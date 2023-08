5G beim Discounter, Routerfreiheit, Telekom ohne Laufzeit

teltarif.de Newsletter

immer mehr Mobil­funk-Provider bieten ihren Kunden jetzt neben GSM und LTE auch die Nutzung des 5G-Netzes an. In dieser Woche kam ein Prepaid-Discounter hinzu, eine weitere Mobil­funk-Marke startet voraus­sicht­lich am nächsten Montag. Alles zu den neuen 5G-Tarifen erfahren Sie im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters.

Fest­netz­anschlüsse mit kurzer Vertrags­lauf­zeit will die Telekom ab September unter der Marke MagentaZuhause Flex anbieten. Neben der Tele­fonie ist jeweils auch ein Internet-Zugang - je nach Wohnort über VDSL oder Glas­faser - enthalten. Optional bekommen die Kunden auch Strea­ming mit MagentaTV. Mehr hierzu im Fest­netz-Teil.

Netz­betreiber wollen die Nutzung eigener Glas­faser-Router möglichst unter­binden. So einfach geht das aber nicht. Schließ­lich besteht EU-weit die Router­frei­heit. Mit einem Antrag wollen Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter nun bei der Bundes­netz­agentur bewirken, dass die Behörde die umstrit­tene Defi­nition des Netz­abschluss­punkts in ihrem Sinne fest­legt. Im Internet-Teil berichten wir darüber, was das für die Kunden bedeutet.

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

1&1-Netz: National Roaming im Vodafone-5G-Netz vereinbart

Netz-Konkurrenten vereinbaren National Roaming

Foto: Vodafone, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

1&1 braucht Mobil­funk-Netz­ver­sor­gung, kommt mit dem eigenen Ausbau aber nicht voran. Voda­fone braucht wiederum Geld. Beide Firmen haben nun ihren Streit beigelegt: Kunden des im Aufbau befind­lichen 1&1-Netzes erhalten National Roaming im Voda­fone-Netz - neben dem bereits verein­barten National Roaming Abkommen mit Telefónica.

Bis es mit der Mitnut­zung des Voda­fone-Netzes für 1&1-Kunden losgeht, wird es noch etwas dauern. Zudem gibt es einen entschei­denden Unter­schied zum Abkommen mit Telefónica - und zwar zum Vorteil für die Kunden, wie wir in der Meldung zum neuen Roaming-Vertrag von 1&1 und Voda­fone berichten.

congstar-Bestandskunden: 10 Prozent Grundgebühr sparen

Freundschaftswerbung: congstar Freundeskreis

Bild: congstar

Wer aktuell Freunde für cong­star wirbt, spart pro gewor­benem Freund 10 Prozent der eigenen Grund­gebühr. Das Programm gilt aber nicht unbe­grenzt - und nicht für alle Tarife. Belohnt werden soll mit dem neuen Angebot von cong­star nun nicht nur die empfeh­lende, sondern auch die einge­ladene Person. Wenn einer der beiden Freundes­kreisler den Vertrag kündigt, geht aller­dings auch für die jeweils andere Person der Rabatt verloren.

Noch bis zum 6. August können sich Inter­essenten Star­ter­sets von Penny Mobil mit 70 Prozent Rabatt sichern. Eine Ausnahme ist ledig­lich das Start­paket für das Sechs-Monats-Paket des Prepaid-Disco­unters, der tech­nisch von cong­star betreut wird. In unserem Bericht zu den Aktionen von cong­star und Penny Mobil erfahren Sie, wie Sie sich einen weiteren 10-Euro-Bonus sichern können.

Lidl Connect und NettoKOM starten mit 5G

Lidl Connect bald mit 5G

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de

Kunden des Prepaid-Disco­unters Lidl Connect können bald schneller und auch im 5G-Netz surfen. Anders als bei Mitbe­wer­bern fallen dafür nicht einmal höhere Kosten an. Dafür bekommen Inter­essenten aber auch kein zusätz­liches Inklu­siv­volumen. Für Neukunden ist bei Lidl Connect aber eine Tarifak­tion geplant.

