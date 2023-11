Neue Vodafone-Tarife, Samsung überrascht, 1&1-Netz startet

teltarif.de Newsletter

Foto: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

Updates auf neue Android-Versionen waren noch vor wenigen Jahren so eine Sache. Selbst Besitzer neuerer Endge­räte konnten sich nicht sicher sein, die neue Firm­ware ange­boten zu bekommen. Das hat sich bei den aller­meisten Herstel­lern geän­dert. Beson­ders vorbild­lich ist mitt­ler­weile Samsung, das in diesem Jahr erste Update sogar etwas früher als im vergan­genen Jahr ausge­lie­fert hat. Womit der korea­nische Hersteller jetzt in Bezug auf Android 14 über­rascht hat, erfahren Sie im Hard­ware-Teil dieses News­let­ters.

Voda­fone hat neue Tarife im Fest­netz einge­führt. Diese gelten nun einheit­lich für alle Zugangs­tech­nolo­gien. Eine Ausnahme aber gibt es: Der Gigabit-Anschluss über die Glas­faser bleibt deut­lich teurer als über den TV-Kabel­anschluss. Details zu den neuen Voda­fone-Ange­boten finden Sie in unserem Internet-Teil.

Kommende Woche soll nun tatsäch­lich der Mobil­funk-Netz­start von 1&1 erfolgen. Im Vorfeld hat der Neuein­steiger bereits zahl­reiche Details genannt. Wie Sie sich direkt zum Start eine SIM-Karte im neuen Netz sichern können, erfahren Sie im Mobil­funk-Teil.

Nicht zuletzt möchten wir Sie auf unser aktu­elles Weih­nachts-Gewinn­spiel aufmerksam machen. Wir verlosen unter anderem mehrere T-Phone Pro, ein Galaxy Z Flip 5, eine FRITZ!Box und ein iPhone 15 Pro mit zwei Jahren Lauf­zeit­ver­trag. Alle Preise haben einen Gesamt­wert von weit über 4000 Euro. Details finden Sie auf unserer Akti­ons­seite.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Hardware

Internet

Mobilfunk

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Hardware

Samsung, Apple, Google und Co. Smartwatches mit eSIM

Smartwatches mit eSIM

Fotos: Google/Apple/Samsung, Grafik/Montage: teltarif.de

Eine Smart­watch funk­tio­niert zumin­dest teil­weise auch ohne direkte Verbin­dung zum Smart­phone. Wer beispiels­weise Sport­ein­heiten im Wald tracken oder eine begrenzte Zahl von Einkäufen über mobile Payment tätigen will, braucht das Handy für die Blue­tooth-Verbin­dung nicht in greif­barer Nähe zu trans­por­tieren.

Für die Erreich­bar­keit über gespie­gelte WhatsApp-Nach­richten, SMS oder Anrufe direkt über die smarte Uhr ist die Verbin­dung zum Handy aber uner­läss­lich. Soll die smarte Uhr dies­bezüg­lich aber doch mal ohne Mobil­telefon auskommen, muss sie eigen­ständig eine Mobil­funk­ver­bin­dung aufbauen können. Das funk­tio­niert über ein hinter­legtes eSIM-Profil.

Doch welche Smart­watches gibt es über­haupt mit direkter Mobil­funk-Anbin­dung? Welche Voraus­set­zungen müssen sonst noch erfüllt sein? Mit welchen Kosten müssen Inter­essenten rechnen? Dazu liefern wir einen Über­blick in unserem Ratgeber zu Smart­watches mit eSIM.

Zum Inhaltsverzeichnis

OneUI 6: Samsung sorgt für Android-14-Überraschung

OneUI 6: Das Update für das Galaxy A14 5G bekommen zunächst Nutzer in Indien

Foto: Samsung, Logo: Google, Montage: teltarif.de

Samsung macht Android 14 in Form von OneUI 6 für ein weiteres Galaxy-Smart­phone verfügbar. Dieses Mal ist ein güns­tiges Modell der A-Serie an der Reihe, womit sich der südko­rea­nische Hersteller vorbild­lich zeigt. In der Regel stehen güns­tigere Geräte aus dem Port­folio den teureren Ober- und Mittel­klasse-Modellen nach. Welches Smart­phone-Modell jetzt versorgt wird und in welcher Region Samsung die neue Soft­ware zuerst verteilt, erfahren Sie in der News zur Android-14-Über­raschung von Samsung.

