Neuer Telekom-Tarif, ARD schaltet SD ab, Foldable-Ratgeber

immer mehr Mobil­funk-Discounter bieten ihren Kunden mitt­ler­weile auch einen Zugang zum 5G-Netz an. Oft muss dafür eine zusätz­liche, kosten­pflich­tige Option gebucht werden - so auch bei den Neuein­stei­gern im Telekom- und Voda­fone-Netz, die 5G erst seit wenigen Tagen neu im Angebot haben. Mehr zu den Kondi­tionen für den 5G-Zugang bei weiteren Discoun­tern finden Sie im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters.

Foldables, also Mobil­tele­fone mit falt­barem Display, gehören bei immer mehr Smart­phone-Herstel­lern zum Port­folio. Je nach Anbieter und Modell werden die Geräte auch allmäh­lich bezahlbar. Produ­zenten wie Honor zeigen, dass die Foldables auch nicht mehr extrem schwer und unhand­lich sein müssen. Doch ist so ein falt­bares Handy das Rich­tige? Diese Frage muss wohl jeder poten­zielle Käufer für sich selbst entscheiden. Einen Kauf­rat­geber, der bei der Entschei­dung helfen kann, finden Sie im Hard­ware-Teil.

Die IFA 2023 ist zu Ende. Auf der Messe gab es wieder zahl­reiche Produkt-Neuheiten zu sehen. Aber von der "alten" Funk­aus­stel­lung ist nicht mehr viel übrig, wie wir in einem Edito­rial aufzeigen. Was es auf der Messe zu sehen gab, haben wir im IFA-Teil zusam­men­gefasst.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Mobilfunk

Hardware

IFA

Internet

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Neuer Telekom-Mobilfunktarif "Gönn" startet offiziell

Telekom startet Gönn-Tarif

Foto: Telekom

Schon vor einigen Tagen gab es erste Hinweise auf einen neuen Mobil­funk­tarif, den die Deut­sche Telekom für Kunden im Alter unter 28 Jahren einführen will. Ab sofort ist der Tarif mit der Bezeich­nung "Gönn" erhält­lich. Die Vermark­tung erfolgt ausschließ­lich über eine App. Verfügbar ist das Preis­modell wahl­weise mit physi­scher SIM-Karte und eSIM-Profil.

15 Euro monat­lich kostet das neue Angebot, das eine Allnet-Flat und 10 GB High­speed-Daten­volumen pro Monat umfasst. Dazu kommen drei inklu­dierte Tages-Flat­rates und die Frei­schal­tung für 5G. Wie sich Kunden weitere DayFlats sichern können und welche Boni der neue Vertrag noch bereit­hält, erfahren Sie im Beitrag zum neuen Telekom-Tarif "Gönn".

otelo und High Mobile starten mit 5G-Optionen

5G jetzt auch bei otelo

Screenshot: teltarif.de, Quelle: otelo.de

Die Voda­fone-Discount­marke otelo bietet ihren Kunden ab sofort eine kosten­pflich­tige 5G-Option an, die flexibel monat­lich geschaltet und wieder gekün­digt werden kann. Diese ist in Verbin­dung mit den Allnet-Flat­rates des Unter­neh­mens zu bekommen und kostet 5 Euro pro Monat extra. Welche weiteren Kondi­tionen für 5G bei otelo gelten und wie viel Daten­volumen Kunden derzeit in welchen Tarifen erhalten, erfahren Sie in der Meldung zum 5G-Start bei otelo.

Der im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom arbei­tende Discounter High Mobile bietet seinen Kunden jetzt eben­falls die Nutzung des 5G-Netzes an. Aller­dings steht der neue Netz­stan­dard nicht auto­matisch zur Verfü­gung. Zudem ist die Option nicht nur kosten­pflichtig, sondern auch nicht in allen Tarifen erhält­lich. Details lesen Sie im Bericht zur neuen 5G-Option von High Mobile im Telekom-Netz.

Hardware

Kaufratgeber: So finden Sie das richtige Foldable

Das richtige Foldable finden

Montage: teltarif.de

Der Foldable-Markt wächst und wächst. Ein belä­cheltes Nischen­pro­dukt sind Smart­phones mit falt­barem Display längst nicht mehr. Sie bleiben jedoch weiterhin eine eigene Kate­gorie, weshalb es gut vorstellbar ist, dass nicht jeder, der sich ein neues Smart­phone kaufen möchte, diese auch auf dem Schirm hat oder auch gleich abwinkt.

Viel­leicht ist ein Foldable aber genau das rich­tige neue Smart­phone für Sie - viel­leicht liegen Sie am Ende doch mit einem Modell im herkömm­lichen Design besser. Welche Vor- und Nach­teile haben Smart­phones mit falt­barem Display? Welche Unter­schiede gibt es bei den verschie­denen Modellen? Das zeigen wir in unserem neuen Kauf­rat­geber zu Foldables auf.

