nutzer unbe­gründet, das kosten­lose Angebot werde mögli­cher­weise durch die Fokus­sie­rung auf Geschäfts­kunden aufge­geben. Das gelte nicht nur für Bestands­kunden, sondern auch für neue Inter­essenten, die eine von der SIM-Karte unab­hän­gige Handy­nummer suchen, die über eine App reali­siert wird. Also auch nach der Neuaus­rich­tung für die SatelliteApp will sipgate den Gratis-Account für die SIM-unab­hän­gige Handy­nummer beibe­halten. Die schon ange­kün­digte Inbox ist jetzt verfügbar.

Ausprobiert: 1&1-Netz-SIM im Ausland und im eigenen Netz

Gegenüber die Firma Ionos (Webhosting, Cloudspeicher) die ebenfalls zu United Internet (wie 1&1) gehört.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Wir haben nach dem Netz­start über erste Erfah­rungen mit der SIM-Karte von 1&1 berichtet. Im zweiten Teil soll es um die Mailbox, das Roaming und ein Besuch im "eigenen" Netz von 1&1 (in Karls­ruhe) gehen. Aufmerk­samen teltarif.de-Lesern war aufge­fallen, dass die Roaming-Liste viele welt­weite Länder enthält, dass aber ausge­rechnet Frank­reich fehlt(e). Das könnte damit zusam­men­hängen, dass die Liste von Orange (vormals France Telecom) über­nommen wurde, wo Frank­reich logi­scher­weise nicht aufge­führt wird. Auf unseren Hinweis hat 1&1 sofort reagiert und die Liste ergänzt. 5G SA und 5G VoNR folgen erst später.

FRITZ!OS 7.70: Das ist das neue Labor von AVM

FRITZ!OS 7.58 für FRITZ!Smart Gateway

Foto: AVM

AVM hat die vier Router-Modelle, die sich derzeit im FRITZ!Labor befinden, mit Beta-Updates versorgt. Bei den Routern handelt es sich um die FRITZ!Box-Modelle 7590 AX, 7530 AX, 5590 Fiber und 5530 Fiber. Dieses Mal bringen die neuen Labor-Versionen keine Feature-Upgrades mit sich. Dafür gibt es Fehlerberei­nigungen und klei­nere Verbes­serungen.

AVM hat die neue FRITZ!OS-Version 7.58 für das FRITZ!Smart Gateway veröffent­licht. Beim Update handelt es sich um kein Labor, sondern ein regu­läres Update. Mit der neuen Firm­ware stehen auch neue Funk­tionen zur Verfü­gung. Unter anderem ist die Anmel­dung von Smart Home Geräten jetzt mit Instal­lations-Code möglich und das FRITZ!Smart Gateway bietet Unter­stüt­zung für Rollos und Unter­putz-Module für Jalou­sien.

Wie AVM weiter mitteilte, ist der magne­tische Tür-/Fens­ter­kon­takt FRITZ!DECT 350 ab sofort im Handel erhält­lich. Das Gerät lässt sich nach Hersteller-Angaben an Türen oder Fens­tern anbringen.

Identitätsdiebstahl: Legen Sie Betrügern Steine in den Weg

Vorbeugung gegen Identitätsdiebstahl

dpa

Dass persön­liche und sensible Daten in die Hände Krimi­neller geraten und von diesen miss­braucht werden, lässt sich nie ganz verhin­dern. Bei einem Daten­leck durch einen Hacker­angriff ist man erst einmal machtlos, kann nur noch Scha­dens­begren­zung betreiben. Etwa, indem man möglichst schnell betrof­fene Pass­wörter ändert. Jemand eröffnet in Ihrem Namen Accounts bei allen mögli­chen Diensten, schließt online Verträge ab oder bestellt teure Sachen? Dann müssen Sie schnell handeln. Aber auch präventiv lässt sich was tun.

Endrunde: Xiaomi 13T Pro, Fritz!Box 5590 Fiber & mehr gewinnen

Weihnachtsgewinnspiel bei teltarif.de

Images licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Der dritte Advent ist vorüber - die Gewinner unserer dritten teltarif.de-Adventsver­losung wurden gezogen und infor­miert. Doch es ist noch nicht zu spät: Machen Sie mit und sichern Sie sich die Möglich­keit, tolle Preise zu gewinnen! In der nächsten Runde bis zum 4. Advent stehen erneut attrak­tive Preise zur Verlo­sung: Ein Xiaomi 13T Pro, gespon­sert von Voda­fone, eine Fritzbox 5590 Fiber, gespon­sert von AVM, sowie ein T-Phone Pro, gespon­sert von der Telekom.

Alle Mitspieler, die sich bis Mitter­nacht am 24. Dezember ange­meldet haben, nehmen darüber hinaus auto­matisch an der großen Schluss­zie­hung teil, die am 27. Dezember statt­findet. Dort kann ein iPhone 15 Pro (256 GB, space black) mit 24 Monate lang kosten­freiem "o2 Mobile M"-Mobil­funk­ver­trag oder ein Bundle aus dem T-Phone Pro und T-Tablet (gespon­sert von der Deut­schen Telekom) gewonnen werden. Am besten gleich hier mitma­chen!