Bereits seit Monats­beginn gibt es 5G auch bei NettoKOM. Der Discounter hat aus diesem Anlass - wie zuvor bereits Aldi Talk - auch neue Tarife einge­führt. Nutzer bekommen neben einer Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand jetzt bis zu 20 GB unge­dros­seltes Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. In einer News stellen wir die neuen 5G-Tarife von NettoKOM ausführ­lich vor.

easySIM: Mobiles Internet mit LTE und 5G in 150 Ländern

easySIM gestartet

Quelle: easysim.global, Screenshot: teltarif.de

Mit easySIM ist ein neues eSIM-Angebot gestartet, das güns­tige LTE/5G-Daten­tarife für Reisen in rund 150 Länder anbieten will. Auf seiner Webseite zeigt easySIM an, in welchen Desti­nationen die Ange­bote für den mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung stehen, welche Kosten anfallen und welche Netze jeweils nutzbar sind.

Beson­ders inter­essant für Kunden, die gleich mehrere Länder bereisen: easySIM gibt stets an, in welchen weiteren Staaten der gebuchte Tarif eben­falls funk­tio­nieren soll. Auf seiner Webseite verrät der Provider, welche Endge­räte mit den eSIM-Profilen kompa­tibel sind. Warum die Preis­angaben für deut­sche Kunden nicht optimal gelöst sind, lesen Sie in unserem Beitrag über das neue easySIM-Produkt.

Internet

Netzbetreiber wollen freien Glasfaser-Router verbieten

Diskussion um Netzabschlusspunkt bei Glasfaser verschärft sich

picture alliance/dpa

Vom Kunden frei wähl­bare Router für Glas­faser-Anschlüsse sind den Netz­betrei­bern ein Dorn im Auge. Mit einem Antrag wollen sie nun bei der BNetzA bewirken, dass die Behörde die umstrit­tene Defi­nition des Netz­abschluss­punkts in ihrem Sinne fest­legt.

Viele Inter­essenten haben derzeit noch gar keinen Glas­faser-Anschluss. Beim Netz­ausbau läuft nämlich nicht alles rund. Immer mehr Projekte werden abge­bro­chen. Als Haupt­schul­digen sieht die Branche die Telekom - doch die Probleme liegen oft woan­ders.

ADAC Drive jetzt auch für Android Auto und CarPlay

ADAC Drive App jetzt auch für Android Auto und Apple CarPlay

Foto: ADAC

Der ADAC hat aus seiner bishe­rigen Sprit­preise-App das neue Programm ADAC Drive gemacht. Das Update steht kostenlos im Google Play Store und im AppStore von Apple bereit. Eine der Neue­rungen: Die App ist jetzt auch mit Android Auto und Apple CarPlay kompa­tibel. Sprich: Sie kann über das Display im Auto genutzt werden.

Neu ist außerdem die Möglich­keit, Routen und Favo­riten abzu­spei­chern und gerä­teüber­grei­fend zu synchro­nisieren, wenn der Nutzer sich mit seinem ADAC-Login - bestehend aus E-Mail-Adresse und Mitglieds­nummer - einloggt. Über die App kann auch die Pannen­hilfe ange­for­dert werden. Was sich bei der App sonst noch geän­dert hat, lesen Sie im Bericht zu ADAC Drive.

Hardware

Xiaomi Pad 6: iPad-Air-Alternative im Kurztest

Xiaomi Pad 6

Foto: teltarif.de

Xiaomi ist kürz­lich mit dem "Pad 6" an den Start gegangen. Der Nach­folger des Xiaomi Pad 5 will wieder mit einem guten Preis-Leis­tungs­ver­hältnis punkten. Bei glei­chem Preis der Basis­ver­sion hat der chine­sische Tech-Konzern an verschie­denen Stellen Opti­mie­rungen vorge­nommen.

Wir haben das Xiaomi Pad 6 in unserer Berliner Redak­tion begrüßen dürfen und einem Kurz­test unter­zogen. Was kann der Flach­rechner beson­ders gut und wo liegen die Unter­schiede zum Vorgänger-Modell? Welche tech­nischen Spezi­fika­tionen gibt es und welche Einschrän­kung hat das Tablet für Inter­essenten in Europa? Das erfahren Sie im Kurz-Test zum Xiaomi Pad 6.