Für Flagg­schiffe wie das Galaxy S23 Ultra wurde die Firm­ware bereits in ihrer finalen Fassung ausge­rollt, weitere Gerät­schaften des südko­rea­nischen Herstel­lers folgen sukzes­sive. Vergan­gene Woche hat Samsung eine Update-Liste speziell für Deutsch­land veröf­fent­licht. Wann Sie mit Android 14 auf Ihrem Samsung-Smart­phone rechnen können, haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Nokia: Zurück an der Spitze bei Feature-Phones

Das überarbeitete Nokia 2660 Flip

HMD Global

HMD Global konnte sich mit seinen Feature-Phones die Marktfüh­rer­schaft im dritten Quartal 2023 sichern. Mehr als 30 Prozent Markt­anteile nach Wert wurden erfasst. Ein Plus von über vier Prozent im Vergleich zum vergan­genen Quartal. Nach Menge hielt die Firma mehr als 22 Prozent des Marktes.

Unter anderem die über­arbei­teten Versionen von Handy-Klas­sikern wie dem Nokia 105, dem Nokia 225 und dem Nokia Xpress Music sollen für den Erfolg verant­wort­lich sein. Auf dem Markt für Android-Smart­phones könnte es für HMD Global indes besser laufen. Details zur Markt­ent­wick­lung beim "neuen Nokia" haben wir in einem Beitrag zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Smart Speaker - sinnvolle Technik oder Wanze im Wohnzimmer? Wir vergleichen Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri & Co. und geben Tipps zum Datenschutz.

Internet

Neue Vodafone-Tarife: TV-Grundversorgung inklusive

Ab dem 29. November 2023 kombiniert Vodafone mit dem Tarif GigaZuhause Fernsehen und Internet. Die TV-Grundversorgung über den Kabelanschluss wird dadurch günstiger.

Foto: Vodafone

"Wir räumen für unsere Kunden im Tarif­dschungel auf", sagt Marcel de Groot, Geschäfts­führer Privat­kunden bei Voda­fone Deutsch­land in dem Wissen, dass viele Verbrau­cher mit den Tarifen für Internet und Fern­sehen über­for­dert sind. "Wir bringen TV und Internet enger zusammen und harmo­nisieren die Preise unab­hängig vom Namen der Netz­tech­nologie", erklärt de Groot. Heißt: Egal, ob der Anschluss über DSL, das Kabel­netz oder über Glas­faser erfolgt, die Band­breite kostet im Tarif GigaZuhause immer das Gleiche. Und bei Internet per Kabel­anschluss ist die TV-Grund­ver­sor­gung künftig im Preis mit drin.

So fallen für 50 MBit/s im Down­load monat­lich 39,99 Euro an. Für das Gigabit müssen Kunden 64,99 Euro bezahlen. Keine Neue­rung ohne Ausnahme: Für Haus­halte, die einen Glas­faser­anschluss von Voda­fone nutzen, kostet das Gigabit 79,99 Euro. In allen Tarifen ist neben einer Internet- auch eine Sprach-Flat­rate in alle deut­schen Netze enthalten. Alle Details zu den neuen Fest­netz­tarifen von Voda­fone lesen Sie in unserer News zu diesem Thema.

Zum Inhaltsverzeichnis

Deutsche Glasfaser: Zahlte Sub-Sub-Unternehmer Löhne nicht?

Homepage der Gemeinde Rittersheim. Hier musste der Bürgermeister intervenieren, weil die Glasfaserbauarbeiter nicht pünktlich entlohnt wurden.

