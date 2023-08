FRITZ!Box aufgewertet, 4. Netz, 5G vom Prepaid-Discounter

teltarif.de Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

eine FRITZ!Box kann auch als Tele­fon­anlage dienen. Und dennoch kann ein Update auf das aktu­elle Betriebs­system ein Tele­fonie-Feature mit sich bringen, das bislang nicht verfügbar war, von Besit­zern der betrof­fenen Router-Modelle aber immer wieder ange­fragt wurde. In unserem Internet-Teil erfahren Sie, mit welchen FRITZ!Boxen Sie die Funk­tion nach dem Update auf FRITZ!OS 7.56 bekommen.

1&1 macht Ernst mit seinem Netz­start. Schon in wenigen Wochen soll das vierte deut­sche Mobil­funk­netz nicht nur als draht­loser Fest­netz-Ersatz dienen, sondern auch für klas­sische Smart­phone-Tarife genutzt werden. Welche Kunden zuerst im "neuen Netz" tele­fonieren und surfen können, erfahren Sie im Mobil­funk-Teil.

Der Zugang zum neuen Mobil­funk­stan­dard 5G war lange Tarifen vorbe­halten, die direkt vom Netz­betreiber kommen. Jetzt gibt es auch erste Discounter-Ange­bote mit 5G-Zugriff - und das sogar auf Prepaid-Basis. Wir berichten in einem Ratgeber im Mobil­funk-Teil über erste Prepaid-Discount-Tarife, aber auch über Provider, die zwar neue Preis­modelle einge­führt haben, ihren Kunden aber 5G noch nicht anbieten können.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Internet

Mobilfunk

Broadcast

Hardware

Festnetz

Anzeige:

Internet

FRITZ!OS 7.56: Update bringt neue Telefonie-Funktion

Telefonieren über SIM in der FRITZ!Box

Foto: AVM

Über die SIM-Karten in den FRITZ!Box-Modellen 6850 5G und 6850 LTE sind jetzt auch Tele­fonate möglich. Bislang klappte die Tele­fonie nur, wenn hierfür VoIP-Accounts einge­richtet wurden. Möglich wird die neue Funk­tion durch die neue Firm­ware FRITZ!OS 7.56. Doch allein das Update auf die neue Soft­ware reicht nicht aus, wie wir in der News zur neuen FRITZ!Box-Tele­fonie-Funk­tion aufzeigen.

Jetzt werden auch erste FRITZ!Boxen für den Kabel­anschluss, die mit Provider-Soft­ware von Voda­fone ausge­stattet sind, mit der aktu­ellen Firm­ware versorgt. In der Regel erhalten die Kunden das Feature-Update sogar, ohne selbst aktiv werden zu müssen. Details erfahren Sie in der News zur neuen Soft­ware für weitere FRITZ!Boxen.

Zum Inhaltsverzeichnis

WhatsApp auf zwei Handys: Test mit Apple iPhone

iPhone als WhatsApp-Zweitgerät

Logo: WhatsApp, Foto: teltarif.de

Android-Smart­phones können sich schon dem Früh­jahr als Zweit­geräte für einen WhatsApp-Account einge­setzt werden. Mit dem iPhone funk­tio­niert das erst seit wenigen Wochen, wie sich im Test von teltarif.de gezeigt hat. Dabei gibt es sogar Einschrän­kungen, die wir bei früheren Versu­chen mit Android-Geräten nicht fest­stellen konnten.

Wie wird das iPhone als "Compa­nion-Gerät" einge­richtet? Klappt das nur, wenn auch das Haupt­gerät für den Messenger-Account von Apple kommt oder kann das iPhone auch als Zweit­gerät für ein Android-Handy dienen? Welche Hürden mussten wir bei der Einrich­tung nehmen? Dazu lesen Sie mehr im Test­bericht zum iPhone als WhatsApp-Zweit­gerät.

Zum Inhaltsverzeichnis

teltarif hilft: 750 Euro für freenet Hotspot Flat

Erneut Schockrechnung bei freenet Hotspot Flat

Bild: freenet

Schon wieder hat ein teltarif.de-Leser wegen der falsch genutzten freenet Hotspot Flat eine über­höhte Rech­nung erhalten - dieses Mal waren es 750 Euro. freenet steht auf dem Stand­punkt, eine Kosten­bremse, die solche Schock­rech­nungen verhin­dern könnte, sei nicht möglich. Nun musste teltarif.de aber­mals bei der Aufklä­rung weiter­helfen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Nach DSL-Sonderkündigung: Wie läuft der Anbieterwechsel?

