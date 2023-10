o2 5G Plus, Fußball-EM ohne Kabel-TV, Telekom-Baufirma

teltarif.de-Newsletter

selb­stän­diges 5G ohne ein zugrunde liegendes LTE-Netz: Das bietet 5G-Plus, mitunter auch 5G-Stan­dalone genannt. Was Voda­fone schon seit einiger Zeit bietet, wurde nun auch im Netz von Telefónica (o2) akti­viert. Doch dabei holpert es gewaltig - und es sind auch nur wenige Geräte dafür kompa­tibel, wie wir im Abschnitt Mobil­funk dieses teltarif.de-News­let­ters ausführen.

Ab dem 1. Juli 2024 können die Kabel-TV-Gebühren nicht mehr über die Miet­neben­kosten abge­rechnet werden. Inzwi­schen dämmert es ersten Zuschauern und Kabel-Netz­betrei­bern, dass das mitten im Achtel­finale der Fußball-EM EURO 2024 ist. Wer bis dahin keinen Einzel­nut­zungs­ver­trag abge­schlossen hat, den müssten Netz­betreiber wie Voda­fone eigent­lich konse­quent während des laufenden Turniers vom Kabel-TV abklemmen. Aber wie soll das gehen? Müssen Bürger den Netz­betreiber, mit dem sie aktuell ja gar keinen Vertrag haben, über­haupt in die Wohnung lassen, um die TV-Kabel­dose zu verplomben? Wie ratlos in der Sache auch die Netz­betreiber sind, erläu­tern wir im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters.

Mit hoch­flie­genden Plänen haben sich Netz­betreiber, Poli­tiker und auch Inves­toren in den flächen­deckenden Glas­faser-Ausbau gestürzt, den man aktuell an zahl­rei­chen Stellen beob­achten kann und der eigent­lich bis 2030 abge­schlossen sein sollte. Doch so ganz realis­tisch waren die Planungen und zum Teil prall gefüllten Förder­töpfe nicht: Denn es gibt gar nicht genug Baufirmen, die man dafür enga­gieren könnte, um das zu schaffen. Die Telekom geht nun einen unge­wöhn­lichen Weg, wie wir im Internet-Teil berichten.

Hardware

Mobilfunk

Internet

Broadcast

Festnetz

Hardware

Aktuelle & schnelle 5G-Handys fürs Streaming unterwegs

5G-Smartphones für Streaming

Bild: teltarif.de

Die Auswahl an 5G-Smart­phones war vor einigen Jahren noch über­schaubar. Inzwi­schen ist der Mobil­funk­stan­dard bei vielen Modellen zum "Stan­dard" geworden. Insbe­son­dere wenn schnelle Daten­über­tra­gung, ein großes Display und eine flotte Leis­tung der Hard­ware zusam­men­kommen, ist das 5G-Smart­phone unter­wegs sehr gut fürs Video-Strea­ming nutzbar. In einer Über­sicht haben wir 5G-Handys bekannter Hersteller zusam­men­gestellt. Wir konzen­trieren uns über­wie­gend auf Modelle der Ober- und Mittel­klasse, die ab 2021 auf den Markt gekommen sind. Die Über­sicht bean­sprucht keine Voll­stän­dig­keit. Auf der letzten Seite finden Sie Links zu Tests von 5G-Smart­phones von teltarif.de.

One UI 6: Dann erhält Ihr Galaxy-Handy das finale Update

Samsung Galaxy S23+ im Unboxing

Bild: teltarif.de

Auf der diesjäh­rigen Deve­loper Confe­rence (SDC23), die Samsung Anfang Oktober im Moscone Center in San Fran­cisco abge­halten hat, infor­mierte der südko­rea­nische Hersteller über seine neuesten Platt­formen und Entwickler-Tools, darunter Smart­Things, Matter, Bixby, Tizen und Samsung Health. Auch die aktu­ellste Version der haus­eigenen Benut­zer­ober­fläche alias One UI 6.0 auf Basis von Android 14 erfuhr zu diesem Anlass ihre offi­zielle Ankün­digung. Wann Ihr Galaxy-Smart­phone oder -Tablet das Update erhalten könnte, erfahren Sie in unserem Bericht.

iPad-Gerüchte: Neue Apple-Tablets sind auf dem Weg

iPad Pro mit M2-Chip

Bild: Apple

Die letzten iPads stellte Apple im Oktober des vergan­genen Jahres vor. Dabei handelte es sich um das iPad Pro mit M2-Chip und ein Budget-iPad mit älterem Chip. Seitdem wird in der Tech-Welt darüber speku­liert, wann der iPhone-Konzern nach­legen wird. Bislang wurden nämlich keine weiteren Tablets vorge­stellt, neuesten Infor­mationen zufolge könnte das aber nicht mehr lange dauern. Einer Quelle zufolge plant der Hersteller eine ganze Reihe von Tablet-Aktua­lisie­rungen. Zu den neuen Modellen sollen das iPad mini 7 und das iPad der 11. Gene­ration gehören.

