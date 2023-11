Günstige Flatrate, MagentaTV-Aktion, Android 14 bei Samsung

teltarif.de Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

derzeit über­schlagen sich nicht nur die Telefon-Provider und Online-Händler mit Ange­boten im Rahmen von Black Week & Co. Einen beson­ders inter­essanten Tarif hat Voda­fone im Angebot: Für dauer­haft weniger als 40 Euro im Monat erhalten Inter­essenten eine Mobil­funk-Flat­rate, die nicht nur unbe­grenzte Tele­fonate und SMS bietet, sondern die auch keine Daten-Drossel beim Internet-Zugang kennt. Einzel­heiten zu dieser und weiteren Aktionen finden Sie im Mobil­funk-Teil unseres News­let­ters.

Fans von Serien, Spiel­filmen und Doku­men­tationen haben die Qual der Wahl. Unzäh­lige Strea­ming­dienste buhlen mitt­ler­weile um die Gunst der Nutzer. Dabei ist es ein immer teureres Vergnügen, gleich mehrere dieser Dienste zu abon­nieren. MagentaTV bietet den Zugang zu seiner eigenen Platt­form sowie zu drei weiteren Strea­ming­diensten derzeit zu stark vergüns­tigten Kondi­tionen an. In den ersten sechs Monaten ist das Abo sogar kostenlos. Neugierig geworden? Details gibt es in unserem Broad­cast-Teil.

Samsung hat einen offi­ziellen Fahr­plan für die Bereit­stel­lung von Android 14 veröf­fent­licht. Wann ist welches Smart­phones des korea­nischen Herstel­lers an der Reihe? Für welche Geräte sieht es bezüg­lich eines Updates sogar ganz schlecht aus? In unserem Hard­ware-Teil erfahren Sie mehr.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Broadcast

Hardware

Internet

Festnetz

Mobilfunk

Vodafone: Echte Mobilfunk-Flat für unter 40 Euro im Monat

Vodafone startet in die Black Week

Foto: Vodafone

Voda­fone hat seine Black-Week-Ange­bote mit einer echten Über­raschung gestartet. Das Unter­nehmen stattet den Tarif GigaMobil M mit einer echten Daten-Flat­rate aus - zusätz­lich zur Allnet-Flat für Tele­fonate und den SMS-Versand. Der Akti­ons­tarif kostet 39,99 Euro monat­liche Grund­gebühr.

Doch Voda­fone hat noch weitere Ange­bote auf Lager, etwa eine güns­tige echte Mobil­funk-Flat­rate für Kunden im Alter unter 28 Jahren sowie für Inter­essenten, die eine FamilyCard wählen. Auch zwei CallYa-Tarife werden aufge­wertet, beispiels­weise mit doppeltem Daten­volumen.

eSIM für die Smartwatch: Das sind die Möglichkeiten

eSIM für die Smartwatch

Foto: teltarif.de

Eine Smart­watch kann zumin­dest teil­weise auch ohne direkte Verbin­dung zum Smart­phone genutzt werden. Voraus­set­zung ist, dass die smarte Uhr über einen Internet-Zugang verfügt, entweder über WLAN-Hotspots oder über das Mobil­funk­netz. Für letz­teres wird eine Handy-Uhr mit eSIM benö­tigt.

Die eSIM als tech­nische Voraus­set­zung ist eine Sache. Der Nutzer benö­tigt aber auch noch einen geeig­neten Tarif. Je nachdem, welche Smart­watch verwendet wird, macht das die Sache schon wieder schwie­riger. Welche Ange­bote verfügbar sind, erfahren Sie in unserem Ratgeber zur eSIM für die Smart­watch.

