Glasfaser-Ärger, Vodafone CallerID, Disney+-Passwortsharing

teltarif.de-Newsletter

picture alliance/dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

eigent­lich sollten die Netz­betreiber Glas­faser flächen­deckend ausbauen - doch nicht immer ist das wirt­schaft­lich. Ärger­lich ist es, wenn sich ein Netz­betreiber wie die Telekom dabei nur auf Innen­städte konzen­triert und die Vororte unver­sorgt lässt. Und noch unver­schämter ist das, wenn dadurch ein anderer Glas­faser-Netz­betreiber vertrieben wird, der eigent­lich den ganzen Ort inklu­sive aller Stadt­teile ausbauen wollte, wie wir im Internet-Teil dieses News­let­ters ausführen.

"Anrufer mit unbe­kannter Nummer - da gehe ich gar nicht erst ran. Wer etwas von mir will, soll gefäl­ligst seine Nummer über­mit­teln": Voda­fone vermutet, dass viele Tele­fon­kunden mit dieser Haltung bereits wich­tige Anrufe verpasst haben. Der Netz­betreiber entwi­ckelt daher ein System, mit dem der Anrufer auch dann nament­lich ange­zeigt wird, wenn der Ange­rufene diesen gar nicht im Tele­fon­buch gespei­chert hat. Was es damit auf sich hat, erläu­tern wir im Abschnitt Mobil­funk.

Die Zugangs­daten fürs Strea­ming an Freunde und Verwandte weiter­zugeben, war eine Zeit lang gang und gäbe - bis Netflix dagegen einschritt und das seinen Kunden endgültig verbot bezie­hungs­weise einen Aufpreis dafür kassierte. Nun will das mit Disney+ der nächste Anbieter in ähnli­cher Form prak­tizieren. Aller­dings ist dabei noch nicht klar, was Kunden von Disney+ droht, die trotzdem die Zugangs­daten weiter­geben. Mehr dazu lesen Sie im Broad­cast-Teil dieses teltarif.de-News­let­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

o2: Plötzlich 5G kostenlos für alte LTE-Tarife

o2: 5G kostenlos in älteren Tarifen

Bild: Telefonica / o2

Es ist noch gar nicht so lange her, dass insbe­son­dere o2 Tarife vertrieben hat, bei denen noch keine 5G-Frei­schal­tung vorge­sehen war. Bis vor einiger Zeit gab es sogar noch o2-Vertrags-Tarife, die ledig­lich für das GSM- und LTE-Netz frei­geschaltet waren. Bislang hieß es von o2 dazu meist: Wer 5G möchte, soll und kann in die neueren Tarife des Netz­betrei­bers wech­seln. Doch teltarif.de entdeckte nun, dass o2 auch Kunden in älteren Tarifen für 5G frei­schaltet - und das ganz ohne Aufpreis.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone: CallerID zeigt unbekannte Anrufer mit Text an

Wenn Unbekannte anrufen, gehen viele Leute nicht dran. Die CallerID soll auch unbekannte Anrufer mit Namen nennen

Foto: Vodafone

Wenn das Telefon klin­gelt und die Nummer nicht bekannt ist, gehen viele Tele­fon­nutzer nicht dran. Eine Studie hat ermit­telt, dass drei von vier Personen "wich­tige Tele­fonate" verpasst hätten, weil sie nicht wussten, wer da gerade anruft. Es könnte aber wichtig sein. Voda­fone will daher eine neue Funk­tion namens "CallerID" einführen. Sie soll per Anzei­getext verraten, wer gerade anruft, auch wenn Name und Nummer des Anru­fers noch gar nicht im eigenen Tele­fon­buch gespei­chert sind. Doch es bleiben noch viele Fragen offen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Nur noch zwei Netze: Vodafone schmeißt SiO Sim raus

SiO Sim muss auf ein Netz verzichten

Bild: SiO Sim Deutschland GmbH

Nachdem die SiO Sim in allen drei Netzen im Juli mit ersten Pannen gestartet war, folgte im August ein Reise-Tarif für 30 Tage. teltarif.de testet inzwi­schen eine SIM-Karte von SiO Sim - und wurde im Verlauf dieses Tests nun Zeuge einer ersten Nieder­lage des Projekts. Denn die inzwi­schen aufge­tre­tene Einschrän­kung führt bei der SiO Sim dazu, dass die immer noch auf der Home­page vermerkte Angabe "drei Netze" nicht mehr zutrifft - und auch so schnell wohl nicht mehr zutreffen wird: Voda­fone macht einen Rück­zieher und schmeißt die SiO Sim aus seinem Netz.

Zum Inhaltsverzeichnis

"5G Plus": 5G-Standalone bei o2 für 12 Monate kostenlos

o2-Kunden können ab dem 10. Oktober das 5G-Plus (5G-Standalone) Pack buchen.

