Preiserhöhungen, UKW-Abschaltung, Vodafone Kabel-Tarif

Bild: dpa

Infla­tion und Preis­erhö­hungen aller­orten - man kann es schon gar nicht mehr hören. Ob aber wirk­lich alle Verteue­rungen sach­lich gerecht­fer­tigt sind, ist eine offene Frage. Auf jeden Fall machen auch die Tele­kom­muni­kations- und Strea­ming-Provider munter weiter: Über aktu­elle Preis­erhö­hungen bei DSL- und Kabel-Internet-Provi­dern berichten wir im Internet-Teil dieses News­let­ters, und zu den Preis­erhö­hungen bei einem weiteren Mobil­funk-Discounter im Telefónica-Netz lesen Sie mehr im Abschnitt Mobil­funk.

Bei den TV-Kabel­netz­betrei­bern hat das große Knie­schlot­tern begonnen: Denn wenn 2024 das Neben­kos­ten­pri­vileg wegfällt, besteht für sie die Gefahr (und im Gegenzug für Verbrau­cher die Chance), den über die Miet­neben­kosten bezahlten Zwangs-Kabel­anschluss loszu­werden. Bürger können TV dann über einen anderen Empfangsweg schauen. Voda­fone posi­tio­niert sich nun schon einmal für diesen Fall und stellt einen Basis-Kabel-TV-Tarif vor, den Zuschauer dann buchen müssen, die beim TV-Kabel bleiben wollen. Was der Tarif beinhaltet, verraten wir im Broad­cast-Teil.

Von einer bundes­weiten UKW-Abschal­tung ist inzwi­schen zwar nicht mehr die Rede. Schlei­chend verab­schieden sich einzelne Sender aber bereits von der UKW-Über­tra­gung und schalten verein­zelte Sender-Stand­orte ab, wenn in der betref­fenden Region das Digi­tal­radio DAB+ gut empfangbar ist. Welcher Sender bereits über einen Komplett-Ausstieg aus UKW nach­denkt, verraten wir eben­falls im Broad­cast-Abschnitt dieses teltarif.de-News­let­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Internet

Mobilfunk

Hardware

Broadcast

Festnetz

Internet

Girocard verliert Maestro-Co-Badge: Das ändert sich

Girocard verliert Maestro-Funktion

Bild: girocard, Alex Habermehl

Master­card will sich vom Maestro-Produkt trennen. Seit dem Stichtag 1. Juli 2023 sollen Banken - unter anderem in Deutsch­land - keine neuen Maestro-Karten mehr ausgeben. Betroffen ist auch Maestro als Co-Badge, also sozu­sagen als Zweit-Funk­tion für andere Karten. In Deutsch­land ist das vor allem für die Giro­card rele­vant. Warum verfügen viele Giro­cards über­haupt über die zusätz­liche Maestro-Funk­tion? Ganz einfach: Weil die Giro­card eine Sonder­lösung ist, die in Deutsch­land in vielen Geschäften eher als inter­natio­nale Kredit­karten akzep­tiert wird, während man die "EC-Karte" im Ausland nicht kennt. Sprich: Ohne ein Co-Badge ließe sich die Giro­card im Ausland nicht nutzen. Was ändert sich für die Kunden jetzt?

1&1 und Vodafone: Preiserhöhungen für immer mehr Kunden

Netzbetreiber kündigen Preiserhöhungen an

Fotos: Anbieter, Grafik/Montage: teltarif.de

Voda­fone machte Ende vergan­genen Jahres nega­tive Schlag­zeilen mit Preis­erhö­hungen für Kunden, die einen Kabel­anschluss des Unter­neh­mens nutzen. Im Früh­jahr haben wir darüber berichtet, dass mitt­ler­weile auch Kunden mit einem DSL-Anschluss vor die Wahl gestellt werden, eine höhere monat­liche Grund­gebühr zu akzep­tieren oder den Vertrag außer­ordent­lich zu kündigen. Ende Mai wurde bekannt, dass auch 1&1 einigen seiner Fest­netz­kunden höhere Kosten für ihren Telefon- und Inter­net­anschluss ange­kün­digt hat. Zum Teil handelte es sich um Verträge, die erst seit wenigen Monaten liefen. Vor allem bishe­rige Sonder­kon­ditionen sollen wegfallen.