Screenshot: teltarif.de

Wenn in einem Ort nach langem Warten endlich mit Glas­faser ausge­baut wird, macht das der spätere Netz­betreiber nicht unbe­dingt selbst, sondern beauf­tragt damit spezia­lisierte Baufirmen, die wiederum weitere Sub- oder Sub-Sub-Unter­nehmer beauf­tragen können. Es kann vorkommen, dass manche Arbeiter ihren Lohn nicht gleich bekommen. Ein Bürger­meister berichtet.

Zum Inhaltsverzeichnis

Kostenlos: Fünf Millionen Mieter sollen Glasfaser bekommen

Gebäude bei Nacht mit rot erleuchtetem Bürgersteig

Foto: Vodafone

Der Bundesver­band deut­scher Wohnungs- und Immo­bili­enun­ter­nehmen (GdW) ist mit 3000 Wohnungs­unter­nehmen der größte Immo­bili­enver­band in Deutsch­land. Die Unter­nehmen verwalten rund sechs Millionen Wohnungen. Das entspricht fast 30 Prozent des Marktes deut­scher Miet­woh­nungen.

Von diesen sechs Millionen Miet­woh­nungen wollen Voda­fone und dessen Joint Venture OXG zwei und Tele Columbus, auch unter der Marke PYUR bekannt, drei Millionen Haus­halte versorgen. Die Kosten für den Ausbau und Betrieb der FTTH-Netze über­nehmen die Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen. Für die Mieter soll der Glas­faser­anschluss kostenlos sein.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Tipps zum sicheren Surfen im Internet erhalten Sie in unserem Ratgeber zum Thema Sicherheit im Internet.

Mobilfunk

Mehr Datenvolumen: Telekom verdoppelt den Treuebonus

Zu Weihnachte schenkt die Telekom ihren teuren Kunden doppelten Datenbonus - buchbar ab 1.12.

Foto: Deutsche Telekom

Schon im Sommer hatte die Telekom den soge­nannten "Daten­bonus" für ihre Mobil­funk­kunden einge­führt. Als "vorge­zogenes Weih­nachten" verdop­pelt die Telekom im Monat Dezember diesen Daten­bonus. Das Bonus­volumen gibt es somit bei Prepaid- und Post­paid-Verträgen - und auch für Geschäfts­kunden. Wie sich Inter­essenten das Extra-Daten­volumen sichern können, erfahren Sie im Beitrag zum doppelten Treue­bonus von der Telekom.

Prepaid-Kunden schätzen die Auswahl aus verschie­denen Bezahl­mög­lich­keiten - und vor allem auch die auto­mati­sche Aufla­dung. Die Telekom hat eine Bezahl­mög­lich­keit nun aber ganz über­raschend einge­stellt. Welche das ist und auf welche Alter­nativen der Netz­betreiber hinweist, erfahren Sie im Bericht zu den Aufla­demög­lich­keiten für MagentaMobil Prepaid.

Zum Inhaltsverzeichnis

1&1: Tarife mit Vorwahl 01556x ab dem 8. Dezember buchbar

Der älteste aktive Senderstandort in Montabaur am Bahnhof. Hier versorgt das Netz 262-23 die eigenen Mobilfunkkunden von 1&1.

Foto: 1&1

Der vierte Mobil­funk-Netz­betreiber in Deutsch­land sorgt seit einiger Zeit wieder für Schlag­zeilen, nachdem es lange ruhig geblieben war. Mit der Ankün­digung des offi­ziellen Mobil­funk-Netz­starts am 8. Dezember wollen viele inter­essierte Mobil­funk­kunden und natür­lich auch teltarif.de-Leser nun wissen, wann und wie es wirk­lich genau losgeht. Wir haben daher bei 1&1 nach­gefragt. Alle Details zum 1&1-Netz­start haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone: 500 GB zu Weihnachten für (fast) jeden

Vodafone verschenkt 500 GB zu Weihnachten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de

Pünkt­lich zum Start in die Advents­zeit schenkt Voda­fone mehr als zehn Millionen Mobil­funk­kunden einmalig jeweils 500 GB zusätz­liches Daten­volumen und schnürt damit, so teilt das Unter­nehmen mit, das "größte Daten­geschenk Deutsch­lands". Rechnet man alles zusammen, seien das insge­samt "mehr als fünf Milli­arden Giga­byte Daten", die Voda­fone im Dezember kosten­frei für seine Mobil­funk-Kunden bereit­stellt.

