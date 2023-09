Neue iPhones, beliebte Roaming-Länder, DAB+-Alternative

teltarif.de Newsletter

Foto: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

die neuen iPhones sind seit wenigen Tagen im Handel erhält­lich. Wir hatten bereits die Möglich­keit, die Geräte ersten Tests zu unter­ziehen. Ein Ergebnis war, dass auch das iPhone 15 (Pro) den 5G-Mobil­funk­stan­dard nicht in vollem Umfang unter­stützt. Davon betroffen sind auch Nutzer in Deutsch­land. Woran es konkret hapert, lesen Sie im Hard­ware-Teil dieses News­let­ters.

Der Sommer 2023 ist zu Ende. Damit liegt auch die dies­jäh­rige Haupt­rei­sezeit hinter uns. Telefónica hat anhand des Roaming-Verhal­tens seiner Kunden unter­sucht, welche Reise­länder in diesem Jahr beson­ders beliebt waren. Details erfahren Sie in unserem Mobil­funk-Teil.

Auto­radios lassen sich bei neueren Fahr­zeugen kaum noch austau­schen. Das ist meis­tens auch nicht erfor­der­lich, da moderne Enter­tain­ment-Systeme in der Regel schon "alles" können - inklu­sive DAB+ und zum Teil auch Webradio. Bei älteren Autos kann das Radio oft getauscht werden - da macht es auch Sinn, weil das eine oder andere Feature fehlt, das heut­zutage zum Stan­dard gehört. Im Broad­cast-Teil haben wir einige aktu­elle Auto­radio-Modelle zusam­men­gestellt.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Hardware

Internet

Mobilfunk

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Hardware

iPhone 15 (Pro): Bei 5G schlechter als ein 200-Euro-Handy

Neue iPhones mit kastriertem 5G

Bild: teltarif.de

Wie schon seine Vorgänger verfügt auch das iPhone 15 (Pro) nur über eine unvollstän­dige 5G-Unter­stüt­zung. Eine auch in den deut­schen Mobil­funk­netzen einge­setzte LTE/5G-Band­kom­bina­tion wird nicht unter­stützt. Apple ist zwar nicht der einzige Hersteller, der auf diese Opti­mie­rung für die mobile Internet-Nutzung verzichtet. Bedau­erlich ist die Einschrän­kung aber schon - vor allem wenn man bedenkt, dass selbst ein 200-Euro-Handy dies­bezüg­lich besser als das iPhone 15 (Pro) ist.

Die neuen Smart­phone-Modelle von Apple sind seit Ende vergan­gener Woche auf dem Markt. Wir hatten die Möglich­keit, das iPhone 15 Pro in Augen­schein zu nehmen. In einer Bilder­strecke zeigen wir Ihnen das iPhone 15 Pro im Unboxing und berichten darüber, welchen Eindruck das Mobil­telefon im ersten Hands-On hinter­lassen hat.

Mit dem iPhone 15 Plus konnten wir uns schon etwas ausführ­licher beschäf­tigen. Wir haben das Smart­phone mit 6,7 Zoll großem Display ins Test­labor geschickt. Konnte der Hand­held dabei über­zeugen? Das lesen Sie im Test­bericht zum iPhone 15 Plus.

Zum Inhaltsverzeichnis

Apple Watch Series 9 im Test: Schneller, heller, Double Tap

Verbindung zum iPhone erforderlich

Foto: teltarif.de

Seit wenigen Tagen sind auch die neuen Smart­watches von Apple verfügbar. Wir hatten bereits die Möglich­keit, die Apple Watch Series 9 in der 45-Milli­meter-Version einem ersten Test zu unter­ziehen. Was unter­scheidet die Uhr gegen­über früheren Modellen? Wie ist das Gerät verar­beitet? Welchen Eindruck hinter­lässt das Display? Dazu lesen Sie mehr in unserem Test­bericht zur Apple Watch Series 9.