Handyspeicher voll: Mit diesen Tipps schaffen Sie Platz

Tipps: Handy-Speicher voll

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de

Nicht nur die Lebenshal­tungs­kosten steigen, auch die Daten­mengen, die sich auf elek­tro­nischen Geräten wie Smart­phones tummeln und dort verar­beitet werden müssen. Ruck­zuck ist da der Handy­spei­cher voll. Und wie die meisten sicher wissen: Handy­spei­cher kostet richtig viel Geld - zumin­dest für den Verbrau­cher, der vor der Wahl steht, ob er sich ein Modell mit 128 GB, 256 GB oder gar noch mehr interner Kapa­zität anschafft. Speicher­erwei­terungs­mög­lich­keiten mittels SD-Karte sucht man bei Preimum-Smart­phones meist verge­bens. Mit unseren Tipps schaffen Sie wieder Platz auf dem Handy.

Gerücht: Samsung plant Z Fold Lite & kleineres Galaxy S Ultra

Galaxy S23 FE und Galaxy Z Fold5

Fotos: Samsung, Montage: teltarif.de

Mit seinen Galaxy-S-Ultra-Modellen bringt Samsung Spitzen-Smart­phones mit üppiger Hard­ware auf den Markt. Manch einen Kunden schreckt jedoch die statt­liche Größe der Ultra-Linie ab, denn Hosen­taschen-taug­lich geht anders. Wie wäre es mit einer klei­neren Vari­ante mit glei­chem Funk­tions­umfang? Samsung soll angeb­lich an einer klei­neren Version des Galaxy S Ultra und einem Galaxy Z Fold Lite arbeiten. Die A-Serie könnte sich künftig verklei­nern.

Zwangsgebühr weg: Das kostet Kabel-TV bei Vodafone

Die aktuellen TV-Kabel-Tarife bei Vodafone

Bild: Vodafone

Voda­fone kündigte Ende November neue Tarife für die Kombi­nation aus Fern­sehen und Internet über (V)DSL, TV-Kabel oder Glas­faser an: Die TV-Grund­ver­sor­gung ist bei den Tarifen wie berichtet inklu­sive. Trotzdem gibt es mit Einzel- und Mehr­nut­zern sowie Internet- und reinen TV-Kunden so viele Even­tua­litäten, dass es bislang nicht klar war, welcher Kabel­kunde zukünftig wie viel bezahlt. Das hat Voda­fone nun genauer aufge­schlüs­selt. Seit 29. November werden die neuen Tarife verkauft. Wir geben die Infor­mationen von Voda­fone weiter und versu­chen, bei der komplexen Struktur Licht ins Dunkel zu bringen.

Obwohl diese Vermark­tungs­infor­mationen von Voda­fone viele bis dahin offenen Fragen beant­worten, werfen sie gleich­zeitig wieder neue Fragen auf. Denn viele Kabel-Kunden wissen gar nicht, zu welcher Kunden­gruppe sie gehören. Vielen Kabel-TV-Zuschauern ist nicht klar, welche Verhand­lungen zwischen dem Vermieter und Voda­fone im Hinter­grund bereits statt­gefunden haben - oder eben (noch) nicht. Doch das lässt sich über die Voda­fone-Verfüg­bar­keits­abfrage ermit­teln.

Sky: Zweit-TV wird zur Kostenfalle, Urteil gegen WOW

Sky-Multiscreen-Nutzung wird teuer

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de

Wer Sky Q auf einem zweiten Fern­seher nutzen möchte, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Darüber hat der Pay-TV-Veran­stalter Sky betrof­fene Kunden schrift­lich infor­miert. Hinter­grund ist, dass Sky die bishe­rige Nutzung der soge­nannten Multi­screen-Option als Test­phase dekla­riert hat. Diese Test­phase soll den Angaben zufolge zum Jahres­wechsel enden.

Sky scheint ein Unter­nehmen zu sein, dass sich mit der Umset­zung des Kündi­gungs­but­tons schwertut. Vor kurzem wurde die Haupt-Home­page mit dem nur schwer aufzu­fin­denden Kündi­gungs­button als illegal einge­stuft. Nun musste sich ein Gericht mit der Umset­zung der Kündi­gungs­schalt­fläche bei Skys Strea­ming-Ableger WOW beschäf­tigen. Bei WOW war für die Kündi­gung ein Zwangs-Login notwendig - und das ist nicht erlaubt.

MagentaTV: Online-Speicher bekommt Verfallsdatum

Aufnahmen im OTT-Angebot von MagentaTV haben jetzt eine Verfallsdatum

Bild: Deutsche Telekom

Wer den TV-Dienst MagentaTV der Telekom gebucht hat, kann in der OTT-Vari­ante (auch am PC oder Handy) seine Lieb­lings­filme und Sendungen aufzeichnen. Sie werden dann im Cloud-Spei­cher der Telekom hinter­legt. Doch wer sich nun eine Film­biblio­thek anlegen möchte, könnte künftig stark enttäuscht werden. Die Filme und Serie bekommen nämlich seit kurzem ein auto­mati­sches "Verfalls­datum". Wir haben die Telekom dazu befragt.

Streaming-Bundles werden Standard

Immer häufiger kommen TV und Streaming im Paket

Screenshot: teltarif.de, Quelle: waipu.tv

Lange standen sich TV- und Strea­ming-Branche kritisch gegen­über. Trotz Netflix & Co. wurde dem Fern­sehen noch eine rosige Zukunft vorher­gesagt. Mitt­ler­weile ist aber in einem Punkt Ernüch­terung einge­kehrt: TV wird weiter exis­tieren, kann aber nicht ohne Strea­ming. Die Vermark­tung von Strea­ming-Bundles wird in der Branche zum Stan­dard. Vor allem Internet-Dienste wie waipu.tv und MagentaTV verkaufen mitt­ler­weile sogar mehrere Ange­bote gegen Aufpreis. Sind diese Part­ner­schaften für alle Seiten lukrativ?

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 21.12.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