Deutsche Glasfaser: So viel kosten die neuen Tarife

Neue Tarife bei der Deutschen Glasfaser

Bild: Deutsche Glasfaser

Glas­faser-Netz­betreiber müssen sich etwas einfallen lassen, um Verbrau­chern den Umstieg zu erleich­tern. Teure Gigabit-Tarife für um die 90 Euro Grund­gebühr pro Monat sind dafür eher weniger geeignet. Denn wenn der Glas­faser­anschluss zu teuer ist, bleiben Verbrau­cher viel­leicht lieber bei DSL oder Kabel-Internet. Dem will die Deut­sche Glas­faser nun mit neuen Tarifen begegnen. Ob das gelingt? Der Netz­betreiber versucht es beispiels­weise mit einem Glas­faser-Einstei­ger­tarif mit 100 MBit/s. Doch bei dem ist nicht alles Gold, was glänzt.

TomTom GO: Navi- und Blitzer-App ein Jahr gratis

TomTom-Gratis-Aktion

Foto: TomTom

TomTom gehört nach wie vor zu den belieb­testen Anbie­tern von Navi­gati­ons­sys­temen. Früher haben viele Auto­fahrer eigen­stän­dige Geräte des Herstel­lers genutzt. Heute reichen für die meisten Anwen­dungen auch die Apps für Android und iOS - sofern das genutzte Fahr­zeug nicht ohnehin ein gutes On-Board-Navi­gati­ons­system hat - mögli­cher­weise auch von TomTom als Zulie­ferer. Im Rahmen einer Aktion haben Inter­essenten derzeit die Möglich­keit, TomTom GO für ein Jahr kostenlos zu bekommen. Doch Vorsicht: Wer nicht kündigt, zahlt ab dem 13. Monat.

Mobilfunk

Telekom startet Daten-Bonus: Bis zu 10 GB monatlich extra

Telekom-Datenbonus ab 4. Juli

Logo: Telekom, Foto/Montage: teltarif.de

Ende Mai hatte die Deut­sche Telekom ein neues Kunden­bin­dungs­pro­gramm ange­kün­digt. Damit sollen seit 4. Juli treue Bestands­kunden mit zusätz­lichem Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang belohnt werden - quasi als eine Art Pendant zu o2 Grow oder "GB+" beim Discounter cong­star. Wie bei den Ange­boten des Mitbe­wer­bers bzw. der Discount-Tochter ist die Höhe des Bonus davon abhängig, welcher Tarif genutzt wird und wie lange das Kunden­ver­hältnis bereits besteht. Nach­teil beim Telekom-Angebot: Das Extra-Surf­volumen wird nicht auto­matisch einge­räumt.

VoNR: Vodafone startet Telefonie über 5G

Vodafone verkündet den Start von Sprachtelefonie über 5G (VoNR).

Foto: Vodafone Deutschland

Der Netz­betreiber Voda­fone kündigt die Einschal­tung von "VoNR" an, die Sprach­über­tra­gung im 5G-Netz. Doch die Freude auf die neue Technik ist noch getrübt. Los gehen soll es in Frank­furt, Leipzig und "vieler­orts in Düssel­dorf". Wer die neue Technik als erster auspro­bieren möchte, braucht dazu ein topak­tuelles Gerät der Galaxy-S23 Serie von Samsung. VoNR steht für "Voice over New Radio", wobei die Sprach­signale direkt über das 5G-Netz (5G-SA, von Voda­fone werbe­wirksam "5G+" genannt) trans­por­tiert werden. 4G/LTE ist dazu gar nicht mehr notwendig.

Telefónica-Netz: Der nächste Discounter erhöht die Preise

Ay Yildiz erhöht die Preise

Foto: Telefónica

Telefónica setzt seine zu Jahres­beginn ausge­spro­chene Ankün­digung, Preise für Mobil­funk­tarife zu erhöhen, konse­quent weiter um. Wie schon zuvor beispiels­weise bei o2 und Blau gilt auch beim Discounter Ay Yildiz die Devise "mehr für mehr". Das heißt, Neukunden müssen nicht nur höhere Preise in Kauf nehmen, sondern bekommen dafür auch verbes­serte Inklu­siv­leis­tungen. Wir erläu­tern die neuen Tarif-Kondi­tionen bei Ay Yildiz.