Anbieterwechsel nach Preiserhöhung

Foto: teltarif.de/Anne Katrin Figge - fotolia.com, Montage: teltarif.de

In den vergan­genen Monaten haben vermut­lich zahl­reiche Fest­netz-Internet-Kunden den Provider gewech­selt. Hinter­grund sind Preis­erhö­hungen, die zum Teil sogar während der Vertrags­lauf­zeit ausge­spro­chen wurden. In einigen Fällen liefen die Verträge erst seit wenigen Monaten. Nutzer hatten sich für wenigs­tens zwei Jahre stabile Preise erhofft.

Selbst­ver­ständ­lich müssen die Provider in solchen Fällen ein außer­ordent­liches Kündi­gungs­recht einräumen. Nicht immer findet der Kunde bei einem anderen Provider einen güns­tigeren Anschluss. Nichts­des­totrotz kündigen viele Kunden trotzdem, um dem Provider zu zeigen, dass sie so nicht behan­delt werden möchten. Ein teltarif.de-Leser hat uns gefragt: Wie läuft das in diesem Fall mit dem Anbie­ter­wechsel?

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Telefon, Internet und TV im neuen Heim: Wie Sie als Käufer oder Erbauer eines Hauses sinnvoll planen, erläutern wir in unserem ausführlichen Ratgeber-Bereich zum Hausbau.

Mobilfunk

Handy-Tarife mit 5G: Diese Prepaid-Discounter bieten es an

5G bei Prepaid-Discountern

Screenshots: teltarif.de, Quelle: Anbieter, Montage: teltarif.de

Aldi Talk star­tete als erster Prepaid-Discounter auf dem deut­schen Mobil­funk­markt mit 5G-Tarifen. Zuvor führte cong­star bereits eine 5G-Option ein - aller­dings nur für Kunden, die sich für ein festes Vertrags­ver­hältnis entschieden haben. Mitt­ler­weile gibt es ganze drei Prepaid-Discounter, die ihren Kunden den Zugang zum 5G-Netz ermög­lichen.

Ganz so wie beim Netz­betreiber "fühlt" sich 5G vom Discounter indes nicht an. So ist die Internet-Geschwin­dig­keit auf 50 MBit/s begrenzt. Ist 5G dennoch ein Mehr­wert? Welche Tarife kommen derzeit in Frage und in welchen Netzen werden die Ange­bote reali­siert? Darüber lesen Sie mehr in unserer Über­sicht zu 5G bei Prepaid-Discoun­tern.

Zum Inhaltsverzeichnis

1&1: Netzstart für Handy-Tarife

Mit dem Roaming-Abkommen mit Vodafone kann 1&1-Chef Ralph Dommermuth sein eigenes Netz elegant verwirklichen

Foto/Logo: United Internet AG, Montage: teltarif.de

Pauken­schlag bei 1&1. So will sich der Betreiber des vierten deut­schen Mobil­funk­netzes von seinem bishe­rigen National Roaming Partner Telefónica wieder trennen. Statt­dessen wurde eine ähnlich gela­gerte Zusam­men­arbeit mit Voda­fone verein­bart. Welchen entschei­denden Vorteil die Koope­ration für 1&1 hat, lesen Sie in der News zum neuen National Roaming Abkommen mit Voda­fone.

1&1 hat darüber hinaus bestä­tigt, ab Ende September auch klas­sische Mobil­funk­tarife in seinem eigenen Netz zu reali­sieren. Dennoch will der Konzern bei der Bundes­netz­agentur errei­chen, über das Jahres­ende hinaus weiter Mobil­funk­ver­träge als Provider verkaufen zu können.

Im Rahmen der Vorstel­lung der Halb­jah­res­zahlen von United Internet verriet Unter­neh­mens­chef Ralph Dommer­muth weitere Details zum Netz­ausbau und zur Kunden-Migra­tion ins eigene Netz. Welche Nutzer zuerst im "vierten Netz" tele­fonieren und surfen, haben wir in der Meldung zum 1&1-Netz­start zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

5G-Roaming per Satellit: Telefónica funkt aus dem Weltraum

Gemeinsam mit dem Unternehmen Sateliot will Telefónica ab 2024 seine NB-IoT-Kunden über 5G aus dem Weltraum vernetzen

Grafik: sateliot.com

Der Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern Telefónica geht über seine Toch­ter­firma Tele­foni­catech in den Welt­raum. Dazu wurde eine Zusam­men­arbeit mit der US-Firma "Sate­liot" vorge­stellt. Sate­liot ist nach eigenen Angaben das erste Unter­nehmen, das eine 5G-IoT-Satel­liten­kon­stel­lation im erdnahen Orbit (LEO) betreibt. Der Trick: Ein LEO-Satellit (im erdnahen Welt­raum) funkt auf terres­tri­schen 5G-Frequenzen und dient damit als Basis­sta­tion für Nutzer am Boden. Wann der Dienst bei Telefónica starten könnte und welche Anwen­dungen in Frage kommen, erfahren Sie im Beitrag zum 5G-Roaming per Satellit.

