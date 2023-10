Neue Prepaid-Tarife, Aus für Kabel-UKW, Sat-Internet am Handy

teltarif.de Newsletter

Foto: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

in drei Bundes­län­dern haben Kabel-TV-Kunden derzeit noch die Möglich­keit, Radio­pro­gramme zu empfangen, die analog im UKW-Bereich ausge­kabelt werden. Doch damit soll nun endgültig Schluss sein. Im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters berichten wir über den von Voda­fone als Netz­betreiber ange­peilten Zeit­plan.

Ab 2024 sollen Verbrau­cher die Möglich­keit bekommen, über den Service Direct to Cell von SpaceX via Satellit zu kommu­nizieren - direkt von handels­übli­chen Smart­phones aus. Zu Beginn werden Text­nach­richten geboten. Doch dabei soll es nicht bleiben, wie wir im Mobil­funk-Teil berichten.

Android 14 ist offi­ziell verfügbar - wenn auch derzeit nur auf wenigen Smart­phones. Bis die meisten Hersteller die Soft­ware für ihre Geräte ange­passt haben, wird es noch etwas dauern. In unserem Hard­ware-Teil können Sie schon jetzt einen Blick darauf werfen, wie das neue Android-System auf dem Google Pixel 8 Pro aussieht.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Mobilfunk

Hardware

Internet

Festnetz

Anzeige:

Broadcast

teltarif hilft: Vodafone ignorierte Kabel-TV-Kündigung

Vodafone Kabel-TV: Ein Leserfall

Logo/Foto: Vodafone, Montage: teltarif.de

Das Kabel­fern­sehen ist für viele TV-Zuschauer der bevor­zugte Empfangsweg. Inzwi­schen haben die Anbieter aber alle auch Strea­ming-Dienste im Port­folio und versu­chen zum Teil, ihre Kunden auf diese Internet-basierten Verbrei­tungs­wege umzu­stellen - nicht zuletzt deswegen, weil im Juli das Neben­kos­ten­pri­vileg fällt.

Daraus entsteht manchmal ein Konflikt: Zuschauer wollen oft, dass alles so bleibt wie es ist - inklu­sive der Möglich­keit, den vorhan­denen Receiver weiter nutzen zu können. Die Netz­betreiber wollen wiederum Kosten redu­zieren, indem veral­tete Hard­ware "aussor­tiert" wird und Nutzer auf den Strea­ming-Dienst umge­stellt werden. Kürz­lich mussten wir einem teltarif.de-Leser helfen, dem Voda­fone partout nicht (mehr) das liefern konnte oder mochte, was der Leser wollte.

Zum Inhaltsverzeichnis

Neue kostenlose Sender bei Zattoo Deutschland

Sylt1 neu bei Zattoo

Quelle: Sylt1/Zattoo, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de

Die lokalen Fernseh­sender Sylt1 und tv.berlin sind ab sofort über Zattoo zu empfangen. tv.berlin ist ein privater Ballungs­raum­sender unter dem Motto "Fern­sehen von Berli­nern für Berliner" mit Sitz im Bezirk Tempelhof-Schö­neberg. Er wird bislang in den Kabel­netzen im Groß­raum Berlin und Bran­den­burg sowie auf MagentaTV, HbbTV und über Live­stream verbreitet.

Sylt1 ist ein privater Fernseh­sender in Hamburg und Schleswig-Holstein, der sich sowohl an Einhei­mische als auch an Touristen richtet. Seit 2010 strahlt der Sender sein Programm unter dem Motto "Sylt1 - das Sylter Fern­sehen" in den Kabel­netzen von Hamburg und Schleswig-Holstein aus. Nun kommen weitere Platt­formen hinzu. Mehr Details zum Ausbau des Programm­ange­bots bei Zattoo haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Aus für UKW in den Vodafone-Kabel­netzen: Zeitplan steht

Vodafone klemmt Kabel-UKW ab

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de

Voda­fone arbeitet seit geraumer Zeit an der bundes­weiten Harmo­nisie­rung der Frequenzen in seinen Kabel­netzen. Noch im Dezember sollen die Umstel­lungen abge­schlossen sein. Kurze Zeit später soll das Aus für die analoge Weiter­ver­brei­tung von Hörfunk­pro­grammen im UKW-Bereich kommen. Wer über das Kabel­netz Radio hören möchte, benö­tigt dann einen DVB-C-Receiver.

Das betrifft Kunden in Baden-Würt­tem­berg, Hessen und Nord­rhein-West­falen. In den 13 Bundes­län­dern, die früher von Kabel Deutsch­land versorgt wurden, wurden die Umstel­lungen im Juni abge­schlossen. Dort stoppte Voda­fone schon 2018 die Kabel-UKW-Einspei­sung. In unserer Meldung zum Aus für analoges Radio im Kabel lesen Sie mehr zur Abschal­tung in den früher von Unity­media versorgten Bundes­län­dern.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Strippenzieher und Tarifdschungel: Die Redaktion bespricht wichtige Themen rund um Netze, Tarife, Geräte und Regulierung im Podcast - hören Sie rein!

