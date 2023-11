1&1-Netzstart, UKW-Abschaltung, Benimmregeln für Vertreter

teltarif.de-Newsletter

dass 1&1 sein eigenes 5G-Netz für Mobil­funk­kunden im Dezember verspätet startet, war erwartet worden. Doch eine Über­raschung konnte 1&1 nun doch noch aus dem Hut zaubern: Wer sich nicht im Umkreis einer der noch rar gesäten 1&1-Basis­sta­tionen aufhält und daher dank National Roaming ins Telefónica-Netz zurück­fällt, muss sich nicht mit GSM und LTE begnügen. Nein, 1&1 hat nun - nach Voda­fone - auch mit Telefónica einen Vertrag über National Roaming im 5G-Netz geschlossen, wie wir im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters berichten.

"Jetzt sofort hier unter­schreiben, dieses Angebot gibt es nie wieder": Mit solchen und anderen Aussagen haben sich Vertreter für Glas­faser-Anschlüsse in den vergan­genen Monaten ein denkbar schlechtes Image bei der Bevöl­kerung erar­beitet, auch wenn es durchaus kompe­tente und höfliche Vertreter dieser Zunft gibt. Der Ruf einer ganzen Branche droht runiert zu werden, wenn die Glas­faser-Vermark­tung an der Haustür nicht seriöser wird. Für die Vertreter gibt es darum nun einen ganz neuen Verhal­tens­kodex, wie wir im Internet-Abschnitt ausführen.

Im TV-Kabel­netz von Voda­fone geht - wie geplant - eine Ära zu Ende: Kabel-UKW wird spätes­tens Anfang 2024 abge­schaltet. Viele Radio­hörer haben bisher den UKW-Tuner ihrer klas­sischen Stereo-Anlage über Koax-Kabel mit der Dose für den Kabel­anschluss verbunden. Darüber gibt es künftig nur noch Rauschen. Um die Radio­pro­gramme digital via DVB-C zu empfangen, müssen sich Kunden entweder einen DVB-C-Kabel­receiver (Set-Top-Box) oder einen DVB-C-Radio-Adapter besorgen. Mehr dazu lesen Sie im Broad­cast-Teil dieses teltarif.de-News­let­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Internet

Mobilfunk

Hardware

Broadcast

Gewinnspiel

Festnetz

Internet

Messenger-Telefonie: Das taugen die Apps für Gespräche

Messenger-Telefonie: Das taugen die Apps

Bild: teltarif.de / Andre Reinhardt

Viele Unterhal­tungen finden heut­zutage über Messenger statt, das gilt auch für Tele­fonate und Video­tele­fonate. Die Anzahl der entspre­chenden Konver­sati­ons­tools ist in den vergan­genen Jahren immens gestiegen. Wir wollen Ihnen mit unserem Artikel einen Über­blick über acht Messenger und deren Features bei Sprach- und Video­tele­fonie verschaffen. Dabei behan­deln wir unter anderem die maxi­male Teil­neh­mer­zahl, die Verschlüs­selung und Komfort­funk­tionen. Neben dem weit verbrei­teten WhatsApp sowie den beliebten Alter­nativen Signal und Viber zählen auch Skype und Line zu den von uns über­prüften Anwen­dungen.

Android Auto 10.9: Google veröffentlicht Update

Neuer Ärger mit Android Auto

Screenshot: teltarif.de, Quelle: android.com, Logo: Google, Montage: teltarif.de

Die Version 10.9 von Android Auto ist ab sofort für alle Nutzer verfügbar. Zuvor hatte Google das Update bereits an Inter­essenten verteilt, die am Beta­test für Android Auto teil­nehmen. Im ersten Test mit einem Samsung Galaxy S23 Ultra haben wir zunächst keine neuen Funk­tionen gefunden. Denkbar wäre, dass Google mit der neuen App-Version Fehler­berei­nigungen durch­geführt hat. Android-Auto-Nutzer beklagten zuvor beispiels­weise, dass Musik-Apps ohne Funk­tion sind, wenn das Smart­phone auf Android 14 aktua­lisiert wurde. Ausge­rechnet Pixel-Geräte sind betroffen.

Glasfaser: Neuer Kodex für seriöse Haustürgeschäfte

Um die schwarzen Schafe auszusieben, haben Unternehmen, darunter auch die Deutsche Telekom, einen Kodex für Haustürgeschäfte entwickelt.

Foto: Ranger Marketing

Der Verkauf von Glas­faser­anschlüssen an der Haustür ist die wohl wich­tigste Säule für Netz­betreiber zur Finan­zie­rung ihrer Projekte. Haus­tür­geschäfte haben jedoch einen zwie­lich­tigen Ruf. Behaup­tungen wie „Wenn Sie jetzt nicht unter­schreiben, haben Sie demnächst kein Internet mehr“ oder „Die sind pleite, die bauen sowieso nicht aus“ werden von TK-Unter­nehmen gerne als Beispiele ange­führt, mit denen ihre Bemü­hungen, über den Haustür-Vertrieb neue Kunden zu gewinnen, torpe­diert werden. Gegen die Schwarzen Schafe soll nun ein Bran­chen­kodex helfen, der die Unter­nehmen in die Pflicht nimmt.