Die neuen Apple Watches werden mit watchOS 10 ausge­lie­fert. Diese Firm­ware-Version ist aber auch für ältere Handy-Uhren des ameri­kani­schen Herstel­lers als kosten­loses Update verfügbar. Die neue Soft­ware bringt unter anderem Widgets auf die Smart­watch. Details zu den Neue­rungen, die in watchOS 10 stecken, haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Android 14: OneUI-6-Beta startet für weitere Samsung-Handys

Südkorea: Auf dem Galaxy S21 (l.) und dem Galaxy S22 Ultra ist jetzt die OneUI-6-Beta verfügbar

Bild: teltarif.de

Im August star­tete Samsung die Beta-Phase von Android 14 für die Galaxy-S23-Serie. Wenig später wurde das Beta-Programm auch für die Mittel­klasse-Modelle Galaxy A34 5G und Galaxy A54 5G geöffnet. Infor­mationen zufolge lässt der südko­rea­nische Hersteller jetzt weitere Modelle für die Benut­zer­ober­fläche OneUI 6 zu - zumin­dest für Nutzer im Heimat­land. Im Bericht zum Android-14-Beta­test bei Samsung lesen Sie, welche weiteren Smart­phone-Modelle am Test­lauf teil­nehmen können.

Zum Inhaltsverzeichnis

Ausprobiert: WearOS 4 auf der Samsung Galaxy Watch 4

Großes Update für die Samsung Galaxy Watch 4

Foto: teltarif.de

Samsung bietet das neue, gemeinsam mit Google entwi­ckelte Smart­watch-Betriebs­system WearOS 4 zusammen mit der Benut­zer­ober­fläche One UI 5 jetzt auch für die Galaxy Watch 4 und die Galaxy Watch 5 an. Vor wenigen Tagen signa­lisierte eine in unserer Redak­tion genutzte Samsung Galaxy Watch 4, dass das Update zur Instal­lation bereit­steht.

Der Umstieg auf WearOS 4 und One UI 5 war inner­halb von weniger als einer halben Stunde erle­digt. Alle Daten und Einstel­lungen - auch für das verwen­dete Ziffern­blatt - blieben erhalten. Und doch gibt es ein Problem - ausge­rechnet in Verbin­dung mit einem Feature, das mit dem Update neu einge­führt wurde. Mehr zu unseren Erfah­rungen mit dem neuen Betriebs­system lesen Sie im Kurz-Test zu WearOS 4 auf der Samsung Galaxy Watch 4.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Smartphones mit brillantem Display: teltarif.de testet für Sie die neuesten Handys und Smartphones. Für Sonnenhungrige empfehlen wir die Smartphones mit dem hellsten Display.

Internet

teltarif hilft: Deutsche Glasfaser hatte Wespen-Besuch

Was hat ein Wespennest mit Glasfaser zu tun?

Bild: picture alliance/dpa

Mit dem zuneh­menden Glas­faser­ausbau werden mehr und mehr struk­turelle Probleme offen­sicht­lich: Wer beim Erst­ausbau nicht zuge­schlagen hat, muss warten und zahlt für den Anschluss sehr viel mehr. Auch in Mehr­fami­lien­häu­sern kann es schwierig werden, den gewünschten schnellen Internet-Anschluss zu bekommen.

Voll­ends unver­ständ­lich ist für Kunden, wenn sie bereits an einem früheren Wohnort problemlos einen Anschluss bekommen konnten - doch am neuen Wohnort klappt mit demselben Provider plötz­lich gar nichts mehr. teltarif.de musste einem Kunden der Deut­schen Glas­faser helfen - diese hatte einen gänz­lich uner­war­teten Besuch bekommen.

