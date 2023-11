Unlimitiert mobil surfen, Base reloaded, Tempolimit bei Maps

teltarif.de-Newsletter

sich keine Gedanken übers mobile Daten­volumen mehr machen zu müssen: Das geht mit einer unli­mitierten mobilen Daten-Flat. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Tarife in Deutsch­land nicht gerade billig. Aber wer viel Strea­ming über Mobil­geräte nutzt oder für die Arbeit große Doku­mente im Internet bear­beiten muss, kommt daran nicht vorbei. Wer braucht also mobiles Unli­mited-Daten­volumen wirk­lich? Die Frage beant­worten wir im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters.

Die ehema­lige E-Plus-Marke Base hat lange Pause gemacht - Telefónica hatte wohl über mehrere Jahre keine Idee für die Nutzung der früher einmal beliebten Mobil­funk-Marke. Doch nun ist bei Base ohne große Ankün­digung wieder ein Tarif aufge­taucht - obwohl dieser dann letzt­end­lich über eine ganz andere Telefónica-Marke reali­siert wird. Ob der Tarif aller­dings wirk­lich an die alten Zeiten mit beson­ders gutem Preis-Leis­tungs-Verhältnis anknüpfen kann, klären wir eben­falls im Abschnitt Mobil­funk.

Google Maps zeigt den Weg zum Ziel - aber fahre ich dabei mögli­cher­weise zu schnell und riskiere ein Knöll­chen? Was in anderen Ländern bei Google Maps schon länger ange­zeigt wurde, kam nun auch nach Deutsch­land: Die Tempo­limit-Anzeige. Die Straßen­ver­kehrs­ord­nung verbietet aber weiterhin die Anzeige einer sicher­lich von vielen Auto­fah­rern gewünschten Funk­tion, wie wir im Internet-Teil des teltarif.de-News­let­ters ausführen.

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Unlimitierte mobile Flat: Dafür unbedingt erforderlich

Wer braucht eine mobile Unlimited-Flat?

Bild: teltarif.de / Andre Reinhardt

Handy­tarife mit unli­mitiertem Daten­volumen werden immer güns­tiger, aller­dings wird das gren­zen­lose Kontin­gent nicht zwin­gend benö­tigt. Dank stets besserer Mobilfunk­ver­bin­dung und leis­tungs­fähi­geren Smart­phones erschließen sich umfang­reiche Möglich­keiten. Quali­tatives Strea­ming von Videos, Musik oder Spielen lässt sich auf den meisten Handys bewerk­stel­ligen. Doch auch die Aufnahme, Bear­bei­tung und Über­tra­gung hoch­wer­tiger Bilder und Filme stellt durch beein­dru­ckende Kameras und messer­scharfe Displays kein Problem dar. Als Arbeits­gerät für unter­wegs bieten sich wiederum Tablets oder Foldables an. In unserem umfang­rei­chen Artikel erfahren Sie, ob sich ein Unli­mited-Tarif für Sie lohnt.

Base ist wieder da: Das ist der neue Tarif

Base ist zurück

Logo: Base, Foto/Montage: teltarif.de

Wer in den vergan­genen Jahren die Webseite Base.de aufge­rufen hat, fand nur noch einen Hinweis, dem zufolge die frühere E-Plus-Marke Pause macht. Weiter hieß es: "Zurzeit werden keine Tarife unter der Marke Base ange­boten." Telefónica hielt sich aber immer die Möglich­keit offen, die Marke wieder­zube­leben, sofern "eine Vermark­tung stra­tegisch wieder ziel­füh­rend" sei. Das ist jetzt offenbar der Fall, denn auf der Webseite von Base gibt es erst­mals seit einigen Jahren wieder ein Mobil­funk-Angebot. Wir haben uns Details zum Angebot einmal ange­sehen.

congstar-Aktion: Allnet-Flat mit bis zu 32 GB Datenvolumen

Winter-Aktion bei congstar

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de

cong­star hat seine Winter-Aktion gestartet. Damit haben Kunden ab sofort und bis zum 25. Januar die Möglich­keit, die Allnet-Flat­rates des Mobil­funk-Disco­unters zu vergüns­tigten Kondi­tionen zu buchen. Je nachdem, welchen Tarif der Kunde bucht, sind bis zu 32 GB LTE-Daten­volumen pro Monat enthalten. Wer auch das 5G-Netz nutzen möchte, bekommt die passende Option gegen 5 Euro Aufpreis pro Monat. Wir erklären die genauen Kondi­tionen.