Android 14: Diese Handys bekommen das Update zuerst

Das Google Pixel 7 Pro gehört zu den Handy-Modellen, die Android 14 zuerst erhalten

Bild: teltarif.de

Android 14 ist ab sofort verfügbar. Google kündigte den Rollout Anfang Oktober an. Zunächst kommen Besitzer von Pixel-Geräten in den Genuss des großen Firm­ware-Updates. Später sollen auch die Smart­phone-Modelle anderer Hersteller mit der Soft­ware-Aktua­lisie­rung bedacht werden. Auf einem in der Redak­tion genutzten Google Pixel 7 Pro konnten wir Android 14 bereits herun­ter­laden und instal­lieren. Wir geben einen Über­blick, welche Smart­phone-Modelle das Update zuerst erhalten.

Mobilfunk

o2: 5G-Plus ab sofort buchbar - und erste Probleme

Ab heute (10. Oktober) können o2-Kunden, die bestimmte Kriterien erfüllen, das 5G-Standalone-Netz von o2 ausprobieren

Grafik: o2-Telefónica

Ab sofort können inter­essierte o2-Kunden das neue 5G-Plus-Pack buchen und damit erst­mals im 5G-Plus-Netz (5G-Stan­dalone) von o2 surfen und tele­fonieren, wenn sie bestimmte Voraus­set­zungen erfüllen - das dürfte aller­dings nur bei wenigen Kunden der Fall sein. Mit "5G Plus" bezeichnet o2-Telefónica die 5G-Stan­dalone-Tech­nologie (5G-SA), bei der das Unter­nehmen ausschließ­lich die für 5G vorge­sehenen Frequenzen nutzt. Die Unter­stüt­zung durch das 4G/LTE-Netz wie bei 5G-NSA (Non-Stan­dalone) ist dabei nicht mehr notwendig.

Der Start von 5G-Stan­dalone bei o2 verlief - wie befürchtet - holprig. Buchungen waren zunächst nur über die Webseite möglich, die App war gestört. Die Freude währte nach der Bestel­lung auch nur kurz: Die unmit­telbar darauf eintref­fende SMS besagte, dass die vorhan­denen eSIM-Profile nicht kompa­tibel seien, man möge doch bitte eine neue SIM-Karte bestellen. Somit kann "5G Plus" scheinbar zunächst nur mit der Nano-SIM verwendet werden. Außerdem sind nur bestimmte Endge­räte kompa­tibel.

BLACKSIM: Neue Drillisch-Tarife mit wöchentlichem Rabatt

BLACKSIM: Eine neue Handy-Tarif-Marke von Drillisch

Bild: Drillisch Online GmbH

Bei Dril­lisch herrscht schon seit vielen Jahren ein Kommen und Gehen: Damit meinen wir die Marken-Politik des Disco­unters, der immer wieder einmal neue Marken für Handy-Tarife startet und zwischen­durch auch alte Marken schließt. In der vergan­genen Woche stand nun wieder einmal der Start einer neuen Tarif-Marke auf dem Programm. Bei BLACKSIM soll es - ähnlich wie beim "Black Friday" - satte Rabatte geben, das aller­dings jede Woche. Damit ist es zu erwarten, dass sich BLACKSIM schlicht und ergrei­fend in die Riege der bishe­rigen Dril­lisch-Tarif-Marken einreiht, die in jeder Woche ihre Rabatt-Aktionen unter­ein­ander rotieren.

Internet

Telekom: Das kosten die neuen Hybrid-Tarife mit 5G

Der 4G/5G-Hybridempfänger. Vorne die Status-Anzeigen.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

"Telekom startet neue MagentaZuhause Hybrid-5G-Tarife" berich­tete teltarif.de Mitte September. Der Start der neuen Tarife für Privat­kunden war am 5. Oktober. Die Hybrid-Tarife der Telekom - mit einem spezi­ellen Hybrid-Router - sind dazu gedacht, das Fest­netz-Internet (DSL, VDSL oder Glas­faser) mit einem Mobil­funk-Anschluss via LTE und/oder 5G zu erwei­tern. Nun hat die Telekom bekannt gegeben, dass es nicht nur neue Hybrid-Tarife für Privat­kunden geben wird. Für eine weitere Kunden­gruppe wurden inzwi­schen andere Hybrid-Tarife vorge­stellt.