Mobilfunk

Telekom: Neue Datentarife mit bis zu 400 GB und 5G

Neue Speedbox-Tarife von der Telekom

Foto/Montage/Screenshot: teltarif.de, Logo: Telekom, Quelle: telekom.de

Die Deut­sche Telekom bietet mit der Speedbox eine Art Pendant zum GigaCube von Voda­fone an. Die Tarife kommen in einem Router zum Einsatz, der den LTE- oder 5G-basierten Internet-Zugang in einen WLAN-Hotspot umwan­delt. Über WLAN können die Kunden dann Geräte wie Note­books, Tablets und Smart­phones mit einem Internet-Zugang versorgen. Die Tarife sind nicht an eine bestimmte Nutzungs­adresse gebunden, funk­tio­nieren aber nur inner­halb Deutsch­lands. Die Telekom hat nun neue MagentaMobil Speedbox Tarife gestartet, die auch im 5G-Netz genutzt werden können. Der Flex-Tarif ohne monat­liche Fixkosten bleibt erhalten.

1&1-Netzstart am 8. Dezember mit o2-5G-Roaming

1&1 startet eigenes Handynetz

Foto: 1&1 Telecommunication SE

1&1 hat in dieser Woche angekün­digt, ab 8. Dezember Smart­phone-Tarife in seinem eigenen Mobil­funk­netz anzu­bieten. Schon Ende 2022 ging das Netz - mit nur wenigen Basis­sta­tionen - an den Start. Bislang gibt es aber ledig­lich Tarife, die als Fest­netz­ersatz dienen. Mit dem Start der Smart­phone-Tarife sei "das Netz voll funk­tions­fähig", wie das Unter­nehmen weiter mitteilte.

Der Neuein­steiger unter den deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern konnte sich nun doch mit Telefónica auf die Mitnut­zung des 5G-Netzes von o2 verstän­digen. Der bestehende Vertrag für National Roaming sei um den Netz­stan­dard 5G erwei­tert worden. Das bedeutet, dass 1&1 seinen Kunden im eigenen Netz vom Start weg eine großflä­chige 5G-Versor­gung anbieten kann.

Tarife der Bestands­kunden sollen sukzes­sive migriert werden. Wer eine neuere SIM-Karte besitzt, muss diese nicht einmal austau­schen. Die Karten können "over the air", also über das Mobil­funk­netz, umpro­gram­miert werden. 1&1 will weiterhin Allnet-Flat­rates für Tele­fonate und den SMS-Versand anbieten, die sich in erster Linie durch das inklu­dierte Daten­volumen unter­scheiden. Das sind die Tarife fürs eigene Netz.

congstar: Allnet-Flat mit 44 GB für unter 20 Euro

congstar-Aktionstarife elf Prozent günstiger

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de

cong­star hat seine bereits ange­kün­digten Neukunden-Ange­bote zur Black Week gestartet. Dabei sind die Kondi­tionen über einen Gutschein-Code noch etwas güns­tiger als ursprüng­lich ange­kün­digt. Auf einer Unter­seite der cong­star-Home­page richten sich die Ange­bote mit einem zusätz­lichen Rabatt von elf Prozent auf die monat­liche Grund­gebühr offi­ziell an die Fans des FC St. Pauli, können aber natür­lich auch von anderen Inter­essenten in Anspruch genommen werden. Das betrifft nicht nur die Allnet-Flat­rates des Disco­unters.

Hardware

Imitat statt iPhone 15 erhalten & iPhone-SE-4-Design

So sieht das nachgeahmte iPhone aus

reddit / theEdmard

Beim Erwerb eines iPhone 15 Pro Max über Apple bekam ein Käufer kurioser­weise eine Fälschung gelie­fert. In der authen­tisch wirkenden Karto­nage lag zwar ein Smart­phone, es war aber nur eine billige Kopie des eigent­lichen Produkts. Das Design des Mobil­tele­fons sah jenem des Origi­nals sehr ähnlich. Spätes­tens nach dem Einschalten des Handys wusste der Nutzer aller­dings, dass es sich um ein Android-Imitat handelt.

Derzeit kursieren auch wieder Gerüchte, denen zufolge Apple an einem Nach­folger für das aktu­elle Modell des iPhone SE arbeitet. Dabei gehen die Meinungen ausein­ander, ob das neue iPhone SE 4 bereits im kommenden Jahr oder doch erst 2025 veröf­fent­licht wird. Einig sind sich die Leaker, dass das iPhone für Kunden mit etwas klei­nerem Geld­beutel gegen­über seinen Vorgän­gern ein umfang­rei­ches Design-Upgrade bekommt.