Mobilfunk

cyberSIM: Drillisch startet schon wieder neue Tarif-Marke

Neue Drillisch-Marke cyberSIM

Bild: Drillisch Online GmbH

handyvertrag.de, simp­lytel, PremiumSIM und mehr: Dril­lisch hat wahr­lich schon eine ganze Reihe von Mobil­funk­marken. Erst kürz­lich kam mit BLACKSIM ein neues Angebot hinzu. Doch damit nicht genug: Mit cyberSIM hat das Unter­nehmen erneut eine weitere Discount­marke ins Leben gerufen.

Welche Stra­tegie Dril­lisch mit immer mehr Tarif-Marken, die recht ähnlich struk­turiert sind, verfolgt, bleibt unge­wiss. Anhand des Webseiten-Designs kann man zwar verschie­dene Ziel­gruppen erahnen. Auf die Gestal­tung der Tarife hat das jedoch kaum einen Einfluss, wie auch die Ange­bote von cyberSIM zeigen.

Zum Inhaltsverzeichnis

SpaceX Direct to Cell: Internet per Satellit für jedes Handy

Satelliteninternet von SpaceX für LTE-Handys in Vorbereitung

SpaceX

SpaceX hat angekün­digt, direktes Satel­liten­internet für handels­übliche Smart­phones ab 2024 zu offe­rieren. Möglich machen es mit LTE-Modem ausge­stat­tete Satel­liten. Inso­fern sollen jedwede Mobil­geräte, die über diese Funk­tech­nologie verfügen, kompa­tibel sein. Zunächst startet das Projekt in sechs Ländern, darunter die Schweiz.

SpaceX nennt die Offerte "Direct to Cell". Anfangs wird es ledig­lich möglich sein, Text­nach­richten zu senden und zu empfangen. Durch den Austausch von Stimme und Daten gewinnt der Service ab 2025 deut­lich an Attrak­tivität. Doch wie schnell könnte der satel­liten­gestützte Internet-Zugang auf dem Smart­phone sein? Darüber berichten wir in der Meldung zu SpaceX Direct to Cell.

Zum Inhaltsverzeichnis

MagentaMobil Prepaid: Neue Tarife schon wieder überholt

Prepaid-Tarife von Telekom, Vodafone und o2 im Vergleich

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Seit Dienstag gibt es neue CallYa-Tarife von Voda­fone. Der Mitbe­werber Deut­sche Telekom hatte erst wenige Wochen zuvor sein MagentaMobil Prepaid Port­folio über­arbeitet. Gerät der Bonner Konzern jetzt schon wieder in Zugzwang? Zumin­dest sind die Inklu­siv­leis­tungen bei Voda­fone in den meisten Fällen besser.

o2 hatte bereits im Früh­jahr neue Prepaid-Preis­modelle einge­führt und dabei - anders als die anderen beiden Netz­betreiber - die Grund­gebühren erhöht. Dafür gibt es bei der Telefónica-Marke eine Funk­tion, die Telekom und Voda­fone nicht anbieten. In einem Hinter­grund­bericht haben wir die Prepaid-Tarife der Netz­betreiber mitein­ander vergli­chen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Hardware

Android 14 in Bildern: So sieht es auf dem Pixel 8 Pro aus

Android 14 unter der Lupe

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Google

Android 14 ist vor wenigen Wochen für Pixel-Smart­phones von Google frei­gegeben worden. Wir haben uns über die Neue­rungen der Soft­ware für mobile Geräte einen Über­blick verschafft. Dazu diente das Google Pixel 8 Pro. Unter anderem sollen Anwender die Möglich­keit haben, ihr Smart­phone so konfi­gurieren zu können, dass es zu ihnen passt. Beispiele sind indi­viduell anpass­bare Sperr- und Start­bild­schirme mit Widgets, Hinter­gründen und einer Viel­zahl von Farb­optionen.

Ein Ergebnis unseres Tests war aber auch, dass einige Neue­rungen hier­zulande noch gar nicht verfügbar sind. Doch wie sieht das neue Betriebs­system nun in der Praxis aus? Das zeigen wir Ihnen in einer Bilder­strecke zu Android 14 auf dem Google Pixel 8 Pro.

Zum Inhaltsverzeichnis

iPhone 15 Pro Max im Test: Lohnt sich das Titan-Flaggschiff?

Das iPhone 15 Pro Max im Test von teltarif.de

Bild: teltarif.de

Das iPhone 15 Pro Max ist das aktu­elle High-End-Flagg­schiff von Apple. Es ist nicht nur größer als das iPhone 15 Pro, sondern bietet auch mehr Kamera-Features. Das gab es unter anderem im vergan­genen Jahr nicht. Neu ist auch - wie in allen aktu­ellen iPhones - die USB-C-Schnitt­stelle anstelle des bisher übli­chen Light­ning-Ports.