Aldi Talk: Neue Jahrespakete mit mehr Daten und 5G

Aldi Talk startet neue Jahrespakete

Screenshot: teltarif.de, Quelle: alditalk.de

Aldi Talk startet heute wieder seine Jahres­pakete-Aktion. Bis zum Jahres­ende haben Inter­essenten wieder die Wahl aus drei Tarifen, die jeweils 365 Tage lang gültig sind. Aber ausge­rechnet das güns­tigste Paket wird teurer. Dafür packt der Prepaid-Discounter mehr Daten­volumen rein. Zudem bekommen die Kunden Zugang zum 5G-Netz.

Wer sein Daten­volumen doch vor Ablauf der 365 Tage verbraucht hat oder kurz­zeitig mehr Surf­volumen benö­tigt, kann Internet-Pakete nach­buchen. Was die neuen Jahres­pakete kosten und welche Nach­buch-Optionen es gibt, lesen Sie in unserem Bericht zu den Aldi Talk Tarifen fürs ganze Jahr mit inklu­diertem 5G-Zugang.

1&1: Ab Dezember Tarife "auf Basis" des eigenen Netzes

1&1 hält am Dezember-Termin für Smartphone-Tarife im eigenen Netz fest

Fotos: 1&1/teltarif.de, Montage: teltarif.de

1&1 plant weiter damit, ab Dezember Smart­phone-Tarife auf Basis seines eigenen Netzes anzu­bieten. Das ist der Termin, den das Unter­nehmen zuletzt kommu­niziert hat. Um den Netz­ausbau macht das Unter­nehmen ein Geheimnis. Aktu­elle Daten zu versorgten Regionen gibt es nicht. In unserer News zum aktu­ellen Stand beim 1&1-Netz lesen Sie außerdem, wie viele Anten­nen­stand­orte das "vierte Netz" zum Ende des dritten Quar­tals 2023 hatte. Noch viel weniger Stand­orte sind auch tatsäch­lich aktiv.

Jetzt hat 1&1 Schüt­zen­hilfe vom Bundes­kar­tellamt bekommen. In einem Posi­tions­papier äußert das Kartellamt Kritik an den Planungen der Bundes­netz­agentur, auf die übliche Frequenz­auk­tion zu verzichten. Das Bundes­kar­tellamt sieht konkrete Vorteile für die Verbrau­cher, die sich durch den Netz­start von 1&1 ergeben.

Broadcast

Teufel stellt aktives Lautsprecher-Paar mit DAB+ vor

Ultima 25 Aktiv von Teufel

Foto: Teufel

Der Berliner Laut­spre­cher-Spezia­list Teufel hat mit Ultima 25 Aktiv ein aktives Regal­laut­spre­cher-Paar vorge­stellt, das ohne Steu­ergerät in Form einer HiFi-Anlage auskommt. So gibt es zum Beispiel Radio­emp­fang über UKW und DAB+, wobei die Bedie­nung direkt am aktiven Laut­spre­cher oder über die mitge­lie­ferte Fern­bedie­nung erfolgt. Zum Start des Lieb­lings­sen­ders reicht ein Knopf­druck auf die entspre­chende Favo­riten­taste. Je sechs Sender pro Empfangsweg lassen sich spei­chern.

Über den univer­sellen AUX-Anschluss lassen sich externe Geräte wie zum Beispiel vorver­stärkte Plat­ten­spieler, CD-Player oder smarte Sprach­assis­tenten anschließen. Eben­falls kann das Boxen-Paar als draht­loser Blue­tooth-Laut­spre­cher genutzt werden und Musik von Smart­phone oder Tablet streamen. Welche weiteren Features die Geräte bieten und zu welchen Preisen sie in welchen Vari­anten erhält­lich sind, lesen Sie in unserer News zum Laut­spre­cher-Paar von Teufel mit DAB+.

MagentaTV, Netflix, Disney+ und RTL+ sechs Monate gratis

Aktion für MagentaTV MegaStream

Quelle: telekom.de, Screenshot: teltarif.de

Wer sich ab sofort und bis zum 31. Januar 2024 für MagentaTV MegaStream von der Deut­schen Telekom entscheidet, bekommt das Paket im ersten halben Jahr kostenlos. Ab dem siebten Monat werden jeweils 20 Euro Grund­gebühr berechnet. Im Preis enthalten sind neben MagentaTV auch Netflix, Disney+ und RTL+ Premium.