Jelly Star im Test: Performance-starker 3-Zoll-Winzling

Das Unihertz Jelly Star im Test bei teltarif.de

Bild: teltarif.de

Ein kleines Smart­phone für die Hosen­tasche mit aktu­ellem System und guter Leis­tung gab es im Android-Bereich lange nicht. Klein, aber oho, so würden wir das Jelly Star nach einem ersten Blick auf das Daten­blatt beschreiben. Das neueste Mini-Smart­phone von Unihertz reiht sich nahtlos in die Jelly-Reihe ein und weiß im wahrsten Sinne des Wortes zu glänzen, nicht nur durch innere Werte, sondern auch durch eine dyna­mische LED-Beleuch­tung auf der Rück­seite. Ob der Winz­ling, den der Hersteller als derzeit kleinstes Smart­phone mit Android 13 bezeichnet, nur protzt oder tatsäch­lich etwas auf dem Kasten hat, haben wir in unserem Test­labor für Sie heraus­gefunden.

Broadcast

Live-TV: Nur drei Apps überzeugen

Joyn bietet einen günstigen Einstieg in die Welt des TV-Streaming

imago images / Rüdiger Wölk

Für TV-Strea­ming auf mobilen Endge­räten wie Smart­phones oder Tablets gibt es mitt­ler­weile verschie­dene Wege. Eine der belieb­testen Optionen sind dabei Dienste, welche via App ohne Bindung an einen bestimmten Inter­net­pro­vider nutzbar sind. Sie heißen waipu.tv, Joyn, Zattoo, MagentaTV oder nun auch HD+: Apps für mobiles TV-Strea­ming an Smart­phone oder Tablet gibt es viele. Doch nur wenige stechen auch bei Inhalten und Preis-Leis­tungs-Verhältnis durch inno­vative Ange­bote hervor.

Dokusat: Neuer Privat-TV-Sender via Satellit, Kabel & IPTV

Neuer TV-Sender Dokusat

Foto: Dokusat

Mit "Dokusat" will ein neuer, privater TV-Sender auf Sendung gehen. Für den Start nennt der Veran­stalter zwei Daten: Am 20. Dezember will man zunächst im Test­betrieb loslegen, offi­zieller Start ist dann der 1. Januar 2024. Da das Programm im Rahmen eines Webauf­tritts des Unter­neh­mens Idee Medien auftaucht, dürfte es zu der Gruppe gehören, die auch andere private Sender wie das Deut­sche Musik Fern­sehen, Volks­musik.TV oder Lilo.TV veran­staltet. Der Deut­schen Musik Fern­sehen GmbH wurde eine Lizenz für den damals noch unter dem Arbeits­titel "Doku-TV" geplanten Sender von der Medi­enan­stalt Berlin-Bran­den­burg (mabb) erteilt. Wir erklären, wo es den neuen Anbieter zu sehen gibt.

Endspurt: Schluss mit Kabel-UKW bei Vodafone

DVB-C-Kabelradio von Vistron

Foto: Vistron

Ab Mitte Januar 2024 soll es so weit sein, dann gibt es in Deutsch­land kein analoges UKW-Radio mehr bei Voda­fone im Kabel. Deutsch­lands größter Kabel­netz­betreiber wird dann die letzten analogen Frequenzen still­legen. Voda­fone hat laut der Arbeits­gemein­schaft Privater Rund­funk (APR) im Moment neue Verträge an die noch fehlenden Stationen für die künf­tige Verbrei­tung verschickt. Ob alle bisher analog verbrei­teten Radio­sta­tionen mitma­chen werden, ist jedoch noch offen. Tech­nisch erfolgt die Ausstrah­lung künftig digital im Modus DVB-C. Wir klären auf, was betrof­fene Kabel­kunden tun müssen.

Gewinnspiel

Weihnachtsgewinnspiel bei teltarif.de startet

Weihnachtsgewinnspiel

Images licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Auch in diesem Jahr gibt es in der Vorweih­nachts­zeit wieder ein Gewinn­spiel von teltarif.de mit Preisen im Gesamt­wert von weit über 4000 Euro. Dazu können sich alle teltarif.de-Leser anmelden, erst­malig ab dem 27. November 2023. In jeder Woche vor einem Advents­wochen­ende verlosen wir einen oder mehrere Wochen­preise. An den Weih­nachts­fei­ertagen verlosen wir dann zusätz­lich einen Haupt­preis.

Jeder Teil­nehmer an einer Verlo­sung um einen Wochen­preis hat damit auto­matisch ein Los für den Haupt­gewinn. Wer an allen fünf Verlo­sungen teil­nimmt, hat am Ende folg­lich fünf Lose im Lostopf und erhöht damit seine Chancen auf den Haupt­gewinn. teltarif.de verlost beispiels­weise fünf Telekom T-Phone Pro, ein Telekom T-Tablet, ein iPhone 15 Pro mit zwei Jahren Lauf­zeit­ver­trag von o2, eine Glas­faser-FRITZ!Box und vieles mehr. Der Start vom Gewinn­spiel ist am kommenden Montag, weitere Infos zum Ablauf und den mögli­chen Gewinnen lesen Sie auf auf unserer Gewinn­spiel-Seite!

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 23.11.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