Zum Inhaltsverzeichnis

WhatsApp bekommt Antworten auf Kanal-Updates

WhatsApp entwickelt Antworten auf Updates

WABetaInfo

Mit den Kanälen hat WhatsApp seit kurzem ein span­nendes Feature parat. Diese Funk­tion ermög­licht es Influ­encern, Musi­kern, Schau­spie­lern, Sport­lern, Poli­tikern und anderen Personen oder auch Firmen, Inhalte mit Abon­nenten zu teilen. Demnächst wird man auf Updates auch antworten können. Diese Möglich­keit befindet sich in Entwick­lung und wurde in einer aktu­ellen Beta­ver­sion entdeckt.

Auf Kanal-Updates von Inhalts­ersteller mit dem eigenen Gedan­kengut reagieren zu können, dürfte sowohl dem Urheber als auch anderen Abon­nenten zugu­tekommen. Mit der Inter­aktion erhalten Influ­encer und andere Personen des öffent­lichen Lebens wich­tiges Feed­back. Wie die Antwort-Funk­tion reali­siert wird, lesen Sie in unserer Meldung zum Feature-Ausbau bei WhatsApp.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Tipps zum sicheren Surfen im Internet erhalten Sie in unserem Ratgeber zum Thema Sicherheit im Internet.

Mobilfunk

Telekom Digital-X: Das "beste Netz" ging in die Knie

Der Vorabend zur Digital-X begann um 22 Uhr mit einer Drohnenshow (Aufnahme mit iPhone 13mini)

Foto. Henning Gajek / teltarif.de

Die Messe Digital-X will keine reine Telekom-Veran­stal­tung, sondern eine Digital-Messe sein. "Be digital - stay human" soll ein passendes Motto sein. Doch ausge­rechnet während der Rede von Telekom-Chef Tim Höttges knickte das Telekom-Mobil­funk-Netz rund um das Messe­gelände spürbar ein. Wie sich das ausge­wirkt hat und warum das passiert ist, lesen Sie im Bericht, wie das "beste Netz" in die Knie ging.

Die Deut­sche Telekom betreibt 14 zusätz­liche Mobil­funk-Stationen auf dem Münchner Okto­ber­fest. Diese sollen dazu beitragen, dass das Netz trotz der zahl­rei­chen Besu­cher aus dem In- und Ausland eine gute Perfor­mance liefert. Schon für das erste Wiesn-Wochen­ende vermeldet die Telekom einen Rekord bei der Daten­über­tra­gung über LTE und 5G.

Zum Inhaltsverzeichnis

o2 analysiert Roaming: Diese Länder liegen im Trend

o2 untersucht Roaming-Nutzung

Foto: Gettyimages via Telefónica

Anläss­lich des Welt­tou­ris­mus­tags am 27. September hat Telefónica das Roaming-Verhalten seiner Kunden unter­sucht. Welche Reise­länder sind beson­ders beliebt? Wohin reisen die Kunden heut­zutage häufiger als früher? Und wie sieht es eigent­lich außer­halb der Euro­päi­schen Union mit Daten-Roaming aus?

Spanien und Italien hat der Münchner Mobil­funk-Netz­betreiber als belieb­teste Reise­ziele in der EU ermit­teln. Abseits der Tarif­zone, in der der EU-regu­lierte Tarif gilt, liegt die Schweiz ganz oben im Rennen. Welches Land die USA über­holt hat und in welchen Welt­regionen mehr als früher geroamt wird, lesen Sie in unserer Meldung zur Roaming-Analyse von o2.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Billigere Handy-Tarife aus anderen EU-Ländern dauerhaft in Deutschland zu nutzen ist schwierig - wegen der Fair-Use-Grenze beim Roaming.

Broadcast

Ab 40 Euro: Zehn Autoradios mit DAB+, Touchscreen & mehr

Autoradio nachrüsten

Montage: teltarif.de

Heute sind Car-Hifi-Systeme bei Neuwagen zumeist werks­seitig einge­baut. Und bei vielen Auto­marken ist ein Austausch dieses Modells schwierig bis unmög­lich, da oft auch andere Funk­tionen wie Klima­auto­matik oder Navi­gation über das fest einge­baute Radio-Modell bedient werden. Außerdem steckt die Steu­erein­heit auch nicht mehr in einem früher noch übli­chen DIN- oder Doppel-DIN-Schacht.