Der Tarif kann wahl­weise als Option zu einem Fest­netz­anschluss der Telekom oder unab­hängig vom verwen­deten Internet-Zugang gebucht werden. Doch wie viele TV-Programme sind mit MagentaTV MegaStream nutzbar? In welcher Auflö­sung werden die Sender gestreamt? Welche Tarife von Netflix und Disney+ bekommen die Kunden? Und wie geht es ggf. nach den ersten zwei Jahren weiter? Das lesen Sie im Bericht zum MegaStream-Angebot von MagentaTV.

Hardware

Galaxy Z Fold 5 Erfahrungsbericht und Android-14-Fahrplan

Galaxy Z Fold 5 in voller Pracht

Bild: Andre Reinhardt

Samsung baut keine schrägen Foldables mehr, wie das Galaxy Z Fold 5 beweist. Endlich hat es der Hersteller geschafft, sein falt­bares Smart­phone plan zu schließen. Dabei konnte das Handy sogar an Gewicht verlieren. Was es nicht verloren hat, sind seine hoch­wer­tigen Displays. Zwei AMOLED-Anzeigen wollen die Konsu­menten begeis­tern. Das falt­bare Exem­plar misst 7,6 Zoll und hält als Mini-Tablet her, das äußere Exem­plar misst 6,2 Zoll und ermög­licht den Smart­phone-Modus. Wir verraten Ihnen im Erfah­rungs­bericht zum Samsung Galaxy Z Fold 5, ob der neueste Falter des korea­nischen Herstel­lers über­zeugt.

Samsung hat zudem einen ausführ­lichen Update-Fahr­plan mit konkreten Tagen veröf­fent­licht, an denen bestimmte Smart­phones One UI 6 und somit auch Android 14 erhalten. Wann welches Gerät die neue Soft­ware bekommt, erfahren Sie in der News zum Android-14-Update-Fahr­plan von Samsung.

iOS 17.2 und macOS 14.2: Neue Beta-Versionen von Apple

iOS 17.2 Beta 2 ist da

Foto: teltarif.de

Erst vor wenigen Tagen hatte Apple die zweite Beta-Version von iOS 17.2 und macOS 14.2 veröf­fent­licht. Jetzt steht ein weiteres Beta-Update zum Testen bereit. Auch iPad, Apple Watch und Apple TV sind mit neuen Beta-Firm­ware-Versionen versorgt worden.

Die neue Soft­ware für das iPhone bringt unter anderem eine Neue­rung in der Musik-App mit sich. So kann der Nutzer unter­binden, dass als favo­risiert gekenn­zeich­nete Songs auto­matisch in die persön­liche Musik­biblio­thek über­nommen werden. In unserem Beitrag zur neuen Soft­ware für iPhone, Mac und mehr lesen Sie, was Sie von den Updates sonst noch erwarten können.

Internet

DKB veröffentlicht App-Update mit neuem Feature

App-Update von der DKB

Fotos: Mo Wüstenhagen-dkb.de/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Die DKB erntet derzeit viel Kritik von Kunden, da in der aktu­ellen Version der Banking App zum Teil wich­tige Funk­tionen fehlen. Das war bis vor wenigen Wochen egal, da die Nutzer noch auf die alten DKB-Apps auswei­chen konnten. Doch jetzt ist die Platt­form für die alte App und Online­ban­king-Platt­form abge­schaltet worden.