Foto: Picture Alliance/dpa/Vodafone

Ab dem 10. Oktober können Kunden von Telefónica o2 im "neuen 5G-Plus-Netz" surfen und tele­fonieren. Mit „5G Plus“ bezeichnet Telefónica o2 die 5G-Stand­alone-Tech­nologie (5G SA), bei der ausschließ­lich die für 5G vorge­sehenen Frequenzen genutzt werden. Mit dem Begriff "5G Plus" folgt o2 der Vorgabe von Voda­fone, die unter dem Stich­wort "5G+" schon länger mit der neuen Tech­nologie "on air" sind, wenn auch nur an wenigen ausge­wählten Stand­orten. Es gibt für o2-Kunden aber einige Hürden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Günstige Verträge mit Allnet-Flat im Telefónica-Netz finden Sie in unserem Tarifvergleich der Allnet-Flat-Verträge im o2-Netz.

Internet

Wie "Cherry Picking" den Glasfaserausbau gefährdet

Glasfaserausbau

Foto: 1&1 Versatel/berndt-fotografie.de

Wett­bewerber werfen der Deut­schen Telekom schon seit geraumer Zeit vor, ledig­lich lukra­tive Gebiete mit Glas­faser auszu­bauen und schwer erschließ­bare Rand­lagen außen vor zu lassen. Dieses Cherry Picking führe dazu, dass sich die Wett­bewerber zurück­ziehen, so der Vorwurf. Auch für die betrof­fenen Bürger hat das Konse­quenzen, wie ein aktu­elles Beispiel zeigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

WhatsApp: Gemeinsame Suche für Status und Kanäle kommt

So sieht die gemeinsame Suche von Status und Kanälen aus

WABetaInfo

WhatsApp hat durch den Status - und neuer­dings die Kanäle - komplexe Möglich­keiten für Kontakte und Inhalts­ersteller, sich mitzu­teilen. Desto mehr Kontakte und Abon­nements, desto mehr füllt sich der Bereich „Aktu­elles“. Irgend­wann leidet die Über­sicht. Diesem Problem widmet sich derzeit das Entwick­lers­tudio mit einer neuen Suche. In naher Zukunft werden Anwender im gebün­delten Bereich der Status­mel­dungen und Kanal-Updates oben eine Such­leiste vorfinden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Google-Equiano-Kabel: St. Helena über Glasfaser erreichbar

St. Helena ist über das Equiano-Glasfaser-Kabel (gelb) angeschlossen

Grafik: Regierung von St. Helena

2012 wurde die Initia­tive gestartet, um die Insel St. Helena per Glas­faser erreichbar zu machen. Die weitab gele­gene Insel St. Helena im Atlantik wurde durch die Verban­nung des fran­zösi­schen Kaisers Napo­leon Bona­parte welt­bekannt. Bereits im Jahr 2021 war das Glas­faser­kabel von Google-Equiano auf der Insel St. Helena gelandet. In diesen Tagen ist nun die Verbin­dung akti­viert worden. Diese Woche wurde ein Rück­gang der Ping­zeiten nach ".sh" (= St. Helena) von 657 ms auf 131 ms bemerkt. Das Unter­nehmen "Cloud­flare", eines der größten Content Deli­very Networks der Welt, bemerkte gestern einen 70-fachen Anstieg des Daten­ver­kehrs nach St. Helena. Offenbar sind viele Nutzer neugierig auf die neue Verbin­dung.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Immer und überall ins mobile Internet per Smart­phone, Tablet oder Laptop: Wir zeigen, was Sie dafür brau­chen und was das kostet.

Hardware

Samsung, Motorola, Tecno & Co.: Foldables unter 1000 Euro

Erschwingliche faltbare Smartphones

Bild: teltarif.de / Andre Reinhardt

Mittler­weile müssen Sie keine Unsumme mehr ausgeben, um ein falt­bares Smart­phone zu erwerben. Bereits für unter 1000 Euro gibt es empfeh­lens­werte Foldables. Ein Preis, für den man ansonsten regu­läre Ober­klasse-Handys in Barren­form bekommt. Das güns­tigste Modell ist aktuell das Galaxy Z Flip 3, das bereits für etwas über 500 Euro erhält­lich ist. Von Moto­rola Mobi­lity und Huawei sind auch erschwing­liche Falter im Handel. Das Tecno Phantom V Flip wird sogar mit einer UVP von 699 Euro starten. Wir führen Sie durch eine Auswahl an Budget-Foldables.

Zum Inhaltsverzeichnis

Apple: iPhone 15 Pro im Test, iOS 17.1 und iPhone SE 4

Das OLED hat eine adaptive Bildwiederholrate bis zu 120 Hz

Bild: teltarif.de

Das klei­nere iPhone 15 Pro unter­scheidet sich zwar nach wie vor hinsicht­lich der Display- und Akku­kapa­zität vom größeren iPhone 15 Pro Max. Bei der neuen Pro-Serie macht Apple aber etwas, das es in den vergan­genen Jahren nicht gegeben hat und bietet ein Kame­rafea­ture nur für das Max an. Der Rest ist gleich. Im Test­bericht lesen Sie, wo die Stärken und Schwä­chen des iPhone 15 Pro liegen. Darüber hinaus haben wir berechnet, was die neue iPhone-15-Serie mit Netz­betreiber-Tarifen kostet.