Ab heute kann das Daten­geschenk akti­viert werden. Nutzbar ist das zusätz­liche Surf-Kontin­gent bis 3. Januar 2024. Das Angebot richtet sich an Privat- und Geschäfts­kunden. Auch Nutzer von Prepaid­karten profi­tieren. Wie Sie die 500 GB akti­vieren können, haben wir in einer Meldung aufge­zeigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

freenet soll 5G von Telefónica bekommen

freenet bald mit 5G von o2?

Foto: Freenet

Laut Medi­enbe­richten verhan­deln Telefónica und freenet seit August über eine weit­rei­chende Koope­ration. Unter anderem soll freenet Zugang zum 5G-Netz von o2 bekommen. Mögli­cher­weise wäre es für die freenet-Billig­marke klar­mobil auch möglich, Tarife im Telefónica-Netz anzu­bieten.

Ob der Kontrakt wirk­lich zustan­dekommt, ist den Angaben zufolge noch unsi­cher. Dabei wäre die Koope­ration für beide Seiten von Vorteil: freenet hat kein eigenes Netz, während 1&1 mit seinen Kunden das o2-Netz verlassen will. Das würde für Telefónica massive finan­zielle Einbußen bedeuten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Die aktuell güns­tigsten Handy-Tarife für Ihre Ansprüche finden Sie in unserem Tarif­ver­gleich für Smart­phone-Tarife.

Broadcast

Zattoo baut Angebot an kostenlosen Kanälen aus

Spiegel TV Konflikte neu bei Zattoo

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de, Quelle: Zattoo

Zattoo nimmt zwei neue Inhalte des Veran­stal­ters Autentic in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz ins Programm: Spiegel TV Konflikte und Curio­sity Now. Zu finden sind die beiden neuen Kanäle ab sofort in der Sender-Über­sicht der Zattoo-App sowie im Browser online. Auf Wunsch können die Neuzu­gänge als Favo­riten in die persön­liche Sender­liste hinzu­gefügt werden.

Die Inhalte der Sender sind für alle regis­trierten Nutzer kostenlos verfügbar. In unserem Beitrag zum erwei­terten Programm­angebot bei Zattoo lesen Sie, welche Vorteile Kunden mit Premium-Abo auch bei der Nutzung von Spiegel TV Konflikte und Curio­sity Now bekommen.

Zum Inhaltsverzeichnis

"radio.frequency": DAB+-Radio von Loewe zum Jubiläum

Loewe radio.frequency

Bild: Loewe

Das Jahr 2023 steht bei Loewe ganz im Zeichen des 100-jährigen Firmen­jubi­läums. Mit dem porta­blen DAB+-Radio "Loewe radio.frequency" wird dieses Ereignis mit einem beson­deren Produkt als Hommage an die Grün­dung des Unter­neh­mens 1923 in Berlin unter dem Namen "Radio Frequenz GmbH" gefeiert.

Das Loewe radio.frequency bietet mobilen Akku­betrieb, Stereo-Klang, Radio­emp­fang via DAB+ und UKW sowie draht­loses Audio-Strea­ming via Blue­tooth von mobilen Geräten wie Smart­phones oder Tablets. Fünf Lieb­lings­radio­sender lassen sich auf Direkt­wahl-Tasten abspei­chern und jeder­zeit aufrufen. Doch was kostet das Gerät und welche weiteren Funk­tionen sind an Bord? Details lesen Sie in unser Vorstel­lung des Loewe radio.frequency.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Live-Fernsehen übers Internet geht mit Zattoo, waipu.tv, TV.de, Amazon und Joyn. Wir vergleichen die Dienste.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 30.11.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.