Samsung: SIM wird bei Handywechsel automatisch zur eSIM

Vereinfachter SIM-Umzug bei Samsung

Bild: teltarif.de

Samsung hat mit der OneUI-Version 5.1 ein Feature einge­führt, das es ermög­licht, eine SIM-Karte beim Wechsel zu einem neuen Smart­phone auto­matisch ins neue Gerät zu über­nehmen. Aus der physi­schen SIM-Karte wird dabei ein eSIM-Profil. Die bishe­rige Plas­tik­karte wird abge­schaltet. Wie die SIM beim Handy­wechsel auto­matisch zur eSIM wird, haben wir in einer News beschrieben.

In den vergan­genen Jahren hatte Samsung Sicher­heits-Updates teil­weise früher als Google ausge­lie­fert. Im August war alles anders. Der Sicher­heits-Patch wurde erst mit einem Monat Verspä­tung veröf­fent­licht. Aller­dings deutet die Größe der Instal­lati­ons­datei darauf hin, dass der Hersteller mehr als den Google-Patch ins Update-Paket gepackt hat. Aber nicht nur für Smart­phones liefert Samsung jetzt neue Firm­ware aus.

IFA

IFA 2023: Nostalgischer Rückblick und subjektive Kritik

Kritischer IFA-Rückblick

Foto: IFA Berlin

Es war einmal eine Messe, die hieß "Inter­natio­nale Funk­aus­stel­lung". Dort gab es Radios und Fern­seh­geräte, Tonband-Maschinen, Plat­ten­spieler, High Fide­lity (Hi-Fi) und so weiter. Da konnte man Programm­macher von Radio und TV treffen, mit ihnen fach­sim­peln oder zuschauen, wie Programme gemacht werden.

Abge­kürzt wurde die Inter­natio­nale Funk­aus­stel­lung mit "IFA". Mit Funk hat die heutige IFA längst wenig zu tun, dafür mit Haus- und Küchen­geräten, Apps und Zubehör. Die notwen­digen Netze und Geräte dafür? Weit­gehend Fehl­anzeige. Die sind ja "eh da". In einem Edito­rial blicken wir kritisch auf die IFA 2023 zurück.

Samsung auf der IFA: Riesen-TV, Beamer und Umweltschutz

Samsung Pressekonferenz auf der IFA 2023

Bild: teltarif.de

Samsung gehört zu den großen Elek­tronik­her­stel­lern, die auch in diesem Jahr auf der IFA vertreten waren. Wie schon im vergan­genen Jahr fokus­sierte das Unter­nehmen seinen Messe­auf­tritt auf die Themen "Smartes Zuhause" mit der Vernet­zung von intel­ligenten Haus­halts­geräten und Nach­hal­tig­keit - alles unter dem Motto "Do the Smart Things".

Im Gepäck hatte Samsung auch neue Smart-TV, verkün­dete eine Koope­ration mit Micro­soft rund um den Game Pass Ulti­mate und präsen­tierte einen Beamer und kabel­lose Staub­sauger. Wir haben einige Neuheiten des Konzerns aufge­nommen und diese in einer Bilder­news zu den IFA-Neuheiten von Samsung zusam­men­gefasst.

Honor Magic V2: Unschlagbar dünnes & leichtes Foldable

Honor V Purse

Honor nutzte die IFA 2023 in Berlin, um sein neuestes Foldable namens Magic V2 der Öffent­lich­keit zu präsen­tieren. Der Displaykni­cker zeichnet sich unter anderem durch sein - vergli­chen mit anderen Foldables und auch herkömm­lichen Smart­phone-Modellen - schlankes Design und sein geringes Gewicht aus.

Oben­drein gab es am Honor-Messe­stand unter dem Berliner Funk­turm noch ein Foldable-Konzept zu sehen. Beim Honor V Purse handelt es sich um ein Foldable als "Hand­tasche". Wie das aussieht und unsere Hands-on-Eindrücke vom Honor Magic V2 sehen Sie in einer Bilder­strecke zu den IFA-Neuheiten von Honor.

Sony Xperia 5 V: Kompakt-Flaggschiff mit großem Akku

Sony Xperia 5 V

Bild: Sony

Sony hat zur IFA das kompakte Smart­phone-Flagg­schiff Xperia 5 V mitge­bracht. Die Spezi­fika­tionen auf dem Papier können sich sehen lassen. Sony möchte mit dem neuen Smart­phone vor allem auch Smart­phone-Foto­grafen anspre­chen.