WhatsApp: Lange angekündigte Neuerung startet in Beta

Angepinnte Nachrichten sind da

WABetaInfo

Mit ange­pinnten Nach­richten hält ab sofort ein nütz­liches Feature in WhatsApp-Konver­sationen Einzug. Oben ange­heftet sind wich­tige Infor­mationen jeder­zeit für alle Chat­partner einsehbar. Beispiels­weise Termine, Adressen oder Erin­nerungen lassen sich auf diese Weise stets sichtbar inte­grieren. Schon Anfang des Jahres wurde diese Funk­tion publik. Nun haben erste Beta­tester der Android-Version von WhatsApp die Möglich­keit, von der Erwei­terung Gebrauch zu machen. Des Weiteren hat das Team das Menü für Anhänge über­arbeitet. Die neue Aufma­chung wirkt über­sicht­licher.

Zu wenig Glasfaser-Baufirmen: Telekom gründet selbst eine

Marie-Christine Berger und Sascha Balthun (beide Telekom Technik) mit einem Magenta-farbenen Bagger

Bild: Deutsche Telekom, Fotograf: Juergen Schwarz

Für den Glas­faser-Ausbau hat der Staat massiv Förder­gelder bereit­gestellt, und überall sprießen Glas­faser-Netz­betreiber aus dem Boden, um den flächen­deckenden Glas­faser-Ausbau bis etwa 2030 zu schaffen. Doch durch den Boom sind auch Schat­ten­seiten sichtbar geworden, an die vorher mögli­cher­weise niemand gedacht hat: Es gibt in Deutsch­land schlicht und ergrei­fend zu wenig Baufirmen, die all die Aufträge annehmen und in einer abseh­baren Zeit abar­beiten könnten. Die Telekom gründet nun kurzer­hand selbst eine Baufirma.

Kündigungsbutton falsch: Es hagelt weitere Abmahnungen

Abmahnungen zum Kündigungsbutton

Bild: Verbraucherzentrale NRW

Bei der Umset­zung des gesetz­lich vorge­schrie­benen Kündi­gungs­but­tons geneh­migen sich einige Unter­nehmen wohl nach wie vor einen gewissen Inter­pre­tati­ons­spiel­raum. Ein Beispiel: Auch nach dem Bericht von teltarif.de im März über die Verschleie­rung des Kündi­gungs­but­tons bei Sky hat sich auf der Webseite nichts geän­dert. Der Kündi­gungs­button ist erst sichtbar, wenn man zuvor auf "weitere Links einblenden" geklickt hat, was der Vorgabe "unmit­telbar und leicht zugäng­lich" wider­spre­chen dürfte. Nun reicht es wohl auch den Verbrau­cher­zen­tralen: Die Verbrau­cher­zen­trale Bran­den­burg mahnt neun Unter­nehmen ab und weist darauf hin, was das für betrof­fene Kunden bedeutet.

Broadcast

Umstellung: Vodafone will Kabel-TV-Kunden behalten

Drei Männer vor einem Fernseher, auf dem Fußball läuft.

Foto: Vodafone

Mieter können entscheiden, ob sie nach dem 30. Juni 2024 weiterhin Kabel-TV beziehen wollen - und das genau während der Fußball-EM EURO2024. Voda­fone ist Deutsch­lands größter Kabel­netz­betreiber und will natür­lich möglichst viele Kunden behalten. Aller­dings hat Voda­fone ein Problem: Wenn einzelne Mieter in einem Mehr­par­tei­enhaus kein Fern­sehen über den Kabel­anschluss haben wollen, müssen diese vom Netz abge­klemmt werden. Eine wenig Erfolg verspre­chende Maßnahme wäre das Setzen einer Plombe an jeder Kabel­dose. Denn das muss ein Tech­niker machen, dem darüber hinaus der Mieter Zugang zur Wohnung gewähren müsste. Derzeit weiß niemand unter den Kabel­netz­betrei­bern, wie mit dieser Situa­tion umzu­gehen ist.

Pearl: Neuer DIN-Tuner mit Internetradio, DAB+ & Bluetooth

Neuer HiFi-Tuner von Pearl

Foto: Pearl

Der Versand­händler Pearl hat einen neuen Tuner als HiFi-Baustein vorge­stellt. Mit dem IRS-706.HiFi lässt sich eine alte, bestehende HiFi-Anlage mit Einzel­kom­ponenten durch ein zeit­genös­sisches Gerät erwei­tern. Das Modell lässt sich aber auch an Aktiv­boxen oder einer Soundbar alleine betreiben. Der Tuner vereint Digi­tal­radio DAB+, klas­sisches UKW-Radio, Inter­net­radio oder MP3- und Blue­tooth-Strea­ming und steuert die Medi­enwie­der­gabe per Fern­bedie­nung und App.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 12.10.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