Jetzt ist die Version 2.7.0 der DKB App zum kosten­losen Down­load im Google Play Store und im AppStore von Apple verfügbar. Der Chan­gelog ist für Android- und iOS-Geräte dieses Mal iden­tisch. Das ist nicht selbst­ver­ständ­lich. Oft weisen die Apps für die beiden Smart­phone- und Tablet-Betriebs­sys­teme unter­schied­liche Entwick­lungs­stände auf. Welche neue Funk­tion jetzt zur Verfü­gung steht, erfahren Sie in der Meldung zum App-Update von der DKB.

Internet per Handy in Dubai: Einfacher gehts nicht

Kostenlose SIM-Karte bei der Einreise nach Dubai

Bild: teltarif.de / Thomas Michel

Immer wenn man ins Nicht-EU-Ausland reist, stellt sich unweiger­lich die Frage: Wie kann ich im Ziel­land mit meinem Handy online sein? Denn auch wenn es der Erho­lung vermut­lich deut­lich zuträg­licher wäre, im Urlaub auch mal offline zu sein, werden viele Reisende nicht darauf verzichten wollen, mit Freunden und Familie zu Hause per Handy in Kontakt zu bleiben.

Inter­essant ist daher die Vari­ante, die Touristen in den VAE zur Verfü­gung haben. Zumin­dest am Flug­hafen Dubai (DXB) bekommen Touristen, die zur Pass­kon­trolle nicht den Auto­maten, sondern einen Officer wählen, eine kosten­lose SIM-Karte vom Anbieter "du" bei der Pass­kon­trolle ausge­hän­digt. Wie die Karte funk­tio­niert, was sie bietet und wie sie sich auch länger­fristig nutzen lässt, lesen Sie in unserem Ratgeber zum Internet per Handy in Dubai.

Festnetz

Ungewollte Verträge: Vodafone muss 10.000 Euro zahlen

Ordnungsgeld gegen Vodafone verhängt

Foto: Rafa Irusta - Fotolia.com

Nach einem Streit mit zwei Kunden muss Voda­fone ein Ordnungs­geld in Höhe von 10.000 Euro zahlen. Die Verbrau­cher­zen­trale Hamburg hatte gegen die Tele­fon­gesell­schaft geklagt. Worum ging es bei der Ausein­ander­set­zung und wie haben die Verbrau­cher­schützer zur Entschei­dung des Land­gerichts München Stel­lung bezogen? Darüber berichten wir in der Meldung zur 10.000-Euro-Strafe gegen Voda­fone.

Auch der Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band (vzbv) klagt gegen Voda­fone. Hinter­grund sind die Preis­erhö­hungen, von denen Millionen Fest­netz­kunden der Düssel­dorfer Tele­fon­gesell­schaft seit dem Früh­jahr betroffen sind. Betrof­fene können sich an einer Sammel­klage betei­ligen. Voda­fone steht wiederum auf dem Stand­punkt, sich an geltendes Recht gehalten zu haben.

Kirchwald: "net services" stellt Internet und Telefon ab

Nach Deuselbach, Immert und Morbach wird jetzt auch Kirchwald von Telefon und Internet abgetrennt.

Screenshot: teltarif.de, Quelle: kirchwald.de

Kirch­wald liegt im Land­kreis Mayen-Koblenz in Rhein­land-Pfalz. Dort hat der örtlich tätige Anbieter für Telefon und Internet seine Dienste einge­stellt und alle Anschlüsse gekün­digt. Das bedeutet: 250 Haus­halte sind derzeit ohne Telefon und Internet.

Der zustän­dige Tele­fon­anbieter net Services möchte nicht mehr mit dem Eigen­tümer der Leitungen, der Firma netcon AG aus Pfarr­kir­chen, zusam­men­arbeiten. Warum selbst ein Wechsel zur Telekom für die meisten Kirch­walder keine Option ist, erfahren Sie im Bericht zur Telefon- und Internet-Abschal­tung in Kirch­wald.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 16.11.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Die Adresse zur Rufnummer: Wenn Sie wissen möchten, wer hinter einer Nummer steckt, können Sie die Inverssuche via Internet kostenlos nutzen!