FRITZ!Fon X6 von AVM ab sofort im Handel erhältlich

FRITZ!Fon X6

Foto: teltarif.de

Das FRITZ!Fon X6 von AVM sollte eigent­lich schon Ende 2022 auf den Markt kommen. Jetzt ist es tatsäch­lich so weit. Das DECT-Telefon soll parallel zum FRITZ!Fon C6 ange­boten werden und ist etwas teurer geworden als vom Hersteller ange­kün­digt. Es kann nicht nur als Fest­netz-Telefon, sondern unter anderem auch als Babyfon und Webradio-Empfänger genutzt werden.

AVM hat darüber hinaus die FRITZ!Box 6820 LTE mit der neuen FRITZ!OS-Version 7.56 versorgt. Darüber hinaus steht eine neue Version der FRITZ!App TV für iOS zum Down­load bereit. Details zu allen AVM-Neuheiten haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Broadcast

Forderung: "Eingefrorene" UKW-Frequenzen freigeben

Radio Rhein FM kann nicht auf UKW senden

Foto: Radio Rhein FM

In mehreren Bundes­län­dern haben verschie­dene Programm­ver­anstalter einzelne UKW-Frequenzen aufge­geben. Die Kapa­zitäten, die beispiels­weise früher vom Deutsch­land­radio oder vom Baye­rischen Rund­funk genutzt wurden, liegen seitdem brach. Neu vergeben werden die Kapa­zitäten aber in vielen Fällen auch nicht, obwohl das tech­nisch möglich wäre.

Die Politik argu­men­tiert, mit dieser Rege­lung das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ stärken zu wollen. Letzt­end­lich schadet diese Maßnahme aber Anbie­tern ohne UKW-Frequenzen. In einem Kommentar legen wir dar, warum die Politik das Einfrieren freier UKW-Kapa­zitäten rück­gängig machen sollte.

Diese Streaming-Dienste sind eine günstige Alternative

Günstiges Streaming über die Bibliothek

picture alliance / Bernd Wüstneck/dpa

Streaming­dienste öffent­licher Biblio­theken können eine güns­tigere Alter­native zu kommer­ziellen Anbie­tern sein. So kostet eine Bücherei-Mitglied­schaft in Berlin für einen Erwach­senen zehn Euro, in Hamburg 45 Euro pro Jahr. Bei Anbie­tern wie Netflix für Serien und Filme oder Audible für Hörbü­cher fallen allein für die Abon­nements deut­lich höhere monat­liche Kosten an.

Um in den Genuss auch von E-Books, Tages-, Wochen- und Fach­presse auch vom heimi­schen Sofa aus zu kommen, muss man aber oft erst noch mit dem Perso­nal­aus­weis zur Regis­trie­rung in die örtliche Biblio­thek marschieren. Teils ist sie auch auf den entspre­chenden Websites möglich. Doch was bekommen Inter­essenten von den Biblio­theken ange­boten? Darüber schreiben wir in der News über güns­tige Alter­nativen zu Strea­ming-Diensten.

Festnetz

Telekom startet Festnetz-Tarife ohne Mindestlaufzeit

Telekom kündigt MagentaZuhause Flex an

Foto: Telekom

Die Deut­sche Telekom hat für September drei MagentaZuhause-Flex-Tarife ange­kün­digt. Dabei handelt es sich um Fest­netz-Tarife mit nur einmo­natiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit, die auch einen Internet-Zugang beinhalten, der über VDSL oder Glas­faser reali­siert wird. Als Band­breiten stehen bis zu 50, 100 und 250 MBit/s zur Auswahl.

An den monat­lichen Kosten ändert sich gegen­über den Verträgen mit 24 Monaten Mindest­lauf­zeit nichts. Bei Vertrags­abschluss wird aber eine Anschluss­gebühr von knapp 70 Euro berechnet. Die Flex-Tarife können auch mit MagentaTV kombi­niert werden. Details zu MagentaZuhause Flex haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 03.08.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