Hardware

Apple iPhone-15-Serie: Was wir bisher wissen

Die iPhone-15-Serie wird im Rahmen der September-Keynote erwartet

Bild: teltarif.de

Apple wird voraus­sicht­lich in rund drei Monaten die iPhone-15-Serie vorstellen. Apple dürfte auch bei den Modellen der iPhone-15-Serie am bewährten Kanten-Gehäusede­sign der Vorgänger fest­halten. Es wird erwartet, dass iPhone 15 und iPhone 15 Pro wieder ein 6,1 Zoll großes Display haben, die Modelle iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro Max dagegen jeweils ein Display mit einer Diago­nale von 6,7 Zoll. Der Stumm­schalter beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max soll Gerüchten zufolge durch eine kapa­zitive Taste ersetzt werden. Wir fassen alle Leaks und Gerüchte zur neuen Smart­phone-Serie von Apple zusammen.

Motorola MA1 im Test: Android Auto kabellos

Motorola MA1 im Test

Foto: teltarif.de

Android Auto und Apple CarPlay stehen in immer mehr Fahr­zeugen zur Verfü­gung. Aller­dings benö­tigen viele Autos nach wie vor eine Kabel­ver­bin­dung zwischen Smart­phone und Car-Enter­tain­ment-System. Drahtlos ist nur eine Blue­tooth-Audio­ver­bin­dung verfügbar, die zwar für Frei­sprech­ein­rich­tung und Musik-Wieder­gabe ausreicht, aber die App-Steue­rung über das im Fahr­zeug verbaute Display nicht ermög­licht. Mit dem von Moto­rola produ­zierten Adapter MA1 kann Android Auto kabellos genutzt werden. Wir haben das Gerät einem Test unter­zogen.

Broadcast

Vodafone startet neuen Tarif für Kabel-TV

Vodafone will Kunden binden

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de

Ab Juli 2024 dürfen Vermieter die Gebühren für einen Kabel-TV-Anschluss nicht mehr über die Neben­kos­ten­abrech­nung an ihre Mieter weiter­rei­chen. Das bedeutet, Mieter können frei wählen, ob sie ihren Kabel­anschluss behalten oder ob sie nach einer Alter­native für den Fern­seh­emp­fang Ausschau halten. Neben den Mietern ist das wegfal­lende, soge­nannte Neben­kos­ten­pri­vileg natur­gemäß auch für die Kabel­netz­betreiber rele­vant. Für diese gilt es nun, möglichst viele Mieter für einen Verbleib beim Kabel­fern­sehen zu gewinnen. Voda­fone hat mit TV Connect Start einen neuen Basis­tarif fürs Kabel­fern­sehen vorge­stellt. Dieser wird auch von Kunden benö­tigt, die eine weiter­gehende Option gebucht haben.

DAB+: Hier werden UKW-Frequenzen abgeschaltet

BR und Deutschlandradio schalten UKW-Frequenzen ab

Foto: Denver

Der Baye­rische Rund­funk schaltet weitere analoge UKW-Frequenzen ab. Nachdem bereits Sende­anlagen in Mitten­wald, Burg­berg-Halden (bei Sont­hofen) und Burg­sinn (Unter­franken) still­gelegt wurden, wurden nun mit den Sende­anlagen in Weiler/Allgäu und Neu-Ulm zwei weitere Stand­orte außer Betrieb genommen. Die Abschal­tung erfolgte am Dienstag, 4. Juli. In den betrof­fenen Regionen ist das Digi­tal­radio DAB+ bereits ausge­baut. Das bundes­weite Klassik Radio lieb­äugelt sogar mit einem kompletten analogen Rückzug.

Sport: ARD und ZDF wollen den Rotstift ansetzen

Weniger Fußball in der ARD

Bild: SWR - Südwestrundfunk

Könnte es bald an Sams­tagen keinen Fußball mehr in der ARD-Sport­schau oder nur noch eine stark einge­schränkte Bericht­erstat­tung über die Bundes­liga-Spiele geben? Die lang­jäh­rige Tradi­tion vieler deut­scher Fußball­fans, wich­tige Bundes­liga-Spiele in ARD oder ZDF zu verfolgen, könnte schon bald der Vergan­gen­heit ange­hören. Denn die Sport­bericht­erstat­tung bei den Öffent­lich-Recht­lichen könnte dras­tisch abnehmen. ARD und ZDF haben sich darauf verstän­digt, bei den Über­tra­gungs­rechten Einspa­rungen vorzu­nehmen.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 06.07.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