Zum Inhaltsverzeichnis

MTEL im Test: Erfahrungen im neuen virtuellen Netz

Die 3-in-1-SIM-Karte mit Karten- und Rufnummer, ferner PIN/PUK zum freirubbeln.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Am 17. Juli ist der virtu­elle Mobil­funk-Netz­betreiber MTEL in Deutsch­land gestartet. Die Bundes­netz­agentur hatte dem Unter­nehmen zuvor den Netz-Code 262-25 und die Vorwahl 015310 zuge­teilt. teltarif.de ist es gelungen, eine SIM-Karte im Prepaid­tarif "MTEL #8" zu ergat­tern.

Der Kauf des Star­ter­sets war nicht ganz einfach, denn das Unter­nehmen führt nach eigenen Angaben einen "Soft­start" durch, bei dem am Anfang noch nicht alles verfügbar ist oder rund läuft. Inso­fern fühlt sich der Tester an die Anfänge der (digi­talen) mobilen Tele­fonie in Deutsch­land erin­nert. Auch nach dem SIM-Kauf verlief der Einstieg bei MTEL eher "unkon­ven­tio­nell".

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Broadcast

Netzausbau: Hier gibt es künftig besseren DAB+-Empfang

Der SWR bauf DAB+ aus

Foto: SWR

Die Sender­netze für das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ sind immer noch im Aufbau. In mehreren Bundes­län­dern stehen neue Sende­anlagen vor der Aufschal­tung, um noch bestehende Versor­gungs­lücken zu schließen und in bereits abge­deckten Regionen für mehr Signal­sta­bilität zu sorgen. Wir haben in einer Meldung zusam­men­gefasst, wo sich DAB+-Hörer jetzt über besseren Empfang freuen dürfen.

Auf UKW haben viele private, lokale und regio­nale Sender klar abge­steckte Sende­gebiete. Beim Digi­tal­radio DAB+ kommt es immer mehr in Mode, dass sie auch in benach­barten Gebieten "wildern". Dabei geht es nicht nur darum, das bishe­rige UKW-Sende­gebiet auf DAB+ abzu­bilden, wie Beispiele aus mehreren Bundes­län­dern zeigen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Mitdiskutieren im teltarif.de-Forum: Tauschen Sie sich über aktuelle Fach-Themen mit anderen Lesern aus – offen, kompetent und kritisch. Einfach anmelden und loslegen!

Hardware

Samsung Galaxy Z Flip5: Das neue Klapphandy im Test

Das Samsung Galaxy Z Flip5 im Test von teltarif.de

Bild: teltarif.de

Das Samsung Galaxy Z Flip5 ist noch gar nicht offi­ziell verfügbar. Der Hersteller hat aber bereits erste Exem­plare des neuen Klapp­handys ausge­lie­fert, das sich gegen­über dem Vorgänger vor allem durch ein größeres Außen­dis­play auszeichnet. Wir konnten das Android-Smart­phone bereits auf Herz und Nieren testen. Welche Eindrücke wir dabei gewonnen haben, lesen Sie im Test­bericht zum Samsung Galaxy Z Flip5.

Das Galaxy Z Flip4 stammt zwar aus dem Vorjahr, gehört damit aber noch lange nicht zum alten Eisen und verfügt zum Teil sogar über dieselben Spezifika­tionen wie der Nach­folger. Doch welche Unter­schiede und Gemein­sam­keiten gibt es bei den beiden Klapp­handys? Wir haben Samsung Galaxy Z Flip4 und Galaxy Z Flip5 mitein­ander vergli­chen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Termin für iPhone-15-Event und neue iOS 17 Beta

iPhone-15-Event am 13. September?

Foto: Apple

Die Smart­phones der iPhone-15-Serie von Apple sind voraus­sicht­lich erst Ende September erhält­lich. Auch die Keynote findet später als gewohnt statt. Zunächst war vom 13. September die Rede. Mitt­ler­weile gibt es neue Hinweise, auch zur Spei­cher­aus­stat­tung des iPhone 15.

Apple hat zudem am Diens­tag­abend neue Beta-Versionen von iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 und weiteren Betriebssys­temen veröf­fent­licht. Anstelle neuer Funk­tionen geht es jetzt vor allem um den Fein­schliff vor dem Release. Doch einige Neue­rungen sind in iOS 17 Beta 5 doch zu finden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 10.08.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Name und Adresse zu einer Rufnummer herausfinden - das geht mit der Rückwärtssuche bei Auskunfts-Diensten.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.