MagentaMobil Prepaid: Mehr Datenvo­lumen für (fast) alle

Telekom startet Prepaid-Aktion

Foto: Deutsche Telekom AG/Norbert Ittermann

Wie erwartet bietet die Deut­sche Telekom ab sofort ihren Akti­ons­tarif MagentaMobil Prepaid XL Special zu verän­derten Kondi­tionen wieder an. Das ist aber nicht die einzige Neue­rung bei den voraus­bezahlten Mobil­funk-Tarifen des Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerns aus Bonn. So erhalten Neu- und Bestands­kunden in den höher­wer­tigen Preis­modellen dauer­haft mehr Daten­volumen als norma­ler­weise üblich. Die Aktion läuft ab heute und zunächst bis zum 8. Februar 2024. Vorausset­zung für das Bonus-Daten­volumen ist, dass die Kunden jeweils ausrei­chend Prepaid-Guthaben zur Verfü­gung haben.

Internet

Google Maps: Ab sofort Tempolimit-Anzeige in Deutschland

Tempolimit-Anzeige bei Google Maps

Bild: teltarif.de, Icon: Google

Nur wenige Tage nach Ankün­digung der neuen Funk­tion ist die Tempo­limit-Anzeige für erste Nutzer in Deutsch­land verfügbar. In vielen anderen Staaten zeigt Google Maps schon seit Jahren das jeweils gültige Tempo­limit an. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Anwen­dung für die Navi­gation direkt über das Smart­phone-Display oder über Android Auto bzw. Apple CarPlay genutzt wird. Gege­benen­falls muss das Feature aber manuell akti­viert werden.

o2 Home: Neuer Name für neue Festnetz-Tarife

Bild: o2

Den meisten Lesern ist o2 nach wie vor eher als Mobil­funk­anbieter bekannt. Fest­netz wird über Partner ange­boten und hier gibt es neue Tarife und einen neuen Namen. o2 macht nun Schluss mit unterschied­lichen Tarifen, die bisher an die verwen­dete Anschluss-Technik gekop­pelt waren, und startet am 15. November ein aktua­lisiertes Fest­netz-Angebot. Unter dem neuen Namen "o2 Home" (vorher "o2 my Home") werden Fest­netz-Anschlüsse in den Tech­nolo­gien (V)DSL, TV-Kabel und 4G/5G zu einem einheit­lichen Grund­preis ange­boten.

Der spani­sche Telefónica-Konzern will seine Tochter Telefónica Deutsch­land übri­gens komplett über­nehmen. Für rund 840 Millionen ausste­hende Anteile wollen die Spanier 2,35 Euro das Stück bezahlen, wie sie in dieser Woche über­raschend mitteilten. Die Bieterin habe nicht die Absicht, einen Beherr­schungs- oder Gewinn­abfüh­rungs­ver­trag abzu­schließen. Die o2-Zahlen zum dritten Quartal 2023 fallen positiv aus. Die Perspek­tive ist aller­dings etwas einge­trübt.

Hardware

Android 14: Doch kein OneUI 6 für diese Samsung-Handys

Bekommt doch kein Android 14: Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Bild: teltarif.de

OneUI nennt sich die Ober­fläche, die Samsung über die Google-Soft­ware stülpt, um seinen Tele­fonen einen Marken-spezi­fischen Touch zu verleihen. OneUI 6 ist die aktu­ellste Version auf Basis von Android 14. Welche Samsung-Handys das Update erhalten sollen, wurde in Form einer Liste in der vergan­genen Woche veröf­fent­licht. Nutzer älterer Galaxy-Smart­phones dürften sich sicher­lich gefreut haben, weil dort auch Modelle aus dem Jahr 2020 aufge­führt wurden, die eigent­lich nur für drei OS-Updates vorge­sehen waren. Zu früh gefreut - jetzt kommt der Dämpfer: Samsung hat die Update-Liste korri­giert.