Das Gerät kommt ab Mitte September auf den Markt und ist bereits vorbe­stellbar. Ein Manko ist der mit 128 GB sehr knapp bemes­sene interne Spei­cher­platz. Welchen Bonus Vorbe­steller erhalten und wie die tech­nischen Daten des neuen Boliden aussehen, haben wir in der News zum Sony Xperia 5 V zusam­men­gefasst.

Internet

FRITZ!Box-Update: Offenbar große Sicherheitslücke

AVM-Stand auf der IFA 2023

Foto: teltarif.de

Zu Wochen­beginn hatte AVM über­raschend Soft­ware-Updates für zahl­reiche FRITZ!Box-Modelle veröf­fent­licht. Bedient wurden auch Router-Modelle, deren Support-Ende längst gekommen ist. Selbst Kabel-FRITZ!Boxen, bei denen der Provider neue Firm­ware vor der Veröf­fent­lichung testen und frei­geben muss, wurden umge­hend mit dem Update bedient.

Kein Zweifel: FRITZ!OS 7.57 ist kein kleiner Bugfix, nach dessen Instal­lation der Router etwas runder läuft als zuvor. Auch der Chan­gelog von AVM deutet an, dass das Update sicher­heits­rele­vant ist. Genauer hat sich der Hersteller noch nicht geäu­ßert, doch es gibt Hinweise darauf, welches Einfallstor AVM mit dem FRITZ!OS-Update geschlossen hat.

WhatsApp: E-Mail-Verifizierung in Vorbereitung

Die WhatsApp-E-Mail-Verifizierung naht

WABetaInfo

Der Smart­phone-Messenger WhatsApp macht Fort­schritte bei seiner Veri­fizie­rung via E-Mail-Adresse. Es handelt sich hierbei um eine neue Schutz­funk­tion gegen Fremd­zugriffe. Außerdem lässt sich die E-Mail-Adresse zur Iden­tifi­kation beim Einrich­tungs­pro­zess des Messen­gers verwenden. Auf diese Weise gibt es eine weitere Methode bei der Über­prü­fung der Iden­tität.

Aktuell ist eine Veri­fizie­rung in WhatsApp ledig­lich per SMS und Anruf möglich. Manche Anwender berichten von Problemen bei diesen Methoden. Für Betrof­fene und User, welche gene­rell lieber ihre E-Mail-Adresse für die Konto­erstel­lung nutzen wollen, bietet sich das Feature an. Wie es funk­tio­niert, lesen Sie in der Meldung zur E-Mail-Veri­fizie­rung bei WhatsApp.

Broadcast

Offiziell: ARD streicht Doppel­versor­gung für TV-Programme

ARD schaltet Programme in SD ab

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Die ARD stellt Anfang 2025 die Paral­lel­abstrah­lung ihrer Fern­seh­pro­gramme in Stan­dard-Auflö­sung (SD) ein. Die TV-Kanäle sind dann ausschließ­lich hoch­auf­lösend (HD), als in deut­lich besserer Über­tra­gungs­qua­lität zu empfangen. Auf diese Weise spart der öffent­lich-recht­liche Sender­ver­bund Verbrei­tungs­kosten ein.

Für erste Fern­seh­kanäle von ARD und ZDF wurde die SD-Abstrah­lung schon im vergan­genen Jahr beendet. Ob das ZDF für seine weiteren Programme eben­falls auf die Sendungen in Stan­dard-Auflö­sung verzichtet, ist noch unklar. Warum dieser Schritt bei den privaten TV-Sendern unwahr­schein­lich ist, lesen Sie in der Meldung zum Ende der Doppel­ver­sor­gung für ARD-Programme.

Sony: Neue Autoradios mit 7-Zoll-Display und DAB+

Sony XAV-AX4050

Foto: Sony

Sony hat zwei neue Auto­radios mit den Bezeich­nungen XAV-AX6050 und XAV-AX4050 vorge­stellt. Diese bieten digi­talen Empfang über DAB+, analoges Radio auf UKW und Mittel­welle sowie die Möglich­keit, Smart­phones kabellos über Android Auto oder Apple CarPlay zu verbinden. So wird der terres­tri­sche Radio­emp­fang durch Inter­net­radio, Musik-Strea­ming, Navi­gations-Apps und Messenger ergänzt, die sich sprach­gesteuert bedienen lassen.

Beide AV-Receiver verfügen über einen 6,95 Zoll großen, rahmen­losen Touch­screen. Beim XAV-AX4050 ist das Display zusätz­lich entspie­gelt, während das XAV-AX6050 über einen HDMI-Anschluss verfügt, über den sich externe Audio- und Video­geräte verbinden lassen. Wenn das Auto geparkt ist, können auch Bewegt­bild-Inhalte betrachtet werden. Welche weiteren Funk­tionen die Geräte auszeichnen und wie sich diese im Fahr­zeug einbauen lassen, lesen Sie in der News zu zwei neuen Sony-Auto­radios.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 07.09.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