Apple hat im September iOS 17 und weitere große Soft­ware-Updates veröf­fent­licht. In den vergan­genen Tagen folgten macOS 14 und verschie­dene Sicher­heits- und Bugfix-Aktua­lisie­rungen. Jetzt kündigen sich weitere Feature-Upgrades an. Seit einigen Tagen steht die erste Beta-Version von iOS 17.1 zum Down­load bereit. Es wird zwar noch einige Wochen dauern, bis das Update für alle Kunden frei­gegeben wird. Die Beta-Version gibt aber bereits Aufschluss darüber, welche Neue­rungen auf die Nutzer zukommen.

Es gibt darüber hinaus Neuig­keiten rund um das iPhone SE 4, unter anderem soll das Mittel­klasse-Smart­phone den Action Button des iPhone 15 Pro (Max) erben und mit USB-C aufwarten. Das gene­relle Design würde sich am iPhone 14 orien­tieren. Entspre­chend käme das Handy mit einer deut­lich moder­neren Aufma­chung daher. Notch statt breite Ränder und Face ID zählen angeb­lich zu den Vorzügen. Doch auch das Display und die Kamera sollen aufge­wertet werden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Samsung Galaxy S24 Ultra mit Kurven, S23 FE vorgestellt

Schutzglas-Vergleich: S24 Ultra und S23 Ultra

Bild: @OnLeaks

Bislang gingen viele Gerüchte von einer flachen Front des Galaxy S24 Ultra aus, nun rela­tivieren die Tipp­geber ihre Behaup­tung zumin­dest teil­weise. Ein Infor­mant veröf­fent­lichte ein Render­bild, welches das Display­glas des nächst­jäh­rigen Modells mit jenem des Galaxy S23 Ultra vergleicht. Die seit­liche Wölbung ist deut­lich weniger ausge­prägt, aber vorhanden. Aller­dings soll ledig­lich das Schutz­glas an sich gebogen sein.

Unter­dessen kündigte Samsung im Global News­room das Galaxy S23 FE an. Die neue Fan Edition soll bereits ab heute in ausge­wählten Märkten verfügbar sein. Deut­sche Inter­essenten müssen sich aller­dings noch eine Weile gedulden, bis das Samsung Galaxy S23 FE auch hier­zulande verfügbar sein wird. Wir fassen zusammen, welche wich­tigen Ausstat­tungs­merk­male das Galaxy S23 FE zu bieten hat.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Kein Geld für einen Neukauf? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr altes Android-Smartphone wieder schneller machen.

Broadcast

Passwort-Sharing: So geht Disney+ jetzt dagegen vor

Disney kämpft gegen Account-Sharing

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com

Netflix geht bereits seit einigen Monaten aktiv dagegen vor, dass Kunden den Streaming­dienst nutzen, ohne dafür ein eigenes Abon­nement abzu­schließen. Jetzt will der Mitbe­werber Disney nach­ziehen und eben­falls gegen die Weiter­gabe der Zugangs­daten für Disney+ an Freunde und Bekannte vorgehen. Mit welchen Konse­quenzen Kunden rechnen müssen, die sich Abon­nements teilen, ist aller­dings noch nicht bekannt.

Zum Inhaltsverzeichnis

1&1 Cinema: Neuer Streaming-Dienst mit Gratis-Filmen

Neuer Video-on-Demand-Dienst

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de

Zwar hat es in der letzten September-Woche nicht mit dem Start der Smart­phone-Tarife im Mobil­funk­netz von 1&1 geklappt. Ein anderes Produkt des in Monta­baur ansäs­sigen Tele­kom­muni­kati­ons­unter­neh­mens ist hingegen ab sofort verfügbar. Dabei handelt es sich um 1&1 Cinema, einen neuen Video-on-Demand-Dienst, der wie das IPTV-Angebot des Konzerns in Verbin­dung mit Glas­faser- und DSL-Anschlüssen vermarktet wird. 1&1 verspricht eine Auswahl von tausenden Filmen und Serien, die Kunden ausleihen oder kaufen können. Zudem stellt der Anbieter nach eigenen Angaben regel­mäßig kosten­freie Filme bereit.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

TV mit Internet und Apps: Smart-TV sind Fernseher mit Apps und Internet-Zugang. Außerdem können vom Smartphone Filme und Serien auf einen Smart-TV gestreamt werden.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 05.10.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

Internet-Surf-Aktionen der Kinder kontrollieren und Webseiten blockieren: Wir zeigen, wie Sie die Kindersicherung auf der FRITZ!Box einrichten.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.