Vor allem bei älteren Gebraucht­wagen lässt sich das Werks­radio komplett durch ein neueres Modell austau­schen. Steckt das alte Werks­radio nicht in einem DIN-Schacht, gibt es auf dem Markt Adap­ter­lösungen für nahezu alle Fahr­zeug­marken, damit auch ein DIN- oder Doppel-DIN-Modell passt. Vorteil des neuen Geräts ist unter anderem die Möglich­keit, auch das Digi­tal­radio DAB+ zu empfangen oder Android Auto bzw. Apple Carplay nutzen zu können. In einem Ratgeber stellen wir zehn aktu­elle Auto­radios in DIN- und Doppel-DIN-Größe mit DAB+ und anderen zeit­gemäßen Funk­tionen vor.

Zum Inhaltsverzeichnis

DRM: Diese Länder setzen auf DAB+-Alternative

DRM-Radios von Starwaves

Foto: teltarif.de

Vor mehr als 20 Jahren gab es erste Versuche, digi­tales Radio im Lang-, Mittel- und Kurz­wel­len­bereich zu etablieren. Digital Radio Mondiale (DRM), wie sich der Stan­dard nennt, setzte sich zumin­dest in Europa und Nord­ame­rika nicht durch. Länder­über­grei­fendes Radio, wie es früher in den genannten Wellen­berei­chen ange­boten wurde, findet heut­zutage weit­gehend übers Internet statt. Regional funkt das Digi­tal­radio im DAB+-Stan­dard bzw. über HD-Radio in Nord­ame­rika.

In Asien setzen mehrere Staaten nun doch noch auf DRM, das heut­zutage neben den klas­sischen AM-Wellen­berei­chen auch im UKW-Frequenz­band arbeiten kann. Vorreiter ist Indien, wo DRM bereits in weiten Teilen des Landes verfügbar ist. Nun haben sich drei weitere Staaten dazu entschieden, DRM zu verwenden. In unserer Meldung zu Digital Radio Mondiale erfahren Sie, welche Vor-, aber auch Nach­teile der Stan­dard hat.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

So werden alle Fernseher zum Smart-TV: Einfach über den Google Chromecast von Smartphone und Tablet aus alles auf den TV streamen.

Festnetz

"Multi-Guthaben": Telekom stellt neuen Service vor

Aus für Telefonkarte Comfort

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom-dienste.de

Die Telekom stellt die Tele­fon­karte Comfort zum Jahres­ende ein. Schon ab Anfang November müssen sich Nutzer auf Einschrän­kungen bei den Einsatz­mög­lich­keiten einstellen. Abhilfe ist aber in Sicht, denn die Telekom plant mit "Multi-Guthaben" einen neuen, vergleich­baren Dienst. Die Webseite des Nach­fol­gers für die Guthaben-Karte von der Telekom ist sogar schon online.

Ab 7. November ist es nicht mehr möglich, HotSpot-Pässe sowie die Strea­ming-Ange­bote Video­load und Erotic-Lounge über das Guthaben auf der Tele­fon­karte Comfort zu bezahlen. Für andere Services kann das Geld noch bis Ende Dezember genutzt werden. Doch was passiert mit dem Rest-Guthaben und was ist zu "Telekom Multi-Guthaben" bereits bekannt? Dazu lesen Sie mehr in der Meldung zum Aus für die Tele­fon­karte Comfort.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 28.09.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Es klingelt an der Haustür - und ein Vertreter will Ihnen einen Glasfaser-Anschluss verkaufen. So finden Sie heraus, ob er seriös ist.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.