Wir haben das iPhone 15 Pro Max ins Test­labor von teltarif.de geschickt und geprüft, wo die Stärken und Schwä­chen liegen. Wie schlägt sich die verbes­serte Kamera und wie sieht es mit der Konnek­tivität des Boliden aus? Dazu lesen Sie mehr in unserem Test­bericht zum iPhone 15 Pro Max.

Zum Inhaltsverzeichnis

iPhone-Bug: Apple-Handy schaltet sich selbst aus

In der Lücke im Diagramm genehmigte sich das iPhone eine Pause

Bild: esposimi / MacRumors

Eine Reihe von iPhone-Nutzern klagt darüber, dass sich ihr Smart­phone nachts für einen bestimmten Zeit­raum selbst abschaltet. Das ist beson­ders dann schlecht, wenn das Gerät als Wecker einge­setzt wird. Das Problem tritt zwar auch, aber nicht nur, auf den neuen iPhone-15-Modellen auf. In verschie­denen Foren gibt es Meldungen desselben Fehlers von Besit­zern älterer Apple-Handys wie dem iPhone 13 mini oder dem iPhone 12 Pro.

Eine Gemein­sam­keit scheint es bezüg­lich des Betriebs­sys­tems zu geben. Ein Bug in iOS 17.0.3 könnte schuld sein, zumal der Fehler mit anderen Firm­ware-Versionen nicht beob­achtet wurde. Details zur tempo­rären Arbeits­ver­wei­gerung des iPhone haben wir in einer News zusam­men­gefasst. In einer weiteren Meldung berichten wir darüber, dass Abhilfe in Form eines Updates auf iOS 17.1 kurz bevor­steht - sofern Apple mit der neuen Soft­ware den Fehler behebt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Pixel 8 Pro im Test: Alle Details zum Google-Flaggschiff

Das Pixel 8 Pro im Test von teltarif.de

Bild: teltarif.de

Google hat mit der Pixel-8-Reihe seine neuen Smart­phones für 2023 vorge­stellt. Mit dem Pixel 8 Pro als Flagg­schiff will der Konzern auch seine Mitbe­werber wie Apple und Samsung angreifen. Dazu sollen unter anderem eine verbes­serte Kamera, eine eigene CPU der neuesten Gene­ration, ein dicker Akku und ein Tempe­ratur-Sensor beitragen.

Ein Top-Feature ist zudem die neue Soft­ware-Richt­linie: Google will das Pixel 8 Pro sieben Jahre lang mit Updates versorgen. Im Test­labor von teltarif.de musste sich das Flagg­schiff in verschie­denen Diszi­plinen behaupten. Im Test­bericht zum Google Pixel 8 Pro lesen Sie, was dabei herauskam.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Tipps für die Schnäppchenjagd in der Telekommunikation: Durch geschickte Tarifwahl und einige andere Tricks kann man viel Geld sparen. Wir zeigen Ihnen, wie es geht.

Internet

Telekom Mail: Telekom stellt SMS und MMS ein

Änderung bei E-Mail-Dienst der Telekom

Bild: Telekom

Früher galten sie als Inbe­griff der Kommu­nika­tion: "Unified Messa­ging Services", bei denen Internet- und Mobil­kom­muni­kation mitein­ander verschmolzen wurden: Handy-Nutzer konnten eine SMS plötz­lich an eine E-Mail-Adresse senden, aus einem E-Mail-Post­fach heraus konnten SMS versandt werden, Fax-Versand gab es webba­siert usw.

Seitdem die Kommu­nika­tion über Messenger und soziale Netz­werke vor allem über das Smart­phone orga­nisiert wird, sind die Unified Messa­ging Services mehr und mehr in Verges­sen­heit geraten. Nun steigt die Telekom aus dem SMS- und MMS-Dienst in ihren Mail-Post­fächern aus - zumin­dest teil­weise.

Zum Inhaltsverzeichnis

WhatsApp: Neues Design in neuer Beta nutzbar

So sieht WhatsApp demnächst auf Android aus

Andre Reinhardt

Wer am Beta­test-Programm von WhatsApp für Android teil­nimmt und die aktu­elle Vorschau-Version des Messen­gers instal­liert, erhält eine neue Benut­zer­ober­fläche. Es gibt zahl­reiche stilis­tische Opti­mie­rungen. Doch was ändert sich für die Nutzung des Messen­gers konkret? Dazu lesen Sie mehr im Beitrag zum neuen Design des WhatsApp Messen­gers.

Eine weitere Neue­rung für Nutzer der Beta-Version von WhatsApp für Android: Anrufe können mit einem Schutz der IP-Adresse versehen werden. Diese Maßnahme soll es Cyberkri­minellen erschweren, den Standort des Teil­neh­mers heraus­zufinden. Doch auch für iPhone-Besitzer gibt es Neue­rungen bei WhatsApp.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Was passiert mit Online-Accounts nach dem Tod? Regeln Sie am besten alles schon jetzt - wir geben wertvolle Tipps dazu.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 19.10.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.