HyperOS: Diese Xiaomi-Smartphones bekommen das Update

Auch das Xiaomi 13T (Pro) soll HyperOS bekommen

Bild: teltarif.de

Die kürz­lich für den chine­sischen Markt vorge­stellten Smart­phone-Flagg­schiffe Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro laufen mit HyperOS. Das mobile Betriebs­system ersetzt MIUI - die bishe­rige Benut­zer­ober­fläche für Xiaomi-Smart­phones. Der Austausch von MIUI zu HyperOS soll welt­weit sukzes­sive erfolgen. Jetzt ist eine Liste aufge­taucht, nach der bereits im ersten Quartal des kommenden Jahres weitere Modelle von Xiaomi das Update auf HyperOS erhalten sollen. Dabei soll es sich um eine globale Prognose handeln, weshalb auch hier­zulande erhält­liche Modelle bedacht werden dürften.

Galaxy S24: Erneut 2-Klassen-Gesellschaft bei der CPU?

So könnte das Galaxy S24 Ultra aussehen

Ice universe

Sollte ein neues Gerücht aus Südkorea zutreffen, wird Samsung schon am 17. Januar 2024 das Galaxy S24 enthüllen. In zweiein­halb Monaten könnte das Galaxy S23 also bereits einen Nach­folger erhalten. Diesmal soll die Produkt­vor­stel­lung aller­dings nicht im Heimat­land des Herstel­lers statt­finden. Angeb­lich wird das Unpa­cked-Event in San Fran­cisco abge­halten. In puncto Chip­satz des nächst­jäh­rigen Ober­klas­semo­dells gab es von Qual­comm eindeu­tige Aussagen. Tatsäch­lich fährt Samsung mit Snap­dragon und Exynos für das Galaxy S24 zwei­gleisig.

Broadcast

Mehr Premium-Abos im Streaming

Immer mehr Premium-Abos im Streaming

dpa / picture alliance

Viele Zuschauer haben sich daran gewöhnt, dass 4K/UHD und paral­lele Streams bei Disney, Amazon & Co. inklu­sive sind. Doch immer mehr Anbieter beginnen, diese Funk­tionen zusätz­lich zu bepreisen. Auch Para­mount+ reiht sich in die Riege der Strea­ming-Dienste ein, für die Abon­nenten künftig einen Aufpreis zahlen müssen. Zumin­dest, wenn sie Block­buster wie Mission Impos­sible oder Star Trek auch in 4K bzw. Ultra HD genießen wollen. Wir fragen: Ist das die rich­tige Stra­tegie?

YouTube Premium teurer: Bis zu 23,99 Euro im Monat

YouTube Premium wird teurer

Logo: YouTube, Screenshot/Montage: teltarif.de

Google hat die Preise für YouTube Premium in Deutsch­land erhöht. Für Einzel­per­sonen fällt der Preis­anstieg vergleichs­weise moderat aus. Anstelle der bishe­rigen 11,99 Euro im Monat beträgt der Monats­preis jetzt 12,99 Euro. Deut­lich höher ist der Preis­unter­schied für den Fami­lien­tarif, mit dem bis zu sechs Personen, die im glei­chen Haus­halt wohnen, Zugriff auf YouTube Premium haben. Kostete der Tarif bislang 17,99 Euro pro Monat, so werden jetzt monat­lich 23,99 Euro berechnet. Studenten bekommen für YouTube Premium nach wie vor Sonder­kon­ditionen. Und auch im Jahres-Abo können Inter­essenten Geld sparen.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 09.11.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

